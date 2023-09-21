Россия одержала победу в вооруженном конфликте на Украине, однако правительство США и американская пресса продолжают лгать, что это не так. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В своем аккаунте на платформе Substack Херш, ссылаясь на свои источники в американском разведывательном сообществе, подчеркнул, что вооруженный конфликт на Украине можно сказать завершился победой России, украинского "контрнаступления" фактически больше нет, однако Белый дом и подконтрольные ему американские СМИ продолжают лгать гражданам США.
Херш также добавил, что, по данным американской разведки, представители киевского режима полностью деморализованы и полностью разуверились в способности ВСУ прорвать российские линии обороны. Деморализованная украинская армия фактически сдалась и оказалась неспособной пробиться через заминированные и глубоко эшелонированные линии обороны российской армии.
По словам американского журналиста, к таким выводам разведка США пришла, опираясь на данные, предоставленные в отчетах с мест событий. В случае же, если украинской армии будет отдан приказ продолжить наступление, возможно произойдет мятеж, который поднимут не желающие больше умирать военнослужащие ВСУ.
Херш резюмировал, что украинское командование отказалось от планов захвата Крыма и новых российских регионов, признав, что у ВСУ нет абсолютно никаких шансов победить.