В Евлахе идет встреча с представителями армянского населения Карабаха

В азербайджанском городе Евлах началась инициированная Баку встреча с представителями армянского населения Нагорного Карабаха.Центральные власти Азербайджана на встрече представлены назначенным ответственным за контакты с армянским населением, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана, Рамином Мамедовым и другими назначенными Баку представителями, в задачи которых входит взаимодействие с непризнанной республикой и ее последующую интеграцию в Азербайджан.В качестве представителей армянского населения Карабаха на встрече присутствуют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Кроме того, в качестве участника к мероприятию присоединился представитель российского миротворческого контингента.Также отмечается, что представители армянского населения Нагорного Карабаха прибыли в Евлах в сопровождении представителей российского миротворческого контингента.Согласно достигнутым ранее соглашениям, на встрече планируется обсудить вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха.Накануне руководство непризнанной даже официальным Ереваном республики объявили о капитуляции перед Азербайджаном, армия которого провела в регионе военную операцию.На фоне капитуляции поддерживаемого Ереваном Нагорного Карабаха глава правительства Армении, несмотря на массовые протесты в Ереване, заявил, что не планирует подавать в отставку ни при каких обстоятельствах.