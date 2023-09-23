Разные судьбы: муж-рабочий, бизнесмен-сварщик и крановщик новой формации



Вот примерно на таком или на очень похожем кране как раз и ездит герой сегодняшнего рассказа

Нас зовет рабочая эпоха,

Не боимся в мире ничего.

Нам в эпоху эту жить неплохо,

Просто здорово!

Песня из кинофильма «Карьера Димы Горина» (1961).

Автор текста Евгений Евтушенко