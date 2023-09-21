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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: В перспективе Украина планирует закупить истребители пятого поколения F-35

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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: В перспективе Украина планирует закупить истребители пятого поколения F-35

Украина намерена поменять парк истребительной авиации, полностью перейдя на западные образцы. На первом этапе это будут американские F-16, а в перспективе Киев планирует закупить истребители пятого поколения F-35 и Gripen самой последней версии. Об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.


Киевская хунта не намерена довольствоваться только устаревшими истребителя F-16, которые им обещает поставить коллективных Запад, в планах Киева закупка самых современных американских и шведских истребителей. Но это в далекой перспективе, когда Украина одержит "окончательную победу" над Россией, иначе о каких самолетах вообще речь, тут самим бы удержаться у власти.

Мы тоже должны думать про перспективу, не про один F-16. Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели

- заявил Игнат.

На данный момент киевский режим считает основной задачей получение американских истребителей F-16, к этому прикладываются все силы. В общем, F-16 стоит у командования Воздушных сил ВСУ на первом месте. На втором у них шведский истребитель четвертого поколения JAS 39 Gripen, эти самолеты Киев тоже хочет получить как можно быстрее, чтобы противостоять российским Су-35С и Су-30СМ и завоевать превосходство в воздухе.

Если с американскими самолетами все более-менее понятно, их Украина получит как только подготовит пилотов и технический персонал, то со шведскими все гораздо тяжелее. Шведы согласились обучить какое-то количество украинских пилотов управлению своими истребителями, но на данный момент ни о какой потенциальной продаже самолетов речи не идет, все это фантазии Игната. Ну, с F-35 вопрос вообще сложный, пока его и обсуждать нечего.
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53 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:54
    +7
    А у ентого государства есть перспектива?Тем более ЗАКУПОК?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 14:56
      +1
      Час назад на подстанцию Запорожской ТЭС прилетело 4 дрона.
      Первый в 120-ти метров от нас, второй ближе. И ещё ближе остальные два, но мы уже спрятались в ОПУ.
      По счастливой случайности никто не пострадал.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 15:00
        +1
        В смысле их сбили и они свалились или поразили цели?
        1. Anarchist
          Anarchist Сегодня, 15:03
          +1
          Прилетели и взорвались. Никто их не сбивал. Знали куда бить. На местах взрывов должны были работать люди. Просто задержались.
          1. krot
            krot Сегодня, 15:24
            -1
            В перспективе Украина планирует закупить истребители пятого поколения F-35

            Шумеры хотят нам эти летаки "передать" похоже, может не совсем в годном состоянии, но для изучения пойдут)
          2. svarog77
            svarog77 Сегодня, 15:50
            0
            Эх, не доработали... crying но ничего, наверстают.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:58
      0
      Завоевать превосходство в воздухе десятком самолетов не просто, если только Украина сожмется до Галичины. F-35 баснословно дорог, могут губу закатать, его им никто дарить не будет, опять же секреты которые штаты берегут.
      1. blackcat
        blackcat Сегодня, 15:07
        +1
        Так с них всё секретное снимут , как с "Абрамов" laughing am
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 15:09
          0
          а что без прицелов и навигации это тоже истребитель ?
          1. svarog77
            svarog77 Сегодня, 15:51
            -1
            Да он бы как бы и сними не совсем так чтобы ... lol
          2. isv000
            isv000 Сегодня, 16:17
            -1
            Цитата: Silver99
            а что без прицелов и навигации это тоже истребитель ?

            yes Списанные "Аэрокобры" передадут - взлететь хватит, а там - куда кривая выведет... lol
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А у ентого государства есть перспектива?Тем более ЗАКУПОК?

      Украина само собой никуда не денется. В худшем для себя случае потеряет 20-25% территории от международно признаных границ. Но F-35 Украина сможет получить лет через 20.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:27
        +2
        F-35 Украина сможет получить лет через 20.
        За чей счет? Или вы тоже думаете, что украина, вступив в ЕС, через 10 лет станет третьей экономикой Европы, заместив слинявшую Британию?
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 16:19
        0
        Цитата: Арон Заави
        Украина само собой никуда не денется. В худшем для себя случае потеряет 20-25% территории от международно признаных границ. Но F-35 Украина сможет получить лет через 20.

        belay Украина через 20 лет?! no Не не катит... В этом году хворать станет сильно, зажмуриться должна в следующем, без вариантов - гроб уже заказан, сухофрукты на компот - сушатся!
    4. bandabas
      bandabas Сегодня, 15:59
      0
      Судя по всему эксперимент "Украина" имеет глобальные шансы завершится. То есть кануть в небытие. Жалко только потерю 40 миллионов бывших граждан СССР. Их выбор- "кружевные труселя". Не всех, но многих.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:31
        0
        Цитата: bandabas
        Судя по всему эксперимент "Украина" имеет глобальные шансы завершится. То есть кануть в небытие. Жалко только потерю 40 миллионов бывших граждан СССР. Их выбор- "кружевные труселя". Не всех, но многих.

        Никого не жаль. 30 с лишним лет - достаточный срок чтобы определится, с кем ты. На Украине сегодня достаточно небольшой вспышки народного недовольства, захвата пары-тройки оружеек, чтобы дело переросло в восстание. Армейцы и полицаи станут подтягиваться в надежде выжить и оправдать своё существование. Но! Ничего подобного не происходят, все терпят, визжат, но в армию идут, и воюют, до последнего. А там, как хвост прищемят, дребезжащим голосом вещают про "я водитель передвижной кухни-прачки-библиотеки".
        С вертикальным взлётом...
        Не жалко там никого. Они сделали свой выбор.
        Из интервью нашего бойца с передовой: ...дроны мешают, да местные пакостят сильно - местоположение наших сдают...
  2. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:54
    +3
    Да чего уж там F-35, это мелочи. Только за какие шиши и когда. А что, гулять так гулять, "мели Емеля, твоя неделя". С такими запросами, пусть закупают сразу "звезду смерти". laughing
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 15:05
      0
      уже платят за мечту о "звезде смерти".....и скоро она к ним явится, но со своими интересами.
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 14:54
    +2
    Мы тоже должны думать про перспективу, не про один F-16. Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели

    Да их уже можно покупать в виде пластиковых конструкторов в соответствующем масштабе. Да-а-а-а они действительно древние и великие Укры.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:54
    +1
    Потенциально они миллионеры, а практически - у них Попросенко с Селянским и одна Эштон-Чирило)))
    1. blackcat
      blackcat Сегодня, 15:03
      +2
      Ну вы не правы , конкретно "они", Зеленский и компания скорее уже даже миллиардеры , но причем тут Украина am
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:55
    +1
    Игнашка,требуй вообще чтобы янки первые триста истребителей 6го поколения делали за свой счет для вас,чего по мелочам размениваться...
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:55
    +2
    спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

    Дyрак думками богатеет wassat
    И звезду смерти, сразу как только...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: Попандос
      Дyрак думками богатеет
      И звезду смерти, сразу как только.

      Других на Украине не держат.
  7. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 14:56
    0
    в перспективе укры купят и звезду смерти, при наличии онной, но поможет ли? и на какие шиши? :)
  8. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:57
    0
    С голым задом, зато с F-35... wink
    А атомный авианосец прикупить не хотят?
  9. Комментарий был удален.
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:58
    0
    Мы тоже должны думать про перспективу, не про один F-16. Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели
    - заявил Игнат.

    Про "купить" ничего не сказано. Надеются, что тоже подарят. Про "должны думать" тоже хорошо сказано. Всём, кому должны, они прощают...request
  11. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:59
    0
    Остапа понесло. Ему ещё фы 16 не дали в долг, а он уже на фы 35 нацелился. А главное - закупить. Где деньги, Зин?
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:59
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: В перспективе Украина планирует закупить истребители пятого поколения F-35

    А почему сразу не "Звезду смерти" на базе тяжелого космического крейсера ?
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:02
    0
    Может какой осколок и останется от окраины, но к тому моменту, когда они приобретут первый F-35 он по характеристикам будет уже как F-16 сегодня, не летун, не берусь судить о характеристиках летаков, но чую, что разница есть между F-16 и F-35, это, к примеру, как между Т-34 и Т-90.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:03
    0
    А их хотелки не простираются на В-21 Рейдер?
  15. bambr731
    bambr731 Сегодня, 15:04
    0
    Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: В перспективе Украина планирует закупить истребители пятого поколения F-35

    Планы, как всегда, наполеоновские. А какая перспектива у Украины как государства и на какие коврижки он собрался закупать? Когда же уже эту манию величия РФ из них выбьет?
  16. mark1
    mark1 Сегодня, 15:05
    +1
    Украина планирует закупить истребители пятого поколения F-35

    За чей счет банкет планируется?
  17. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 15:06
    +2
    Теперь каждый украинец должен по вечерам проверять на месте ли еще почки. Так как остальные источники дохода для закупок ф-35 не существуют
  18. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:06
    0
    Ещё не все зсвои емли видимо продали
  19. Volunteer
    Volunteer Сегодня, 15:07
    0
    F-35 лучше брать сразу с ядерным авианосцем типа Nimitz. Адмирал Неижпапа сразу с резиновой моторки на него перейдет и перемога не за горами.
  20. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:09
    0
    А почему только F-35. Почему сразу не "Звезду смерти"?
  21. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:14
    0
    Украина планирует закупить

    Дак, кто ж тебе продаст и откуда бабло на закупку вывалиться. Разве, что из карманов уродов, сидящих сейчас в Раде и в правительстве Украины типа зеленого человечка и боксера с отмороженными мозгами, который 2-х слов связать не может... Но, боюсь, что на этом много не наскребут...
  22. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:15
    0
    В принципе им могут лет через 10 выдать самые первые модификации Ф35, которые к тому времени будут слишком старыми для модернизаций
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:20
      0
      ....и сильно уездят свой летный ресурс. и отдадут амеры чтобы не тратиться на утилизацию самим. стопудово!
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:38
        0
        Да по сравнению с тем, на чем большинство украинских летчиков нынче летает - вполне нормальный летный ресурс будет. Правда что там будет через 10 лет - неясно, может сами американцы выкатывать фантомы из пустыни начнут
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:50
          0
          Да пусть хоть до Р51 Мустанг дойдут....
  23. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 15:16
    0
    лучше сразу купите чёрную дыру, всё равно в ней всё бесследно исчезнет вместе с игнатом и ревизорам из штатов ничего доказывать не нужно
  24. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:21
    0
    Им их продадут, если к этому времени они сохранятся, как государство, лет через 30, когда уже вовсю будет летать 6 поколение. Правда сколько они смогут купить? Одну эскадрилью. Максимум. Потому как не только дорого купить, но и очень дорого эксплуатировать.
    А вообще, с таким же видом можно сказать о покупке в будущем эсминцев и строительстве собственного космодрома. Боже, кто же их так сглазил, всех, оптом?!
    1. эльбрус
      эльбрус Сегодня, 15:24
      0
      как раз сойдёт, чтобы зерно в момбаский хаб перевозить
  25. kot423
    kot423 Сегодня, 15:22
    0
    Цитата: Uprun
    Может какой осколок и останется от окраины, но к тому моменту, когда они приобретут первый F-35 он по характеристикам будет уже как F-16 сегодня, не летун, не берусь судить о характеристиках летаков, но чую, что разница есть между F-16 и F-35, это, к примеру, как между Т-34 и Т-90.

    Да не очень то они разные, матрасы их не раз модерили... Но: каклам дают старые как г. мамонта (если дают, судя по отказу на дальнобойные ракеты, это вообще в долгой перспективе), то фу 35 дадут, когда у матрасов уже будет фу 3500, если будет кому давать ( если только лично по летаку верхушке 404, успевших свалить и сныкаться в у пшеков/Канады/Тимбукту и т.д. )
  26. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:24
    0
    Пардоньте, не понятно, прошу разъяснить - приобрести или получить в дар?
  27. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:30
    0
    А авианосцы Украина когда планирует закупить простите ? И в каком количестве . Порт базирования Одесса .
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 15:49
      0
      Сейчас в Лондоне дорабатывают проект колесно-гусеничной версии авианосца для укровермахта, потому как сами понимаете...
  28. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:47
    0
    Киев планирует закупить истребители пятого поколения F-35 и Gripen самой последней версии

    Дурэнь думкой богатиэ...
    После приобретения (на чьи бабки?) F-35 каждому пилоту по Бентли, а командиру эскадрильи Роллс-Ройс, ну и каждому в багажник по 5 кило кокса, чтобы мечталось еще лучше!
  29. Комментарий был удален.
  30. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:51
    0
    Примут безвоздмездно, то есть даром yes
  31. isv000
    isv000 Сегодня, 16:14
    0
    Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: В перспективе Украина планирует закупить истребители пятого поколения F-35

    Мгновенно пришло на ум: дурень думкой богатеет...
    Им пора лыжи мазать а они всё о литаках мриют! fool
  32. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:31
    0
    Ого, похоже, у украинцев денег больше, чем у Испании, которой приходится довольствоваться еврофайтерами.