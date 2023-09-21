Военное обозрение
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Стали известны некоторые подробности о пораженных объектах в ходе ударов ВС РФ по украинской военной инфраструктуре

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Стали известны некоторые подробности о пораженных объектах в ходе ударов ВС РФ по украинской военной инфраструктуре

С начала суток ВС РФ наносят комбинированные удары по военным объектам, расположенным на всей территории Украины. Известно уже о трех массированных атаках на тыловые объекты противника с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.


На данный момент имеется информация о некоторых целях, пораженных в разных областях нашей «западной соседки».

В частности, МВД Украины публикует кадры ликвидации пожара на пораженном промышленном объекте в Киеве.




Опубликованы последствия прилета российских ракет по гостинице «Центральная» в Черкассах, где дислоцировались иностранные наемники.



О попадании в промышленный объект также сообщали во Львове. После прилета происходила мощнейшая детонация. Предположительно был поражен склад с западным вооружением.

Также поступала информация о поражении промышленного объекта в Дрогобыче (75 км от Львова). В этом н.п. располагается крупный нефтеперерабатывающий завод.

В Ровно уничтожена распределительная станция Ровенской ТЭС. Полностью обесточены несколько предприятий ВПК и ж/д, по которой осуществлялась переброска военных грузов, поступающих Украине от западных партнеров.

К слову о переброске грузов. Взрывы гремели и в Синельниковском районе Днепропетровской области, который используется ВСУ в качестве логистического узла для переброски техники и живой силы на фронт.

О нескольких прилетах по промышленным объектам сообщали в Харькове. Поражены склады промпредприятия на площади более 900 кв.м.

Наконец, по некоторым данным, был поражен пункт дислокации командования ВСУ в Херсоне. Поступает информация об уничтожении как минимум шести офицеров, руководивших операциями на Южном направлении.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:17
    -1
    Интересно чем били?Наверняка применялись Х-50 и Х-БД.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:21
      +8
      Развалинами удовлетворен....... Каждый уничтоженный склад вооружения это чья-то жизнь на передовой.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:27
        0
        в промышленный объект также сообщали во Львове. После прилета происходила мощнейшая детонация

        О да!
        И от Днепра до львовских до окраин,
        От южных вод до польских до границ.
        Российская ракета, как хозяин.
        И нет фашистам спрятаться станиц.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 15:23
      +2
      22, 32, 555, 101, вариантов много, БД если только одну в порядке испытаний в боевой обстановке
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:27
    +3
    Жахнули так жахнули. Молодцы. Давно не было такой массовой атаки.

    Готовимся наступать? Или подготовка к зиме началась?
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:27
    +1
    Нужно делать аналог Араш-2(Иран) по многим регионам можно долбить им, дешево и сердито...там БЧ 100-150кг. Надеюсь , после выхода на большую серию Герань 1-2, займутся и им.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:24
    0
    Сегодня был один из самых успешных дней для российских ракетных и беспилотных войск. Многочисленные объекты получили серьезные удары в тыл. Это правильный путь.