Покинувший самовольно воинскую часть в Белгородской области российский военнослужащий задержан

Самовольно покинувший воинскую часть с оружием российский военнослужащий задержан, решается вопрос о его помещении под арест. Об этом пишет сразу несколько российских ресурсов со ссылкой на ТГ-канал Baza.
По имеющейся на данный момент информации, дезертира задержали правоохранители, но где именно не сообщается. Военнослужащего отправили на медицинское освидетельствование, решается вопрос с возбуждением уголовного дела и помещением его под арест. Уточняется, что искали покинувшего воинскую часть военного не только в Белгородской области, но и на территории соседних регионов, потому что за сутки он мог уйти далеко.
Как уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов, самовольно покинувший расположение части 32-летний младший сержант Александр А. был мобилизован в октябре 2022 года с Курской области. Причиной побега стало недовольство военнослужащего отказом в предоставлении ему очередного отпуска, при том что несколько месяцев назад он ему уже предоставлялся. Обиженный отказом военнослужащий решил отправиться в отпуск самостоятельно, заодно прихватив с собой оружие - автомат "Калашникова" и четыре магазина с патронами.
Теперь сбежавшему грозит до 15 лет лишения свободы, так что очередной отпуск, в который он так хотел сходить, будет еще не скоро. Напомним, что военнослужащим, самовольно оставившим место несения службы в целях уклонения от нее, т.е. дезертировавшим, грозит до 15 лет тюремного заключения. А оружие может послужить при этом отягчающим обстоятельством, даже если он его не применял.
Как ранее сообщили в Госдуме, мобилизованные военнослужащие будут уволены в запас после окончания спецоперации, до ее окончания им предоставляются отпуска.