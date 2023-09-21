Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в расстреле автомобиля с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

Подозреваемые в гибели российских миротворцев азербайджанские военнослужащие задержаны, командир подразделения ВС республики, в состав которого они входили, отстранен от командования. Об этом сообщил источник в российском военном ведомстве.
По словам источника, командование ВС Азербайджана отстранило от выполнения обязанностей командира корпуса армии республики, чьи подчиненные открыли огонь по автомобилю российских миротворцев, что привело к их гибели. Кроме того, уже задержаны первые подозреваемые в обстреле, расследование продолжается. Как уже сообщалось, его ведут совместно российские и азербайджанские правоохранители и военные.
Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны
- сообщил источник.
Напомним, что автомобиль с российскими военнослужащими из состава миротворческого контингента был обстрелян из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе, что привело к гибели миротворцев. По различным данным, погибших было четверо или пятеро, одним из них оказался заместитель командующего российским миротворческим контингентом Иван Ковган. Минобороны официального заявления не делало.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путины принес извинения, выразив соболезнования родным и близким погибших. Он также предложил оказать материальную помощь семьям погибших миротворцев. Алиев подтвердил, что Азербайджан проведет самое тщательное расследование инцидента, все виновные понесут наказание.