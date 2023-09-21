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Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в расстреле автомобиля с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

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Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в расстреле автомобиля с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

Подозреваемые в гибели российских миротворцев азербайджанские военнослужащие задержаны, командир подразделения ВС республики, в состав которого они входили, отстранен от командования. Об этом сообщил источник в российском военном ведомстве.


По словам источника, командование ВС Азербайджана отстранило от выполнения обязанностей командира корпуса армии республики, чьи подчиненные открыли огонь по автомобилю российских миротворцев, что привело к их гибели. Кроме того, уже задержаны первые подозреваемые в обстреле, расследование продолжается. Как уже сообщалось, его ведут совместно российские и азербайджанские правоохранители и военные.

Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны

- сообщил источник.

Напомним, что автомобиль с российскими военнослужащими из состава миротворческого контингента был обстрелян из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе, что привело к гибели миротворцев. По различным данным, погибших было четверо или пятеро, одним из них оказался заместитель командующего российским миротворческим контингентом Иван Ковган. Минобороны официального заявления не делало.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путины принес извинения, выразив соболезнования родным и близким погибших. Он также предложил оказать материальную помощь семьям погибших миротворцев. Алиев подтвердил, что Азербайджан проведет самое тщательное расследование инцидента, все виновные понесут наказание.
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44 комментария
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:09
    +5
    Надеемся, что убийц ждет суд и суровый приговор, а семьи погибших достойные компенсации... Извинениями Алиева сыт не будешь... Ну и надеемся, что в будущем вот такие, как бы "инциденты", больше не повторятся...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:22
      +8
      Алиев подтвердил, что Азербайджан проведет самое тщательное расследование инцидента, все виновные понесут наказание.

      Кто бы сомневался! ( сарказм)
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 14:45
        +3
        Ваш сарказм неуместен.
        Безусловно будет суд и их жестко накажут.

        А потом пройдет месяц, шумиха уляжется - и Алиев, как президент, который обладает правом помилования....
        1. wladimirjankov
          wladimirjankov Сегодня, 14:57
          +3
          также было и со сбитым нашим вертолетом во время карабахской войны. Алиев толком никого из своих за это не наказал. Выводить нам надо своих солдат оттуда, чтобы они не гибли непонятно за что. Пусть армяне с азерами сами разбираются.
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 15:54
            0
            Тут же позвонил, извинился, пообещал наказать винновых, компенсацию выплатить... Что еще надо? Инцидент исчерпан. Скоро забудут об этом все... Не забудут только одного. И все. То что с нами поступать так можно.
        2. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 15:08
          +3
          Безусловно будет суд и их жестко накажут.
          Да возможно даже наградят. Сафаров Рамиль Сахиб оглы в пример.
          1. dump22
            dump22 Сегодня, 15:45
            0
            Сафаров Рамиль Сахиб оглы в пример.


            Вот вот!
            Как раз пример полного помилования!
        3. Трезвый_матрос
          Трезвый_матрос Сегодня, 16:03
          0
          Безусловно будет суд и их жестко накажут.

          Очень "жестоко". Оочень !! Как и все прошлые разы, ... "жестокая" мстя, будет "страшна", как "никогда". Все всех "накажут". Только мы никого не накажем. Будем до конца жизни теперь на погосты ходить, говорить с теми, кому ходу дальше нет, потому как опозоренных мало где ждут...
          ... Такое ощущение, что наше ОМП, ядерное и неядерное, уже давно в аренду сдали, евреям или арабам. А Чубайс втихаря контрольный пакет увёз, очередного ООО "Рога и копыта", перевёл акции в контору "Шито-Крыто" на забытой в море нефтяной вышке и забрал все пароли.
          Тогда, у нас тут, всё понятно становится, верно ? - На горшке сидел "король" и отгадывал пароль тогда ...
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:24
      +2
      Ага, как со сбившими наш вертолёт всё будет...
    3. Primipilus
      Primipilus Сегодня, 14:25
      +8
      Скорей всего не чего им не будет, а как известно безнаказанность порождает вседозволенность.
    4. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 14:30
      +4
      Согласен, а диаспоры на местах должны взять семьи погибших на пожизненное обеспечение!
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:32
      -3
      Лев Россия-Виталя не надейся,там на первом месте политика,поэтому настоящих виновных никогда не найдут,назначенных крайними быстро амнистируют к ближайшему празднику. Пусть Алиев обязательно выплатит семьям компенсацию,а то ведь ещё неизвестно что они получат от родного МО кроме соболезнования...
    6. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:34
      +6
      Цитата: Lev_Russia
      Надеемся, что убийц ждет суд и суровый приговор, а семьи погибших достойные компенсации... Извинениями Алиева сыт не будешь... Ну и надеемся, что в будущем вот такие, как бы "инциденты", больше не повторятся...

      Осудят, а через пару лет амнистируют. Потихому.А компенсации Азербайджан выплатит. Ему это ЧП как серпом по яйцам.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:09
    0
    Понятно кто, не знаем почему.
    Печальное событие.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:40
      -1
      Едет зелёный УАЗ Патриот на котором из опознавательных знаков только небольшой флаг России прикреплён к тенту сзади. На УАЗиках военной полиции ВС РФ есть хотя бы красные полосы помимо прочего обозначения. Извините, но флаг России это не флаг США, чтобы никто в здравом уме не решался пострелять в его сторону.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 15:08
        +2
        Цитата: Копчёный
        Едет зелёный УАЗ Патриот на котором из опознавательных знаков только небольшой флаг России прикреплён к тенту сзади. На УАЗиках военной полиции ВС РФ есть хотя бы красные полосы помимо прочего обозначения. Извините, но флаг России это не флаг США, чтобы никто в здравом уме не решался пострелять в его сторону.

        В Нагорном Карабахе у местных армянских вооруженных сил, много УАЗ-Патриотов в зеленой расцветке с гос. номерными знаками ВС РФ?
        Если азербайджанцы выставили боевое охранение (блокпост), ведя наблюдение за дорогой, без оптических устройств можно за 80-100 метров определить принадлежность и кто сидит в автомобиле (количество, примерная экипировка):



        Или с перепугу расстреляли, либо намеренно. Место расстрела не предполагает что УАЗ внезапно вылетел из-за закрытого поворота, внедорожник скорее всего хорошо было видно издалека...
        1. Юрий Т.
          Юрий Т. Сегодня, 15:14
          +2
          Странно, одно пулевое только видно. Это точно именно та машина? Или основная часть поражения была в борт?
          1. Копчёный
            Копчёный Сегодня, 15:22
            0
            Я поискал в инете их. Там ещё в заднем стелке 1-2 дырки, в бортах, если это они и их снегом припорошило, тоже 1-2. Да и тогда салон был бы в крови, мозгах и тп когда решето делают.
        2. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 15:16
          0
          Я не видел этих фото. Странно тогда, лобовое целое, я вижу ну пару дырок. В бортах тоже не вижу решето. Их что выходит добили вне машины чтоли? Обычно в решето превращают авто без брони ну или стрелок сделал крайне удачную серию выстрелов, что убил всех.
        3. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 15:34
          +1
          В Нагорном Карабахе у местных армянских вооруженных сил, много УАЗ-Патриотов в зеленой расцветке с гос. номерными знаками ВС РФ?
          Это послание от эрдогана России, что бы она убиралась по скорее с Кавказа.
  3. spartak2014
    spartak2014 Сегодня, 14:10
    +4
    Зуб за зуб, азербайджанские военные должны быть наказаны или тоже расстреляны..
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 14:32
      -1
      Вместе с алиевым... И хоть уминусуйтесь. За вертолёт можно и ещё раз расстрелять. am
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:12
    +1
    Замнут, семьям выплатят компенсацию.
  5. Boris Manzhela
    Boris Manzhela Сегодня, 14:17
    +2
    Одним из погибших российских военных в Нагорном Карабахе при обстреле автомобиля в районе Джанятага 20 сентября оказался заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Иван Ковган. Об этом сообщил сегодня на своем сайте Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.
    Иван Ковган был два месяца назад направлен в командировку в Нагорный Карабах на должность замкомандующего миротворческим контингентом.
    В сообщении говорится, что Иван Ковган родился в Минске, а проживал в Гаджиево в Мурманской области. Он не дожил три дня до своего 51-го дня рождения.
    1. Дво
      Дво Сегодня, 15:38
      0
      Одним из погибших российских военных в Нагорном Карабахе при обстреле автомобиля в районе Джанятага 20 сентября оказался заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Иван Ковган .Умом не могу понять ,он подводник что он делает в Карабахе не могу понять логику наших ВС РФ .И почему нет соответствующей охраны у замкомандующего миротворческим контингентом ,ещё нескольких машин .Тем более Азербайджан провёл свою спец операцию регион набит ВС Азербайджана всякое может произойти .
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 15:54
        0
        Цитата: Дво
        Умом не могу понять ,он подводник что он делает в Карабахе не могу понять логику наших ВС РФ .

        Логика проста: по штату нужен заместитель в соответствующем звании, но полевые офицеры нужны в другом месте. Поэтому взяли зампо из ВМФ.
  6. эгссп
    эгссп Сегодня, 14:18
    +4
    Это потому, что в каждой армии есть дико исполнительные и по пояс деревянные военнослужащие, живущие по принципу "лучше перебздеть, чем недобздеть". Думаю, что айзера сделали это не по злому умыслу.
    Хотя, кому легче-то , людей не вернешь.
    1. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 14:28
      +4
      Тоже думаю, что не спецом. Не могу проследить их выгоды от этого, но вижу много проблем... Как же нашим там тяжело, разводить по углам озверевших горцев.
      1. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Сегодня, 14:38
        -5
        А я думаю, что спецом. Айзеры вообще берега попутали.нефтеные бабки затмили разум и привели к беспределу
        1. mann
          mann Сегодня, 15:20
          +1
          Цитата: ВадимЖивов
          А я думаю, что спецом. Айзеры вообще берега попутали.нефтеные бабки затмили разум и привели к беспределу

          А что нашим военным лично много перепадает из нефтяных бабок,а?
          Думаю,и у них также... У нефтяных бабок другие бенефициары
  7. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:35
    -5
    Эти чурки то вертолет собьют , то машину расстреляют . Я не верю что они случайно , по ошибке это сделали. Второй раз это и закономерность. Скорее всего Алиев чурка ё-ная проверяет на что мы готовы . Не исключено что ему Эдик в уши дует что делать
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 14:36
    +2
    Помнится тут вчера хором писали что это армяни устроили такое.
  9. Жнец
    Жнец Сегодня, 14:36
    +1
    Что было бы, расстреляй американских военнослужащих? каков был бы ответ нато
    1. VicVic
      VicVic Сегодня, 14:44
      +2
      В аналогичном случае события развивались бы точно так же. Извинения и выплаты.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:44
      +1
      каков был бы ответ нато

      Сдриснули бы, как из афгана.
    3. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:45
      +3
      Американские военнослужащие давно катаются поголовно в МРАПах, чтобы не платить огромные страховки по ранению. А у нас, видимо, УАЗики вместо МРАПов из за опять специфики ВДВ, чтобы побыстрее их куда то отправить одним бортом Ил-76.
    4. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 14:55
      -1
      Наш президент настоящий миротворец. В отличие от разных штатовских агрессоров. Это не наш метод. Наш метод - вовремя утираться с гордым видом.
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 14:37
    +2
    Дурацкий вопрос в голову вдруг пришел.

    А вот если бы так же поступил и Саакашвили в 2008 - извинился бы сразу лично, строго наказал виновных в гибели российских миротворцев?
    Никакого конфликта с Грузией тогда бы не случилось?
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:39
    +3
    В большом деле каких только "косяков исполнителей" не бывает...
    Мужикам Царствие Небесное... ибо доброе дело делали.
    Надеюсь, страна не забудет их близких.
    А Ильхам - мужик порядочный. Точно - не Реджеп.
    Слова красны делами. Увидим.
  12. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 14:44
    0
    Скорее всего какие-то сочувствующие бандеровцам, может радикалы. Эти могли вполне расстрелять.
  13. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 14:45
    +3
    Цитата: Юрий Т.
    Как же нашим там тяжело, разводить по углам озверевших горцев.


    Все было бы гораздо проще, если подходить к этой проблеме с умом.

    Всего- то нужно было, выловить всех граждан Армении и Азербайджана призывного возраста в Москве и области, и направить их в Ереван и Баку.

    Вот там, истосковавшиеся по Родине, и отупевшие от московских клубов молодые призывники, вмиг бы решили все проблемы Арцхака и Карабаса, без участия наших миротворцев.

    По последним данным, только в Москве, можно сформировать по три полнокровных дивизии с каждой стороны из граждан Армении и Азербайджана только призывного возраста!
    Московская область может поставить под ружьё ещё по три дивизии.

    Истосковавшиеся по Родине граждане этих стран, должны скорее отправится на помощь, поднимать экономику, растить детей, и.т.п.
    Хватит плакать, о том как им неуютно в России.
    Баку и Ереван ждут их!
    В добрый путь!
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 14:48
    -1
    командование ВС Азербайджана отстранило от выполнения обязанностей командира корпуса армии республики, чьи подчиненные открыли огонь по автомобилю российских миротворцев, что привело к их гибели. Кроме того, уже задержаны первые подозреваемые в обстреле,

    Ну и что дальше?
    Наших уже не вернуть из-за Кромки. даже если их в тюрьму посадят что это изменит? Ничего!
    Грызунов в "трёх восьмёрках" хотя бы уничтожали, а эти жить останутся. ЖИТЬ!!!
    Сколько ещё русской крови должно пролиться безнаказанно, чтобы наконец стали на провокации отвечать всей мощью вооружения?
    Грызунам дали урок и лежат они как мыши под веником, эти точно такие же. Пока по рогам не получат так и будут в наших парней стрелять!
  15. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 14:50
    0
    Один раз вертолет. Второй раз - миротворцы. Два раза это уже система. И опять извинения. Компенсация. А мне кажется, что это следствие беззубой политики зарабатывать бабло любой ценой. Луноликого уже только ленивый не пинает. Забыл, окруженный лизоблюдами, что сам говорил про драку. Можно по разному относиться к Кондолизе Райс. Но читал как то перевод ее интервью. Там было сказано примерно следующее. Если в начале правления Путина в его окружении были люди, доносящие до него правду, то теперь одни лизоблюды. И глядя на его кадровую политику, понимаешь, что это горькая правда. Забронзовел наш президент.
  16. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 15:10
    0
    Очередные друзья партнеры, сомнительно что это было случайно, скорее сделали специально.