«Ускорившееся» было в начале сентября контрнаступление ВСУ на юге снова замедлилось. Украинским войскам так и не удалось дойти даже до Токмака.Об этом рассуждает обозреватель американского телеканала CNN Ник Патон Уолш.Он заявляет, что армия Украины не преодолела и половины пути к Мелитополю, тем самым не достигнув цели отрезать российский Крым от сухопутного коридора к «материковой»части России. Украинские силы, отмечается в американском СМИ, медленно и мучительно пытаются продвигаться в направлении Мариуполя по местности, представляющие собой совершенно открытые сельскохозяйственные угодья.По мнению автора, российский президент Владимир Путин рассчитывает на скорое наступление зимних холодов, чтобы укрепить линию обороны. Он отметил, что этим летом оборонительные действия ВС России оказались гораздо более эффективными, чем ожидали многие на Западе.Зимой же, утверждает Уолш, условия для наступления ВСУ ухудшатся. Он считает, что с конца ноября не стоит ожидать от украинской армии каких-либо успехов. В качестве аргумента он приводит прошлогоднюю ситуацию, когда с ноября активность и эффективность армии Украины заметно снизилась.Обозреватель американского журнала Foreign Policy Джек Детч также считает, что холода и распутица станут препятствием для развития украинского контрнаступления. По его мнению, ВСУ это ощутят уже примерно через шесть недель. Приблизительно к тому времени, по его мнению, погода на юге Украины испортится.