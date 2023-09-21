Стали известны некоторые подробности о пораженных объектах в ходе ударов ВС РФ по украинской военной инфраструктуре

С начала суток ВС РФ наносят комбинированные удары по военным объектам, расположенным на всей территории Украины. Известно уже о трех массированных атаках на тыловые объекты противника с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.
На данный момент имеется информация о некоторых целях, пораженных в разных областях нашей «западной соседки».
В частности, МВД Украины публикует кадры ликвидации пожара на пораженном промышленном объекте в Киеве.
Опубликованы последствия прилета российских ракет по гостинице «Центральная» в Черкассах, где дислоцировались иностранные наемники.
О попадании в промышленный объект также сообщали во Львове. После прилета происходила мощнейшая детонация. Предположительно был поражен склад с западным вооружением.
Также поступала информация о поражении промышленного объекта в Дрогобыче (75 км от Львова). В этом н.п. располагается крупный нефтеперерабатывающий завод.
В Ровно уничтожена распределительная станция Ровенской ТЭС. Полностью обесточены несколько предприятий ВПК и ж/д, по которой осуществлялась переброска военных грузов, поступающих Украине от западных партнеров.
К слову о переброске грузов. Взрывы гремели и в Синельниковском районе Днепропетровской области, который используется ВСУ в качестве логистического узла для переброски техники и живой силы на фронт.
О нескольких прилетах по промышленным объектам сообщали в Харькове. Поражены склады промпредприятия на площади более 900 кв.м.
Наконец, по некоторым данным, был поражен пункт дислокации командования ВСУ в Херсоне. Поступает информация об уничтожении как минимум шести офицеров, руководивших операциями на Южном направлении.