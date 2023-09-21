Канцлер ФРГ в ходе выступления в ООН обвинил президента России в наличии империалистических планов

В последнее время заявления западных политиков все чаще указывают на то, что они живут в каком-то своем, отдельном мире.По крайней мере, об этом свидетельствует выступление немецкого канцлера Олафа Шольца на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала 19 и завершится 25 сентября.Как сообщает Die Welt, глава правительства ФРГ в ходе своей речи обвинил президента России в «наличии империалистических планов по завоеванию своего соседа». При этом Шольц призвал Владимира Путина прекратить текущий конфликт и выполнить просьбу Генассамблеи ООН о выводе войск с территории Украины.Исходя из вышесказанного, складывается впечатление, что сегодня не осень 2023 года, а все еще весна 2022-го. Впрочем, возможно немецкий канцлер «застрял в прошлом».Российские власти, начиная с 30 сентября прошлого года, уже неоднократно заявляли, что новые регионы присоединились к стране на полностью законных основаниях, путем проведения народных референдумов. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, что указано в Конституции РФ.Таким образом, призывы Шольца к прекращению конфликта путем «вывода войск» в очередной раз подтверждают то, что на Западе не слышат Россию и даже не пытаются считаться с интересами нашей страны.