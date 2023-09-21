Появились кадры авиаудара по пунктам временного размещения ВСУ в Херсонской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен авиаудар, нанесенный по пунктам временного размещения боевиков киевского режима на правом, оккупированном ВСУ берегу Херсонской области.
Судя по всему, удар был нанесен при помощи ФАБ с УМПК, сброшенной с самолета Су-34 ВКС РФ. Взрыв был такой силы, что у находившихся в здании боевиков практически не оставалось шансов выжить.
Ранее сообщалось об уничтожении бойцами группировки "Днепр" ВС РФ украинской лодки с четырьмя пытавшимися переправиться на левый берег диверсантами, а также 120-миллиметрового минометного расчета.
На Каховском направлении российская армия также нанесла артиллерийские удары по пункту временной дислокации одного из подразделений украинской армии, в результате чего были ликвидированы 13 боевиков киевского режима, еще 7 получили ранения, полностью выведены из строя три автомобиля противника.
В районе островов, расположенных недалеко от Херсона в устье Днепра, российская артиллерия уничтожила позицию одного из подразделений украинской армии, в результате чего были ликвидированы шесть боевиков киевского режима.
Военные летчики ВКС РФ ранее сообщали о применении по объектам в городе Купянск Харьковской области и мосту через реку Днепр в Днепропетровске новой крылатой ракеты Х-БД с дальностью 6500 километров. Также сообщается об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол на Купянском направлении.