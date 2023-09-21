Появились кадры авиаудара по пунктам временного размещения ВСУ в Херсонской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен авиаудар, нанесенный по пунктам временного размещения боевиков киевского режима на правом, оккупированном ВСУ берегу Херсонской области.Судя по всему, удар был нанесен при помощи ФАБ с УМПК, сброшенной с самолета Су-34 ВКС РФ. Взрыв был такой силы, что у находившихся в здании боевиков практически не оставалось шансов выжить.Ранее сообщалось об уничтожении бойцами группировки "Днепр" ВС РФ украинской лодки с четырьмя пытавшимися переправиться на левый берег диверсантами, а также 120-миллиметрового минометного расчета.На Каховском направлении российская армия также нанесла артиллерийские удары по пункту временной дислокации одного из подразделений украинской армии, в результате чего были ликвидированы 13 боевиков киевского режима, еще 7 получили ранения, полностью выведены из строя три автомобиля противника.В районе островов, расположенных недалеко от Херсона в устье Днепра, российская артиллерия уничтожила позицию одного из подразделений украинской армии, в результате чего были ликвидированы шесть боевиков киевского режима.Военные летчики ВКС РФ ранее сообщали о применении по объектам в городе Купянск Харьковской области и мосту через реку Днепр в Днепропетровске новой крылатой ракеты Х-БД с дальностью 6500 километров. Также сообщается об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол на Купянском направлении.