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Российские разработчики показали барражирующий боеприпас дальнего действия «Италмас»

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Российские разработчики показали барражирующий боеприпас дальнего действия «Италмас»

В компании «Аэроскан» создали новый отечественный дрон-камикадзе. Российские разработчики показали журналистам этот новый барражирующий боеприпас дальнего действия «Италмас».

Такому оружию был посвящен новостной сюжет Александра Рогаткина, показанный на телеканале «Россия 1».

Главной особенностью новейшего дрона «Итапмас», именуемого также «Изделие 54», является его дальность. Боеприпас способен поражать цели на дистанции, превышающей 200 километров. Это возможно благодаря наличию в его конструкции двигателя внутреннего сгорания. Кроме дальности, применение разработчиками ДВС позволяет увеличить массу боевой части. Это дает новому беспилотнику существенное преимущество даже перед блестяще зарекомендовавшим себя в зоне СВО дроном -камикадзе «Ланцет», который не всегда был эффективен против тяжелой техники противника.


В отличие от него, «Италмас» сможет уничтожать на большом удалении не только ствольную и реактивную артиллерию, а также живую силу. Если его оснастить кумулятивной боевой частью, то дрон сумеет эффективно поражать и тяжелобронированную технику врага.

Эксперты считают целесообразным применять такие барражирующие боеприпасы для уничтожения реактивных установок HIMARS и других западных систем дальнего действия.

Компания «Аэроскан» расположена в Ижевске и специализируется на разработке и производстве беспилотной техники. Фирма является головным предприятием группы компаний ZALA Aero Group.

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19 комментариев
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  1. KOPA
    KOPA Сегодня, 15:46
    -1
    показали журналистам, а не военным)))....а дальше что?!
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:59
      -1
      Я бы даже сказал, журналистам и какому-то там президенту... Действительно, что же будет? Военный там рядышком топал тоже, но он молоденький какой-то, зелёный. Нет ему веры
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 16:03
      +3
      А видеокамера где прячется?
      Спереди мотор, на моторе располагать нельзя - трястись будет.
      Да и из корпуса ничего похожего не выступает.
      Похоже "слепой" камикадзе, наводящийся через другой дрон-наводчик.
      Попасть таким сложнее, зато дрон дешевле и их можно больше "наштамповать". А главное - ему не нужен передатчик, то есть его не обнаружить по радиосигналу (хотя спутниковое позиционирование, наверное, всё же есть, но там весь сигнал можно в милисекунду уложить)
      И почему мотор спереди, интересно? Ведь у такой конфигурации аэродинамика лучше, когда мотор сзади.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 16:14
        0
        А видеокамера где прячется?
        Видимо нет.
        Похоже "слепой" камикадзе, наводящийся через другой дрон-наводчик.
        Это как? По координатам? По лазерному лучу тоже должна быть спец оптика. А если по координатам, чем он от Герани отличается?

        И почему мотор спереди, интересно? Ведь у такой конфигурации аэродинамика лучше, когда мотор сзади.
        Наверное для лучшего охлаждения, уменьшения теплового следа.
      2. vargo
        vargo Сегодня, 16:19
        0
        Ну это как минимум развитие темы Герани. Дальше и мощнее. Возможно менее заметнее (судя по корпусу). С двигателем да интересно)
  2. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 15:46
    0
    Судя по виду он конкурент не Ланцету, а Герани. Правда с дальностью не ясно, написано свыше 200 км., а вот насколько свыше... И пока только создали, а когда дойдет до массового применения и дойдет ли вообще, одному богу известно.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:56
      0
      вы не правы, Герань работает только по координатам, а Изд 54 может и по движущимся целям, и в целом дополняет Ланцет, позволяя работать на больших расстояниях
      1. vargo
        vargo Сегодня, 16:21
        -1
        Чтобы работать по движущимся целям нужна камера, а что-то не заметил её на корпусе.
  3. Простой
    Простой Сегодня, 15:47
    -1
    В статье забыли добавить: "Компания по производству для военных нужд размещена в бывшем торговом центре в спальном районе."
    1. KCA
      KCA Сегодня, 16:01
      0
      Какие у вас влажные фантазии, Ланцеты тогда где делают? В туалете бывшего ТЦ в спальном районе? Пукнули в лужу, пузырики теперь нюхаете? Написано-же "Фирма является головным предприятием группы компаний ZALA Aero Group.", ZALA входит в Концерн "Калашников", вроде не самая бедная и убогая компания, по вашему у них производственных площадей нет?
      1. Простой
        Простой Сегодня, 16:08
        0
        Цитата: KCA
        по вашему у них производственных площадей нет?


        "Во оно че Михалыч" - создавать потенциальные цели между многоэтажками - это нормально. Или в географическом центре России и так сойдет?
        1. KCA
          KCA Сегодня, 16:11
          +2
          Возможно и правда неправильно строить производство между многоэтажных домов, ведь именно они являются приоритетными целями для ххлов, может и производству случайно перепасть
          1. Простой
            Простой Сегодня, 16:18
            0
            Правильно. А частным фирмам, трудящимся на благо победы, должно МО подыскивать подходящую инфпаструктуру, а если такие уже распроданы, то выделять элитные особняки ( они уж точно за чертой города) хенералов. Бесплатно. Так было- бы справедливо.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:14
        0
        Если обратится к сообщениям в СМИ,то компания Аэроскан открыла офис для работы по набору сотрудников в ТРЦ "Италмас" в Ижевске..Как то так..
      3. Комментарий был удален.
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 15:50
    0
    Приложили бы все силы на эту современную технику, массово обучили бы ребят на фронте и потери ребят на ЛБС можно было бы приблизить к нулю. Война превратилась бы в банальную бойню папуасов цивилизованной армией.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:04
      0
      потери ребят на ЛБС можно было бы приблизить к нулю.


      Вряд ли.
      У украинцев этих дронов уже до черта (им все НАТО их поставляет), а тем не менее их потери точно не нулевые.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 15:56
    0
    Я, конечно, не сильно спец, но думаю, что хаймарсы на месте особо не застаиваются. А эта штука 200км будет час лететь, скорее всего дольше. Но в любом случае беспилотников много не бывает всяких разных. good
  6. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 16:07
    +3
    Двигатель дрона. Сделано в Китае за 1000 долларов.

  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:11
    0
    Годное изделие, надеюсь, что принесет пользы не меньше Ланцета и будет так же кошмарить бандерогеев на ЛБС и в тылу.