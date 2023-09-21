Американский эксперт о событиях в Карабахе: Президент Азербайджана наслаждается тем, что ставит в неловкое положение Госдеп США

В западной прессе активно обсуждают недавние события в Нагорном Карабахе, где, по заявлению официального Баку, азербайджанская армия менее чем за двое суток провела успешную «антитеррористическую операцию» и восстановила территориальную целостность государства в данном регионе. Реакция международного сообщества, отдельных политиков разных стран, официальных лиц и экспертов на действия Азербайджана довольно разносторонняя: от призывов к введению санкций против Баку до признания законными действий азербайджанского руководства.
Свое мнение по этому поводу, включая рекомендации по реакции Вашингтона, в статье для онлайн-издания 19FortyFive высказал американский эксперт-востоковед Майкл Рубин. Он считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, похоже, «откровенно наслаждается тем, что ставит в неловкое положение» Госдеп США.
Эксперт отметил, что азербайджанский лидер давно и упорно не желает слушать мнение американских и французских представителей по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Алиев заявил, что Азербайджан сумел разрешить затяжной конфликт в регионе, который длился почти тридцать лет. При этом он отметил, что примерно такую же позицию занимает и Москва, которая по-прежнему является активным участником в урегулировании карабахского кризиса.
Буквально несколько дней назад глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что военного решения карабахского кризиса быть не может, а применение силы для разрешения споров в этом регионе неприемлемо. Однако президент Азербайджана откровенно проигнорировал эту позицию госсекретаря. И это говорит о том, что Блинкен «является самым слабым госсекретарем со времен Фрэнка Келлога», занимавшего этот пост почти сто лет назад, отметил Рубин.
Опасность заключается в том, что не только Алиев, но и другие диктаторы воспримут бездействие или пустую риторику (Госдепа США) как зеленый свет
— предупреждает автор статьи.
Далее Рубин предлагает несколько шагов, которые необходимо сделать Соединенным Штатам в отношении «агрессии» Азербайджана и откровенного игнорирования президентом этой страны мнения Вашингтона.
Во-первых, нынешнее военное завоевание не должно отодвигать в сторону продолжающиеся расследования серьезных нарушений прав человека, пыток и казней армянских военнопленных, произошедших в результате предыдущего военного столкновения Армении и Азербайджана в 2020 году, считает эксперт.
Во-вторых, Госдепартаменту следует немедленно направить нескольких дипломатов из посольства США в Баку и Степанакерт для наблюдения за ситуацией, особенно в части соблюдения прав человека и возможных этнических чисток в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Американским наблюдателям необходимо внимательно проверять, что Азербайджан действительно соблюдает собственные законы в отношении армян, которых президент Алиев пообещал считать равноправными гражданами.
Конгресс должен потребовать, чтобы Государственный департамент опубликовал доклад с оценкой конституции Азербайджана и независимости азербайджанской судебной системы
— считает эксперт.
Рубин призывает внимательно следить за тем, как Азербайджан будет относиться к культурному христианскому наследию армянского народа, историческим памятникам и храмам, находящимся на территории Нагорного Карабаха. Действия по их частичному разрушению и даже полному уничтожению азербайджанцы уже совершали ранее, напоминает эксперт.
В конце статьи американский эксперт призвал Госдеп США пересмотреть сложившиеся отношения с Азербайджаном и «начать работать сверхурочно», чтобы помочь одной из старейших христианских общин мира, которая может оказаться под угрозой, в том числе физического уничтожения, в случае дальнейшего безразличия Вашингтона к происходящему в Нагорном Карабахе после его фактического перехода в состав Азербайджана.