Еврокомиссия намеревается защитить Польшу, Венгрию и Словакию от иска Киева в ВТО касательно импорта украинской агропродукции

Продолжает набирать обороты конфликт трех восточноевропейских стран и киевских властей по поводу самостоятельного продления Польшей, Венгрией и Словакией ограничений на импорт украинского продовольствия в эти страны. Ранее власти этих государств ЕС приняли решение, вопреки указаниям Брюсселя, оставить после 15 сентября в силе запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины по причине демпинга и протестов местных аграриев.Такое поведение восточноевропейских соседей сильно разозлило киевскую верхушку и лично президента Украины Владимира Зеленского. После ряда взаимных упреков, даже угроз и встречных дипломатических демаршей, украинские власти подали иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против этих трех государств.Международное издание Financial Times сообщает, что до вчерашнего дня в Еврокомиссии шли бурные дискуссии на эту тему. Официальный Брюссель до последнего требовал от Варшавы, Будапешта и Братиславы отменить запреты на импорт украинского зерна, которые нарушают правила Евросоюза.Однако уже сегодня в распоряжение издания попало письмо, направленное руководству трех государств, в котором говорится о поиске Еврокомиссией возможности защитить Польшу, Венгрию и Словакию от иска Киева в ВТО касательно импорта украинской агропродукции. Теперь Брюссель работает над координацией юридических действий, в рамках которых удастся найти приемлемое для всех сторон компромиссное решение и не доводить дело до тяжб в Совете по разрешению споров ВТО.Следующим шагом ЕК будет ответ Киеву касательно его иска в ВТО, сообщает Financial Times. Эксперты предполагают, что Брюссель приложит все усилия, чтобы разрешить возникший конфликт в ходе внутреннего разбирательства, дабы «не выносить сор из избы».Между тем, в ходе растущей конфронтации и резких действий Киева Зеленский, похоже, капитально рассорился со своим главным союзником в Европе — Польшей. Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава прекращает поставки вооружений Украине. Правда, причиной такого решения была названа необходимость активно вооружать собственную армию.