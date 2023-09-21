Военное обозрение
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Покинувший самовольно воинскую часть в Белгородской области российский военнослужащий задержан

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Покинувший самовольно воинскую часть в Белгородской области российский военнослужащий задержан

Самовольно покинувший воинскую часть с оружием российский военнослужащий задержан, решается вопрос о его помещении под арест. Об этом пишет сразу несколько российских ресурсов со ссылкой на ТГ-канал Baza.


По имеющейся на данный момент информации, дезертира задержали правоохранители, но где именно не сообщается. Военнослужащего отправили на медицинское освидетельствование, решается вопрос с возбуждением уголовного дела и помещением его под арест. Уточняется, что искали покинувшего воинскую часть военного не только в Белгородской области, но и на территории соседних регионов, потому что за сутки он мог уйти далеко.

Как уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов, самовольно покинувший расположение части 32-летний младший сержант Александр А. был мобилизован в октябре 2022 года с Курской области. Причиной побега стало недовольство военнослужащего отказом в предоставлении ему очередного отпуска, при том что несколько месяцев назад он ему уже предоставлялся. Обиженный отказом военнослужащий решил отправиться в отпуск самостоятельно, заодно прихватив с собой оружие - автомат "Калашникова" и четыре магазина с патронами.

Теперь сбежавшему грозит до 15 лет лишения свободы, так что очередной отпуск, в который он так хотел сходить, будет еще не скоро. Напомним, что военнослужащим, самовольно оставившим место несения службы в целях уклонения от нее, т.е. дезертировавшим, грозит до 15 лет тюремного заключения. А оружие может послужить при этом отягчающим обстоятельством, даже если он его не применял.

Как ранее сообщили в Госдуме, мобилизованные военнослужащие будут уволены в запас после окончания спецоперации, до ее окончания им предоставляются отпуска.
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30 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:12
    +5
    Хорошо что большей беды не натворил.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:17
      +1
      Причиной побега стало недовольство военнослужащего отказом в предоставлении ему очередного отпуска, при том что несколько месяцев назад он ему уже предоставлялся.
      Я сразу сказал что из-за отпуска, правда не знал что некоторым отпуск много раз в год нужен. am
      А вот "отправили на медосвидетельствование" именно и есть признак тот ещё. Скорее всего он и был не на передке, а в обеспечении по причине частой необходимости медосвидетельствования.
      1. T-100
        T-100 Сегодня, 14:47
        +3
        Я сразу сказал что из-за отпуска, правда не знал что некоторым отпуск много раз в год нужен.

        И вы верите в эту версию? Ему может вообще не давали отпуска, а то что давали может для отвода глаз и бумаги задним число сделают. В нашей армии любое происшествие особенно со срочниками, дак срочники и виноваты. Мобилизованных накрыли в общаге ракетой под новый год, дак они сами виноваты, так ведь отчитались Путину. Срочник в петлю залез, в рапорте напишут из-за неразделенной любви, а откуда побои на теле, дак два раза упал пока на дерево лез и всё дело закрыто. Родители получите цинковый товар, распишитесь, что претензий не имеете (это к примеру).
  2. Комментарий был удален.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:19
      +8
      Цитата: ASAD
      Хорошо что большей беды не натворил.

      Ага. А то что ваньки с петьками бессрочно воюют за олигархов и их сынков, отсиживающихся в куршавелях, это нормально!
      Воюй братец и сопи в две норки! Уйдешь с фронта - 15 лет зоны!
      Нормально так наши депутаты варганят законы! Под себя родимых....
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 14:28
        +1
        Нормально. Дык ведь при капитализме живём, чяво жаловаться? Терпеть и служить...
      2. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 14:45
        0
        Популистский бред,чем то напоминает такой же бред который несли большевистские агитаторы во время первой мировой войны.Вам напомнить чем закончилась такая агитация...
        1. aakvit
          aakvit Сегодня, 15:14
          -3
          Так он этого именно и добивается! Вы почитайте его комменты в других местах, увидите... Давно говорю, не хватает СМЕРШа на страх навальнятам и всяким разным насиратам! am
        2. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 15:21
          0
          Популистский бред,чем то напоминает такой же бред который несли большевистские агитаторы во время первой мировой войны.Вам напомнить чем закончилась такая агитация...


          Самая действенная агитация была когда офицеры-окопники прибывая в столицу видели как она продолжает веселится и прожигать деньги, а они даже в приличный ресторан попасть не могли.
      3. свой1970
        свой1970 Сегодня, 14:46
        +1
        Цитата: ваш вср 66-67
        Цитата: ASAD
        Хорошо что большей беды не натворил.

        Ага. А то что ваньки с петьками бессрочно воюют за олигархов и их сынков, отсиживающихся в куршавелях, это нормально!
        Воюй братец и сопи в две норки! Уйдешь с фронта - 15 лет зоны!
        Нормально так наши депутаты варганят законы! Под себя родимых....

        Цитата: Кот Александрович
        Нормально. Дык ведь при капитализме живём, чяво жаловаться? Терпеть и служить...

        Мммм. ...терпеть и служить...
        При РОДНОМ НАРОДНОМ - в УК РСФСР 1926 года
        "193.8. Побег, совершенный в военное время или при боевой обстановке красноармейцем, а равно и побег, совершенный как в мирной, так и в боевой обстановке лицом командного, административно - хозяйственного или политического состава, влечет за собой применение высшей меры социальной защиты,а при смягчающих обстоятельствах -
        лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией имущества,
        при чем в военное время приговор к лишению свободы в отношении личного отбывания может быть отложен до окончания военных действий, осужденный же направляется в действующие части армии или флота на должности по назначению военного командования."

        Так что пускай радуется - что НЕ СССР , НЕ война и НЕ более 6 суток
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 15:23
          0
          При РОДНОМ НАРОДНОМ - в УК РСФСР 1926 года

          А почему не 1960 года?
          Так что пускай радуется - что НЕ СССР , НЕ война и НЕ более 6 суток

          Ну если вы без манипуляций не можете, то в эту игру можно играть вдвоем - пусть горюет, что нет СССР, так как в СССР он бы не оказался участником СВО РСФСР в отношении УССР.
      4. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:14
        0
        А то что ваньки с петьками бессрочно воюют
        Демобилизовать пассионарных людей, понимающих что происходит в реальности, готовых бороться мягко говоря, с несправедливостью, да еще и с боевым опытом, для властей это самоубийство. Поэтому держать их там будут до последнего.
      5. URAL72
        URAL72 Сегодня, 15:16
        -1
        Ага. А то что ваньки с петьками бессрочно воюют за олигархов и их сынков,

        А вы однако провокатор! Значит я г-но, потому что воюю за олигархов? Шли бы вы лесом! Мы сегодня воюем не за царя, как и огромная масса царских офицеров перешедшая на сторону красных. Для нас понятие Родина куда шире чем у вас. Всё меняется. Сегодня олигархи, завтра снова коммунисты, послезавтра царя поставят, но мы должны всегда защищать свою страну, территорию, не зависимо от того кто у власти. Рухнет страна, исчезнет и народ. Сейчас вопрос существования России стоит не так остро как в 1941 г., но всё же стоит.
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:16
    -6
    Покинувший самовольно воинскую часть в Белгородской области российский военнослужащий задержан

    Трибунал и шрафбат на передовую, пусть искупает преступление перед Родиной!!!
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 14:27
      +1
      Трибунал и шрафбат на передовую, пусть искупает преступление перед Родиной!!!

      Зачем он на передовой нужен? Я бы не то что спину ему не доверил, в одной располаге с ним находится не стал.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:18
    0
    ну автомат с патронами зачем с собой взял?
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: Constantin N
      ну автомат с патронами зачем с собой взял?

      пропить drinks
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:40
        -1
        на кабанчика хотел пойти с калашом?
  5. Юрий Т.
    Юрий Т. Сегодня, 14:19
    -1
    Быстро выловили. Молодцы. Повезло "отпускнику", что в нём дырок не наделали. Может пора создавать штрафные роты, для таких дерзких и ловких? Таланты нужно направлять, иногда (этот случай), палкой.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:25
    -1
    Интересный оборот письма.."Решается вопрос о помещении под арест".Автор,Вы себя хоть читаете?Какой может быть вопрос в данном случае?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:50
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Интересный оборот письма.."Решается вопрос о помещении под арест".Автор,Вы себя хоть читаете?Какой может быть вопрос в данном случае?

      Арест предполагает вынесение РЕШЕНИЯ суда.
      Пока решения суда не будет- это действительно вопрос.Суд может избрать иные меры- так бывает.
      И даже в этом случае такое может быть - хоть и теоретически...
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 15:19
        0
        Вы меня простите, но какое решение суда по аресту ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО?! Устав внутренней службы забыли? А он всех касается - и солдат-сержантов, и офицеров-генералов... И что-то в уставе ни о каких решениях судов в боевой обстановке словей и нет! Так решаться может вопрос только о МЕСТЕ содержания кадра под арестом: на гарнизонной губе, али в камерах при военной прокуратуре, я так думаю... hi
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:28
    +1
    Как у чела с головой то проблема!Найти компромиссный вариант,чтобы к нему подъехала скажем жена на день,,и пойти с нею в увольнение,было совсем невозможно?
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:44
    0
    32 года, вроде уже мозги должны соображать, не 18 летний пацан
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 14:50
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      32 года, вроде уже мозги должны соображать, не 18 летний пацан

      Народная мудрость гласит:
      20 лет - ума нет и не будет, 30 лет семьи нет и не будет, 40 лет денег нет и не будет...
    2. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 15:16
      +3
      Человека вытащили из мирной жизни. Дали оружие и сказали служить хоть до морковкина разговения.
      А теперь Вы хотите сказать, что он должен думать о будущем?
      У него нет будущего. Он даже эфемерно свою жизнь не контролирует. У человека вместо будущего и семьи черная дыра.
      Его посадите, ему легче будет. Цель будет конечна и достижима - выйти на свободу по удо через половину срока.
    3. aakvit
      aakvit Сегодня, 15:22
      -2
      Какие мозги, когда еболда просит движухи? В таком возрасте, как и помоложе, прилив крови между ног лишает мозг питания напрочь! "Мине надыть, и усё-о-о!"
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 14:54
    0
    Причиной побега стало недовольство военнослужащего отказом в предоставлении ему очередного отпуска, при том что несколько месяцев назад он ему уже предоставлялся. Обиженный отказом военнослужащий решил отправиться в отпуск самостоятельно, заодно прихватив с собой оружие - автомат "Калашникова" и четыре магазина с патронами. Теперь сбежавшему грозит до 15 лет лишения свободы

    Отпуск на 15 лет себе набегал. fool
    Зачем автомат -то прихватил? Знал же, что за хищение оружия за фаберже повесят. За что сержанта давали, если такой без мозглый? what
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 15:23
      -1
      Так он сержантом, возможно, ещё на срочке стал... Ну, а что, - учебку закончил, сопли на погоны, и - вперёд! Мозга от этого не добавляется, если что...
  10. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 15:10
    -1
    "Дезертировавшим" вообще-то в ВОВ дезертиров расстреляли .
    Смотрела д/ф, в 1970 выявили дезертира с 1942 !
  11. Живан
    Живан Сегодня, 15:57
    -1
    Теперь сбежавшему грозит до 15 лет лишения свободы

    Какая тюрьма, расстрел!!!