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Американский журналист: Разведка США признала победу России в конфликте на Украине, однако продолжает лгать

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Американский журналист: Разведка США признала победу России в конфликте на Украине, однако продолжает лгать

Россия одержала победу в вооруженном конфликте на Украине, однако правительство США и американская пресса продолжают лгать, что это не так. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.


В своем аккаунте на платформе Substack Херш, ссылаясь на свои источники в американском разведывательном сообществе, подчеркнул, что вооруженный конфликт на Украине можно сказать завершился победой России, украинского "контрнаступления" фактически больше нет, однако Белый дом и подконтрольные ему американские СМИ продолжают лгать гражданам США.

Херш также добавил, что, по данным американской разведки, представители киевского режима полностью деморализованы и полностью разуверились в способности ВСУ прорвать российские линии обороны. Деморализованная украинская армия фактически сдалась и оказалась неспособной пробиться через заминированные и глубоко эшелонированные линии обороны российской армии.

По словам американского журналиста, к таким выводам разведка США пришла, опираясь на данные, предоставленные в отчетах с мест событий. В случае же, если украинской армии будет отдан приказ продолжить наступление, возможно произойдет мятеж, который поднимут не желающие больше умирать военнослужащие ВСУ.

Херш резюмировал, что украинское командование отказалось от планов захвата Крыма и новых российских регионов, признав, что у ВСУ нет абсолютно никаких шансов победить.
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6 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 15:58
    +1
    Что я могу сказать насчёт всех таких высказываний.
    Жарь меня, как хочешь. Братец Лис, только не бросай меня в этот терновый куст
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 16:07
    +1
    США признали победу России ...
    ... и готовы выполнить все условия...

    Вот такой заголовок я хочу прочитать в прессе и сказать: теперь я видел всё!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: isv000
      Вот такой заголовок я хочу прочитать в прессе и сказать: теперь я видел всё!

      нет. Все мы увидим, когдаРФ займет всю территорию Украины. Ну, кроме ЗУ. Там уж точно подсуетятся поляки, венгры и румыны. И когда исчезнет с географических карт такое название "Украина"
  3. Юрий Т.
    Юрий Т. Сегодня, 16:12
    -1
    Англосаксы развязывают гражданские войны не для победы одной из сторон, а для собственного заработка и истощение непокорных государств. Всегда помогают слабейшему, что бы кровь текла как можно дольше. А после окончательного ослабления государства проводят вооружённую интервенцию, под предлогом миротворцев. Или, в худшем для них случае, принуждают к своей воле. Текущие события на У никак из этого алгоритма не выходят.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:19
    +2
    А зачем им что-то признавать? Благодаря этой войне европа как торговый конкурент убивается и пен дос танский СПГ втридорога покупают, с Россией воюют не теряя ни одного своего солдата - из всех потерь только бумага и краска для печатного станка. А то что какие то зверьки-бандеровцы разлетаются по частям на минных полях... дерево американской свободы (процветание) нужно поливать кровью всяких папуасов-бандерлогов.
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 16:24
    +1
    Разведка США признала победу России в конфликте на Украине, однако продолжает лгать.

    Насчет "лгать" не знаю, но что касается признания победы России, это - полная чушь. Никогда американцы не признают победу России, либо сделают это на словах с целью очередного обмана. Очень жаль, что многое российские СМИ добросовестно распространяют подобную дезинформацию.