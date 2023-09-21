Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: В перспективе Украина планирует закупить истребители пятого поколения F-35

Мы тоже должны думать про перспективу, не про один F-16. Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели

Украина намерена поменять парк истребительной авиации , полностью перейдя на западные образцы. На первом этапе это будут американские F-16, а в перспективе Киев планирует закупить истребители пятого поколения F-35 и Gripen самой последней версии. Об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Киевская хунта не намерена довольствоваться только устаревшими истребителя F-16, которые им обещает поставить коллективных Запад, в планах Киева закупка самых современных американских и шведских истребителей. Но это в далекой перспективе, когда Украина одержит "окончательную победу" над Россией, иначе о каких самолетах вообще речь, тут самим бы удержаться у власти.- заявил Игнат.На данный момент киевский режим считает основной задачей получение американских истребителей F-16, к этому прикладываются все силы. В общем, F-16 стоит у командования Воздушных сил ВСУ на первом месте. На втором у них шведский истребитель четвертого поколения JAS 39 Gripen, эти самолеты Киев тоже хочет получить как можно быстрее, чтобы противостоять российским Су-35С и Су-30СМ и завоевать превосходство в воздухе.Если с американскими самолетами все более-менее понятно, их Украина получит как только подготовит пилотов и технический персонал, то со шведскими все гораздо тяжелее. Шведы согласились обучить какое-то количество украинских пилотов управлению своими истребителями, но на данный момент ни о какой потенциальной продаже самолетов речи не идет, все это фантазии Игната. Ну, с F-35 вопрос вообще сложный, пока его и обсуждать нечего.