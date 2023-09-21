Американский эксперт о событиях в Карабахе: Президент Азербайджана наслаждается тем, что ставит в неловкое положение Госдеп США

Опасность заключается в том, что не только Алиев, но и другие диктаторы воспримут бездействие или пустую риторику (Госдепа США) как зеленый свет

Конгресс должен потребовать, чтобы Государственный департамент опубликовал доклад с оценкой конституции Азербайджана и независимости азербайджанской судебной системы