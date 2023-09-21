Из стрелкового оружия обстреляно американское посольство в Ливане

Неизвестными из стрелкового оружия было обстреляно американское посольство. Автоматный огонь по территории дипломатического представительства вели злоумышленники, находившиеся в проезжавшем автомобиле Nissan Pathfinder.
Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в службе безопасности Ливана.
Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии и затем продолжили движение по шоссе
- сообщил собеседник журналистов.
Он рассказал, что повреждение получила стоявшая у ограждения дипмиссии военная автомашина, принадлежащая охране учреждения. При этом люди не пострадали.
Как сообщил агентству Reuters сотрудник американского посольства Джейк Нельсон, инцидент со стрельбой возле диппредставительства произошел вчера поздним вечером – в 22.37.
Пострадавших нет, и наше учреждение в безопасности
- заявил дипломат.
По его словам, руководство посольства США находится в тесном контакте с ливанскими правоохранительными органами.
Стоит отметить, что ситуацию в этой ближневосточной стране сложно назвать спокойной. Так, неделей ранее в южной ее части произошли вооруженные столкновения, в которых погибло 15 человек. Летом также происходили боевые действия. Поводом к ним стала гибель одног из командиров палестинской группировки ФАТХ Ашрафа аль-Армуши.
Американской посольство в Ливане расположено к северу от Бейрута в городе Авкар и находится под строгой охраной.