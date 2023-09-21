ГК «Ростех» поставила ВС РФ модернизированные гаубицы «Мста-С», способные работать в режиме «огневой налёт»

Артиллерия — бог войны, в очередной раз это подтвердилось в зоне СВО. От ее эффективности во многом зависит успех на поле боя, а потому мы уделяем особое внимание усовершенствованию наших артиллерийских систем

Одно из крупнейших оборонных предприятий России ГК «Ростех» поставило в Вооруженные силы РФ партию прошедших глубокую модернизацию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Усовершенствованные орудия были отправлены в российскую армию в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года, сообщает пресс-служба госкорпорации в релизе, опубликованном на сайте ГК «Ростех».Модернизированная «Мста-С» получила ряд уникальных технических характеристик, в том числе возможность работать в режиме «огневой налет», когда ведется очень плотная и высокоточная стрельба по противнику в течение короткого промежутка времени. Такой режим особенно эффективен в ходе контрбатарейной борьбы, когда после быстрого и точного поражения орудий врага необходимо сразу сменить позицию, чтобы не попасть под встречный огонь.При этом улучшенная гаубица, которая по праву считается одной из лучших в мире среди самоходных орудий данного класса, способна поражать цель одновременно несколькими снарядами различного типа, летящих по разным траекториям. Модернизированная система заряжания позволяет увеличить прицельную скорострельность при использовании возимого боезапаса до десяти выстрелов в минуту.Теперь самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Новая система наведения позволяет точно определять текущие координаты орудия и производить автоматический расчет для стрельбы с закрытых огневых позиций.Гаубица получила возможность автоматического наведения на цель. Стрельба прямой наводкой теперь может вестись и в горной местности. Кроме того, благодаря внедрению инновационных решений инженеров-конструкторов корпорации, снижена заметность самоходного орудия в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.Улучшено управление самоходкой, рабочее место механика-водителя автоматизировано, что позволяет получать информацию о состоянии узлов и агрегатов гаубицы в режиме реального времени. Для большего комфорта экипажа модернизированная «Мста-С» оснащена автономным агрегатом питания с кондиционерной приставкой.— сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».