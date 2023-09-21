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Американский эксперт о событиях в Карабахе: Президент Азербайджана наслаждается тем, что ставит в неловкое положение Госдеп США

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Американский эксперт о событиях в Карабахе: Президент Азербайджана наслаждается тем, что ставит в неловкое положение Госдеп США

В западной прессе активно обсуждают недавние события в Нагорном Карабахе, где, по заявлению официального Баку, азербайджанская армия менее чем за двое суток провела успешную «антитеррористическую операцию» и восстановила территориальную целостность государства в данном регионе. Реакция международного сообщества, отдельных политиков разных стран, официальных лиц и экспертов на действия Азербайджана довольно разносторонняя: от призывов к введению санкций против Баку до признания законными действий азербайджанского руководства.


Свое мнение по этому поводу, включая рекомендации по реакции Вашингтона, в статье для онлайн-издания 19FortyFive высказал американский эксперт-востоковед Майкл Рубин. Он считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, похоже, «откровенно наслаждается тем, что ставит в неловкое положение» Госдеп США.

Эксперт отметил, что азербайджанский лидер давно и упорно не желает слушать мнение американских и французских представителей по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Алиев заявил, что Азербайджан сумел разрешить затяжной конфликт в регионе, который длился почти тридцать лет. При этом он отметил, что примерно такую же позицию занимает и Москва, которая по-прежнему является активным участником в урегулировании карабахского кризиса.

Буквально несколько дней назад глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что военного решения карабахского кризиса быть не может, а применение силы для разрешения споров в этом регионе неприемлемо. Однако президент Азербайджана откровенно проигнорировал эту позицию госсекретаря. И это говорит о том, что Блинкен «является самым слабым госсекретарем со времен Фрэнка Келлога», занимавшего этот пост почти сто лет назад, отметил Рубин.

Опасность заключается в том, что не только Алиев, но и другие диктаторы воспримут бездействие или пустую риторику (Госдепа США) как зеленый свет

— предупреждает автор статьи.

Далее Рубин предлагает несколько шагов, которые необходимо сделать Соединенным Штатам в отношении «агрессии» Азербайджана и откровенного игнорирования президентом этой страны мнения Вашингтона.

Во-первых, нынешнее военное завоевание не должно отодвигать в сторону продолжающиеся расследования серьезных нарушений прав человека, пыток и казней армянских военнопленных, произошедших в результате предыдущего военного столкновения Армении и Азербайджана в 2020 году, считает эксперт.

Во-вторых, Госдепартаменту следует немедленно направить нескольких дипломатов из посольства США в Баку и Степанакерт для наблюдения за ситуацией, особенно в части соблюдения прав человека и возможных этнических чисток в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Американским наблюдателям необходимо внимательно проверять, что Азербайджан действительно соблюдает собственные законы в отношении армян, которых президент Алиев пообещал считать равноправными гражданами.

Конгресс должен потребовать, чтобы Государственный департамент опубликовал доклад с оценкой конституции Азербайджана и независимости азербайджанской судебной системы

— считает эксперт.

Рубин призывает внимательно следить за тем, как Азербайджан будет относиться к культурному христианскому наследию армянского народа, историческим памятникам и храмам, находящимся на территории Нагорного Карабаха. Действия по их частичному разрушению и даже полному уничтожению азербайджанцы уже совершали ранее, напоминает эксперт.

В конце статьи американский эксперт призвал Госдеп США пересмотреть сложившиеся отношения с Азербайджаном и «начать работать сверхурочно», чтобы помочь одной из старейших христианских общин мира, которая может оказаться под угрозой, в том числе физического уничтожения, в случае дальнейшего безразличия Вашингтона к происходящему в Нагорном Карабахе после его фактического перехода в состав Азербайджана.
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14 комментариев
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  1. УАТ
    УАТ Сегодня, 10:06
    0
    Наблюдайте, ребята (коротковато, но что делать)
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:07
    +4
    Ой обиделись американцы))))) Видите ли Алиев как Пашинян не стал рабом США. Простите нас великодушно.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:17
      +1
      Пашинян не раб США, он всего лишь представитель от правящего на данный момент класса в Армении. Их власть на данный момент, как положено при капитализме, это богатые уважаемые люди с двойным гражданством и жить хотят красиво во всём мире, а не одном Сочи скажем. У них была одна проблема, её больше нет. Тем кому это не нравится, укажут на дверь, в ту же Россию, а с остальными, Вам, будет легко договариваться.
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:08
    +1
    ...эксперт призвал Госдеп США пересмотреть сложившиеся отношения с Азербайджаном и «начать работать сверхурочно...
    Печенек и "Нуландов" может и не хватить на всех wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:13
      +1
      Лицемеры высшей пробы..Особенно про защиту старейшей христианской общины...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:09
    +2
    Вы же, янки любите там всякие БДСМ, вот и наслаждайтесь своим унижением...
  5. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:10
    0
    Эксперт отметил, что азербайджанский лидер давно и упорно не желает слушать мнение американских и французских представителей по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Однако президент Азербайджана откровенно проигнорировал эту позицию госсекретаря. И это говорит о том, что Блинкен «является самым слабым госсекретарем со времен Фрэнка Келлога», занимавшего этот пост почти сто лет назад, отметил Рубин.

    Слова эксперта бальзам мне на душу. hi
  6. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:12
    -1
    Рубин призывает внимательно следить за тем, как Азербайджан будет относиться к культурному христианскому наследию армянского народа, историческим памятникам и храмам, находящимся на территории Нагорного Карабаха.

    Пусть не беспокоится. Мы как армяне в мечетях (в храмах или церквях) свиней держать не будем. Мы не армяне. Не мы разрушили Карабах а армяне. Так что идут лесом.
    1. roosei
      roosei Сегодня, 10:16
      0
      ну да.... прямо такие все вы добрые....сейчас урыдаюсь
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 10:21
      0
      не говори гоп, пока не перепрыгнул, пока ваш брат не брезговал резать армян как свиней, и не делал разницы между гражданскими или военными, так что будем посмотреть на ход интеграции НКР, но что то мне кажется раздухарившиеся ваши начнут заниматься непотребством
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:18
    0
    Гегемона посылают! И кто бы мог подумать? Уже и азера! Куда мир катиться?
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:18
    0
    . Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что военного решения карабахского кризиса быть не может

    Как интересно...а украинский кризис, почему то, имеет только военное решение.
  9. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:21
    0
    США в своём репертуаре. В очередной раз ставит очередную страну на растяжку. Будет вести себя Азербайджан правильно, например в отношении с Ираном, все будет нормально, будет поперёк-значит начнёт давить в том числе и армянским вопросом.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:26
      0
      Нет уже там армянского вопроса, территория Азербайджана, и точка.