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Asia Times: США не удается убедить Зеленского начать переговоры с Россией

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Asia Times: США не удается убедить Зеленского начать переговоры с Россией

Американскому правительству не удается убедить президента Украины Зеленского начать проведение переговоров с Россией. Исходя из этого, пути Запада и киевского режима расходятся все сильнее, что отражается на готовности выделять дополнительное финансирование на продолжение украинского кризиса.


Как отмечает издание Asia Times, Зеленский всё же может убедить конгресс США выделить ему больше денег на ведение боевых действий, однако это в конечном итоге может стать его последней победой. Вероятно он получит очередной урезанный пакет военной поддержки, после чего будет отослан прочь навсегда.

Вопреки надеждам западных кураторов киевского режима, украинской армии не удалось достичь прорыва во время своего широко разрекламированного "контрнаступления". При этом ВСУ израсходовали значительную часть своих стратегических резервов. В том числе украинская армия потеряла поставленные Западом вооружения и многих солдат, прошедших обучение в странах НАТО. Издание также отмечает, что ежедневные потери украинской армии составляют около тысячи солдат.

Ряд стран НАТО, включая США, дают понять, что не одобряют применяемую украинским командованием военную тактику, несмотря на то, что значительная ее часть выстроена при помощи западных средств компьютерного моделирования с использованием данных, полученных американской разведкой.

Основной целью поездки Зеленского на ГА ООН и в Белый дом прежде всего является попытка заручиться необходимой для продолжения вооруженного конфликта поддержкой Запада, а в частности - добиться одобрения конгрессом выделения очередного пакета поддержки в размере 24,9 миллиарда долларов, а также новых поставок вооружений.

Все эти умозаключения выглядят странными. Всё пытаются выставить так, будто Зеленский сам принимает решения. На самом деле, Зеленский делал, делает и будет делать то, что ему скажут за океаном. В противном случае у США найдётся быстрая замена на более лояльную себе фигуру.
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23 комментария
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  1. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 12:22
    +1
    а американскому правительству,это надо.....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:29
      +2
      Что-то не вяжется "американское правительство" от Байдена видимо отдельно существует. Только что о ракетах договорились в след за F-16, не видно что они о переговорах заботятся.
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 13:40
        0
        Зе не хочет стать Пашиняном...
        Тут уступишь - и все!

        Простите, процитирую (со всем уважением к нашим израильским друзьям):
        В мире нет бойца смелей,
        Чем напуганный еврей...
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:57
      +1
      БРЕД!Янки знают во что мир втянули,зеле в войне они будут помогать ещё очень долго!
  2. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 12:22
    0
    А что, Дядя Сэм уже "решил вопрос" с Москвой?.. И "убедил" Россию, начать некие "переговоры" с солистом шапито на Банковой?..
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 12:46
      -1
      Цитата: ABC-schütze
      А что, Дядя Сэм уже "решил вопрос" с Москвой?.. И "убедил" Россию, начать некие "переговоры" с солистом шапито на Банковой?..

      Москва уже сто раз говорила, что готова к переговорам. А вот негодяй Зеленский, видите-ли, внëс в конституцию пункт, где переговоры запрещены....
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:31
        0
        А Москва, также, сто раз говорила, что с ходом времени, её условия режиму бандеро - нациков, в случае гипотетического обсуждения вопроса "начала переговоров", будут всё более жесткими...

        Что же касается "декретных запретов" клоуна с Банковой, так со стороны России, это не более, чем констатация факта... Крыса сама себя загнала в угол...

        И это именно тот случай, когда её придётся добить, не давая никакого "запасного" выхода для бегства. Время, для каких-либо "убеганий" (в т.ч. и "переговорных"...) у этого состава шапито на Банковой, уже необратимо ушло...
    2. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 12:57
      0
      А сколько лет шло хрю-му с переговорами?
      Так т мы имели у себя избраного президента 404 и могли начать СВО в 2014 тупо по его просьбе.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:23
    +2
    США не удается убедить Зеленского начать переговоры с Россией
    fool Ну нам то не надо лапши, это в .... Не очень то США и убеждали, да и Англия Зеле поддержку то гарантировала точно. request Да и по затравке США, ЕС его еще долго будет финансировать... request
  4. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 12:25
    0
    США не удается убедить Зеленского начать переговоры с Россией! Непонятно зачем убеждать, что бы в очередной раз было бы заявление что "нас" снова обманули, пообещав ???? Нужно просто всё доводит до логического конца, ведь победителей не судят. soldier
  5. Msi
    Msi Сегодня, 12:26
    -1
    Американскому правительству не удается убедить президента Украины Зеленского начать проведение переговоров с Россией.

    Ну не верю я в самостоятельность т.н. украины. История с самостоятельностью выгодна прежде всего западу...развязывает им руки.
    Если что это не мы - это всё они сами....
  6. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:28
    +1
    Что то я автора не совсем понял belay Сначала он говорит Американскому правительству не удается убедить президента Украины Зеленского начать проведение переговоров с Россией.. А затем утверждает На самом деле, Зеленский делал, делает и будет делать то, что ему скажут за океаном Какой то метафизический парадокс (с). Вы бы уж определились, в конце концов request
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:28
    +4
    Какие глупости! Где это видано, чтобы кукловод уговаривал марионетку танцевать.
  8. Msi
    Msi Сегодня, 12:30
    -4
    ежедневные потери украинской армии составляют около тысячи солдат.
    ну где то так и есть.
    Как у нас тут любят писать про Конашенкова...??? Понял. Новый "филиал" Конашенкова это Asia Times...
    А может проще, контрольный пакет прикупил...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +1
    пути Запада и киевского режима расходятся все сильнее
    Ну это сильно сказано. На сегодня война на Украине выгодна Сша, а значит будет продолжаться при активной или не столь активной военной и финансовой помощи Запада. Американцы не намерены одни раскошеливаться поэтому Европе придется опять подтянуть пояса. В лучшем случае англосаксы (Сша, Британия) произведут смену президента и его окружения, что им по силам.
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:36
    +3
    Какелы походу бодаться начали с бздышеками - эмбарго на польский лук, помидоры, яблоки и прочае ввели. laughing В отместку за зерно.

    Бздышеки - "счастливы".... yes

    зы Прошла любовь - и вся недолга...... (с) crying
    1. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 13:04
      -2
      Цитата: Nexcom
      зы Прошла любовь - и вся недолга...... (с) crying

      ну, это вряд ли,ничто,так не сдруживает,как взаимная ненависть к другому....а этого,по отношению к нам,у них вагон и маленькая тележка
  11. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 12:46
    +1
    Не знаю, как " война будет продолжаться или нет", а вот террористы укропитековские только раскочегарились! Сегодня полночи "мопеды" жужжали, очень противно, жутко! Мой Крым ещё ждёт долгая битва - наше ПВО против НАТОВских БПЛА/ракет+хохлятские операторы, особенно, если фронт встанет в обоюдную оборону. НО... ПВО - сила, всех нае...ой, сбили! В полтретьего с женой уснули, с 2 собаками в кровати laughing и мыслью - всё будет хорошо, Россия преодолеет все трудности. Да, "барыню" некоторым надо бы выучить, хоть несколько движений wink
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:54
    0
    Ага... так и вижу... картина маслом!
    Где-то... в глубинах "американского правительства"... после неудавшихся попыток убедить самого Зеленского (!)...
    - Наверное мне бы надо...
    - Не надо...
    - Хорошо. А что если?..
    - Не стоит!
    - Ясно. А, может быть нужно?
    - Не нужно!
    - Понятно. Разрешите хотя бы... прекратить финансирование?
    - А вот это попробуйте! Вам поручена эта операция, так что действуйте! (с)

    Классика!
  13. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:56
    0
    Да не Зеленского не удаётся убедить! А всю бандерофашистскую шушеру, на чьи вилы он прочно насажен. Он только транслирует ИХ требования и выполняет ИХ приказы.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:02
    0
    Если Конгресс США заблокирует очередной пакет военной помощи, то у Зе и К° сразу появится много разных желаний первое из них: "... я хочу жить любой ценой, хоть зэком в российской тюрьме, хоть где, только жить: не убивайте меня..."
  15. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:07
    0
    Смешные, чего там убеждать то, краник перекрыли и всё. Этот же еврейчик на подсосе живёт
  16. Шафран
    Шафран Сегодня, 13:30
    0
    Печатая такие заголовки, нас держат за идиотов... Зеленский, полностью подконтрольный Западу, не слушает США??? Может США просто не то говорят, что в принципе мы и видим