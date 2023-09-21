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Президент Азербайджана принёс извинения президенту России за гибель российских миротворцев в Карабахе

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Президент Азербайджана принёс извинения президенту России за гибель российских миротворцев в Карабахе

Поступают сообщения о фактическом признании вины азербайджанским руководством за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Напомним, что несколько российских военнослужащих, передвигавшихся на армейском автомобиле, накануне погибли в результате обстрела. Тогда же азербайджанская сторона заявила, что проведёт расследование.


По некоторым данным, предварительное расследование показало вину азербайджанских военнослужащих в обстреле российского армейского автомобиля. При этом отмечено, что стрелявшие по российской военной машине, вероятно, не знали, что она принадлежит миротворческому контингенту ВС РФ.

Сегодня в связи со случившимся президент Азербайджана Ильхам Алиев принёс извинения, позвонив российскому коллеге Владимиру Путину, и выразил соболезнования.

Пресс-служба Кремля подчёркивает, что расследование на этом не заканчивается:

Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопрос безопасности в Нагорном Карабахе и первоочередные шаги по стабилизации обстановки в регионе.

Пресс-служба Кремля:

Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Президенты указали на необходимость разблокирования всех транспортных коридоров, проведения делимитации границы Армении и Азербайджана. Также обсудили вопрос подписания мирного договора между Ереваном и Баку. Как считают эксперты, этот договор может быть подписан за пределами этих республик – возможно, в Российской Федерации.
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40 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:03
      +1
      Примите успокоительное и посмотрите видео с приездом азербайджанской делегации в Евлах. Там за азеровскими бронированными крузаками едет наш наш гордый зелёный УАЗ Патриот! на котором из опозновательных знаков только флаг России.
      Если что, в таком же гордом УАЗике расстреляли офицеров миротворческого контингента. Почему они были не в Тигре или Рыси, это проклятия туда, наверх.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:08
        -3
        Виноваты те кто разместил там наших солдат с легким стрелковым вооружением, кто не обеспечил их бронированными средствами передвижения, кто не обозначил четкие границы их пребывания, кто не отдал приказ покинуть зону боевых действий хотя их известили о начале столкновений.............. будь проклято это наше вечное стремление мирить тех, которые сами жить мирно не хотят. Кто объяснит матерям за что погибли их сыновья, за чью свободу, тех упырей которые выходят на митинги у российского посольства и носятся с плакатами русские убирайтесь ?
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:05
      +1
      Ну будьте вы прокляты твари...не видели они...там ведь знаки опознавательные...

      У страха глаза велики... Так бывает - сначала стреляют, а потом рассматривают... Впрочем, это совершенно не оправдывает убийц и они должны понести соответствующее наказание... Ну и помимо извинений Алиева, которыми сыт не будешь, надеюсь семьям погибших героев выплатят достойную компенсацию...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:00
    +17
    Ну вот, а минусили меня - типа азербайджанецы не причем......
    Чего ж тогда Алиев извиняется ?

    зы вообще как всё просто - турки самолет сбили, посла убили, азербайджанецы вертолет сбили, бойцов наших убили и.... просто извинились. и всё. я фигею с происходящего.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 13:04
      -3
      Поступают сообщения о фактическом признании вины азербайджанским руководством за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Напомним, что несколько российских военнослужащих, передвигавшихся на армейском автомобиле, накануне погибли в результате обстрела

      Где этот с Азербайджана, что вчера тут ленту закакивал, вчера уже начинал намекать...
    2. barclay
      barclay Сегодня, 13:07
      0
      Потяря, конечно для нас тяжёлая, и погибших не вернуть. Но при любом военном конфликте случается т. н. " дружественный огонь". И об этом у нас не часто говорят.
      Но сейчас азербайджанцы явно против наших ничего не имеют.

      Это автопробег в центре Баку.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 13:17
        -2
        Это кадр из видео 2020 года. Но всё равно осадочек остаётся, да.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:18
        -1
        Но сейчас азербайджанцы явно против наших ничего не имеют.
        А ну все расходимся.
        Какая разница как они к нам относятся и на кой они в обще нам нужны?
        Это баку
        Это фашистская германия
        1. MAESTRO_33
          MAESTRO_33 Сегодня, 13:37
          -1
          Это Грозный))
          Давайте аргументы похлеще.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 13:40
            0
            Это Грозный))
            Давайте аргументы похлеще.

            Взято от сюда https://infoteka24.ru/2020/01/14/54591/
            Так что ждем ваши аргументы похлеще))
      3. Primipilus
        Primipilus Сегодня, 13:24
        -1
        А вы уверены что Азербайджанцы не добили раненых миротворцев России.
    3. faiver
      faiver Сегодня, 13:20
      0
      что предлагаете? бомбить Баку? или еще одну СВО начать?
      1. Primipilus
        Primipilus Сегодня, 13:33
        +1
        Бомбить конечно пока не надо. А нужно сделать так чтоб ответственный за это убийство Азербайджанский офицер повесился, застрелился, отравился, или вообще пропал без вести!
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 13:37
          0
          Бомбить конечно пока не надо.
          Почему ?
          1. Primipilus
            Primipilus Сегодня, 13:41
            -1
            Потому что все должно быть зеркально и справедливо, офицеров за офицеров.
            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 13:44
              -1
              Потому что все должно быть зеркально и справедливо
              Удел слабых. Действовать надо так что бы больше ни когда ни у кого не возникало даже мысли...
        2. faiver
          faiver Сегодня, 13:42
          0
          а об этом мы никогда с вами не узнаем....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:01
    +9
    Ильхам Алиев принёс извинения, позвонив российскому коллеге Владимиру Путину, и выразил соболезнования.
    Со сбитым вертолетом был тот же сценарий - извинения, соболезнование, обещания наказать виновных. Извинили и вот теперь миротворцы. Интересно, до каких пор можно по своему усмотрению пользоваться российской добротой бывшим друзьям по Союзу?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:05
      +7
      Цитата: rotmistr60
      и вот теперь миротворцы.

      Там "непростые" миротворцы были. Так, ради понимания..., кроме водителя-контрактника погибли офицеры в чине капитана, два подполковника и полковник...
      1. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 13:15
        -5
        Там "непростые" миротворцы были. Так, ради понимания..., кроме водителя-контрактника погибли офицеры в чине капитана, два подполковника и полковник...
        Размен по-армянски руками военных Азербайджана, минусующие так про между прочим кроме проблематики Нагорного Карабаха остаются ещё некоторые места на пост советском пространстве которые не дают покоя "любителям" правды и справедливости. Не говоря про "тематику" типа оттуда-сюда и отсюда-туда...
    2. Msi
      Msi Сегодня, 13:06
      +2
      Со сбитым вертолетом был тот же сценарий - извинения, соболезнование, обещания наказать виновных.

      Обратите внимание всегда под конец конфликта. Подкакать надо...и повод опять дали уросвиньям визжать от восторга...
    3. Msi
      Msi Сегодня, 13:07
      -2
      Интересно, до каких пор можно по своему усмотрению пользоваться российской добротой бывшим друзьям по Союзу?

      Ну что делать какой выход...??? Перемешать их там с дерьмом пока там все кучно собрались...???
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:01
    +8
    Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.
    Так же как семьям погибших пилотов сбитого Ми-24? Что то я не помню, было ли такое и кто был наказан за тот случай...
    1. Комментарий был удален.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 13:11
      -4
      Так же как семьям погибших пилотов сбитого Ми-24? Что то я не помню, было ли такое и кто был наказан за тот случай..
      Эх...обложили нас...обложили...мало бортов с Моздока шло видать во вторую Карабахскую...мало мы вас потрепали...
  5. ugos
    ugos Сегодня, 13:07
    0
    Да нашим ''руководителям'' по фигу наши миротворцы, они больше беспокоятся о ''мирных'' армянах Карабаха.
    И ещё: ''При обстреле в Карабахе погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота.

    Он входил в командование миротворческого контингента.

    Об этом сообщают издание «СеверПост» и Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.''
  6. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 13:08
    +2
    Интересно, семьям своих граждан, заблаговременно подорванных на мине, будет соболезнования приносить? Или это уже дело истории, а там победителей не судят?
    1. Msi
      Msi Сегодня, 13:13
      -3
      Интересно, семьям своих граждан, заблаговременно подорванных на мине, будет соболезнования приносить?

      Ага и армия ждущая "на замахе" так сказать...бывают ведь совпадения...
  7. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:09
    0
    В принципе странно иметь какие то взаимоотношения со страной типа азербайджана, еще странней завозить их миллионами и давать гражданство. Какой то бред твориться в РФ.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:09
    +4
    Есть ощущение что Путин слишком придает значение личным извинениям. Думаю если бы Эрдоган сразу извинился за сбитый самолет, то и помидоры не пострадали бы. Как говорил Абрамович еще недавно - попыхтит и угомонится.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:09
    +4
    Я бы полнял в небо ударный вертолёт,вынес в хлам ближайшую азербайджанскую воинскую часть или боевое подразделение,а потом сказал бы ",упс,ребята косякнули,не туда шмальнули,соболезную,проехали и забыли "!И весь мир после этого пофиг!За своих погибших нужно уметь жёстко спрашивать,чтобы те кто стрелял ответили за выстрелы своей жизнью.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:11
      0
      !За своих погибших нужно уметь жёстко спрашивать
      За своих может и спросит. Неспроста борт с Пригожиным упал.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 13:15
      -1
      Я бы полнял в небо ударный вертолёт,вынес в хлам ближайшую азербайджанскую воинскую часть или боевое подразделение
      там Искандеры стоят недалеко. Куда? что? и зачем поднимать...?
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:11
    +2
    С разрешения кое кого наверху жизнь русских и российских граждан не стоит ни че го, по итогу - можно убить а потом извинится, так было и с вертолётом, и с лётчиками в Турции, и с общежитием мобиков на новый год ... А потом удивляются верхнему Ларсу, поджогам военкоматов и расстрелам пленных...
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 13:15
    -1
    Президент Азербайджана принёс извинения президенту России за гибель российских миротворцев в Карабахе

    Тараканище! Думаешь твои извинения вытрут слёзы матерей, жён, детей погибших?
    Может им после твоих слов легче жить будет?
    Заигрался уже в султана. пора платить и за предыдущие гибели миротворцев!!! am
  12. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:18
    +2
    При этом отмечено, что стрелявшие по российской военной машине, вероятно, не знали, что она принадлежит миротворческому контингенту ВС РФ.

    Очень сильно в этом сомневаюсь, знали и стреляли сознательно, не верю в случайности. Случайности бывают только с теми, кто не думает о том что делает.
    И извинения эти с компенсациями и прочими действиями со стороны Азербайджана, не более, чем рояль в кустах, решили проверить реакцию ВС РФ и РФ в целом, применив, как всегда, свои стандартные методы. Не военные, понятно, решили, а те представители "дружественных" разведслужб, которые дали им команду стрелять по русской машине.
    Заготовка просматривается и не сильно скрывалась, судя по всему.
    Очередная проверка России на "слабО", хотели сделать третьей стороной конфликта или убедиться что ответки не будет?
    Есть над чем подумать на досуге.
    О целях и задачах, о методах и средствах противодействия, когда, где и как будет сделана ответка и, конечно, о разного рода друзьях, которые чаще всего оказываются "партнерами" в последнее время.
  13. Грац
    Грац Сегодня, 13:26
    +1
    надо требовать их убийц на расправу только так и никак иначе,
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:37
      +1
      Наверно всё-же не на расправу, а на суд. И судить по закону за убийство.
      Но .... Этого к сожалению не будет. Не выдадут убийц.....
      1. Грац
        Грац Сегодня, 13:48
        0
        не выдадут значит самим найти и наказать, что там не знают как дела делаются , дать на лапу там все берут восток, узнать конкретных виновных и при подходящем случае ликвидировать, прощать нельзя
  14. Seal
    Seal Сегодня, 13:37
    -1
    Цитата: Nexcom
    турки самолет сбили, посла убили, азербайджанцы вертолет сбили, бойцов наших убили и.... просто извинились. и всё. я фигею с происходящего.

    Не смешивайте кислое с пресным.
    1. Самолет сбили турки. Но турки-заговорщики в рамках подготовки свержения Эрдогана.
    2. Посла (кстати, большого туркофила) убили остатки заговорщиков в отместку за то, что Россия сорвала государственный переворот в Турции.
    3. А вот с вертолетом и нашими миротворцами .... тут есть вопросы.
    Очень настораживает то, что наш вертолет был сбит буквально через 5-6 часов после того, как стало известно о том, что подписано Трехстороннее Заявление (причем часа 4 наша колонна добиралась из Гюмри до Ерсаха, где и был сбит наш вертолет). Азербайджанцы тогда радовались победе. А вот среди армян как минимум треть расценивали подписание Трехстороннего Заявления как предательство и капитуляцию. И были очень заинтересованы в том, чтобы это Заявление сорвать. А как сорвать не удалось даже после того, как был сбит наш вертолет, на следующий день они пошли брать штурмом резиденцию Пашиняна и здание Правительства Армении.
    И сейчас. Как только с 12:00 вступил в силу режим прекращения огня, как вскоре, по непонятным причинам, азербайджанцы (которые опять праздновали победу) открыли огонь по нашей автомашине.
    И опять другая сторона типа не при чём.
    Один случай (вертолёт) еще можно списать на случайность.
    Но две почти аналогичные "случайности" - это уж слишком.
  15. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:39
    0
    извинения - для публики, чтобы в комментариях обсуждали. какие уступки или договорённости за этим последуют, вряд ли публично озвучат