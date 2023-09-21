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Появились кадры авиаудара по пунктам временного размещения ВСУ в Херсонской области

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Появились кадры авиаудара по пунктам временного размещения ВСУ в Херсонской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен авиаудар, нанесенный по пунктам временного размещения боевиков киевского режима на правом, оккупированном ВСУ берегу Херсонской области.


Судя по всему, удар был нанесен при помощи ФАБ с УМПК, сброшенной с самолета Су-34 ВКС РФ. Взрыв был такой силы, что у находившихся в здании боевиков практически не оставалось шансов выжить.



Ранее сообщалось об уничтожении бойцами группировки "Днепр" ВС РФ украинской лодки с четырьмя пытавшимися переправиться на левый берег диверсантами, а также 120-миллиметрового минометного расчета.

На Каховском направлении российская армия также нанесла артиллерийские удары по пункту временной дислокации одного из подразделений украинской армии, в результате чего были ликвидированы 13 боевиков киевского режима, еще 7 получили ранения, полностью выведены из строя три автомобиля противника.

В районе островов, расположенных недалеко от Херсона в устье Днепра, российская артиллерия уничтожила позицию одного из подразделений украинской армии, в результате чего были ликвидированы шесть боевиков киевского режима.

Военные летчики ВКС РФ ранее сообщали о применении по объектам в городе Купянск Харьковской области и мосту через реку Днепр в Днепропетровске новой крылатой ракеты Х-БД с дальностью 6500 километров. Также сообщается об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол на Купянском направлении.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Anna Zvereva
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6 комментариев
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  1. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 21 сентября 2023 10:28
    +2
    Военные летчики ВКС РФ ранее сообщали о применении по объектам в городе Купянск Харьковской области и мосту через реку Днепр в Днепропетровске новой крылатой ракеты Х-БД с дальностью 6500 километров.
    Уничтожение мостов противника - это всегда хорошо... Но надеюсь, что эту ракету применили в качестве испытания. (Да и применяли именно ее - вопрос). Все таки не такие дальности на этом театре боевых действий. Я бы предложил наоборот, дальность километров 500, зато заряд ВВ максимально возможный. В отсутствие ПВО, способного работать на такие дальности, самое то.
    1. НДР-791
      НДР-791 21 сентября 2023 10:52
      +2
      Цитата: Сибиряк 66
      Все таки не такие дальности на этом театре боевых действий. Я бы предложил наоборот, дальность километров 500

      Мудрый смотрит в даль... Именно на 6500км. А чего? Нормальный еврокошмарик такой, не выходя из-под своей ПВО bully
      1. Shurik70
        Shurik70 21 сентября 2023 14:07
        +1
        Естественно, 6500км - это для войны с НАТО, больше такая дальность нигде не нужна.
        Так что да, испытания. Новая ракета требует испытаний, а что может быть лучше натурных испытаний по реальным объектам с реальной ПВО
    2. роман66
      роман66 21 сентября 2023 10:59
      +1
      Так, в мост-то попали? Вот главный вопрос
  2. rotmistr60
    rotmistr60 21 сентября 2023 11:54
    +3
    Взрыв действительно впечатляет и поражение (уничтожение) находящихся в здании 100%. Только так необходимо поступать с бандеровщиной - уничтожать.
  3. Thumbs
    Thumbs 21 сентября 2023 12:31
    +1
    Надо больше, чтобы земля под ногами укробандеры горела синем пламенем.