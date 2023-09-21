Пресса США: Премьер-министр Израиля готов поддержать развитие ядерной программы Саудовской Аравии

Израиль может поддержать Саудовскую Аравию в ее стремлении реализовать ядерную программу. Как пишет The Wall Street Journal, Тель-Авив готов к сотрудничеству по данному вопросу.
По данным американского издания, ссылающегося на неназванные источники в США и Израиле, Биньямин Нетаньяху готов поддержать развитие мирной ядерной программы Саудовской Аравии и дал негласное указание израильским специалистам в ядерной сфере сотрудничать с американцами, которые, в свою очередь, намерены ее реализовать.
На данный момент никаких договоренностей на этот счет нет, но переговоры по данному вопросу ведутся, причем негласно. Если это правда, то можно констатировать смену курса США и Израиля, которые ранее неоднократно заявляли о недопустимости появления на Ближнем Востоке ядерного оружия ни в каком виде. На сегодняшний день только Израиль имеет такое оружие, но не распространяется об этом.
Еще одним государством, которое в перспективе может создать атомную бомбу, является Иран, активно реализующий ядерную программу. Израиль выступает категорически против этого, угрожая даже началом военных действий, чтобы не допустить появления оружия массового поражения у Тегерана. Ситуация с Саудовской Аравией тоже не понятна, потому что не исключено, что к власти в стране придут какие-нибудь радикальные силы и попадание в их руки ядерного оружия может обернуться очень большими бедами.
Как сообщается, пока все только на уровне планов, Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой поспособствовать развитию "мирного атома" под "строгим контролем". Вашингтон консультируются по этому вопросу с Тель-Авивом, Израиль якобы требует от США гарантий безопасности, обсуждение данного вопроса проходило в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В то же время, Белый дом пока не дал разрешения на начало обогащения урана в Саудовской Аравии.
Между тем, как заявил Мухаммед бен Сальман, Эр-Рияд не прочь обзавестись ядерным оружием, если оно появится у Ирана.