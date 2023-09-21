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Канцлер ФРГ в ходе выступления в ООН обвинил президента России в наличии империалистических планов

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Канцлер ФРГ в ходе выступления в ООН обвинил президента России в наличии империалистических планов

В последнее время заявления западных политиков все чаще указывают на то, что они живут в каком-то своем, отдельном мире.


По крайней мере, об этом свидетельствует выступление немецкого канцлера Олафа Шольца на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала 19 и завершится 25 сентября.

Как сообщает Die Welt, глава правительства ФРГ в ходе своей речи обвинил президента России в «наличии империалистических планов по завоеванию своего соседа». При этом Шольц призвал Владимира Путина прекратить текущий конфликт и выполнить просьбу Генассамблеи ООН о выводе войск с территории Украины.

Исходя из вышесказанного, складывается впечатление, что сегодня не осень 2023 года, а все еще весна 2022-го. Впрочем, возможно немецкий канцлер «застрял в прошлом».

Российские власти, начиная с 30 сентября прошлого года, уже неоднократно заявляли, что новые регионы присоединились к стране на полностью законных основаниях, путем проведения народных референдумов. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, что указано в Конституции РФ.

Таким образом, призывы Шольца к прекращению конфликта путем «вывода войск» в очередной раз подтверждают то, что на Западе не слышат Россию и даже не пытаются считаться с интересами нашей страны.
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44 комментария
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  1. faiver
    faiver Сегодня, 14:15
    +11
    ну да, это же не НАТО приблизилось к границе России, это Россия подкралась к границам НАТО....
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:24
      +5
      империалистических планов
      У России один план: перестать слушать и прислушиваться к западу, а так же заниматься развитием своей страны.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:44
        0
        Канцлер ФРГ в ходе выступления в ООН обвинил президента России в наличии империалистических планов

        Олаф Шольц - это проамериканский ставленник Вашингтона в Германии, предатель немецкого народа и национальных интересов Германии АМЕРИКАНСКИМ транснациональным компаниям!
        В общем - он круглый и бездетный немецкий идиот! Проще говоря, ВЫРОЖДЕНЕЦ!

        И при этом ещё и, будучи внуком своего дедушки русофоба-нациста времён ПМВ и ВМВ, Олаф Шольц, как всегда, перенёс с дуру и в услужение Вашингтону свои потаённые германские реваншистские амбиции своих предков с их и со своей больной головы на здоровую! На Россию!
        Олаф Шольц - чистой воды МОРАЛЬНЫЙ и УМСТВЕННЫЙ ненормальный!

        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:16
          +1
          Скажу больше.
          Шольц знал о намерении Вашингтона подорвать "СП-1" и "СП-2" и сделал всё для того, чтобы именно это и случилось! Подставляя при этом предприятия стратегической немецкой промышленности на перебазирование из Германии на территорию в США!

          Олаф Шольц и его правительство - это проамериканское ликвидационное правительство немецкого национального государства - т.е. самой Германии - в пользу мирового гегемонизма США (а точнее мирового господства банкиров ФРС США) и их транснациональных компаний.

          Наверняка, такое ПРЕДАТЕЛЬСТВО Шольцем немецкого народа и его национальных интересов в Германии Вашингтону, как и у Зеленского в Украине, происходит у Олафа Шольца за ОТКАТЫ ему в лично его карман от его хозяев из Вашингтона.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:32
      0
      Интересно, если Россия империя, то какие же у неё должны быть планы? Империалистические? Или как у Европы - пидорастические? wink
      1. faiver
        faiver Сегодня, 14:51
        -1
        а другие варианты есть? а то как то не айс нифига bully
  2. StopTheUSA
    StopTheUSA Сегодня, 14:16
    +10
    новые регионы присоединились к стране на полностью законных основаниях, путем проведения народных референдумов

    В отличии, кстати, от присоединения ГДР к ФРГ, где ни какого референдума не проводилось.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:16
    +7
    А гегемонистские планы Штатов по завоеванию мировой экономики и диктаторского влияния на все остальные страны в мире "Ливерную Колбасу" никак не смущают...???
    Как хорошо, друзья, быть гегемоном,
    А перестать им быть так тяжело -
    Перед тобой склонялись миллионы,
    Ты сам решал добро где, а где зло...
    А если что-то было не по нраву,
    Ты мог всегда виновных наказать -
    Авианосцев целую ораву
    В подарок от себя врагам послать...
    И обложить их санкциями сверху,
    И снизу точно так же обложить -
    За то, что кто-то стал излишне дерзким
    И помешал тебе красиво жить...
    Себя, назначив мировым жандармом,
    Ты «Главнюком» себя провозгласил
    Хотел ты стать глобальным командармом,
    А оказалось, нет на это сил...
    Откуда-то Великая Россия,
    Китай Великий выплыли на свет,
    А ты, увы, страдаешь от бессилья-
    Хотел бы наказать, да силы нет
    Так что возьми и просто успокойся,
    И приведи в порядок все дела,
    Меняется опять мироустройство -
    Многополярность в этот мир пришла…
  4. ASG7
    ASG7 Сегодня, 14:16
    +5
    Было бы лучше, если бы границы до 1990 года вернуть вместе с ГДР, думаю немцы уже созрели.
  5. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 14:17
    +14
    Шольц на столько влиятельный политик, что его никто не пришел даже послушать.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:21
      +8
      Цитата: Arzoo
      Шольц на столько влиятельный политик, что его никто не пришел даже послушать.

      Я бы на его месте с таким аншлагом в зале тихо развернулся и пошёл бы жрать шнапс с горя. Позорище. А он ещё вякал что то, сам себя убеждал наверное.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:27
        0
        Походу, было время обеденного перерыва. Представляете что в буфете твориться? А шмольцу все равно, он одним глазом видит только левую половину зала, поди думает, что вторая под завязку.
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 15:03
        0
        Шнапс это навряд ли, разве что у него с собой БЫЛО. Другое дело Ein Mass Bier mit Frankfurter. Это они любят. Но есть нюанс. Помощники должны принести ему пиво именно в бутылках. Потому что среди немцев бытует мнение что пить пиво из банок недопустимо.
      3. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 15:23
        0
        "Канцлер ФРГ в ходе выступления в ООН обвинил президента России в наличии империалистических планов". Шольцу больше не наливать.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:22
      +1
      Цитата: Arzoo
      Шольц на столько влиятельный политик, что его никто не пришел даже послушать.

      Он уже год как Schlappe Leberwurst. А оно через год ещё и пахнет непредставимо. Вот народ и разбежался
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:22
      +1
      Он такой смелый,потому что его никто не слышит..
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:53
      +1
      Те, что сидели, наверно уснули или им просто лень было куда-то идти
    5. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:20
      +1
      Шольц на столько влиятельный политик, что его никто не пришел даже послушать.

      После вашей фотографии ЦИПСО Украины и разные иные буржуйские глашатаи теперь заявят, что это клятые москали вырезали из фото всех сидящих в зале, а на самом деле народу было полно, даже стояли в проходе и сидели перед сценой, на которой выступал этот деятель. Причем, в самом первом ряду сидел Байден в обнимку с премьером мелкобритании, позади которых прятался премьер Канады, демонстрируя нерушимость и крепость англосаксонских уз и империалистического братства...
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:17
    +4
    А чего не потребовал уйти турок с Кипра, мартасню с Сирии, евреев из Ливана и Сирии. С такими высказываниями можно вообще зрения лишится напрочь без посторонней помощи.
  7. Шафран
    Шафран Сегодня, 14:21
    0
    При этом забыв упомянуть о захватническо - колониальных планах Запада
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:21
    +4
    "обвинил президента России в «наличии империалистических планов"
    Та ладно!..
    1. Это не про нашего. Совсем. Он слишком осторожен и либерален для такого великого дела.
    2. Даже если бы... то какое твоё дело, одноглазый?
    Или где-то прописано, какие планы должны быть у лидеров государств?..
    В России (в Конституции) точно НИГДЕ. В этом и проблема России.
    А вообще... Ничто не сможет остановить ход Истории по спирали.
    И сегодня время такое... Пересматриваются итоги не только Второй, но и Первой (Империалистической) мировой войны.
    Империи (Британская, Османская, Австро-Венгерская и да... Российская!) имеют планы возродиться.
    И что в этом плохого?
    То, что ты недотягиваешь до Бисмарка?.. Твоё амплуа - "Кушать подано!"
    Завидуй молча.
  9. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 14:23
    +5
    В зале было всего 7 журналистов, и все они приехали из Германии. Если бы Бербок произнесла речь, возможно, пришло бы больше людей, потому что с ней по крайней мере так же интересно, как в кукольном театре.
    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:28
      +2
      Я бы добавил - так же интересно к с Джен Псаки
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:27
        0
        Цитата: Игорь Борисов_2
        Я бы добавил - так же интересно к с Джен Псаки

        Не оскорбляйте Женю, сравнивая ее с батутницей.
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 14:25
    +2
    Канцлер ФРГ в ходе выступления в ООН обвинил президента России в наличии империалистических планов

    yes Да! И это у нас в крови, ведь мы наследники Великой Тартарии, Орды, Российской Империи и Советского Союза!
    Во все времена, при всех формах государственности мы били любого обидчика и помогали сырым и убогим.
    Германия всё забыла? Можем напомнить. Только Берлина больше не будет, на картах появиться Медвежьеград!..
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:13
      0
      а чего так мелко - Медвежьеград? Без Имперского размаха?
      есть - Кельн, Кони-Айленд.
      а там вместо, как вы указали, нужно: кол-на-энгланд
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:29
        0
        Цитата: A17ttt
        а чего так мелко - Медвежьеград? Без Имперского размаха?

        Берлин, он есть Медвежий город, там раньше славяне жили.
  11. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:25
    +3
    Ливер,попроси у Меркельши яйца,,она больше мужик чем ты,бздливый баб!
  12. Комментарий был удален.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:27
    0
    Канцлер ФРГ в ходе выступления в ООН обвинил президента России в наличии империалистических планов
    . Так то пофиг, что оно там говорит... однако видно, что ему больше не смешно. Что дальше будет, увидим.
  14. dump22
    dump22 Сегодня, 14:28
    +3
    обвинил президента России в «наличии империалистических планов по завоеванию своего соседа».


    Он так это сказал, как будто это что-то плохое?

    Да, Путин по видимому хочет воссоздать российскую империю, построить некий СССР 2.0.
    Да, мирным путем империи (увы) не строятся, только силовым путем.
    Да, окрестные царьки-сатрапы недовольны потерей своего "суверенитета".

    Ну и что? Что вы будете делать дальше? Продолжать выступать в ООН, принимать все новые резолюции? Ну вот и продолжайте.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:29
    0
    выступление немецкого канцлера Олафа Шольца на сессии Генассамблеи ООН

    Одно радует - к моменту выступления Шольца в зале заседаний ООН практически не осталось зрителей. На его мнение демонстративно наплевали. lol
  16. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 14:32
    0
    Цитата: Uprun
    Походу, было время обеденного перерыва. Представляете что в буфете твориться? А шмольцу все равно, он одним глазом видит только левую половину зала, поди думает, что вторая под завязку.

    А из буфета всех Зе, наверное, разогнал! wink Укроделегации известны своей "охотой" по буфетам, особенно когда в зал не пускали.
    Его так и тянет поймать за локоток какого-нибудь мирового лидера...
    Поэтому ресторанчики по соседству потирают руки и считают прибыль.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:43
      0
      Скорее напротив, в буфет рояль привезли...., на бис!
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:35
    0
    Тупость западных политиков соперничает только с их наглостью.
    ПИ была империей, потому как состояла из нескольких царств, так что для того, чтоб иметь "империалистические планы", надо иметь планы по реставрации монархии в России, Польше и Финляндии как минимум)))
    Пора этому шпульцу второй глаз подбить, а то заговаривается. Или переименовать в шпица и отдать Шарию
  18. Above_name
    Above_name Сегодня, 14:42
    0
    . «наличии империалистических планов по завоеванию своего соседа».

    Нахеръ эти дармоеды нужны РФ. Россия должна вернуть свои исторические территории без украинствующих.
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:44
    0
    Всего лишь слова... А вообщее канцлеру Германии, отказывющему признать геноцид русского населения на Донбассе лучше всего молчать.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 14:56
      +2
      А также геноцид русских (советских) во время 2 мировой войны. Наших людей погибло гораздо больше чем евреев, однако о геноциде вторых кричат на каждом углу, а про первое и вовсе негласный молчок.
  20. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:49
    0
    немецкого канцлера

    Ват из вху?
    Дах из бин наxер bully
  21. bambr731
    bambr731 Сегодня, 15:08
    0
    Канцлер ФРГ в ходе выступления в ООН обвинил президента России в наличии империалистических планов

    Кто бы говорил про империалистические планы только не Германия. В прошлом веке, помнится, именно Германия пыталась их реализовать
  22. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:27
    0
    Один раз ему в глаз дали, похоже же он не понял....
  23. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:32
    0
    Это лишний раз подтверждает тот факт, как Европа (ЕС), Англо-Саксоны, Японцы и можно сказать Китай - не понимают ментальность Российского человека и уклад жизни, экономики в государстве.
    Вместо того, чтобы выводить компании и вводить санкции против всех граждан РФ и Президента РФ, с всевышний знает кем - надо было понимать следствие на эту причину (действие).
    Вместо вывода и закрытия организаций - всего-то надо было рыскать по территории РФ и искать новых руководителей. Не тех, кто по 20 и более лет протирали штаны в Москве, учились в Европе и связаны с правящими синдикатами. А значительно ниже, тем для кого главное работа и результат от деятельности.
    Но выбор был сделан, а теперь плоды.
    Можно конечно взяться за ум и пойти снова по регионам в поисках людей, да вот проблемы - значительная часть активов вы уже вывезли, финансово у вас в экономике депрессия, а в России часть из так полезных вам людей пошли на СВО.
    По оставшимся же кадрам, я даже не представляю что вам нужно сделать - чтобы они вам просто пожали руку. На восточное и славянское радушное гостеприимство явно не стоит рассчитывать.
    Но пробуйте. Лучше делать что-то, вместо того чтобы ничего не делать.
    Там глядишь и вырастит новый бизнес-класс в России.
  24. МЮД
    МЮД Сегодня, 15:41
    0
    обвинил президента России в наличии империалистических планов

    А перевод был правильный - "империалистических планов" или "имперских планов".
    Так как между этими понятиями очень большая разница.
  25. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:57
    0
    Уж не знаю, как-то жалко выглядит господин Von Leberwurst последнее время, что-то повякивает из угла, то за белых, то за красных. Видать совсем сбился с курса после того как на зарядке кураторы ему табло разбили.
    С вашингтонских заготовок перешел на какую-то отсебятину про империю и империализм, да и понятно, папка его строил райх (империю), не достроил, а уж сыночку то и вовсе ничего не светит.
    Пора в отставку, Колбаскин!
  26. Matsur
    Matsur Сегодня, 16:09
    0
    Немецкий язык создан чтобы толкать речь. Хотя Чаплин в видео придумал этот язык, насколько я помню =)))