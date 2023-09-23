Разные судьбы: муж-рабочий, бизнесмен-сварщик и крановщик новой формации

Вот примерно на таком или на очень похожем кране как раз и ездит герой сегодняшнего рассказа
Нас зовет рабочая эпоха,
Не боимся в мире ничего.
Нам в эпоху эту жить неплохо,
Просто здорово!
Песня из кинофильма «Карьера Димы Горина» (1961).
Автор текста Евгений Евтушенко
Не боимся в мире ничего.
Нам в эпоху эту жить неплохо,
Просто здорово!
Песня из кинофильма «Карьера Димы Горина» (1961).
Автор текста Евгений Евтушенко
Воспоминания и сравнения. В прошлый раз мы остановились на событии, которое, можно сказать, потрясло нашу кафедру истории КПСС. Так что же это было за событие? Просто женщина кандидат наук, доцент и не слишком молодая, вышла замуж за рабочего. А случилось это где-то в 80-е годы прошлого века. И не то, чтобы ее коллеги посчитали это неприемлемым – любовь, говорят, зла. Но… каким-то, «таким», не свойственным именно людям нашей среды.
А дело еще и в том, что все мужья и жены наших преподавателей были «своего круга». У заведующего жена работала в библиотеке, у меня – на соседней кафедре, и таких было много. У кого-то из отставных полковников жены вообще не работали. Были и женщины-доценты одиночки, но вот их-то за это никто не осуждал. Были замужем, развелись… Что в этом такого?
И понятно, что никто её вслух не осуждал, но вот за глаза косточки ей перемыли как следует. Впрочем, и она сама понимала, что сделала «не то». Никогда не говорила, мой муж рабочий, а употребляла обтекаемый эвфемизм – «мой муж рабочей профессии». Не приводила его на наши кафедральные «мероприятия», словом, замужем была, но мужа её так никто и не видел.
В целом кратко можно сказать так: она нарушила некий неписаный закон, хотя, казалось бы, именно в нашей стране подобному как раз было не место. «Все работы хороши, выбирай на вкус!» – ведь это вдалбливалось с детства. А вот, поди ж ты, вдалбливалось, но на бытовом уровне не приживалось.
Впрочем, тут очень многое зависело от той социальной среды, в которой тогда варился гражданин СССР. Например, когда я учился в пединституте с 1972 по 1977 год, вокруг меня были девушки… студентки. С девушками из рабочей среды мне просто было негде встречаться. То же и с другими нашими ребятами, переженившимися к концу учебы друг на друге.
Правда, и здесь была одна тонкость: городские ребята женились на городских девушках, а девушки из села… если и выходили замуж, то за своих сельских парней. Не припомню случая, чтобы было наоборот. Хотя, вполне возможно, что в масштабе всей страны бывало всякое.
И вот наступил 1991 год. Кафедру нашу распустили вместе с КПСС, всех нас отправили на переподготовку в творческий отпуск, после которого мы стали уже «кафедрой отечественной истории и культурологи». В 1995 году она разделилась пополам: часть сотрудников осталась на отечественной истории, а часть пошла на новую кафедру, преподавать «связи с общественностью» (PR).
Здесь мне пришлось окунуться в самую гущу тогдашней политической и экономической жизни и узнать много такого, о чем я раньше не имел ни малейшего представления. И вот в рамках этой новой действительности повстречался мне рабочий, окончивший наш же «политех» и получивший диплом инженера. Вот только инженером он не работал ни одного дня, а сразу же пошел на курсы сварщиков и… стал сварщиком, причем высококвалифицированным, которому даже трубопроводы доверяли варить.
И вот он, будучи человеком «рабочий профессии», открыл свою собственную фирму, торгующую электродами для сварки. Как в розницу, так и оптом! Причем, устраиваясь куда-то на работу, он договаривался с нанимателем, что работать он будет лишь с электродами, купленными у такой-то фирмы, то есть у самого себя! И было это всем выгодно, включая и его нанимателя.
А потом мне и вовсе повезло познакомиться с рабочим – водителем огромного, как танк, автокрана. И теперь я периодически с ним сталкиваюсь и много чего интересного о нем узнал. Недавно человеку исполнилось 50 лет, то есть родился он в 1973 году. Мать – медсестра, отец – разнорабочий, оба выходцы из деревни, первое поколения горожан.
Помнит себя с пяти лет, и вот что интересно, рассказывая о своем детстве, которое он провел, опять же, в деревне у деда с бабкой, он говорит, что пол в их доме был… земляной! Дети вообще хорошо помнят такие подробности, и сомневаться в этом нет оснований. Но вот ведь как: 1978 год, советские космические корабли бороздят просторы Вселенной, а тут… в крестьянском доме до сих пор земляные полы!
Вернулся из армии в 1993 году, хотел поступать в вуз, а ему родители говорят – только техникум, и чтобы скорее шел работать, семье помогал. Надо заметить, что ему с детства хотелось работать на автокране, и вот так его детская мечта исполнилась. И переходя с крана на кран и повышая свою квалификацию, он добрался до того, что стал работать на 50-тонном кране, которых в Пензе раз-два и обчелся.
Но, помогая семье, в которой была еще и сестра, он как-то позабыл про свою личную жизнь и женился только в 43 года. Причем, спутницу жизни нашел через Интернет, и оказалось, что это кандидат наук, доцент гуманитарного профиля. Немного моложе, была замужем, причем за человеком «своего круга», но разошлась – «мало денег и много капризности».
А тут изменилась эпоха, и человек рабочей профессии с хорошим заработком приобрел в обществе большой вес, а с ним и уважение, и чувство собственной значимости. Вот как, без всяких там призывов, лозунгов сама жизнь сделала то, чего не могла сделать наша многолетняя пропаганда!
Познакомившись с ним поближе, я с удивлением узнал, что человек он весьма разносторонних интересов и знаний. Например, он интересовался историей восстания Антонова и прочитал о нем много книг. Увлекается плаванием. Плавает с ранней весны и чуть ли не до октября, причем пересечь Волгу возле большого Саратовского моста несколько раз ему ничего не стоит. Почетный донор – регулярно сдает кровь!
На даче, где у него чего только не растет, построил двухэтажный дом, а уже женившись – роскошную бревенчатую баню! Квартира из двух комнат (по площади больше, чем моя четырехкомнатная!) в элитном четырехэтажном доме в таком же поселке с отдельным детским садом.
Ну а работает он так: как-то вызвали его поработать прямо в чисто поле. Сидят там у костра какие-то люди странного вида, греются, стоит его кран, и больше ничего нет. Спрашивает: «А вы кто? А мы рабочие, тут работать! А где туалет типа сортир?» (а дело было в ноябре месяце и было уже очень холодно). «А нет его! – отвечают, – мы вон там за кустиками!» «А где вагончик, чтобы перекусить?» «Ишь чего захотел!» «Ах так, ну тогда сами в таких условиях и работайте!» – сел в свой «Дастер» и уехал. И что бы вы думали?
На другой же день звонит ему бригадир и говорит: приезжай – все готово, и туалет, и вагончик. Вот так! Недаром сказано: если ты не уважаешь самого себя, то за что же тебя будут уважать другие!
Что же касается семейной жизни, то, конечно, не все у них пошло сразу гладко, тем более что и возраст большой, и привычки все уже сформировались, и жизненный опыт у обоих разный, и уровень культуры тоже далеко не одинаковый. Но при всем при этим им обоим хватило интеллекта на то, чтобы постараться возникающие противоречия сгладить, так что постепенно жизнь у них наладилась.
Причем наш водитель автокрана от женитьбы на человеке более высокой социальной среды приобрел много чего хорошего.
Во-первых, ему всегда хотелось разводить пчел, и эта его мечта наконец-то исполнилась, и теперь они и мед свой едят, и родственников и друзей им снабжают.
Во-вторых, в нем прорезалась страсть к путешествиям. До этого-то бывал только в Москве, да поволжских городах, а тут сразу же оказался в Европе. Объехали они вдвоем всю северную Италию: и в Риме побывали, и в Милане, во Флоренции, Вероне, на озере Гарда, в Сан-Марино, в Венеции, вот только до Неаполя не добрались – уж очень там было жарко.
Побывали на острове Крит, причем все эти путешествия они совершали весной. Ездили за рубеж каждый год, причем дважды. Весной в Европу, а осенью в бархатный сезон в Турцию, купаться в теплом море. Причем, брали там на прокат авто и объездили такие места, куда туристы даже и не заглядывают.
Научился он говорить и по-английски, и по-итальянски, и по-турецки! Понятно, что всего несколько фраз, но для общения и этого оказалось вполне достаточно. В Питере в Эрмитаже едва увели его из Египетского зала, настолько его пленили саркофаги и мумии, и теперь появилась у него новая мечта – съездить в Египет и посмотреть на все это самое там! И хотя встречаемся мы довольно редко, мне есть о чем и ним поговорить. А женщине этой теперь все только завидуют, когда узнают, кто у неё муж!
Интересно, как этот рабочий человек относится к коммунистам. Не так ли? Так вот, сугубо отрицательно! Они, по его мнению, использовали теорию 1848 года, которая в ХХ веке уже устарела, что привело к неисчислимым бедствиям всего нашего народа. Причем это его мнение, как он говорит, разделяют многие его товарищи по работе. «Хрустальная мечта» его – подъехать ночью на кране и сдернуть тросом с постамента бюст Сталина, что стоит у нас в центре города, но… «уж очень там много видеокамер»!
Может показаться, что это едва ли не единичный случай, но нет, в Пензе таких рабочих много. Есть целый город «Спутник», застроенный очень красивыми современными домами (теперь строят только с внешней парковкой!), где их просто много. И квартиры в нем раскупаются словно горячие пирожки, причем не для того, чтобы кому-то сдавать в аренду, как это многие пишут здесь на ВО, а… жить самим. Есть у меня знакомые риэлторы, так что тут информация самая достоверная, причем из первых рук.
А недавно пришлось решать вопрос о том, куда девать одного дальнего родственника, окончившего девять классов, причем не очень хорошо. Решили отдать его в колледж, аналог тогдашнего ПТУ, чтобы получил профессию, которая его бы кормила. И что? Едва нашли платное место! На ремонт бытовой техники – аншлаг, при плате 64 тыс. рублей за год, то же самое и по другим рабочим специальностям. Свободных мест, даже за деньги, просто нет! В итоге каким-то чудом удалось устроить его учиться на менеджера (ранее поступивший туда заболел!), ну а там дальше будет видно.
Но самое забавное случилось, когда я эту же самую историю рассказал знакомым женщинам из детской областной библиотеки. А они мне: «Все так! У нас только что одна свободная дама подала в Интернет объявление: нужен муж рабочей профессии!» «Мы её спрашиваем: что так? А она нам – меньше капризности, а денег больше!»
Так что правильно было сказано, что бытие определяет сознание! Вот оно-то сегодня и определяет… отношения в обществе, как, впрочем, и когда-то в СССР!
Продолжение следует…