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«Ни при каких обстоятельствах»: Пашинян отказался уходить в отставку на фоне происходящего в Нагорном Карабахе

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«Ни при каких обстоятельствах»: Пашинян отказался уходить в отставку на фоне происходящего в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается покидать свой пост и уходить в отставку на фоне звучащих требований после фактической сдачи Нагорного Карабаха. Об этом сообщает местная пресса.


Накануне в Ереване протестующие снова собрались у здания правительства республики, где потребовали от Пашиняна подать в отставку на фоне событий в Нагорном Карабахе. Армянская оппозиция сумела договориться между собой в вопросе совместного противостояния правящей коалиции во главе с Пашиняном в рамках программы "Свержения правительства зла". Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян выступил перед митингующими, где заявил о создании "Национального комитета", который будет руководить протестным движением. Кроме того, оппозиция намерена объявить о процедуре импичмента Пашиняну.

Между тем, сам армянский премьер в отставку уходить не собирается, об этом он объявил накануне вечером, выступая перед своими сторонниками в парламенте. Как сообщается, Пашинян собрал свое ближайшее окружение и заявил, что власть не отдаст ни при каких обстоятельствах. В общем, кресло премьера его вполне устраивает, сторонников у него много, семью он отправил в надежное место, оппозиция сместить его не сможет.

Пашинян собрал свое ближайшее окружение и сообщил команде, возможно, не напрямую, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой

- пишет газета Hraparak, ссылаясь на информированные источники.

После этих заявлений полиция на площади Революции перешла к более жестким мерам, применив против требующих отставки Пашиняна грубую силу и светошумовые гранаты.
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17 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:21
    +2
    Еще не все распродал)))
    __________________
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 13:38
      -1
      зачем обязательно "распродал"? Не всё отдал за так, чисто по команде из-за "лужи".
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:42
      0
      пишет газета Hraparak, ссылаясь на информированные источники

      Ох уж эти "информированные источники"
      В наше время не модно признаваться, что власть тебе нужна ради власти.
      Так что публично он в таком не признается.
      Фраза будет звучать как-то "в такое непростое время в моей стране не могу допустить кризис власти", а вовсе не "власть не отдам, и пошли все в ...", хотя по сути обе фразы значат одно и то же.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:23
    +4
    Власть это наркотик, уход из власти означает расследования и уголовное преследование, отсюда и ответ Пашиняна, он интересен США когда во власти, а после ухода он будет стоить дешевле использованного резино-технического изделия №2.
  3. StopTheUSA
    StopTheUSA Сегодня, 13:23
    +5
    Кто бы сомневался.
    Люди, имеющие хоть каплю совести, Сороса не интересуют.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:26
    0
    Бачилы очи що куповалы
    выбирали сами, он власть не захватывал с оружием
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 13:29
    +1
    А что хотели орущие армяне, на что рассчитывали? Два раза они соглашались с тем, что Пашинян - смотрящий по Армении, согласились отдать и Арцах, не вмешиваясь в происходящее. Проще всего поорать у посольства, перекрыть выезд с Гюмри и требовать чтобы русские ушли. Не вопрос. Русские решили проблему Карабаха, по крайней мере война остановлена. Русские собрали на своей базе более 5 тыс. армянских беженцев, которых не впускают в ... Армению. Русские могут и уйти. Забрав с собой солдат, энергоресурсы по смешным ценам и прочие прибамбасы. Пойте, армяне, пойте про Арарат и слёзы Арцаха, пойте про мать-Армению - душевно это у вас получается, вместо того, что бы хоть пальцем пошевелить и встать на защиту своей страны...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:36
      0
      Русские могут и уйти.
      Это его задача №1. Вышвырнуть РФ с Южного Кавказа и он прекрасно с ней справляется.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:32
    +1
    А чё ему уходить? Он еще не завершил,то что хотел.Ему еще надо заявки в ЕС подать,в НАТО.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: kor1vet1974
      А чё ему уходить? Он еще не завершил,то что хотел.Ему еще надо заявки в ЕС подать,в НАТО.

      Его желание здесь - вторично. Он не выполнил поставленные задачи по окончательному выводу страны с российской орбиты. И заявками он не отделается - надо вступить в это ..., убрать российскую армию с баз и разместить там войска "гегемона"... Вот тогда ему, может быть, разрешат "пропасть без вести"...
  7. Lis_Domino
    Lis_Domino Сегодня, 13:35
    +1
    Армяне протестуют так же как и воюют - никак
    Поэтому Пашинян - это их всё
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:36
    0
    Он ждёт, когда ему принесут револьвер с одним патроном и скажут:
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:36
    0
    Пашиняна пора выдвигать на Нобелевскую премию мира. Как горбачева. За то, что всех предал и продал. negative
  10. Шафран
    Шафран Сегодня, 13:37
    0
    Если не ошибаюсь предыдущему президенту вменяли неразрешённость конфликта с Азербайджаном. А этот молодец, проблему решил, какой к нему вопрос, почему он должен уйти? Ведь вопрос решён))
  11. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 13:38
    0
    Как же слеп был армянский народ, такого проходимца с улицы себе выбрали, да еще и переизбрали...
  12. grindz
    grindz Сегодня, 13:43
    0
    У него цель. Втащить Армению в НАТО. Поэтому будет как клещ держаться за власть. Демократы они такие.
  13. Lis_Domino
    Lis_Domino Сегодня, 13:43
    0
    ну если так рассудить то - а что плохого сделал Пашинян? Вернее такой вопрос - "а что мог сделать Пашинян"? Объявить мобилизацию объявить войну Айзербайджану? Он правильно рассудил что войну Армении не выиграть, нет ни союзников не своих ресурсов. Да и армяне воевать не рвутся, 2000 армии в НКО (включая армянских добровольце) при 1433.4 тыс - муржскоего население Армении - это позор, и они еще рот открывают на площадях. Стыдоба