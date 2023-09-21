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Мобилизованный, вооруженный автоматом, самовольно покинул войсковую часть в Белгородской области

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Мобилизованный, вооруженный автоматом, самовольно покинул войсковую часть в Белгородской области

ЧП произошло вчера, 20 сентября, в войсковой части, расположенной в окрестностях поселка Уразово Белгородской области. Объект самовольно покинул мобилизованный гражданин РФ, вооруженный автоматом.


Согласно информации от ТГ-канала «База», уроженец Курской области младший сержант Александр А. самовольно покинул войсковую часть. По предварительным данным, он может передвигаться на автомобиле УАЗ.

Что характерно, с собой военнослужащий, мобилизованный прошлой осенью, «прихватил» автомат АК-74 и 4 полных рожка к нему (120 патронов).

На данный момент о месте нахождения дезертира ничего не известно. Правоохранители осуществляют розыскные мероприятия сразу в нескольких соседних с Белгородской областью регионах.

По какой причине военнослужащий покинул свою войсковую часть – не известно. Информация о произошедшем уточняется.

Между тем согласно новым поправкам в УК РФ, гражданину, самовольно оставившему место несения службы в целях уклонения от нее (дезертир), может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, что осенью прошлого года в России была проведена частичная мобилизация. В ходе мероприятий в ряды ВС РФ были призваны 300 тысяч человек. В ряды Вооруженных сил призывались военнообязанные, проходившие срочную службу и имеющие военно-учётную специальность.
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38 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:10
    +1
    Что характерно, с собой военнослужащий, мобилизованный прошлой осенью, «прихватил» автомат АК-74 и 4 полных рожка к нему (120 патронов).


    он с автоматом спит вместе?
    а если не так - был в наряде?
    а значит - его вовремя не сменили - и узнали о его отсутствии спустя много времени?
    слишком много вопросов или инфа подан "кривыми руками"...
    и последнее - до границы сколько км? - его с поста не могли "снять" ДРГ противника?
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 11:13
      -1
      Покинул расположение с оружием в руках! Преступление! А также Большие вопросы к организации службы!
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 11:21
        +10
        Цитата: DIM(a)
        Покинул расположение с оружием в руках! Преступление!

        Все надо расследовать досконально . Кого то обидели ,а кто то продать автомат решил . Никого не прикрываю ,но меня не отпустили на похороны ,я тогда страшно был взбешен.Не ушел конечно ,но что нибудь задело и хрен его знает еще
        1. DIM(a)
          DIM(a) Сегодня, 11:28
          -6
          Ну не с оружием же!
          Это вооруженное сопротивление.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:32
      -9
      Дедок-может быть автомат купил за свои деньги,как и всё остальное типа патроны,штук-нож,уазик... lol
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:36
        0
        Не смешно.Что у него в башке?У людей крышу рвет зачастую после виденного на фронте
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:37
      +1
      От поселка Уразово до границы расстояние составляет 9 км, это по карте. Демаркации нет. Так что есть вариант перехода границы
      1. Комментарий был удален.
    4. Msi
      Msi Сегодня, 11:40
      0
      мобилизованный гражданин РФ, вооруженный автоматом

      Необходимо немедленно сдаться властям. Не нужно отягащать своё деяние...
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:41
      +12
      Из этой же серии дезертирства, майор ВС России, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, живущая в Испании, удалила из соцсетей все совместные фото с Президентом, Министром обороны и личного посещения Крыма, вот как-то так мы на всенародной любви и финансировании вырастили перебежчиков. На очереди видно смена пола am
      1. Msi
        Msi Сегодня, 12:14
        0
        олимпийская чемпионка Елена Исинбаева,

        мы на всенародной любви

        А вот не недо было сильно влюбляться...это спортсмены, что вы от них ждёте, это люди мягко сказать неинтелектуальные...
    6. Петров-Александр_1Сергеевич
      Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 11:57
      -3
      Ну скажем так, есть такая тенденция заранее объявить что он с оружием, чтобы его с высокой долей вероятности застрелили при обнаружении, а там уже будет всё равно по какой он причине сбежал и сбежал ли вообще.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:13
    +12
    Никто его живым брать не будет, к сожалению, идиота.

    Ротный нам всегда на инструктаже в караул говорил: "Если у кого-то родится мысль покинуть пост, знайте, автомат надо поставить в уголок, туда же подсумок и штык-нож, тогда есть шанс, что с вами вообще будут разговаривать. Ушли с оружием - при задержании всегда огонь на поражение"
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 12:44
      0
      Врал вам ротный. И кстати правильно делал.

      Рядовой Рамиль Шамсутдинов в карауле расстрелял 8 человек (капитана, летеху, сержанта и рядовых). Сдался подразделению «Антитеррор». Получил в итоге 25 лет.

      Рядовой Антон Макаров во время несения суточного наряда убил топором дежурного по полку майора, и расстрелял трех рядовых. Затем сбежал из части и на угнанных автомобилях уехал к родственникам. Задержали. Признан невменяемым.

      И таких случаев немало.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 11:20
    -5
    Мобилизация закончилась прошлой осенью, т. е. почти год тому назад. Что делал этот воин на Белгородчине всё это время, вместо того чтобы находится в рядах действующей армии?! И ещё - на Белгородчине до сих пор можно запросто вот так взять АК с б/к и, спокойно и незаметно, покинуть расположение? Мало того - передвигаться, "предположительно", на УАЗе по области и не быть при этом обнаруженным?!
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 11:25
      -1
      Цитата: isv000
      . Что делал этот воин на Белгородчине всё это время, вместо того чтобы находится в рядах действующей армии?

      Тот же самый вопрос возник сразу же.Из нашего не большого села мобилизовали пять человек и все давно уже на переднем крае,а двоих уже привезли в цинке.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:25
      +1
      Цитата: isv000
      Что делал этот воин на Белгородчине всё это время, вместо того чтобы находится в рядах действующей армии?!

      Полагаю считается что был на подготовке. Мы сегодня о ротации уже говорили и про странности с отпусками тоже. Возможно - "не был на боевых, фиг тебе, а не отпуск"? Вот и поехал сам-сам. Вполне у нас реальная ситуация. Хотя деталей мы не знаем, однако насколько говорит мой опыт - вся подобная пурга творится от безделья!!! В том числе и от безделья начальства
      1. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 12:06
        0
        А никто не думает, что жена могла захотеть уйти, или семье кто угрожает, или кто обидел. Вариантов масса.
        Может и ДРГ заглянуло.
        Остается только найти и попытаться выйти на связь. Окажет вооруженное сопротивление - сам виноват!
      2. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 12:47
        -1
        Цитата: НДР-791
        Вот и поехал сам-сам.

        Только вот страшного дизертира вооруженного кирзачами и (о ужас) ремнем с бляшкой - ловить будут во первых вяло, а во вторых если других особо дел нет.
        Вооруженного же автоматом с нехилым БК - побегут ловить целой толпой и сразу.

        С таким "походом в отпуск" проще сразу набегать на тюрьму и начинать выбирать себе камеру. wassat
    3. uav80
      uav80 Сегодня, 11:41
      +1
      Цитата: isv000
      Мобилизация закончилась прошлой осенью, т. е. почти год тому назад. Что делал этот воин на Белгородчине всё это время,

      Это приграничный поселок, там Пески в 10 км уже, через него идет основное снабжение войск с Курска в строну Донецка и далее на Мариуполь...

      1. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 12:43
        0
        Так то этим могли бы и срочники заняться.
        А то какой-то детсад.
    4. Msi
      Msi Сегодня, 11:45
      -1
      Что делал этот воин на Белгородчине всё это время, вместо того чтобы находится в рядах действующей армии?!

      По Белгородчине проходит линия фронта...Что он делал...?
      Я ежедневно наблюдаю большие колонны техники на Белгородчине. Далеко от линии фронта. Куча грузовиков...идёт непрерывное снабжение...
      Идут постоянные обстрелы моей малой Родины...попытки захода Дрг. Что он делал????
    5. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 11:52
      +2
      Что делал? Воевал! Или вы не в курсе что на границе своя линия фронта!
  4. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 11:26
    +1
    4 рожка? В караул в мое время выдавали 2 рожка, 60 патронов. В учебке у Знамени стоял, единственный караул с автоматом во всей части.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 12:05
      +1
      так и есть: 1 в подсумок, 1 в автомат. Но раз там БД близко, может и по 4 стали выдавать. Если он был в дозоре на посту, то там каждые 15 мин проверка связи, за 15 минут он бы далеко не ушел.
  5. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 11:26
    -5
    Зачем это "выносить" в свет. Сейчас у hохликов начнётся перемога.
    У них в медиа атака на Крым вызвала космический оргазм, хотя только одна ракета упала в виноградники (пишут что было 20 взрывов).
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:38
      0
      Необходимо предупредить людей.Что он задумал-непонятно.
  6. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 11:28
    -13
    Теперь понятно почему солдатам оружие дают потрогать по праздникам государственным и пострелять только в дни, парада планет. Косвенно указывает на реальный уровень дисциплины и элементарной адекватности в армии.



    А вот солдаты прогнившего запада садятся в обычный рейсовый самолёт с автоматами на перевес. Оцените уровень доверия как говориться.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:41
      +2
      Да ну?Вы в армии служили?Перемещались в командировки,на учения?Я с патронами проходил ровно год,из двух лет срочной службы.А на фото Вы определили,что оружие заряжено у них?То же самое-оружие не заряжено,магазины пустые
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:09
      0
      Цитата: ДушаРоссии87
      А вот солдаты прогнившего запада садятся в обычный рейсовый самолёт с автоматами на перевес. Оцените уровень доверия как говориться.

      Был такой
      Цитата: ДушаРоссии87
      солдат прогнившего запада
      майор, психолог(?????).Нидал Малик Хасан
      Однажды решил пострелять по сослуживцам- а чеж по хорошим людям то не пострелять??
      13 убитых, 32 раненых...
  7. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 11:30
    +1
    Я понимаю, если бы он хотел дезертировать, но зачем ему ружье? Будет ли он стрелять в мирных жителей и солдат? Даже если бы он захотел бежать на сторону противника, оружие тоже лишнее, больший риск, что по нему будут стрелять. Не исключено, что у него какое-то психическое расстройство, кто знает.
  8. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 11:32
    +1
    вот , зачем оружие брать??? только срок увеличил намного
    1. Петров-Александр_1Сергеевич
      Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 11:59
      -3
      вот , зачем оружие брать??? только срок увеличил намного

      А он брал? Или мог взять = взял?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    +1
    «прихватил» автомат АК-74 и 4 полных рожка к нему (120 патронов)
    Слово "рожок" режет слух, необходимо правильно говорить "магазин".
    может грозить до 15 лет тюремного заключения
    Заслужил по полной. Лишь бы обошлось без применения оружия с его стороны, а тем более по гражданским.
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 12:09
      -3
      Может ему ЦИПСОвцы мозги промыли, и он решил перейти на сторону врага с оружием в руках..
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 12:25
    +1
    А никто не помнит, чем же закончилась история с 39 дезертирами, сбежавшими с оружием?
    Их в конце концов поймали или нет?

    https://lenta.ru/news/2023/05/27/zeki/
    39 бывших заключенных дезертировали с СВО в Ростовскую область. При побеге они убили сотрудника безопасности ЛНР

    МВД Ростовской области начало искать сбежавших с СВО 39 бывших зэков из отряда «Шторм Z»
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:39
    0
    Объект самовольно покинул мобилизованный гражданин РФ, вооруженный автоматом.
    recourse Печалька, но дело то житейское ... В СА такое бывало в каждой крупной ВЧ. Другое дело обстановка, и географическое положение... тут может присутствовать идеология. feel
    Что характерно, .... военнослужащий, мобилизованный прошлой осенью,
    fool Характерно, что спустя год, что то пошло не так....Дедовщина?
  12. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 12:40
    -1
    мобилизованный прошлой осенью

    Чо он в части забыл?
    Год прошел, это типа чо, мобики сидят по казармам? А кто воюет и зачем тогда понабрали мобиков?
  13. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:25
    0
    А что вы хотели? Тридцать лет воспитывали потребителей теперь о патриотизме вспомнили?
    Причём, патриотизм он опять же, для бедных. Как-то не наблюдается массовой мобилизацией отпрысков чиновников и олигархов.