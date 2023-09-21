Британская пресса: Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом уголовного дела по факту «потери юга Украины» в 2022 году

Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют "делом Залужного"

Главком ВСУ Валерий Залужный, являющийся главным политическим оппонентом Зеленского, может и не дотянуть до новых выборов президента Украины. Все дело в том, что генерала могут сделать фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении быстрой потери юга Украины в 2022 году. Об этом сообщает ВВС.По данным британской вещательной корпорации, ссылающейся на источники в Киеве, Залужного могут сделать фигурантом уголовного дела, расследование по которому ведется уже полтора года. Генерала уже опрашивали следователи, но никакого процессуального статуса по этому делу он не имеет. Но это пока, считают источники. На сегодняшний день Залужный является фактическим конкурентом Зеленского на будущих выборах, а это очень сильно не нравится офису президента во главе с Ермаком. Как утверждается, генерала могут убрать с политической сцены, обвинив в сдаче южных областей Украины.- пишут британцы.Пока по данному уголовному делу нет подозреваемых, но они могут появиться в любой момент. За время следствия было допрошено большое количество украинских военных, включая высокопоставленных генералов, а также политических деятелей различного ранга.О противостоянии Зеленского и Залужного говорят уже давно, хотя в Киеве все отрицают. Главком ВСУ является ставленником США с полной поддержкой Пентагона, что не нравится украинскому президенту. Генерал, в свою очередь, недоволен тем, что Зеленский сует свой нос во все военные дела, принимая решения о стратегического характера, хотя в этом ничего не понимает. Бахмут и начало контрнаступа на Запорожском направлении - это решения офиса президента, а не Генштаба.