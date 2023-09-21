Военное обозрение
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Из стрелкового оружия обстреляно американское посольство в Ливане

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Из стрелкового оружия обстреляно американское посольство в Ливане

Неизвестными из стрелкового оружия было обстреляно американское посольство. Автоматный огонь по территории дипломатического представительства вели злоумышленники, находившиеся в проезжавшем автомобиле Nissan Pathfinder.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в службе безопасности Ливана.

Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии и затем продолжили движение по шоссе

- сообщил собеседник журналистов.

Он рассказал, что повреждение получила стоявшая у ограждения дипмиссии военная автомашина, принадлежащая охране учреждения. При этом люди не пострадали.

Как сообщил агентству Reuters сотрудник американского посольства Джейк Нельсон, инцидент со стрельбой возле диппредставительства произошел вчера поздним вечером – в 22.37.

Пострадавших нет, и наше учреждение в безопасности

- заявил дипломат.

По его словам, руководство посольства США находится в тесном контакте с ливанскими правоохранительными органами.

Стоит отметить, что ситуацию в этой ближневосточной стране сложно назвать спокойной. Так, неделей ранее в южной ее части произошли вооруженные столкновения, в которых погибло 15 человек. Летом также происходили боевые действия. Поводом к ним стала гибель одног из командиров палестинской группировки ФАТХ Ашрафа аль-Армуши.

Американской посольство в Ливане расположено к северу от Бейрута в городе Авкар и находится под строгой охраной.
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:56
    +4
    Ни когда не думал, что партизана можно назвать злоумышленником. Поворачивается же язык.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:18
      0
      Да какой партизан.
      Вон у нас краской в подъезде матерное слово напишут и сбегут.
      Причём не только дети, но и вполне себе "призывного возраста" балбесы так самовыражаются.
      Так и тут, пальнули и сбежали, гордые от своей крутости.
      Партизан когда что-то делает, у противника трупы появляются. Или, по крайней мере, крупные убытки. А тут стёкло побили.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:22
      +1
      Именно! Они явно доброумышленники! Всему Ближнему Востоку добра, а не зла желали!
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:00
    +3
    РПГ что-ли в Ливане не нашлось? Уж там-то много чего есть. Или это папа детишек тренирует на ходу попадать?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:18
      +1
      С языка сняли. Не нашлось ни одной шайтан-трубы что ли?
    2. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 14:34
      +1
      Пульнуть с РПГ из салона автомобиля, на ходу? winked Видимо, даже в Ливане таких дурней нема)
  3. Грац
    Грац Сегодня, 14:04
    -2
    хорошо , но мало пусть Шойгу подарит этим ливанским патриотам пару тройку РПГ-7
  4. Комментарий был удален.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 14:32
    0
    Теперь янки обязаны ввести дивизию морпехов для охраны посольства ну,и авианосец естественно...а кто повод создал-уже не важно....
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:35
    0
    В Ливане плохо с гранатометами,или крупнокалиберными пулеметами?Помощь партизанам-потриотам страны с нашей стороны необходимо!