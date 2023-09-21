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Экс-посол Африканского союза в США: Благосостояние МВФ и Всемирного банка построено на бедных странах Африки

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Экс-посол Африканского союза в США: Благосостояние МВФ и Всемирного банка построено на бедных странах Африки

Экс-посол Африканского союза в США Арикана Чихомбори-Куао обвинила МВФ, Всемирный банк и другие западные финансовые организации в том, что те буквально заставляют африканские страны брать кредиты, которые те никогда не смогут выплатить.


Например, когда другие берут деньги в кредит у США, они их получают под 1,5-1,9% годовых. Для стран Африки же проценты по кредитам нередко достигают значений в 9-10%. Чихомбори-Куао подчеркивает, что финансово благополучные страны получают передышку в выплатах кредитов, а страны, остро нуждающиеся в финансовой поддержке, ее не получают.

Выживание таких финансовых структур, как Всемирный банк и МВФ, основывается на несостоятельности беднейших африканских стран.

Их успех основан на наших неудачах. Это должно измениться

подчеркнула бывший посол Африканского союза в США.

Чихомбори-Куао призвала страны Африки изменить правила игры, отказавшись от кабальных кредитов западных финансовых институтов.

Ранее два африканских аналитика в интервью британскому изданию отметили, что созданные французскими колонизаторами политические системы всецело направлены на извлечение ценных ресурсов и использование репрессивных методов для сохранения контроля.

Они также подчеркнули, что Франция заключила со странами Африки соглашения об обороне, пользуясь которыми осуществляла военное вмешательство, направленное на сохранение власти профранцузских лидеров.
Использованы фотографии:
Pixabay
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4 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:25
    +2
    Благосостояние МВФ и Всемирного банка построено на бедных странах Африки
    И России ! am
  2. Lis_Domino
    Lis_Domino Сегодня, 13:28
    -1
    ну дык, страны Африки по традиции и не отдают кредиты, дожидаются когда их спишут. Россия вон только и успевает как "прощать" долги во имя эфимерного будующего сотрудничества. А это самое "сотрудничество" африканскими странами понимается как "а дайте еще в долг"
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:35
    +1
    Вот поэтому Росельхозбанк никогда уже не подключат к свифту.Одна дорога в БРИКС.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:36
    0
    Банкиров,тем более мировых,слезами не разжалобить,брать-то кредиты все равно придется.Капитализм-с