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Еврокомиссия намеревается защитить Польшу, Венгрию и Словакию от иска Киева в ВТО касательно импорта украинской агропродукции

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Еврокомиссия намеревается защитить Польшу, Венгрию и Словакию от иска Киева в ВТО касательно импорта украинской агропродукции

Продолжает набирать обороты конфликт трех восточноевропейских стран и киевских властей по поводу самостоятельного продления Польшей, Венгрией и Словакией ограничений на импорт украинского продовольствия в эти страны. Ранее власти этих государств ЕС приняли решение, вопреки указаниям Брюсселя, оставить после 15 сентября в силе запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины по причине демпинга и протестов местных аграриев.


Такое поведение восточноевропейских соседей сильно разозлило киевскую верхушку и лично президента Украины Владимира Зеленского. После ряда взаимных упреков, даже угроз и встречных дипломатических демаршей, украинские власти подали иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против этих трех государств.

Международное издание Financial Times сообщает, что до вчерашнего дня в Еврокомиссии шли бурные дискуссии на эту тему. Официальный Брюссель до последнего требовал от Варшавы, Будапешта и Братиславы отменить запреты на импорт украинского зерна, которые нарушают правила Евросоюза.

Однако уже сегодня в распоряжение издания попало письмо, направленное руководству трех государств, в котором говорится о поиске Еврокомиссией возможности защитить Польшу, Венгрию и Словакию от иска Киева в ВТО касательно импорта украинской агропродукции. Теперь Брюссель работает над координацией юридических действий, в рамках которых удастся найти приемлемое для всех сторон компромиссное решение и не доводить дело до тяжб в Совете по разрешению споров ВТО.

Следующим шагом ЕК будет ответ Киеву касательно его иска в ВТО, сообщает Financial Times. Эксперты предполагают, что Брюссель приложит все усилия, чтобы разрешить возникший конфликт в ходе внутреннего разбирательства, дабы «не выносить сор из избы».

Между тем, в ходе растущей конфронтации и резких действий Киева Зеленский, похоже, капитально рассорился со своим главным союзником в Европе — Польшей. Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава прекращает поставки вооружений Украине. Правда, причиной такого решения была названа необходимость активно вооружать собственную армию.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:19
    +1
    Не претендую на оригинальность - ЕС предложит окраине продать зерно России, а если не будут брать - судится в ВТО.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:25
      +2
      Мда, попрошаек еще не приняли в Евросоюз, а они уже права качают. Видимо селянин может въехать в Европу, а европейские ценности в селянина нет. Там болгарские перчики тоже негодуют, а сколько слез было пролито по поводу зерновой сделки, а на деле украинское зерно никому и даром не нужно.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:55
      0
      Чего евросходняк за ук-роину вдруг вписался?Реши играть роль заботливого папы до конца?
    3. Sith
      Sith Сегодня, 13:11
      0
      Там нету укро-зерна ... только зерно ес и сша агрохолднингов , что скупили вся и всё
      Украинское зено - бренд ... и к Украине отношения не имеет
    4. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 13:18
      0
      Странно что в прошлом году вся Европа с азартом вывозила украинское зерно себе, вместо беднейших стран. А в этом году внезапно озаботились вопросами демпинга и интересами своих аграриев. Это, по ходу, потому что мы морской краник перекрыли на вывоз. Сухопутным путем стало сложнее мутить втихушку от собственной общественности.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:27
    +2
    говорится о поиске Еврокомиссией возможности защитить Польшу, Венгрию и Словакию от иска Киева в ВТО
    С чего это вдруг такое резкое изменение вектора - от угроз к предложению защиты? Посовещавшись поняли, что эти три государство через колено не сломать, а их демарш может вызвать "эффект домино" в ЕС, что обойдется для чиновников ЕС намного дороже да еще и с "потерей лица"? Или что-то другое? В любом случае Польша, Венгрия и Словакия одержали победу над европейской бюрократией и угодничеством Киеву.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:05
      0
      Единственный путь защиты Европы от Украины-пристрелить Зелю
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 13:21
      0
      Посовещавшись поняли, что эти три государство через колено не сломать, а их демарш может вызвать "эффект домино" в ЕС, что обойдется для чиновников ЕС намного дороже да еще и с "потерей лица"?
      Просто раньше можно было вывозить зерно в обход территории этих трех стран. Теперь все, только вагонами и фурами.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:35
    0
    Аграрная сверхдержава, которую собирались строить укрошумеры приказала долго жить, сыграла в ящик, дала дуба, представилась.
    По классификации гробовых дел мастера Безенчука.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:40
      0
      Неее, это все в зависимости от комплекции. Ненька же - гикнулась в ящик.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 12:46
    0
    Новая европейская реальность ... пчёлы против мёда!