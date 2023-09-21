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ГК «Ростех» поставила ВС РФ модернизированные гаубицы «Мста-С», способные работать в режиме «огневой налёт»

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ГК «Ростех» поставила ВС РФ модернизированные гаубицы «Мста-С», способные работать в режиме «огневой налёт»

Одно из крупнейших оборонных предприятий России ГК «Ростех» поставило в Вооруженные силы РФ партию прошедших глубокую модернизацию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Усовершенствованные орудия были отправлены в российскую армию в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года, сообщает пресс-служба госкорпорации в релизе, опубликованном на сайте ГК «Ростех».


Модернизированная «Мста-С» получила ряд уникальных технических характеристик, в том числе возможность работать в режиме «огневой налет», когда ведется очень плотная и высокоточная стрельба по противнику в течение короткого промежутка времени. Такой режим особенно эффективен в ходе контрбатарейной борьбы, когда после быстрого и точного поражения орудий врага необходимо сразу сменить позицию, чтобы не попасть под встречный огонь.

При этом улучшенная гаубица, которая по праву считается одной из лучших в мире среди самоходных орудий данного класса, способна поражать цель одновременно несколькими снарядами различного типа, летящих по разным траекториям. Модернизированная система заряжания позволяет увеличить прицельную скорострельность при использовании возимого боезапаса до десяти выстрелов в минуту.

Теперь самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Новая система наведения позволяет точно определять текущие координаты орудия и производить автоматический расчет для стрельбы с закрытых огневых позиций.

Гаубица получила возможность автоматического наведения на цель. Стрельба прямой наводкой теперь может вестись и в горной местности. Кроме того, благодаря внедрению инновационных решений инженеров-конструкторов корпорации, снижена заметность самоходного орудия в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

Улучшено управление самоходкой, рабочее место механика-водителя автоматизировано, что позволяет получать информацию о состоянии узлов и агрегатов гаубицы в режиме реального времени. Для большего комфорта экипажа модернизированная «Мста-С» оснащена автономным агрегатом питания с кондиционерной приставкой.

Артиллерия — бог войны, в очередной раз это подтвердилось в зоне СВО. От ее эффективности во многом зависит успех на поле боя, а потому мы уделяем особое внимание усовершенствованию наших артиллерийских систем

— сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Использованы фотографии:
Сайт ГК «Ростех»
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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:50
    +3
    Только вот она снаряды дальше чем на 35километров не пуляет во врага. А те спокойно бьют на 40 и больше километров. Хотелось бы узнать,Мсту не заместо обещанных Коалиций поставили военным?
    1. megadeth
      megadeth Сегодня, 12:20
      0
      Может чего пропустил, активно-реактивным 29,02 км...
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 12:31
      +2
      Цитата: Бережливый
      она снаряды дальше чем на 35километров не пуляет во врага. А те спокойно бьют на 40 и больше километров.

      Не спокойно. Все дело в, основном, в боеприпасах. Обычные снаряды Мста "пуляет" пости на такую же дальность.как и , например, "три семерки",
      начальная скорость 810 м/с против 835 м/с различается незначительно.
      Да и "пулять" неуправляемыми (корректируемыми) снарядами на большие дальности неэффективно.
      Вот специальные снаряды, типа Экскалибура, активно-реактивные, планирующие боеприпасы с различными системами наведения летят далеко. Правда, пишут, что наш Краснополь-Д, оснащенный уже и системой коррекции по GPS, может преодолеть при стрельбе из Мсты 43 км.
      Коалиция похожа на Мсту, но это разные орудия по классификации. Мста -полковая и дивизонная артиллерия. Коалиция прежде всего пойдет в артбригады армий и армейских корпусов и РГК.
      И далеко не вся артиллерия должна "спасаться" от КББ, дронов на удалении 30 и более км от линии фронта.Чем дальше, тем эффективность огня меньше. А еще в строю старушки Д-20, Д-30, Акации, Гвоздики и более легкие артсистемы, а также Ноны и минометы.
      Для них тоже очень бы пригодился сравнительно дешевый, хоть и менее точный, но вполне удовлетворительный для калибра 120 - 152 мм, блок коррекции, устанавливаемый вместо штатного взрывателя (PGK). За рубежом их выпускают, у нас ОКР тоже были, нужна серия. Наверное, работы в этом направлении идут, трубить о таковых в СМИ все равно, что лить воду на хохляцкую мельницу. Предупрежден, значит вооружен.
      Больше корректируемых снарядов, хороших и разных. Они действенно приближают победу!
      Больше корректируемых снарядовснарядов
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 12:45
        0
        Алексеев-все натовские орудия калибра 155 мм стреляют активно-реактивными снарядами на дальность 40 и выше километров. Именно по этому пораметру они нас опережают и спокойно выигрывают контрбатарейную стрельбу. Не получается Коалиция,дайте её орудие пусть и буксируемое,но это единственный вариант подавлять их артилерию,выигрывая контрбатарейную битву с нашей стороны.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: Бережливый
      Хотелось бы узнать, Мсту не заместо обещанных Коалиций поставили военным?

      За место в поезде платят, а здесь по плану и в связи с отсутствием наличия производства, соответствующего серийному выпуску «аналоговвмиренет»...
      Это же так не просто создавать с нуля и так элементарно бесконечно модернизировать...
      * * *
      С такими темпами и на Царь-пушку присобачат что-нибудь и бахнут...
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:55
    +4
    Нужна дальность коалиции, без нее чухаться долго будем
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:04
    0
    Гаубица получила возможность автоматического наведения на цель.

    Это скорее главное . Когда вижу ,что наши разворачивают буссоль ,плохо становится ,это ведь прошлый век .
  4. tchoni
    tchoni Сегодня, 12:05
    +3
    А снаряд с блоком коррекции будет? А то оно, конечно, "огневой налет" Эт круто... Но может круче обойтись одним снарядом по цене 2 х чем 20 вышвыривать в надежде случайно зацепить?
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:26
    -1
    При этом улучшенная гаубица, которая по праву считается одной из лучших в мире среди самоходных орудий данного класса


    Кем считается? Мы уступаем в дальности практически всем от США до Северной Кореей.

    Кто подскажет почему на Мсте не увеличивают длину ствола по примеру натовских и китайских образцов до 52 калибров и более?

    Почему мы не модернизирует Месту для возможности применять дальнобойный "Краснополь-Д"?

    Зачем мы кучу денег и других ресурсов тратим на Коалицию которой до сих пор нет в войсках, когда можно относительно быстро и недорого повысить дальность нашей артиллерии за счёт модернизации Мсты через увеличение длины ствола и возможности применять Краснополь-Д имеющий спутниковое наведение?

    По-моему мнению сейчас нужны простые, эффективные и недорогие решения, а все эти Арматы, Бумеранги и Коалиции как и АК-12/19 просто способ вытянуть деньги из бюджета при полном отсутствии результата.

    За это должны ответить лица в МО принимающие такие решения. В итоге мы не имеем ни новых образцов ни конкурентной модернизации старых.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:39
      0
      Ратмир,там и технологии производства ствола разные,простое увеличение длины не даст большого увеличения дальности полёта снаряда,а только увеличит износ ствола. Нужны орудия как те которыми вооужают Коалицию,даже обычные буксируемые,пусть с немного укороченным стволом чтобы дальность стрельбы была те же 40-50 километров,а 85 как у Коалиции. Но кто то в мо страны этого не желает понять.
  6. bk316
    bk316 Сегодня, 12:43
    +3
    Только вот она снаряды дальше чем на 35километров не пуляет во врага. А те спокойно бьют на 40 и больше километров

    Перестаньте уже хрень писать. Ну или разберитесь в теме хотя бы на уровне википользователя, боцрун вы наш.
    Краткий ликбез от командира 2a36. Для гражданских, заранее прошу прощения у артиллеристов за упрощение.

    Сравнивать по дальности поражения можно однотипные артсистемы. Ствольные со ствольными, одинакового калибра (или близкого), гаубицы с гаубицами а не с минометами laughing , самоходные с самоходными и снаряды одного типа (чугуний с чугунием, активнореактивные с активнореактивными , с донными газонераторами с такими же). Иначе получается сравнение подводной лодки с крейсером.

    Поскольку речь идет о мсте-с. То есть самоходной гаубице индекс ГРАУ 2с19 башенного типа с орудием 2а64, то ее соперником у противника (США) является изделие M109 Палладин.
    Рассмотрим дальность стрельбы обычными ОФ снарядами.

    Спешу вас расстроить ни на какие 35 км мста не стреляет.
    Максимальная дальность 24,7 км при стрельбе 3ВОФ96.
    При этом 3ВОФ96 вызывает повышенный износ ствола и используется редко а основным является 3ВОФ58 он стреляет на 19 км.

    А что у Палладина?
    В 404 поставляется модификация M109A3 или M109A3G c с орудием от рейнметалла.
    И с максимальной дальностью (БАРАБАННАЯ ДРОБЬ!!!) 18 км.

    Итого при более менее равных показателях выигрывает мста.

    Кто-то ушлый скажет а как же M109A5 и M109A7.
    А M109A5 НЕ поставляется на Украину и НЕ стреляет на 40 и более км. Максимальная дальность 29 км.
    M109A7 на вооружение вообще не принята это американская коалиция.

    Кто-то ушлый но не понимающий скажет а как же M107, которая стреляет чугунием на 30 с лишним км.
    А M107 это однотипник 2с5 а не мсты. Что бы понять достаточно посмотреть на фотку. Нет у нее бронированной башни. И да 2с5 стреляет на те же 30 с хвостиком км. Потому как орудие у нее с моей родной 2a36 ГИАЦИНТ.

    Итого по дальности стрельбы самоходными артиллерийскими системами РФ по сравнению с системами США наблюдается паритет.

    Если кому-то очень хочется могу провести ликбез и по европейским орудиям. Но в силу зоопарка там гораздо больший объем материала. Если совсем кратко в мире есть одна серийная САУ стреляющая больше чем на 40 км чугунием. Это PZH 2000. Это гаубица следующего поколения, поколения коалиции. И обратите внимание, если мста стоит на вооружение в количестве больших сотен, то pzh десятки.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:17
      0
      Бк316-вот именно,перестаньте хрень писать!Те же Дана,Богдана,Цезарь активно-реактивными стреляют на 40 и больше километров. И самое интересное что ук-роина в состоянии делать свою Богдану и даже пытается её на мировом рынке продавать!А у нас на дальность 40 километров активно-реактивными снарядами стреляют только рекламные буклеты про Коалицию СВ!
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:09
    0
    Сразу скажу что я не артиллерист хотя в чёрных петлицах носил скрещенные пушки. (РВСН).
    Почему мы кроме "Коалиции" остановились на дальности до 40 км. В чём дело? Сейчас практически все Западные страны стреляют до 60 км. Они что умнее нас? Получается что мы стреляем по советскому пределу который в то время был очень приличен.
    У нас много артиллерии в которой нужно увеличить дальность в зависимости от поставленной задачи.
    Все виды артиллерии должны увеличить дальность от 10 до 30-40 км свыше нынешней.
    Над этим должны работать химики (порох), физики и механики (стволы). Не бабки делить выделенные на артиллерию а делом заниматься. РСЗО хороши но они занимают свою нишу вооружения.
    А вообще надо задачу ставить стрельбу свыше 100 км. Чтобы пришли с понурой головой, вот получается только 90 а дальше не получается, но мы работаем. soldier