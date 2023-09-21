Военное обозрение
Войти Регистрация

Третья с начала суток волна ударов: взрывы гремят на объектах противника в Днепропетровской области

33
Третья с начала суток волна ударов: взрывы гремят на объектах противника в Днепропетровской области

Российские войска продолжили нанесение ударов по объектам в тыловых районах противника. Это уже третья с начала суток волна ударов, которые наносятся с применением дронов и ракет. Ранее удары были нанесены по промышленным объектам и складам военного назначения во Львове и области, по месту размещения иностранных наёмников в Черкассах, по предприятию, занимающемуся производством для нужд ВСУ в Харькове.


Теперь поступают сообщения о взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Территории этого района используются противником для переброски материально-технических средств и личного состава ВСУ для ведения боевых действий на Донбассе. Синельниковский район граничит с российской Донецкой Народной Республикой.

По некоторым данным, в Синельниковском районе в результате ударов уничтожены объекты базирования личного состава ВСУ, подготовленные для проведения ротации с последующей переброской на оккупированную территорию ДНР – под Артёмовск и Авдеевку.



Тем временем нашла своё подтверждение информация об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры в Ровно. Речь идёт о распределительной станции Ровенской ТЭС. Ударом и вспыхнувшим пожаром объект энергораспределения, питавший промпредприятия для военного производства и железную дорогу для переброски военных грузов, уничтожен.

А украинская сторона утверждает, что сбила 36 крылатых ракет из 43. Проверить эту информацию, по понятным причинам, не представляется возможным.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:48
    +12
    Хорошие новости всегда в цене, вот бы каждый день так.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 10:56
      0
      Вот же укры кондиционеров некондиционных прикупили, которые на их объектах взрываются... Комфорт требует жертв... laughing
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:35
      -6
      Что то вспомнилось...."Лучшая форма обороны – это стремительная атака до полного разгрома противника". А какой сегодня день спецоперации? 574? Скоро юбилей... 600 дней
      1. Msi
        Msi Сегодня, 11:55
        -1
        Скоро юбилей... 600 дней

        Ага, праздновать будете?
    3. Msi
      Msi Сегодня, 11:51
      +1
      нашла своё подтверждение информация об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры в Ровно.

      Нужно добавлять по другим регионам. Смотрел тут чат рулетка с одним "колхозником", так там свинки хвались, что свет давно не выключали. Нужно исправлять.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:50
    +6
    хорошо если бы это жу-жу-жу было не спроста
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      хорошо если бы это жу-жу-жу было не спроста

      Кстати, а почему оно именно сейчас? Пока зеля не вернулся?
      1. Msi
        Msi Сегодня, 11:53
        -1
        Кстати, а почему оно именно сейчас? Пока зеля не вернулся?

        Думаете боятся попасть? Может быть...приедит и грудью закроет всю 404 ую...
    2. 2112vda
      2112vda Сегодня, 11:07
      +4
      Это жу-жу-жу я слышал в середине ночи когда Ту-95 пролетали над нами. Летели явно не покататься.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:26
        0
        Цитата: 2112vda
        Летели явно не покататься.

        имею ввиду стратегические цели этого жу-жу-жу
        1. Msi
          Msi Сегодня, 11:57
          -2
          имею ввиду стратегические цели этого жу-жу-жу
          Будем надеяться, что цели этой операции имеются, не хотелось бы думать, что это опять в ответ на что -то...
  3. Curt
    Curt Сегодня, 10:51
    +2
    Скорее объект инфраструктуры Украины сбил очередную российскую ракету
  4. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 10:53
    -4
    Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом.....)
    1. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 12:25
      -3
      Цитата: yurybaxter
      Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом.....)

      вот,интересно,чё за mudakи,за это минусуют.....отзовитесь дегенераты,не читавшие классику,и не понимающие юмора
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:56
    +6
    Кучно пошло. Не зря разбирали немецкие стиралки (привет шалаве бербок).
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:59
    -4
    Это хорошо, но каков эффект. У.к.р.ы пока прут а мы сидим в обороне. Нужны системные меры по изоляции поля боя.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:10
      +1
      Цитата: ИванИванов
      Это хорошо, но каков эффект.

      На данный момент пока вот такой. Особенно нравится (см. П3).

      Сами признали
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 11:25
        +1
        А что там пишут то на этой картинке?
        ..............................................
        1. Msi
          Msi Сегодня, 12:00
          -1
          А что там пишут то на этой картинке?
          да фиг его знает...это видимо картинка для своих ...я лично в мойве не разбираюсь....
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 12:19
            0
            Пора бы уж за два года выучить, хоть читать, а то попадётся указ зели о капитуляции, а прочитать нету... laughing И да, картинка от них и для них. Сам не понимаю как так быстро украдиэнерго призналось
            1. Msi
              Msi Сегодня, 12:32
              0
              Пора бы уж за два года выучить,
              собачий диалект. Предлагаете опускаться ниже в развитии???
            2. faridg7
              faridg7 Сегодня, 12:47
              +1
              Цитата: НДР-791
              Пора бы уж за два года выучить, хоть читать, а то попадётся указ зели о капитуляции, а прочитать нету... laughing И да, картинка от них и для них. Сам не понимаю как так быстро украдиэнерго призналось

              ну это его проблема- будет получать до тех пор пока по русски указы не начнёт писать
    2. Msi
      Msi Сегодня, 11:58
      0
      У.к.р.ы пока прут

      Да вы правы...укросвиней неплохо прут...нятягивают так сказать...
  7. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 11:00
    +1
    Классно, три медведя в 6 утра над Нижним Новгородом пролетели - вот и результат!
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:24
    +3
    Был тут у родственника и не мог понять что ночью летает за самолет . А потом понял ,это возвращаются с задания наши ТУ .Ну и грохот у них
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 11:39
      0
      Ну и грохот у них

      Ага у меня над дачей тренируются штурмовики и истребители, ну обычно услышишь звук - смотришь кто летает.
      А тут на прошлой неделе слышу звук - смотрю никого нет . Смотрел смотрел, потом догадался повыше посмотреть. А там не торопясь километрах на 10 ползет 95. С такой высоты обычно ничего не слышно, а тут как-будто на километре летит.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:40
    +1
    По мимо оставшихся цехов бронетанкового завода Харькова , били по аэродрому в Староконстантинове и по топливным резервуарам в Черкасской и Ровенской областях , в Киеве ушатали какой то склад под ноль . good
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:41
    0
    Пример азеров заразителен, лишь запал не прошел быстро. Ведь могут же, быстро и целенаправленно. Это я про азеров, если, что. Конечно, сравнение так себе, с одной стороны "брошенный" Карабах, с другой - коллективный запад. Но и армии с ВПК разные.
  11. Eug
    Eug Сегодня, 11:45
    0
    Синельниково - очень крупный жд.узел и с Северов на Юга, и с Запада на Восток...через него идет (по крайней мере шел три года назад) международный транспортный коридор с Востока на Запад это было в украинских школьных учебниках по экономической географии за 9 класс.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +2
    Третья с начала суток волна ударов
    Что по этому поводу можно сказать? Только поаплодировать, причем громко.
  13. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 11:52
    0
    Я бы поверил,что сбили 63 из 46.Известно уже,что если не попали наши,то хох лы своими ракетами ПВО умудряются ударить по своим.Так что ущерб надо считать с превышением.
  14. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:40
    +1
    украинская сторона утверждает, что сбила 36 крылатых ракет из 43. Проверить эту информацию, по понятным причинам, не представляется возможным.
    Так то оно да, но если у них всё так хорошо с ПВО /ПРО, чего тогда они наряду с свмолётами именно системы ПВО клянчат на Западе what
  15. Sandy Andy
    Sandy Andy Сегодня, 12:50
    +3
    Рубят логистику. Затрудняют срочную переброску резервов. Похоже, что-то у нас задумали и это вот-вот начнётся.