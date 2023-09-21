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В американском СМИ: ускорившееся контрнаступление ВСУ на юге снова замедлилось

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В американском СМИ: ускорившееся контрнаступление ВСУ на юге снова замедлилось

«Ускорившееся» было в начале сентября контрнаступление ВСУ на юге снова замедлилось. Украинским войскам так и не удалось дойти даже до Токмака.


Об этом рассуждает обозреватель американского телеканала CNN Ник Патон Уолш.

Он заявляет, что армия Украины не преодолела и половины пути к Мелитополю, тем самым не достигнув цели отрезать российский Крым от сухопутного коридора к «материковой»части России. Украинские силы, отмечается в американском СМИ, медленно и мучительно пытаются продвигаться в направлении Мариуполя по местности, представляющие собой совершенно открытые сельскохозяйственные угодья.

По мнению автора, российский президент Владимир Путин рассчитывает на скорое наступление зимних холодов, чтобы укрепить линию обороны. Он отметил, что этим летом оборонительные действия ВС России оказались гораздо более эффективными, чем ожидали многие на Западе.

Зимой же, утверждает Уолш, условия для наступления ВСУ ухудшатся. Он считает, что с конца ноября не стоит ожидать от украинской армии каких-либо успехов. В качестве аргумента он приводит прошлогоднюю ситуацию, когда с ноября активность и эффективность армии Украины заметно снизилась.

Обозреватель американского журнала Foreign Policy Джек Детч также считает, что холода и распутица станут препятствием для развития украинского контрнаступления. По его мнению, ВСУ это ощутят уже примерно через шесть недель. Приблизительно к тому времени, по его мнению, погода на юге Украины испортится.
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9 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 11:58
    +4
    А с чего они взяли что ВСУ преодолела даже то что они написали ? Половина половинки пути?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:01
      +5
      Цитата: Dizel200
      А с чего они взяли что ВСУ преодолела даже то что они написали ?

      Просто прочтите западные СМИ . Украина в наступлении ,русские бегут ,ура мы побеждаем.
      Интересно как они будут потом сводить концы ,если правда выплывет ?
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 12:08
      +2
      А с чего они вообще взяли, что незалежные вообще будут всё время наступать если уже сейчас мало чем осталось?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:12
        +1
        Наступление ускорилось? Где? Куда?
        Ускорилось лишь переселение еврофашистов к Бандере. am
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:49
      0
      Дизель,укросми им такую информацию дали,а янки этим самым укросми верят,иначе их сми закроют!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:59
    +3
    А этот, Ник Патон Уолш, случаем не из наркош будет?
    Приходит наркоман в зоопарк - на работу устраиваться. Там смотрят в трудовую
    книжку и тащатся: мест работы - до фига!
    - Ну как же вы так?
    - Вы знаете, я такой медлительный, ничего не успеваю...
    - Хорошо, будете за черепахами смотреть. Утром приходят в зоопарк, видят: клетки
    открыты, черепах нет, в клетке сидит мужик.
    - Что вы наделали!
    - Я утром клетку открыл, а они как ломанутся...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:14
    +2
    армия Украины не преодолела и половины пути к Мелитополю
    В западных СМИ в последнее время если и начали осторожно говорить о провале украинского наступления, то обязательно вставят пару предложений в оправдание этого либо сообщат об отдельных "успехах" ВСУ. Так и тут о "не преодолела и половины пути". Может обозревателю CNN все таки стоит посмотреть на реальную карту боевых действий, а не ту, что представляют на американском TV и реально сравнить расстояния?
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:17
    +1
    «Ускорившееся» было в начале сентября контрнаступление ВСУ на юге снова замедлилось. Украинским войскам так и не удалось дойти даже до Токмака.
    recourse Первитин закончился? Тогда зеленая таблетка..... feel "А там, решит судьба" request
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:13
    0
    Ага, половину пути... Убились о мины, не дойдя до первой линии обороны, спрашивается, нафига мы их три построили? Нет, конечно много - не мало, но надо отметить, что у нас традиционно преувеличивают боеспособность холопов и их хозяев. А между прочим, по одним только вот таким заявлениям можно заметить, что у них в голове не мозги, а кю, а без мозгов воевать никогда не получалось