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Скандального спикера теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности

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Скандального спикера теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности

Карьера американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло в рядах вооруженных сил Украины оказалась весьма короткой. Сделавший операцию по смене пола журналист из США Майкл Джон Эштон-Чирилло объявил себя женщиной по имени Сара в 2019 году. С начала спецоперации теперь уже «она» перебралась в Польшу, откуда освещала ход боевых действий на Украине и изучала жизнь украинских беженцев.


В марте прошлого года Эштон-Чирилло приехала на Украину, продолжая заниматься журналистикой якобы прямо на передовой, а позднее вступила в Силы территориальной обороны ВСУ в качестве медика, где дослужилась до звания младшего сержанта. В августе 2023 года американский трансгендер стала официальной англоязычной представительницей (спикером) Сил территориальной обороны ВСУ.

Примерно через месяц, 14 сентября, новоявленный глашатай ТрО ВСУ выложила в соцсеть видеоролик, в котором угрожала физической расправой не названному по имени российскому журналисту. Не жалея пафосных выражений и завышенных интонаций, Эштон-Чирилло пообещал...а «достать всех российских военных преступников-пропагандистов».

После появления этого видео председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания спикера ВСУ на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД России заявили, что российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима.

И вот сегодня довольно неожиданно стало известно, что скандального спикера теробороны ВСУ трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности на время служебного расследования по поводу сделанных ранее публичных высказываний. В специальном заявлении в официальном аккаунте американской соцсети Сил территориальной обороны Украины сообщается, что высказывания спикера не были согласованы с командованием.

С определенной долей сарказма новость об отстранении от должности спикера ТрО ВСУ сержанта-трансгендера в своем телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?

— задалась Захарова вопросом дальнейшей судьбы Эштон-Чирилло.

Хочется добавить: а может сразу в президенты? Украинскому народу, выбравшему и поддерживающему еврея-нациста Зеленского, очень даже подойдет американский трансгендер в роли главы государства. Тем более, что это наверняка сделает Украину еще более подходящей для принятия в «цветущий сад» Евросоюза.
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3 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:47
    0
    Скандального спикера теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности

    А чё так?Он же олицетворял собой всю тер.оборону.Всю её суть.Или хочет на повышение ,на место Зеленского?
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:49
      0
      Пойдёт теперь "оно" на панель. "Двустволкой" работать, для клиентов в районе Банковой...
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:47
    0
    Машуня, как всегда жжёт ( зато коротко)