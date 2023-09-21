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Китай – борец за справедливость и многополярный мир или потенциальный гегемон

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Китай – борец за справедливость и многополярный мир или потенциальный гегемон

О семимильных темпах расширения партнерства между Россией и Китаем сегодня говорят практически в каждом выпуске новостей. При этом Пекин преподносится в качестве надежного союзника Москвы в борьбе с западной гегемонией за справедливый многополярный мир.


Стоит отметить, что КНР долгое время считалась страной, нещадно эксплуатируемой развитыми капиталистическими государствами, в частности США, которые перенесли туда практически все свое производство. Более того, в Китае правит коммунистическая партия, приверженная законам социализма и равенства, близкого нашим согражданам, жившим во времена СССР.

Но так ли все однозначно?

Российский журналист Олег Комолов привел ряд данных, на фоне которых дружественный нам Китай выглядит не таким уж «белым и пушистым».

При этом наиболее ярким показателем здесь является внешняя торговля. Так, еще в 90-е годы КНР однозначно принадлежал к периферии, которая экспортировала товары с заложенным в них большим количеством труда, по сравнению с теми товарами, которые поставляют развитые капиталистические страны.

Между тем, уже в середине прошлого десятилетия, при сохранении коэффициента обмена трудом с США в 5:1 и другими странами с высоким уровнем дохода 4:1, Китай перешел к очевидной эксплуатации Южной Азии и Африки южнее Сахары. Единица труда КНР теперь стоит 2 единицы труда в Африке и 4 единицы в Южной Азии.

Кроме того, китайская единица труда почти равна таковой в странах с низким и средним уровнем дохода Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии и Восточной Европы. Еще, Китаю удалось серьезно укрепить свои торговые позиции в Восточной Азии.

Если учесть, что население стран Южной Азии, Африки южнее Сахары и государств с низким и средним доходом Восточной Азии составляет около 45% от населения Земли, то Китай сегодня выступает «эксплуататором» для почти половины жителей планеты.

В то же время и с социализмом, а также равенством в КНР не все так однозначно. Все дело в том, что олигархи из Поднебесной, как выразился Комолов, уже не сильно уступают по классу своим «западным коллегам». Извлекая колоссальную прибыль, китайские инвесторы не торопятся делиться ею с обществом, о чем свидетельствует высокий уровень социального неравенства в стране.

Таким образом, та самая борьба Пекина с Вашингтоном за «справедливый мир» в конечном счете может оказаться попытками потенциального нового капиталистического гегемона «сбросить с трона» своего конкурента. Ведь за годы эксплуатации своего народа китайский бизнес успел «накачать мускулы».

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4 комментария
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  1. крокодил в ванной
    крокодил в ванной Сегодня, 18:59
    +1
    Китай борется за свое светлое будущее и ничье больше
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:02
    +1
    Китай – борец за справедливость и многополярный мир или потенциальный гегемон
    . Всё нормальные страны, руководители таких государств, занимаются тем, что стараются за благополучие именно своих стран, своих народов...
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:17
    0
    Китай - такой же гегемон потенциально, ничем не лучше США или наглосюксов. По части пещерного национализма китайцы дать фору могут) Кроме того, к России у них есть претензии исторические, вообще-то...
    Мораль - РФ к Китаю не стоит относится как к отряду тимуровцев, весь смысл которого - надавать по гузну Квакину с полосатым флагом
  4. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 19:18
    0
    название, по сути, риторический вопрос laughing laughing