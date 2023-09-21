Мобилизованный, вооруженный автоматом, самовольно покинул войсковую часть в Белгородской области

ЧП произошло вчера, 20 сентября, в войсковой части, расположенной в окрестностях поселка Уразово Белгородской области. Объект самовольно покинул мобилизованный гражданин РФ, вооруженный автоматом.
Согласно информации от ТГ-канала «База», уроженец Курской области младший сержант Александр А. самовольно покинул войсковую часть. По предварительным данным, он может передвигаться на автомобиле УАЗ.
Что характерно, с собой военнослужащий, мобилизованный прошлой осенью, «прихватил» автомат АК-74 и 4 полных рожка к нему (120 патронов).
На данный момент о месте нахождения дезертира ничего не известно. Правоохранители осуществляют розыскные мероприятия сразу в нескольких соседних с Белгородской областью регионах.
По какой причине военнослужащий покинул свою войсковую часть – не известно. Информация о произошедшем уточняется.
Между тем согласно новым поправкам в УК РФ, гражданину, самовольно оставившему место несения службы в целях уклонения от нее (дезертир), может грозить до 15 лет тюремного заключения.
Напомним, что осенью прошлого года в России была проведена частичная мобилизация. В ходе мероприятий в ряды ВС РФ были призваны 300 тысяч человек. В ряды Вооруженных сил призывались военнообязанные, проходившие срочную службу и имеющие военно-учётную специальность.