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Пресс-секретарь правительства Польши назвал неприемлемыми заявления украинской стороны

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Пресс-секретарь правительства Польши назвал неприемлемыми заявления украинской стороны

Риторика, используемая в последних заявлениях украинского руководства и ряд его дипломатических жестов являются неприемлемыми для Польского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.


Мюллер подчеркнул, что для Польши являются неприемлемыми действия подобного рода. Ранее украинский посол в Польше Василий Зварыч ответил президенту этой страны Анджею Дуде, сравнившему Украину с утопающим, затягивающим вслед за собой на дно своих спасателей. Украинский дипломат назвал подобное сравнение "некорректным" и вслед за этим предложил Варшаве принять условия Киева в вопросе, касающемся введения ограничений на экспорт украинского зерна.

Также сообщается, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава решила прекратить осуществление поставок вооружений украинской армии, так как они ей необходимы для оснащения собственной армии. Впоследствии в Варшаве уточнили, что Польша все-таки поставит Украине вооружения в рамках ранее достигнутых договорённостей.

Украинские власти начинают извиняться перед Польшей за свое обращение в ВТО по вопросу экспорта зерна. Сообщается, что министры аграрной политики Украины и Польши по инициативе Киева провели телефонный разговор, во время которого договорились о встрече, в ходе которой стороны попытаются найти решение конфликтной ситуации касательно экспорта зерна.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:45
    +2
    В Польше предвыборная суета,игра с электоратом(там есть недовольные обыватели наолостью украинцев).Это и причина
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:49
      +1
      Паны с холопами никогда не договорятся. Украина не сможет толкать по демпинговым ценам свою сельхозпродукцию в Евросоюз где фермерам платят за то, что б они ничего не производили из-за перепроизводства, отсюда квоты на рапс и мед, а теперь и зерно. Дешевле выкинуть чем тратится на хранение.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:43
        0
        ......найти решение конфликтной ситуации...

        Интерасно ---как? Если цели противоположные request laughing
        Цитата: Silver99
        Паны с холопами никогда не договорятся. ..... Дешевле выкинуть чем тратится на хранение.
  2. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:48
    -1
    Ляхи и украинцы те ещё "союзники", но хвала Путину ненависть к России сейчас переплюнет любые их склоки. Кстати не долго они и ругались, уже договорились.

    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:53
      +1
      Не ставьте телегу впереди лошади, договорились только встретиться и поговорить, а вот на счет решения поставок все сложнее, кто ж накануне выборов обанкротит своих фермеров в Европе ? Назовите мне эту страну.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:49
    +2
    Холоп хамит. Это прощается? Нет. Только порка.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:53
    +1
    Фамилия Мюллер такая польская lol ,аж поляхии пора немцам иск лепить за использование их фамилии массово wassat
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:55
    0
    А когда объявят Посполитое Рушение?
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:01
    0
    Также сообщается, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава решила прекратить осуществление поставок вооружений украинской армии, так как они ей необходимы для оснащения собственной армии.

    Холопа, плюющего в кормящую панскую руку, наказывают.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:02
    +2
    "Когда бог хочет кого то наказать, он лишает его разума"
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:04
    +1
    Пресс-секретарь правительства Польши назвал неприемлемыми заявления украинской стороны
    . милые бранятся только тешатся.... что в том интересного?
    Всё равно придёт лесник и всех разгонит!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:46
      0
      Приветствую, Виктор hi До какой величины дойдут взаимные обиды? Поляки давно терпели хамство укропов lol неужели надоело.
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:08
    0
    Терпи поляк. ну или кран перекрывай, фиксируй убытки
  10. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 15:08
    +2
    Не для кого не секрет, что пресловутое "украинское зерно", вовсе не украинское, а американское, то есть принадлежит американским транснациональным корпорациям, которые на корню скупили украинские чернозёмы. А эти ребята прогнут и поляков и румын, и словаков, и всех остальных недовольных. Не долго как говорится "мучилась старушка в бандита опытных руках".