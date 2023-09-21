Президент Азербайджана принёс извинения президенту России за гибель российских миротворцев в Карабахе

Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Поступают сообщения о фактическом признании вины азербайджанским руководством за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Напомним, что несколько российских военнослужащих, передвигавшихся на армейском автомобиле, накануне погибли в результате обстрела. Тогда же азербайджанская сторона заявила, что проведёт расследование.По некоторым данным, предварительное расследование показало вину азербайджанских военнослужащих в обстреле российского армейского автомобиля. При этом отмечено, что стрелявшие по российской военной машине, вероятно, не знали, что она принадлежит миротворческому контингенту ВС РФ.Сегодня в связи со случившимся президент Азербайджана Ильхам Алиев принёс извинения, позвонив российскому коллеге Владимиру Путину, и выразил соболезнования.Пресс-служба Кремля подчёркивает, что расследование на этом не заканчивается:В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопрос безопасности в Нагорном Карабахе и первоочередные шаги по стабилизации обстановки в регионе.Пресс-служба Кремля:Президенты указали на необходимость разблокирования всех транспортных коридоров, проведения делимитации границы Армении и Азербайджана. Также обсудили вопрос подписания мирного договора между Ереваном и Баку. Как считают эксперты, этот договор может быть подписан за пределами этих республик – возможно, в Российской Федерации.