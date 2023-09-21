Украинское ТВ показало выступление Зеленского на Генассамблее ООН, где он одновременно находился на трибуне и в зале

Очередной конфуз произошел с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что на этот раз все случилось не по его вине.Напомним, что прямо сейчас в Нью-Йорке проходит 78 сессия Генассамблеи ООН, которая продлится до 25 сентября. Многие политики уже вступили с речью перед своими коллегами и журналистами.Правда не все из них собрали аншлаг. Сообщается, что глава правительства ФРГ Олаф Шольц выступал практически перед пустым залом. Не особо много слушателей было и у Зеленского.В то же время если немцы никак не отреагировали на «непопулярность» своего лидера, то на Украине с этим смириться не смогли. По крайней мере пропагандистская машина, которая внушает местному населению, что президент Украины на Западе является «очень важной персоной», незамедлительно приступила к действию.В итоге, недолго думая, специалисты одного из центральных телеканалов смонтировали ролик, на котором Зеленский толкает свою пламенную речь перед забитым под завязку залом. Отдельные кадры, естественно, были взяты с записи другого выступления. Причем не Зеленского.Однако «мастеров монтажа» подвела невнимательность. В итоге, вышло так, что на одном из кадров лидер киевского режима сидит рядом с главой своего офиса и с неподдельным интересом слушает свое же выступление.На деле все выглядело куда скромнее.Стоит отметить, что данный ляп уже заметил целый ряд СМИ и медиаресурсов, включая украинские. Поэтому администрации канала придется сильно постараться, чтобы объяснить «телепортацию» президента в своем сюжете.