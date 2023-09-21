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Военный эксперт: Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование из-за действий или бездействия правительства Армении

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Военный эксперт: Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование из-за действий или бездействия правительства Армении

Ситуация в Нагорного Карабахе обсуждают по всему миру. При этом можно строить всевозможные гипотезы, предположения, выдвигать различного рода версии, но факт остаётся фактом: правительство Армении не только ничего не сделало для защиты армян Арцаха, но и всё последнее время работало именно в таком ключе, чтобы интересы своих единокровных братьев были сданы.


Комментарий «Военному обозрению» по этому вопросу дал председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

По словам эксперта, руководство Армении никак не помогало и не помогло армянскому населению Нагорного Карабаха, мало того, не признавало статус республики. Теперь Нагорно-Карабахская Республика прекратила своё существование из-за действий или бездействия правительства Армении.

Роман Шкурлатов:

Когда армия Азербайджана начала свою военную операцию, власти Армении не провели мобилизацию, не отправили войска для защиты своих братьев в Арцах, но всего это странным образом требовали от России.

Отставной офицер говорит о том, что Пашинян и его клика хотели решить вопрос в свою пользу чужими руками – втянув Россию в войну.

Роман Шкурлатов:

Но Россия в любом случае спасла армян Нагорного Карабаха. Если бы не присутствие там российских миротворцев, то всё могло бы для армян этого региона сложиться совсем печально. Мы же понимаем, что никогда армянский и азербайджанский народы не смогут жить в рамках одного государства – в данном случае Азербайджана.

Военный эксперт также обратил особое внимание на гибель нескольких российских военнослужащих миротворческой миссии.

Подполковник запаса:

Там погибли наши миротворцы. Они стали жертвами этого конфликта. Сдача интересов армян в Нагорном Карабахе, как и кровь наших миротворцев – всё это в виде ответственности лежит на плечах Пашиняна и его клики. И мы об этом не забудем.
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27 комментариев
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  1. Andobor
    Andobor Сегодня, 12:15
    0
    Что случилось? Может быть армяне американцев на учения приглашали.
    1. Комментарий был удален.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:43
      +1
      Меня удивляет и возмущает наше стремление постоянно куда-то лести со своим миролюбием ((( Что значит не заступились ? Было в истории уже и заступались, и спасали всех и вся и что в итоге ? Может пора забыть про интернациональную чушь большевиков, которые в принципе и создали нынешние межэтнические разборки разделив Державу по национальному принципу крайне вульгарно. Может пора жить только интересами России, глядишь и не было бы напрасных жертв как вчера. Защищать надо свою территорию, а все остальное очень зыбко, мне нравится Китай со своим подходом к международным проблемам, оружие там не на первом месте, задавить противника экономикой вот вершина политического мастерства.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:52
      0
      Меня больше всего волнует судьба наших военных миротворцев там. С учётом той безнаказанности за расстрел наших военных недавно,теперь нужно им дать приказ стрелять на поражение для защиты своей жизни. Никакой стрельбы в воздух,сразу на поражение!
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:58
        +1
        А меня волнует что мы вообще в Карабахе делаем ? Армения официально признала Карабах за Азербайджаном, и зачем мы подставляем русских солдат с легким стрелковым вооружением ? Что они могут ? только героически погибнуть во "славу" политиканов am Вы призываете стрелять на поражение ? Не самый лучший совет.
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 12:15
    -10
    кровь наших миротворцев – всё это в виде ответственности лежит на плечах Пашиняна и его клики. И мы об этом не забудем.


    Азербайджанцы начали боевые действия, в результате погибли наши миротворцы.
    А виноваты во всем армяне!
    Потому что НЕ НАЧАЛИ боевые действия!

    Я еще помню логику и я ее тут не вижу.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:26
      +9
      Цитата: dump22
      Я еще помню логику и я ее тут не вижу.

      Так как не понимаете, что же там произошло...
      В далекие 90-е, огромная помощь России, когда у нас не препятствовали добровольцам ехать в Армению и помогать Карабаху, очень сильно помогла победить в том конфликте.
      Но за все оставшееся время, Армения не укрепила достаточно свои Вооруженные Силы, ни помогла это сделать непризнанной Республике. И это на фоне той подготовке к войне, которую производил Азербайджан.
      Армения не признала карабахскую республику, де,юра признавая её частью Азербайджана.
      И наивно полагали, что Россия вступит в войну или будет негласно помогать Карабаху оружием и добровольцами. А с приходом Пашеняна, явно стало ясно, что так собираются втянуть Россию в очередную "кавказскую войну". Дескать сама Армения ничего для защиты Карабаха, толком делать не будет, но Россия это сделать ОБЯЗАНА
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 12:57
        0
        Россия это сделать ОБЯЗАНА


        Россия ничего никому не обязана.
        Но вопрос не в этом.
        Вы мне поясните, а зачем мы ввели туда наших миротворцев?
        Что они там должны были вообще делать?

        Армяне крайне наивно полагали, что русские миротворцы в НКР будут хоть как-то, хоть чем-то способствовать поддержанию там мира. Смогут как-то предотвратить начало боевых действий.
        В конце концов для этого они вроде и вводились?
        Да, они просчитались.

        И поэтому армяне значит виноваты и им нет никакого прощения, как написал "военный эксперт" - ...И мы об этом не забудем.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:26
      +2
      Цитата: dump22
      Потому что НЕ НАЧАЛИ боевые действия!

      Правильно они сделали что не начали боевые действия. У них сил не хватит справится с Азербайджаном и в сторону России нагадили. Если бы они начали войну с нами, Армения, то уверяю вас она прекратила бы своё существование. Потому что в ОДКБ написано если АГРЕССИЯ. А тут агрессор сама Армения. Алиев слова на воздух не выкидывает, он правду сказал что армянская армия разгромлена. У них личный состав от силы 25 000 а у Азербайджана 200.000 и все мотивированы, сыты одеты и вооружены до зубов и отлично подготовлены. Я рад что у них нашелся разум не воевать с нами.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:30
        +1
        Цитата: Azerbaijan2023
        Если бы они начали войну с нами, Армения, то уверяю вас она прекратила бы своё существование.

        Если с Пашиняном, то и без войны скоро прекратят таковое
      2. Aken
        Aken Сегодня, 12:53
        0
        Я рад что у них нашелся разум не воевать с нами.

        Это не разум. Это приказ хозяина. А хозяину конфликт с Турцией не нужен.
        Армяне Карабах защищать и не собирались.
        Точнее собирались отдельные личности, но никак не власти.
        И если прошлые презы усиление Азербайджана просто проспали, то Пашинян страну натуральным образом предал.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:51
      0
      Цитата: dump22
      Азербайджанцы начали боевые действия, в результате погибли наши миротворцы.

      первое, пока не выяснили кто РЕАЛЬНО стрелял
      второе, азербайджан действовал НА СВОЕЙ территории даже сточки зрения армении
      третье, армяне начали юту байгу еще в конце прошлого века, считают территорию своей пусть защищают, почему это за армян должна делать Россию?!
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 13:07
        0
        первое, пока не выяснили кто РЕАЛЬНО стрелял


        Уже известно. Алиев даже принес официальные извинения.

        почему это за армян должна делать Россию?!


        Это как раз я понимаю. Россия не должна воевать, если этого не хочет. Это наше полное право.
        Я не понимаю, почему мы упрекаем армян, что они не захотели воевать?
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 12:15
    +3
    Военный эксперт также обратил особое внимание на гибель нескольких российских военнослужащих миротворческой миссии.
    А про гибель наших пилотов Ми-24 уже ни кто и не вспоминает... Ну нельзя же так.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:23
      +1
      Вы помните, я помню и при случае напомню окружающим, когда будут рассказывать о хороших российско-азербайджанских отношениях.
    2. JonnyT
      JonnyT Сегодня, 12:29
      0
      Они отомщены - турецкого генерала, приказавшего сбить наш ми, по иронии судьбы приземлили на вертолете наши грушники стрелой, когда тот пролетал над курдскими территориями.
      Наши павшие миротворцы тоже будут отомщены - это дело чести для спец. служб
      1. Комментарий был удален.
      2. Msi
        Msi Сегодня, 12:42
        -1
        Они отомщены - турецкого генерала, приказавшего сбить наш ми, по иронии судьбы приземлили на вертолете наши грушники стрелой, когда тот пролетал над курдскими территориями.

        Населению нужно объяснять что за что...прежде всего, а не перемигиваться между собой.
        Такие события могут вызывать недоверие к власти...
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 12:52
          +1
          Населению не будут ничего объяснять. Эти сказки про нашу ответку, я раньше даже коллекционировал эпитеты, которые применяли в этих текстах типа "так ответили, что горы на метр стали ниже", "так ответили, что железа стало больше чем песка", вбрасывают через различных говорящих голов журналистов и около.
          Забавно, коммент выше про такие сказки, потёрли.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:23
    -3
    Теперь Нагорно-Карабахская Республика прекратила своё существование из-за действий или бездействия правительства Армении.

    Нафига мы продолжаем делать вид, что нашего интереса тут нет. А если есть, почему категорически не боролись с пашинянством в Армении? Свою элиту нужно было формировать, с опорой на карабахцев.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:38
      0
      Вы вообще где были все эти 30 лет?!!! Что в Армении, что у нас, такие же НКО и НПО действовали прям до прошлого года. Все персонажи из правящего класса, которые старались стать своими в доску там на Западе или остались у руля или спокойно ушли в сторону. Трагедия нашей элиты, по итогу, золотой миллиард дал им вялым по губам и пришлось переквалифицироваться в патриоты, вынужденно, а армянским такого не грозит.
      А опора на карабахцев была. Они как все люди, стали везде ставить своих и убирать от кормушки окружающих, за что и поплатились. Консенсус надо было соблюдать, консенус. Найти его и ногами, ногами (с)
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:50
        0
        Разве где-то кормят всех и сразу? Всегда кормят своих, это нормально. Другое дело, вы правы, происходящее это следствие элитных проблем и у армян и у нас. Даже интересы свои артикулировать внятно не можем, бубнеж какой-то несогласованный. Беда в том что про прошлепы (в даном случае заползание турков) наши будут нам же аукаться.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 12:55
          0
          У нас так делали, наш самый главный у руля, это консенсус всей элиты, как раньше называли, прозападники и державники. Но и такое не сработало т.к господа в граде на холме, меняют правила игры.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:39
    0
    Как то мягко сказано; я бы употребил термин "предательство".
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:55
    +1
    Похоже Армения в не далёком будем продолжит терять территории. Это может и не правильно, но это предсказуемо. Азербайджан имеет свой анклав на территории Армении и вынужден будет "пробивать" коридор.... Объяснив это "защитой" азербайджанского населения, а армяне я думаю, дадут повод...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:03
      +1
      Думаю да, Нахичевань соединится сухопутным коридором с материковым Азербайджаном, Алиев это сделает и войдет в историю как собиратель земель.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 13:01
    0
    За последние несколько лет резко возросло в Краснодарском крае армянское население......и знаете,что они,в большенстве,говорят про события в Армении и Карабахе!?..."а оно нам ТЕПЕРЬ надо!?"
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:04
    0
    Тут вопрос стоит по другому ,а сама Армения не прекратит существование при Пашиняне ?
  9. НЕзлобный
    НЕзлобный Сегодня, 13:08
    0
    А что получилось в сухом остатке?
    1. Азербайджан решил проблему. Мирным путём.
    2. РФ фактически решил проблему. Мирным путём. Почти.
    3. Армения решила проблему. Мирным путём.
    И не надо всяких диванных "ля-ля-тополя"! Хорошо воевать только за клавой перед компом. И на ТВ-шоу.
    Радетели за войну готовы персонально / в лице своих детей остаться без ноги, зубов и уха, и с разорванной попой за "неизвестно что и зачем"?
    Не надо стравливать людей! А вдруг, текущий статус устраивает всех простых жителей? И в Карабахе, и в Армении, и в Азербайджане, и в РФ?
    Вдруг? Новая граница между гос-вами, демаркационная линия, - суть также относительна, если в итоге никто не погиб и жизнь продолжается.
    И, вот, не надо здесь строить из себя умудрённого опытом гео-политика с мудрым пониманием в глазах и рассуждать о "выгодах и тайных договорняках глобальной политики".
    Проблема решена мирным путём. Точка. Надо брать пример.............
    Как ситуация будет развиваться дальше? Будет ли мир далее? Будут жертвы? Будет резня? партизанщина? - Покажет время и уровень работы дипломатов со всех сторон.
    Строго говоря, объективно, могут появиться даже номинанты на Премию Мира. Кто конкретно? - Время покажет.