Конгрессмены США призывают к созданию миротворческой миссии ООН «для защиты армян в Карабахе»

Ситуация в Нагорном Карабахе после недавнего обострения постепенно переходит в мирное русло. Вчера, после переговоров представителей Степанакерта и Баку при посредничестве российских миротворцев, стороны договорились о прекращении огня.
Сегодня власти Азербайджана планируют провести встречу с армянским населением Карабаха в Евлахе. Ключевой темой переговоров будет обсуждение прав армян, проживающих в регионе, признавшем власть Баку.
В то же время Армянская группа Конгресса США ранее призвала администрацию Байдена инициировать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе уже на ближайшем заседании Совбеза ООН, который состоится сегодня. Данная мера якобы необходима для защиты 120 000 армян, проживающих в регионе, от геноцида в Азербайджане.
Как сообщает Армянский национальный комитет Америки, к вышеупомянутому призыву сегодня присоединились более 40 конгрессменов среди которых, как демократы, так и республиканцы. Законодатели осуждают геноцидную блокаду и масштабное нападение азербайджанской армии на мирное население Карабаха, о чем они написали в письме госсекретарю Энтони Блинкену и послу США в ООН Линде Томас-Гринфилд.
Более того, помимо защиты армян, проживающих в Нагорном Карабахе, на уровне миротворцев ООН, конгрессмены требуют от администрации Байдена введения санкций против азербайджанских чиновников и обеспечения соблюдения ограничений 907-ой поправки об американской военной помощи и помощи в сфере безопасности Азербайджану.
В свою очередь, пока мировое сообщество «демонстрирует активность» в вопросе защиты армянского населения «Арцаха», официальный Ереван решил отстраниться от данной проблемы, переложив ответственность за своих сограждан на российских миротворцев.
Так, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не участвовала в подготовке соглашения между Баку и Степанакертом. В то же время инициатором перемирия выступала Россия, а это значит, что Москва взяла на себя обязательства обеспечить права армян в регионе.
Между тем, армяне Арцаха находят убежище на базе российских миротворцев. К настоящему моменту туда перебрались более 5000 человек.