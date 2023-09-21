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Средства ПВО ВС России перехватили пять британских крылатых ракет Storm Shadow - Минобороны

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Средства ПВО ВС России перехватили пять британских крылатых ракет Storm Shadow - Минобороны

Российские войска нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины в глубоком тылу. Как сообщили в военном ведомстве, в атаке участвовали крылатые ракеты воздушного базирования и дроны-камикадзе большой дальности. В качестве целей были выбраны объекты военной промышленности, центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов ВСУ. Все объекты поражены, цели удара достигнуты.


За прошедшие сутки значительных изменений на линии соприкосновения не произошло, боевые столкновения идут по всему фронту. Российская ПВО перехватила пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну противорадиолокационную ракету HARM. Сбито 75 украинских беспилотников, это по всей зоне СВО.

На Запорожском направлении противник бросил в атаку подразделения 71-й егерской и 47-й механизированной бригад в районах Новопокровка и Работино, в районе Вербовое наши накрыли личный состав и технику 46-й аэромобильной бригады. Уничтожено до 50-ти всушников, две боевые машины пехоты, в том числе одна Bradley и три автомобиля. По артиллерии: две М777, три Д-30 и одна М119.

На Донецком ВСУ атаковали пять раз в районах Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое и Химик, все атаки отбиты. Потери ВСУ составили: свыше 300 убитых и раненых, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, РСЗО «Ольха» и САУ Krab. В районе Калиново уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Купянском наши продолжают наносить поражение подразделениям ВСУ, нанося удары в районах Синьковка и Новоселовское. Уничтожено до 20-ти всушников, два автомобиля, одна САУ М109 Paladin.

На Красно-Лиманском противник трижды посылал в атаку штурмовые группы в районах Червоная Диброва и Шипиловка. В районах Григоровка, Торское и Серебрянского лесничества нанесены удары артиллерией и авиацией. Потери ВСУ составили более 75-ти человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком наши нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Пречистовка и отразили атаку в районе Приютное. Противник потерял до 110-ти человек личного состава, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, РСЗО «Ураган» и САУ Гвоздика.

На Херсонском уничтожено более 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица М77. На острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригадыТРО.
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4 комментария
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  1. Трезвый_матрос
    Трезвый_матрос Сегодня, 16:09
    0
    Средства ПВО ВС России перехватили пять британских крылатых ракет Storm Shadow

    Вот, кому дальше ничего не будет за СВО - так это, британцам.
    Срали и будут нам на голову, пока Абрамовичи и иже с ними будут неприкаянными ходить ...
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:15
      +1
      Цитата: Трезвый_матрос
      Срали и будут нам на голову, пока Абрамовичи и иже с ними будут неприкаянными ходить ...
      Ходят неприкаянными . Состояния человека, который не находит себе места, чувствует себя не в своей тарелке, ощущает дискомфорт и бесцельно ходит из стороны в сторону.Это уже хорошо . Значит ходят с полными дерьма штанами .
  2. Escariot
    Escariot Сегодня, 16:35
    0
    Интересно, а кто-нибудь ведёт статистику по перехваченным Shadow Storm? Сколько по отчётам МО было перехвачено?
  3. Escariot
    Escariot Сегодня, 16:36
    0
    Интересно, а кто-нибудь ведёт статистику по перехваченным Shadow Storm? Сколько по отчётам МО было перехвачено?