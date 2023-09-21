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Российские миротворцы продолжают оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха

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Российские миротворцы продолжают оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха.


По данным российского Минобороны, за время с начала ведения активных боевых действий силами миротворческого контингента осуществлена эвакуация мирного населения из Аскеранского, Мартунинского и Мардакертского районов непризнанной республики.

По состоянию на настоящее время, когда в результате переговоров, проходивших при посредническом участии представителей российского миротворческого контингента, удалось достичь полного прекращения боевых действий в регионе, на территории расположения миротворцев остаются 1340 мирных жителей, из которых 607 - дети.

Также сообщается, что все эвакуированные мирные жители непризнанной республики полностью обеспечены необходимыми местами для отдыха и горячим питанием.

Военные медики российского медицинского отряда специального назначения занимаются оказанием квалифицированной медицинской помощи нуждающимся в ней эвакуированным мирным жителям.

Представители российского миротворческого контингента продолжают поддерживать непрерывное взаимодействие с азербайджанскими властями и руководством Нагорного Карабаха, целью которого является обеспечение соблюдения действующих международных правовых норм, безопасности мирного населения непризнанной республики, а также безопасности военнослужащих российского миротворческого контингента.

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11 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:58
    0
    Помощь оказывать продолжают, а их за это убивают... Жизнь она бывает очень несправедлива даже к праведникам... Но Россия всегда стояла на этом и побеждала!!!
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 17:18
      +2
      Логунгами и бурными речами никогда не побеждала.Думаю нас скоро "попросят" покинуть Карабах-обоснование-зачем на суверенной территории государства,чужие вооруженные формирования.Нет у нас ни военных и экономических рычагов влиять на положение в Закавказье. hi
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:38
      +4
      Цитата: Lev_Russia
      Помощь оказывать продолжают, а их за это убивают...

      Вчера когда была тема о том что миротворцев убили.....я написал о том что, надо подождать ответ. У меня не было не одной причины думать что наши, Азербайджанцы, могли умышленно это сделать. Все нитки вели к армянам, так как пару дней назад, армяне оскорбляли и унижали миротворцев. А у нас с миротворцами такого тона общения не было. Я все варианты подумал, кроме того что наши ошибится смогут. Я сперва думал что ребят убили БТР, потом написали УАЗИК, по ошибке приняли за армян. Честно говоря мне очень стыдно и не приятно за наших. Я рад что наш президент извинился за инцидент наказал и командира и того кто стрелял. Идет совместное расследования а также мне очень приятно что Ильхам Алиев принял решение материально расплатится за инцидент. Хотя деньгами жизнь не купишь(((( Мне очень жаль. Царство им небесное. Люди пришли спасать, а тут одни по ошибке стреляют и убивают, другие оскорбляют и бьют, а итог гроб. Очень не красиво вышло. Искренно жаль их семей(((
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:12
    +8
    Я стесняюсь спросить - а где разные гуманитарщики и прочие НКОшники отАрмении ? Где колонны автобусов , центры для беженцев , сертификаты для соотечественников ? Или весь патриотический порыв на площади перед нашим посольством в ширинку стёк ?
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 17:46
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Я стесняюсь спросить -

      А чего Вы стесняетесь? Они своим же не помогают, на нас взвалить это хотят и при этом нас же в истерике грязью поливают. Нечего стесняться, это не первый раз уже. Когда у них случилось страшное землятресение, многие из них тогда разгоняли слух, что это Россия на них испытывала геофизическое оружие. Вся страна кинулась им на помощь, а они укостров сидели и многие еще и мародерством промышляли. Вот интересная статья, почитайте, чтоб не стыдиться! hi https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43076291508/ZEMLYATRYASENIE-Pravda-i-lozh-o-leninakano-spitakskoy-katastrofe
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:13
        0
        LIONnvrsk, спасибо Вам большое за ссылку!
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:23
    0
    Да уж...оказывается эти айзеры расстреляли наш авто с зам командующего на борту. Все трупы. Я не ожидал от них очередной такой подляны. Это уже не случай..а тенденция. Айзеры всегда ненавидели россиян и всегда с 90-х были агрессивны. Никто никогда не ценит ни доброту и самопожертвование русских. Мы должны действовать как американцы - идти по трупам и никогда не жертвовать во имя кого то своими жизнями.
  4. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:28
    +2
    Что мы там забыли кто нибудь скажет? Армения,а3еpы и Турки святая русофобская троица. Вертолет а3еpы подбили, вот сейчас обстреляли солдат, турки сбили самолет, армяне беснуются перед российским посольством. ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ? Свалить и следом все посыпать дустом радиоактивным. Такой враждебной клоаки как в нынешнем закавказье еще надо поискать.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:29
    +2
    Российские миротворцы продолжают оказывать помощь мирному населению Нагорного Карабаха
    . Вопрос... а куда их теперь эвакуировать???
    Пашинян и его подручные их сдали и уж точно не хотят их видеть под окнами своих кабинетов...
    Так куда???
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:48
      0
      В Омерику!!! Там самое место
      Витя, привет! hi
  6. Normann
    Normann Сегодня, 18:30
    0
    Пока Пашинян не прогнулся, все было нормально, а теперь он не получил помощи, да и сам уже в отставке...