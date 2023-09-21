Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская газета: Перед визитом Зеленского группа конгрессменов заявила об отказе поддержки выделения новой финансовой помощи Киеву

9
Американская газета: Перед визитом Зеленского группа конгрессменов заявила об отказе поддержки выделения новой финансовой помощи Киеву

Все больше американских конгрессменов, в основном республиканцев, выступают против дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Украине. Буквально накануне визита Зеленского в США группа депутатов и сенаторов от республиканской партии направила президенту Джо Байдену письмо, в котором конгрессмены предупредили главу Белого дома, что будут голосовать против принятия нового пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.


Письмо подписали 23 члена Палаты представителей и шесть сенаторов, сообщает американская газета Thе Wall Street Journal (WSJ). Документ направлен в Административно-бюджетное управление США. Этого количества голосов несогласных с выделением средств Киеву хватит, чтобы заблокировать или отсрочить процедурные шаги по принятию нового пакета помощи в Конгрессе.

Кроме того, члены Конгресса выразили обеспокоенность по поводу уже одобренного транша финансовой помощи Киеву в размере 100 миллиардов долларов. Они отметили, что Белый дом продолжает выделять огромные деньги Украине, при этом в администрации президента нет понимания и четкой стратегии, что вообще будет с этой европейской страной даже в ближайшей перспективе. Законодатели отметили и отсутствие контроля за расходованием средств американских налогоплательщиков киевскими властями.

Не забыли конгрессмены и про неудачное контрнаступление ВСУ, ради которого вроде как и выделяется многомиллиардная помощь США. Они отметили, что ситуация на фронте практически не меняется более полугода, а у Байдена нет «запасного плана» на случай провала контрнаступа украинских войск.

Как продвигается контрнаступление? Украинцы ближе к победе, чем они были полгода назад? Какова стратегия, каков запасной план президента?

— приводит WSJ выдержку из письма конгрессменов.

Законодатели напомнили президенту США, что дефицит госбюджета страны в этом году превысит полтора триллиона долларов. Брать деньги взаймы у Китая, чтобы продолжать помогать Украине — это безумие, считают конгрессмены-республиканцы.

Ранее Белый дом предложил Конгрессу одобрить новый пакет помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов. Республиканцы на этом фоне нарастили критику выделения столь значительных средств, которые можно было бы потратить на решение проблем внутри США, а не на помощь Киеву.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться в Вашингтоне с главой Белого дома Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса. Как написал накануне рандеву с высоким покровителем глава киевского режима в своем телеграм-канале, среди «топовых вопросов» — поставка средств ПВО. Если с Байденом Зеленскому наверняка удастся найти какое-то взаимопонимание, то в Капитолии, судя по настроениям все большего количества законодателей-республиканцев, его новым просьбам о помощи будут рады далеко не все.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:55
    +1
    Адекватные против неадекватных... Капитан неадекватных Зеленский и пока они в большинстве... Но это только пока...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:04
      +1
      Адекватных в итоге уломают.Ведь на кону-барыши ВПК
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Адекватных в итоге уломают.Ведь на кону-барыши ВПК

        Он даже рубашечку надел! Вполне приличный человек! ))) И неизвестно о чем с Бидоном договариваться будет. Может не только об оружии, но и месте, куда бежать будет.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:39
      +1
      Из 435 конгресменов и 100 сенаторов? Это явно не мейнстрим в политике США.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 17:57
        0
        Цитата: Арон Заави
        Это явно не мейнстрим в политике США.

        Редко с Вами соглашаюсь, но тут поддержу полностью
  2. ulembeck
    ulembeck Сегодня, 17:04
    +1
    Прогресс однако! Раньше только робкие единицы голос подавали
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 17:13
    +1
    бАйден великий про.какальщик ВСЕГО! Афган прокакал , теперь и укру прогадит. Только на шасси самолей из укры никто не улетит...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:32
    +1
    Американская газета: Перед визитом Зеленского группа конгрессменов заявила об отказе поддержки выделения новой финансовой помощи Киеву
    . Вопрос... отказали и что с того? Теперешняя администрация будет делать то, что запланировано...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:32
    0
    Американская газета: Перед визитом Зеленского группа конгрессменов заявила об отказе поддержки выделения новой финансовой помощи Киеву
    . Вопрос... отказали и что с того? Теперешняя администрация будет делать то, что запланировано...