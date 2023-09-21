Российские миротворцы продолжают оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха.По данным российского Минобороны, за время с начала ведения активных боевых действий силами миротворческого контингента осуществлена эвакуация мирного населения из Аскеранского, Мартунинского и Мардакертского районов непризнанной республики.По состоянию на настоящее время, когда в результате переговоров, проходивших при посредническом участии представителей российского миротворческого контингента, удалось достичь полного прекращения боевых действий в регионе, на территории расположения миротворцев остаются 1340 мирных жителей, из которых 607 - дети.Также сообщается, что все эвакуированные мирные жители непризнанной республики полностью обеспечены необходимыми местами для отдыха и горячим питанием.Военные медики российского медицинского отряда специального назначения занимаются оказанием квалифицированной медицинской помощи нуждающимся в ней эвакуированным мирным жителям.Представители российского миротворческого контингента продолжают поддерживать непрерывное взаимодействие с азербайджанскими властями и руководством Нагорного Карабаха, целью которого является обеспечение соблюдения действующих международных правовых норм, безопасности мирного населения непризнанной республики, а также безопасности военнослужащих российского миротворческого контингента.