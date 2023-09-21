Итальянская газета: Азербайджан несколько месяцев вел переговоры с Римом о закупке вооружений

В последнее время внимание политиков и прессы во всем мире в основном приковано к недавним событиям в Закавказье, где в ходе стремительно проведенной «антитеррористической операции» вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль территорию бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Исход этого военного противостояния был очевиден заранее с учетом того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не только несколько раз заявлял о правомерности восстановления государственных границ Азербайджана в Карабахе, но и отказался вмешиваться в конфликт. Тем более, как выясняется, Баку уже достаточно давно ведет активную кампанию по наращиванию военного потенциала своей армии, в том числе за счет зарубежных поставок оружия.
Итальянская газета La Repubblica сообщает, что Азербайджан несколько месяцев вел переговоры с Римом о закупке вооружений. В списке того, что запрашивает Баку у итальянского правительства фигурируют учебно-тренировочные самолеты, штурмовые винтовки, зенитные самоходные установки, батареи ЗРК, ракеты класса «земля-воздух», транспортные самолеты и даже сверхмалые подводные лодки. Стоимость уже заключенных контрактов составляет от одного до двух миллиардов евро.
Издание уточняет, что переговоры велись на уровне министерств обороны двух стран. Однако сейчас, после начала боевых действий в Нагорном Карабахе, исполнение контрактов находится под большим вопросом. Дело в том, что итальянские законы от 1992 года запрещают поставки вооружений воюющей стране. Все контракты до сих пор заблокированы из-за отсутствия разрешения специального ведомства UAMA, которое контролирует выдачу разрешений на поставку итальянских вооружений.
При этом, что интересно, итальянские законы почему-то позволяют Риму поставлять вооружения Украине, которая находится в более масштабном военном конфликте, чем Азербайджан.
Баку уже начал искать альтернативных поставщиков в Турции и Израиле, сообщает La Repubblica. Что касается Анкары, с которой у Азербайджана давние партнерские отношения, то проблем с закупками турецких вооружений возникнуть не должно. Единственное, Турция самостоятельно производит совсем небольшую линейку оружия и военной техники, а для реэкспорта потребуются разрешения стран-правообладателей с указанием конечного получателя. Да и Израиль не очень любит продавать свои вооружения воюющим странам, тем более мусульманского мира.
Кроме проблем с экспортом вооружений у Италии могут возникнуть проблемы и с поставками газа из Азербайджана, если страны Запада и Евросоюза осудят действия Баку в Нагорном Карабахе и введут соответствующие санкции. И это серьезная проблема для Рима, ведь именно за счет поставок газа из Азербайджана Италия намерена компенсировать сокращение импорта российских углеводородов.