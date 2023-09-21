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Пресса США: Премьер-министр Израиля готов поддержать развитие ядерной программы Саудовской Аравии

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Пресса США: Премьер-министр Израиля готов поддержать развитие ядерной программы Саудовской Аравии

Израиль может поддержать Саудовскую Аравию в ее стремлении реализовать ядерную программу. Как пишет The Wall Street Journal, Тель-Авив готов к сотрудничеству по данному вопросу.


По данным американского издания, ссылающегося на неназванные источники в США и Израиле, Биньямин Нетаньяху готов поддержать развитие мирной ядерной программы Саудовской Аравии и дал негласное указание израильским специалистам в ядерной сфере сотрудничать с американцами, которые, в свою очередь, намерены ее реализовать.

На данный момент никаких договоренностей на этот счет нет, но переговоры по данному вопросу ведутся, причем негласно. Если это правда, то можно констатировать смену курса США и Израиля, которые ранее неоднократно заявляли о недопустимости появления на Ближнем Востоке ядерного оружия ни в каком виде. На сегодняшний день только Израиль имеет такое оружие, но не распространяется об этом.

Еще одним государством, которое в перспективе может создать атомную бомбу, является Иран, активно реализующий ядерную программу. Израиль выступает категорически против этого, угрожая даже началом военных действий, чтобы не допустить появления оружия массового поражения у Тегерана. Ситуация с Саудовской Аравией тоже не понятна, потому что не исключено, что к власти в стране придут какие-нибудь радикальные силы и попадание в их руки ядерного оружия может обернуться очень большими бедами.

Как сообщается, пока все только на уровне планов, Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой поспособствовать развитию "мирного атома" под "строгим контролем". Вашингтон консультируются по этому вопросу с Тель-Авивом, Израиль якобы требует от США гарантий безопасности, обсуждение данного вопроса проходило в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В то же время, Белый дом пока не дал разрешения на начало обогащения урана в Саудовской Аравии.

Между тем, как заявил Мухаммед бен Сальман, Эр-Рияд не прочь обзавестись ядерным оружием, если оно появится у Ирана.
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22 комментария
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  1. spirit
    spirit Сегодня, 12:52
    +1
    Все по классике,враг моего врага мой друг.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:55
      +3
      Цитата: spirit
      Все по классике,враг моего врага мой друг.

      Но не кто ж не знает, на долго ли?
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 13:13
        +1
        Почему то мне кажется, что скоро Саудовская Аравия сможет вполне договорится с Ираном (хотя бы в рамках БРИКС) и вот тогда Израиль поймет, что натравливать друг на друга мусульман (пусть даже разных - шиитов и суннитов) до бесконечности не получится, а вот когда они вместе объединятся (а они рано или поздно объединятся...), Израилю это очень не понравится... А впрочем этот конфликт длится уже более тысячи лет и всякое может быть... Да и у нас, православных, отношения с католиками и протестантами далеко не без облачные...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:55
      +3
      А что не так с созданием ЯО Ираном ? Почему Израиль самолично присвоил себе это право обладать, а другие не могут ? Да это не есть хорошо, но паритет на то и существует, что противники знают о наличии ЯО и не рискуют развязать мировую бойню.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:27
        0
        А что не так с созданием ЯО Ираном ?
        Если бы в Иране продолжал править шах, "западная шестёрка", и начал бы делать ядерное оружие против СССР или России, англосаксы на это дали бы негласное согласие. Но беда всех руководителей современного Ирана, они официально и многократно заявляли о непризнании государства Израиль и права на его существование в этом месте. И это не только слова, а были же удары по Израилю баллистическими ракетами "Скад" из Ирана, которые помогла им получить С.Корея. Договорились в Иране и о непризнании холокоста, хотя Иран принимал много еврейских беженцев из Европы во время войны. Там все настолько закручено и наворочено, что без поллитра не разобраться. Не забыл Иран и послевоенную оккупацию от СССР, где в нарушение обещанного, мы не вывели войска и хотели устроить в Иране пролетарскую революцию. И самая первая жалоба в ООН, была как раз от Ирана по этому поводу.
    3. эльбрус
      эльбрус Сегодня, 13:17
      0
      на фоне последних встреч иранцев и саудитов может наоборот хитрожопоумный план завладеть ядерными технологиями через саудитов wassat
    4. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 13:36
      0
      Не совсем так. Скорее всего это игра с саудитами в темную. Как только у королевства появится свое ЯО, евреи сразу организуют провокацию, что это якобы саудиты напали на Иран со своим ядерным оружием, а на самом деле ядерная атака будет израильской через территорию саудитов...
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 12:55
    +1
    Пресса США: Премьер-министр Израиля готов поддержать развитие ядерной программы Саудовской Аравии

    Шта, серьёзно? belay
    Или не можешь предотвратить - возглавь? what
    За то и "сливки" собрать можно, а если самим подсуетиться построить, то будет возможность на перезарядках АЭС "купоны" стричь, опять же под контролем всё будет.
    Хитрый, еврей одним словом. laughing
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: К-50
      Шта, серьёзно?
      Или не можешь предотвратить - возглавь?

      Странно другое. В своё время саудиты оплатили ядерную программу Пакистана. Понятно что по приказу штатов в пику Индии. Но и по прошествии времени никаких плюшек с этого не поимели??? А беня ох и с огнём играет, ох и игрок!!!
      1. faridg7
        faridg7 Сегодня, 13:27
        0
        Просто проект еврейского государства подходит к завершению, иначе объяснить поддержку еврейским режимом режима нацистского на украдине объяснить нечем, а уж нагадить вокруг себя и после себя эти ... удержаться не могут
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:57
    0
    как интересно зявил....значит это яо они могут купить как булочку в магазине...евреи им подгонят..мало того что сами нелегально владеют так еще и распространять будут налево и направо. Вот это мир точно кактится в Ад. А вихжат что Россия угроза миру. Это эти тараканы угроза миру что саудиты что евреи.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:59
    0
    Как говорил персонаж сериала "Асока"...
    бывший джедай Бэйлан Сколл (последняя роль Рея Стивенсона):
    - Враг моего врага - мой друг. Пока... (с)

  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:04
    0
    Тогда сам Аллах велел персам создать (или купить))себе ядерное оружие!Оно будет им гарантировать что безнаказанно напасть на Иран никто не сможет.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 13:36
      0
      а мы поддержим мирные ядерные заряды Палестины, Сирии, Египта и...у кого там ещё Израиль земли украл?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:08
    +1
    Израиль может поддержать Саудовскую Аравию в ее стремлении реализовать ядерную программу
    Значит Ирану ни-ни, а вот саудитам для достижения своих целей могут посодействовать, но под прикрытием Сша. А, что там по поводу Договора о нераспространении ЯО, разработанному ООН? Или сегодня все договора в корзину, а Израиль заручившись поддержкой Сша может делать все, что ему вздумается?
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:10
    0
    Странно, речь о мирном атоме в статье. Израиль мирные АЭС будет стоить?
  8. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:11
    0
    не проще ли уже всем странам разрешить "под строгим контролем"? аргументы то у всех одинаковые
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 13:14
    +1
    Началось в колхозе утро!
    Дать арабам ядро означает выпустить джина из бутылки. С момента получения оного понты гордых сынов пустыни возрастут до небес, гордо будут они смотреть на соседей, пока однажды не ... продадут "брату" "огонь богов"...
  10. HAM
    HAM Сегодня, 13:18
    0
    Израиль рискует перехитрить самого себя......и хитрость эта закончится очередной борьбой теперь уже и с персами и с саудитами одновременно..
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:18
    0
    Израиль может поддержать Саудовскую Аравию в ее стремлении реализовать ядерную программу.
    Политика еврейского государства такая же витееватая как косички у хасида request
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:33
    0
    Самый обычный антиНетаньяховский фейк.
    Особенно сейчас, когда Саудовско-американские отношения не самые лучшие.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:33
    0
    По данным одного мутного американского издания ,мы обсуждаем мутную информацию.Для мирного саудовского атома у нас есть Росатом.Для бонбы у саудитов есть - Пакистан. bully