Россия одержала победу в вооруженном конфликте на Украине, однако правительство США и американская пресса продолжают лгать, что это не так. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.В своем аккаунте на платформе Substack Херш, ссылаясь на свои источники в американском разведывательном сообществе, подчеркнул, что вооруженный конфликт на Украине можно сказать завершился победой России, украинского "контрнаступления" фактически больше нет, однако Белый дом и подконтрольные ему американские СМИ продолжают лгать гражданам США.Херш также добавил, что, по данным американской разведки, представители киевского режима полностью деморализованы и полностью разуверились в способности ВСУ прорвать российские линии обороны. Деморализованная украинская армия фактически сдалась и оказалась неспособной пробиться через заминированные и глубоко эшелонированные линии обороны российской армии.По словам американского журналиста, к таким выводам разведка США пришла, опираясь на данные, предоставленные в отчетах с мест событий. В случае же, если украинской армии будет отдан приказ продолжить наступление, возможно произойдет мятеж, который поднимут не желающие больше умирать военнослужащие ВСУ.Херш резюмировал, что украинское командование отказалось от планов захвата Крыма и новых российских регионов, признав, что у ВСУ нет абсолютно никаких шансов победить.