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Украинское ТВ показало выступление Зеленского на Генассамблее ООН, где он одновременно находился на трибуне и в зале

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Украинское ТВ показало выступление Зеленского на Генассамблее ООН, где он одновременно находился на трибуне и в зале

Очередной конфуз произошел с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что на этот раз все случилось не по его вине.


Напомним, что прямо сейчас в Нью-Йорке проходит 78 сессия Генассамблеи ООН, которая продлится до 25 сентября. Многие политики уже вступили с речью перед своими коллегами и журналистами.

Правда не все из них собрали аншлаг. Сообщается, что глава правительства ФРГ Олаф Шольц выступал практически перед пустым залом. Не особо много слушателей было и у Зеленского.

В то же время если немцы никак не отреагировали на «непопулярность» своего лидера, то на Украине с этим смириться не смогли. По крайней мере пропагандистская машина, которая внушает местному населению, что президент Украины на Западе является «очень важной персоной», незамедлительно приступила к действию.

В итоге, недолго думая, специалисты одного из центральных телеканалов смонтировали ролик, на котором Зеленский толкает свою пламенную речь перед забитым под завязку залом. Отдельные кадры, естественно, были взяты с записи другого выступления. Причем не Зеленского.

Однако «мастеров монтажа» подвела невнимательность. В итоге, вышло так, что на одном из кадров лидер киевского режима сидит рядом с главой своего офиса и с неподдельным интересом слушает свое же выступление.




На деле все выглядело куда скромнее.


Стоит отметить, что данный ляп уже заметил целый ряд СМИ и медиаресурсов, включая украинские. Поэтому администрации канала придется сильно постараться, чтобы объяснить «телепортацию» президента в своем сюжете.
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16 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:53
    +7
    Раздвоение личности... У наркош и не такое бывает, тем более с помощью видеоредактора...
    1. Умник
      Умник Сегодня, 17:03
      +3
      На трибуне и в зале а другой рукой чёрное море копает
    2. стар
      стар Сегодня, 17:26
      +3
      Раздвоение личности...


      До чего техника дошла: вашу гниду и там и тут передают.
  2. Юрий Т.
    Юрий Т. Сегодня, 16:57
    +3
    Допускаю, конечно, что случайно облажались. Но вполне может быть очередным тревожным звоночком для Зе. Наверное, уже готовят нового чубатого "пиначета". Говорят, крысы предчувствуют опасность... Смотрю на клоуна, последнее время, он всё мрачнее и мрачнее.
    1. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 18:53
      0
      "все мрачнее и мрачнее" у наркозависимых происходит деградация психики . Это знает каждый медик ..
      В данном случае , у него нет повода для радости , возможно, последствия психотропных препаратов
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 16:59
    +5
    Зеленские тратятся, кто-то не соблюдает.
    В сюжете о визите президента США Джо Байдена в Киев, опубликованном в феврале на YouTube-канале польской газеты Fakt, пользователи сети заметили "двойника" президента Украины Владимира Зеленского, который присутствовал на встрече.
    Конкретно, в кадрах, где Байден поднимается по лестнице, можно увидеть появление второго человека, очень похожего на Зеленского.
    «Теперь понятно, как он ездил в Бахмут»: Поляки на видео визита Байдена в Киев обнаружили «попавшего в кадр двойника Зеленского»
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 17:00
    +4
    Он же клоун, актёр, президент, диктатор, Наполеон.
    Наркоша Зеленский.
    И многие другие личности и люди, роли в нём.
    Тем более что видеоиндустрия сейчас вместо фильмов и мыльных сериалов снимает один большой и лживый фильм о его личности и его роли во всём этом.
    Реалити-шоу.
    Ну и том что происходит на Украине 404.
    Империя лжи - США и Англосаксам всё равно отступать некуда.
    Хотят весь мир поджечь.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:11
      +3
      Цитата: Владимир Нижегородский
      видеоиндустрия сейчас вместо фильмов и мыльных сериалов снимает один большой и лживый фильм о его личности и его роли во всём этом.

      Канал 1+1 (Украина) уже показал ролик, где иностранные звезды призывают Зелю избавиться от наркозависимости. Другой канал постарался исправить "впечатление"
      1. Владимир Нижегородский
        Владимир Нижегородский Сегодня, 17:27
        +3
        Вряд-ли кто-то поможет исправить ситуацию и тем более впечатление от человека вруна и наркомана.
        Судьба сама себе врать не может.
        Обмануть уже только можно слишком наивных, не совсем разбирающихся в этом.
        Ну и тех кого их пропаганда зацепила.
        У нормальных людей всегда есть возможность критического мышления.
    2. стар
      стар Сегодня, 17:33
      +2
      Хотят весь мир поджечь.

      Весь Мир - слишком опасно, можно сгореть самим. А вот Европу - это запросто. Они от нее далеко.
  5. Простой
    Простой Сегодня, 17:05
    +9
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  6. alystan
    alystan Сегодня, 17:17
    +2
    На всякий случай в зале сидел запасной Зеленский. А может и настоящий...
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:36
    +1
    Прям вездессущий. Был Брюс всемогущий, а это Зеля всемогущий.
  8. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 18:11
    +1
    Добрый вечер ,коллеги . Простите, а вам не кажется,что слишком много чести, обсуждать выступлениЯ незадачливого актеришки?
  9. Наган
    Наган Сегодня, 18:48
    0
    А это его так перло. Видать, вмазался чем-то неслабым.
  10. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 19:11
    0
    Вспомнилось обращение к ЦПСО Апты Алаудинова, в котором он разбирал их работу.