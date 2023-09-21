Их успех основан на наших неудачах. Это должно измениться

Экс-посол Африканского союза в США Арикана Чихомбори-Куао обвинила МВФ, Всемирный банк и другие западные финансовые организации в том, что те буквально заставляют африканские страны брать кредиты, которые те никогда не смогут выплатить.Например, когда другие берут деньги в кредит у США, они их получают под 1,5-1,9% годовых. Для стран Африки же проценты по кредитам нередко достигают значений в 9-10%. Чихомбори-Куао подчеркивает, что финансово благополучные страны получают передышку в выплатах кредитов, а страны, остро нуждающиеся в финансовой поддержке, ее не получают.Выживание таких финансовых структур, как Всемирный банк и МВФ, основывается на несостоятельности беднейших африканских стран.подчеркнула бывший посол Африканского союза в США.Чихомбори-Куао призвала страны Африки изменить правила игры, отказавшись от кабальных кредитов западных финансовых институтов.Ранее два африканских аналитика в интервью британскому изданию отметили, что созданные французскими колонизаторами политические системы всецело направлены на извлечение ценных ресурсов и использование репрессивных методов для сохранения контроля.Они также подчеркнули, что Франция заключила со странами Африки соглашения об обороне, пользуясь которыми осуществляла военное вмешательство, направленное на сохранение власти профранцузских лидеров.