Конгрессмены США призывают к созданию миротворческой миссии ООН «для защиты армян в Карабахе»

Ситуация в Нагорном Карабахе после недавнего обострения постепенно переходит в мирное русло. Вчера, после переговоров представителей Степанакерта и Баку при посредничестве российских миротворцев, стороны договорились о прекращении огня.Сегодня власти Азербайджана планируют провести встречу с армянским населением Карабаха в Евлахе. Ключевой темой переговоров будет обсуждение прав армян, проживающих в регионе, признавшем власть Баку.В то же время Армянская группа Конгресса США ранее призвала администрацию Байдена инициировать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе уже на ближайшем заседании Совбеза ООН, который состоится сегодня. Данная мера якобы необходима для защиты 120 000 армян, проживающих в регионе, от геноцида в Азербайджане.Как сообщает Армянский национальный комитет Америки, к вышеупомянутому призыву сегодня присоединились более 40 конгрессменов среди которых, как демократы, так и республиканцы. Законодатели осуждают геноцидную блокаду и масштабное нападение азербайджанской армии на мирное население Карабаха, о чем они написали в письме госсекретарю Энтони Блинкену и послу США в ООН Линде Томас-Гринфилд.Более того, помимо защиты армян, проживающих в Нагорном Карабахе, на уровне миротворцев ООН, конгрессмены требуют от администрации Байдена введения санкций против азербайджанских чиновников и обеспечения соблюдения ограничений 907-ой поправки об американской военной помощи и помощи в сфере безопасности Азербайджану.В свою очередь, пока мировое сообщество «демонстрирует активность» в вопросе защиты армянского населения «Арцаха», официальный Ереван решил отстраниться от данной проблемы, переложив ответственность за своих сограждан на российских миротворцев.Так, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не участвовала в подготовке соглашения между Баку и Степанакертом. В то же время инициатором перемирия выступала Россия, а это значит, что Москва взяла на себя обязательства обеспечить права армян в регионе.Между тем, армяне Арцаха находят убежище на базе российских миротворцев. К настоящему моменту туда перебрались более 5000 человек.