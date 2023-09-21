Третья с начала суток волна ударов: взрывы гремят на объектах противника в Днепропетровской области

Российские войска продолжили нанесение ударов по объектам в тыловых районах противника. Это уже третья с начала суток волна ударов, которые наносятся с применением дронов и ракет. Ранее удары были нанесены по промышленным объектам и складам военного назначения во Львове и области, по месту размещения иностранных наёмников в Черкассах, по предприятию, занимающемуся производством для нужд ВСУ в Харькове.
Теперь поступают сообщения о взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Территории этого района используются противником для переброски материально-технических средств и личного состава ВСУ для ведения боевых действий на Донбассе. Синельниковский район граничит с российской Донецкой Народной Республикой.
По некоторым данным, в Синельниковском районе в результате ударов уничтожены объекты базирования личного состава ВСУ, подготовленные для проведения ротации с последующей переброской на оккупированную территорию ДНР – под Артёмовск и Авдеевку.
Тем временем нашла своё подтверждение информация об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры в Ровно. Речь идёт о распределительной станции Ровенской ТЭС. Ударом и вспыхнувшим пожаром объект энергораспределения, питавший промпредприятия для военного производства и железную дорогу для переброски военных грузов, уничтожен.
А украинская сторона утверждает, что сбила 36 крылатых ракет из 43. Проверить эту информацию, по понятным причинам, не представляется возможным.