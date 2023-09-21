Военный эксперт: Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование из-за действий или бездействия правительства Армении

Когда армия Азербайджана начала свою военную операцию, власти Армении не провели мобилизацию, не отправили войска для защиты своих братьев в Арцах, но всего это странным образом требовали от России.

Но Россия в любом случае спасла армян Нагорного Карабаха. Если бы не присутствие там российских миротворцев, то всё могло бы для армян этого региона сложиться совсем печально. Мы же понимаем, что никогда армянский и азербайджанский народы не смогут жить в рамках одного государства – в данном случае Азербайджана.

Там погибли наши миротворцы. Они стали жертвами этого конфликта. Сдача интересов армян в Нагорном Карабахе, как и кровь наших миротворцев – всё это в виде ответственности лежит на плечах Пашиняна и его клики. И мы об этом не забудем.

Ситуация в Нагорного Карабахе обсуждают по всему миру. При этом можно строить всевозможные гипотезы, предположения, выдвигать различного рода версии, но факт остаётся фактом: правительство Армении не только ничего не сделало для защиты армян Арцаха, но и всё последнее время работало именно в таком ключе, чтобы интересы своих единокровных братьев были сданы.Комментарий «Военному обозрению» по этому вопросу дал председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.По словам эксперта, руководство Армении никак не помогало и не помогло армянскому населению Нагорного Карабаха, мало того, не признавало статус республики. Теперь Нагорно-Карабахская Республика прекратила своё существование из-за действий или бездействия правительства Армении.Роман Шкурлатов:Отставной офицер говорит о том, что Пашинян и его клика хотели решить вопрос в свою пользу чужими руками – втянув Россию в войну.Роман Шкурлатов:Военный эксперт также обратил особое внимание на гибель нескольких российских военнослужащих миротворческой миссии.Подполковник запаса: