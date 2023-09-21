«Ни при каких обстоятельствах»: Пашинян отказался уходить в отставку на фоне происходящего в Нагорном Карабахе

Пашинян собрал свое ближайшее окружение и сообщил команде, возможно, не напрямую, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается покидать свой пост и уходить в отставку на фоне звучащих требований после фактической сдачи Нагорного Карабаха. Об этом сообщает местная пресса.Накануне в Ереване протестующие снова собрались у здания правительства республики, где потребовали от Пашиняна подать в отставку на фоне событий в Нагорном Карабахе. Армянская оппозиция сумела договориться между собой в вопросе совместного противостояния правящей коалиции во главе с Пашиняном в рамках программы "Свержения правительства зла". Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян выступил перед митингующими, где заявил о создании "Национального комитета", который будет руководить протестным движением. Кроме того, оппозиция намерена объявить о процедуре импичмента Пашиняну.Между тем, сам армянский премьер в отставку уходить не собирается, об этом он объявил накануне вечером, выступая перед своими сторонниками в парламенте. Как сообщается, Пашинян собрал свое ближайшее окружение и заявил, что власть не отдаст ни при каких обстоятельствах. В общем, кресло премьера его вполне устраивает, сторонников у него много, семью он отправил в надежное место, оппозиция сместить его не сможет.- пишет газета Hraparak, ссылаясь на информированные источники.После этих заявлений полиция на площади Революции перешла к более жестким мерам, применив против требующих отставки Пашиняна грубую силу и светошумовые гранаты.