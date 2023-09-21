Asia Times: США не удается убедить Зеленского начать переговоры с Россией

Американскому правительству не удается убедить президента Украины Зеленского начать проведение переговоров с Россией. Исходя из этого, пути Запада и киевского режима расходятся все сильнее, что отражается на готовности выделять дополнительное финансирование на продолжение украинского кризиса.Как отмечает издание Asia Times, Зеленский всё же может убедить конгресс США выделить ему больше денег на ведение боевых действий, однако это в конечном итоге может стать его последней победой. Вероятно он получит очередной урезанный пакет военной поддержки, после чего будет отослан прочь навсегда.Вопреки надеждам западных кураторов киевского режима, украинской армии не удалось достичь прорыва во время своего широко разрекламированного "контрнаступления". При этом ВСУ израсходовали значительную часть своих стратегических резервов. В том числе украинская армия потеряла поставленные Западом вооружения и многих солдат, прошедших обучение в странах НАТО. Издание также отмечает, что ежедневные потери украинской армии составляют около тысячи солдат.Ряд стран НАТО, включая США, дают понять, что не одобряют применяемую украинским командованием военную тактику, несмотря на то, что значительная ее часть выстроена при помощи западных средств компьютерного моделирования с использованием данных, полученных американской разведкой.Основной целью поездки Зеленского на ГА ООН и в Белый дом прежде всего является попытка заручиться необходимой для продолжения вооруженного конфликта поддержкой Запада, а в частности - добиться одобрения конгрессом выделения очередного пакета поддержки в размере 24,9 миллиарда долларов, а также новых поставок вооружений.Все эти умозаключения выглядят странными. Всё пытаются выставить так, будто Зеленский сам принимает решения. На самом деле, Зеленский делал, делает и будет делать то, что ему скажут за океаном. В противном случае у США найдётся быстрая замена на более лояльную себе фигуру.