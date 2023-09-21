Карьера американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло в рядах вооруженных сил Украины оказалась весьма короткой. Сделавший операцию по смене пола журналист из США Майкл Джон Эштон-Чирилло объявил себя женщиной по имени Сара в 2019 году. С начала спецоперации теперь уже «она» перебралась в Польшу, откуда освещала ход боевых действий на Украине и изучала жизнь украинских беженцев.
В марте прошлого года Эштон-Чирилло приехала на Украину, продолжая заниматься журналистикой якобы прямо на передовой, а позднее вступила в Силы территориальной обороны ВСУ в качестве медика, где дослужилась до звания младшего сержанта. В августе 2023 года американский трансгендер стала официальной англоязычной представительницей (спикером) Сил территориальной обороны ВСУ.
Примерно через месяц, 14 сентября, новоявленный глашатай ТрО ВСУ выложила в соцсеть видеоролик, в котором угрожала физической расправой не названному по имени российскому журналисту. Не жалея пафосных выражений и завышенных интонаций, Эштон-Чирилло пообещал...а «достать всех российских военных преступников-пропагандистов».
После появления этого видео председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания спикера ВСУ на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД России заявили, что российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима.
И вот сегодня довольно неожиданно стало известно, что скандального спикера теробороны ВСУ трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности на время служебного расследования по поводу сделанных ранее публичных высказываний. В специальном заявлении в официальном аккаунте американской соцсети Сил территориальной обороны Украины сообщается, что высказывания спикера не были согласованы с командованием.
С определенной долей сарказма новость об отстранении от должности спикера ТрО ВСУ сержанта-трансгендера в своем телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?
— задалась Захарова вопросом дальнейшей судьбы Эштон-Чирилло.
Хочется добавить: а может сразу в президенты? Украинскому народу, выбравшему и поддерживающему еврея-нациста Зеленского, очень даже подойдет американский трансгендер в роли главы государства. Тем более, что это наверняка сделает Украину еще более подходящей для принятия в «цветущий сад» Евросоюза.