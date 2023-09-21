Военное обозрение
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В Евлахе идет встреча с представителями армянского населения Карабаха

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В Евлахе идет встреча с представителями армянского населения Карабаха



В азербайджанском городе Евлах началась инициированная Баку встреча с представителями армянского населения Нагорного Карабаха.

Центральные власти Азербайджана на встрече представлены назначенным ответственным за контакты с армянским населением, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана, Рамином Мамедовым и другими назначенными Баку представителями, в задачи которых входит взаимодействие с непризнанной республикой и ее последующую интеграцию в Азербайджан.

В качестве представителей армянского населения Карабаха на встрече присутствуют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Кроме того, в качестве участника к мероприятию присоединился представитель российского миротворческого контингента.

Также отмечается, что представители армянского населения Нагорного Карабаха прибыли в Евлах в сопровождении представителей российского миротворческого контингента.

Согласно достигнутым ранее соглашениям, на встрече планируется обсудить вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха. 

Накануне руководство непризнанной даже официальным Ереваном республики объявили о капитуляции перед Азербайджаном, армия которого провела в регионе военную операцию.

На фоне капитуляции поддерживаемого Ереваном Нагорного Карабаха глава правительства Армении, несмотря на массовые протесты в Ереване, заявил, что не планирует подавать в отставку ни при каких обстоятельствах.
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:52
    +4
    А как всё хорошо начиналось 5 лет назад.Пашинян это реально Саакашвили 2.0



    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:14
      +1
      Пашинян станет Саакашвили 2.0, когда его в клетку посадят, как обезьяну.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 12:46
      -1
      Также отмечается, что представители армянского населения Нагорного Карабаха прибыли в Евлах в сопровождении представителей российского миротворческого контингента.

      Придётся уйти армянам. Не будет вам там жизни...не дадут...жизнь и здоровье своих близких и своё, самое большое богатство.
  2. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 11:55
    +5
    Сегодня Армения получает поздравления с Днём независимости от Азербайджана.
    Совокупность войны информационной и войны реальной на высшем уровне
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: сорок восьмой
      Сегодня Армения получает поздравления с Днём независимости от Азербайджана.

      Да это жесть! Как монета в одной стороне день независимости а с другой стороны день капитуляции и потери.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:57
    0
    Надеюсь что наши военные спросят жёстко у алиева за расстрелянных наших военных,и за разрушенный наш блокпост. А результат переговоров можно спрогнозировать-армян пока что вежливо попросят покинуть карабах,потому что потом их невежливо оттуда будут вышвыривать. Всё кончится тем из за чего и началась война между армянами и азербайджанцами-этнические чистки. Только теперь только там новые хозяева,и значит трерирование и геноцид армян будут считаться законными действиями со стороны азербайджанцев.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:12
      +1
      В новостях каждый год пишут про очередную модификацию "Тигра" для ВДВ, но почему то они так и катаются в зонах боевых действий на УАЗиках. Может спросить с командования почему так? Даже на фото в это новости за бронированными крузаками едет гордый УАЗ Патриот!!!!
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:12
      +2
      Цитата: Бережливый
      Надеюсь что наши военные спросят жёстко у алиева за расстрелянных наших военных,и за разрушенный наш блокпост.

      Никто не спросит .Тут вмешивается проклятая политика.Отношение с Баку ,важнее жизни наших пацанов.
      Это уже прошли со сбитым вертолетом ,так и никто не ответил,хотя обещали на самом высшем уровне.
      Цитата: Бережливый
      Только теперь только там новые хозяева,и значит трерирование и геноцид армян будут считаться законными действиями со стороны азербайджанцев.

      Не думаю что Баку нужно терроризировать армян .Там тоже не хотят обвинений в геноциде ,По этому скорее всего предложат уехать мирно,может даже предложат не большие деньги
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:09
    +1
    Цитата: Бережливый
    Надеюсь что наши военные спросят жёстко у алиева за расстрелянных наших военных,и за разрушенный наш блокпост. А результат переговоров можно спрогнозировать-армян пока что вежливо попросят покинуть карабах,потому что потом их невежливо оттуда будут вышвыривать. Всё кончится тем из за чего и началась война между армянами и азербайджанцами-этнические чистки. Только теперь только там новые хозяева,и значит трерирование и геноцид армян будут считаться законными действиями со стороны азербайджанцев.

    Военные следуют курсу президента , а не военным делам.
    Так что , могут ещё расстрелять машины с миротворцами.
  5. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 12:28
    +1
    Цитата: сорок восьмой
    Сегодня Армения получает поздравления с Днём независимости от Азербайджана.
    Совокупность войны информационной и войны реальной на высшем уровне

    Самое время переименовать в День зависимости и позора...