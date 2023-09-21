Пресс-секретарь правительства Польши назвал неприемлемыми заявления украинской стороны

Риторика, используемая в последних заявлениях украинского руководства и ряд его дипломатических жестов являются неприемлемыми для Польского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Мюллер подчеркнул, что для Польши являются неприемлемыми действия подобного рода. Ранее украинский посол в Польше Василий Зварыч ответил президенту этой страны Анджею Дуде, сравнившему Украину с утопающим, затягивающим вслед за собой на дно своих спасателей. Украинский дипломат назвал подобное сравнение "некорректным" и вслед за этим предложил Варшаве принять условия Киева в вопросе, касающемся введения ограничений на экспорт украинского зерна.Также сообщается, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава решила прекратить осуществление поставок вооружений украинской армии, так как они ей необходимы для оснащения собственной армии. Впоследствии в Варшаве уточнили, что Польша все-таки поставит Украине вооружения в рамках ранее достигнутых договорённостей.Украинские власти начинают извиняться перед Польшей за свое обращение в ВТО по вопросу экспорта зерна. Сообщается, что министры аграрной политики Украины и Польши по инициативе Киева провели телефонный разговор, во время которого договорились о встрече, в ходе которой стороны попытаются найти решение конфликтной ситуации касательно экспорта зерна.