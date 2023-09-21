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Британская пресса: Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом уголовного дела по факту «потери юга Украины» в 2022 году

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Британская пресса: Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом уголовного дела по факту «потери юга Украины» в 2022 году

Главком ВСУ Валерий Залужный, являющийся главным политическим оппонентом Зеленского, может и не дотянуть до новых выборов президента Украины. Все дело в том, что генерала могут сделать фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении быстрой потери юга Украины в 2022 году. Об этом сообщает ВВС.


По данным британской вещательной корпорации, ссылающейся на источники в Киеве, Залужного могут сделать фигурантом уголовного дела, расследование по которому ведется уже полтора года. Генерала уже опрашивали следователи, но никакого процессуального статуса по этому делу он не имеет. Но это пока, считают источники. На сегодняшний день Залужный является фактическим конкурентом Зеленского на будущих выборах, а это очень сильно не нравится офису президента во главе с Ермаком. Как утверждается, генерала могут убрать с политической сцены, обвинив в сдаче южных областей Украины.

Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют "делом Залужного"

- пишут британцы.

Пока по данному уголовному делу нет подозреваемых, но они могут появиться в любой момент. За время следствия было допрошено большое количество украинских военных, включая высокопоставленных генералов, а также политических деятелей различного ранга.

О противостоянии Зеленского и Залужного говорят уже давно, хотя в Киеве все отрицают. Главком ВСУ является ставленником США с полной поддержкой Пентагона, что не нравится украинскому президенту. Генерал, в свою очередь, недоволен тем, что Зеленский сует свой нос во все военные дела, принимая решения о стратегического характера, хотя в этом ничего не понимает. Бахмут и начало контрнаступа на Запорожском направлении - это решения офиса президента, а не Генштаба.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:07
    +5
    Любитель живописи?Чудак.В живописи бывают разные черти.Один австрийский художник,возомнивший себя "отцом нации" в итоге пустил себе пулю в лоб
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:24
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Один австрийский художник,возомнивший себя "отцом нации" в итоге пустил себе пулю в лоб

      Зеля трус, сам себе пулю в лоб не пустит, но кореша могут помочь.
    2. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 16:42
      0
      До сих пор, есть сомнения, что сам пустил. Представьте себе, сколько бы мог этот художник рассказать в Нюрнберге про уважаемых на западе людей? У членониста та же ситуация, и соответственно, судьба, думаю.
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 16:09
    +6
    Сожрите друг друга в действии не дать не взять
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 16:21
      +2
      Желаем обеим сторонам сокрушительных побед в этом споре! Не останавливайтесь!

      И, на мой взгляд, на жабу в этом противостоянии больше тянет залужный
  3. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 16:13
    +2
    Как пауки в банке.... Хотя это можно было ожидать
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:20
      +3
      Скорее схватка между МИ6 и АНБ. Интересно наблюдать как англосаксы друг-друга шпилят, дружба-дружбой, а денежки врозь.
  4. Havoc
    Havoc Сегодня, 16:20
    +5
    Зеленский избавляется от конкурентов, англичане которые и курируют Зе, начали компанию по дискредитации Залужного, который является ставленником американцев. Одним словом пауки в банке.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:27
    0
    Хочется верить, что противоборствующим сторонам хватит решимости действовать бескомпромиссно. Пусть загрызут друг друга или задушат в объятиях.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 16:27
    +1
    Оооо, пшеки против бандеровцев, клоун против залуЖы. Почаще лексира из таких новостей.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:33
    0
    А на проволоке его Зе вешать будет или нет?