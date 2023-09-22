Барражирующий боеприпас «Скальпель» и его перспективы

БПЛА "Скальпель" на стартовой направляющей
В последнее время российская оборонная промышленность в лице крупных организаций и недавно созданных предприятий активно занимается разработкой разнообразных беспилотных авиационных комплексов, включая барражирующие боеприпасы. Недавно стало известно об очередном проекте такого рода: рязанское КБ «Восток» представило и вывело на испытания БПЛА «Скальпель».
Перспективная платформа
Конструкторское бюро «Восток» было основано группой энтузиастов не так давно, но уже разработало и предлагает заказчикам несколько типов БПЛА с разными функциями и возможностями. Сейчас основные усилия организации сосредоточены на проекте «Скальпель», целью которого является создание легкой беспилотной платформы с функциями барражирующего боеприпаса.
О первых успехах проекта «Скальпель» 7 сентября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей организации-разработчика. Новый БПЛА / ББ успешно доведен до летных испытаний и демонстрирует свои возможности. Впрочем, о ходе, задачах и результатах таких испытаний пока не сообщалось.
КБ «Восток» также готовит комплекс «Скальпель» для испытаний в войсках. Уже в октябре такую технику отправят в неназванную часть вооруженных сил, участвующую в Спецоперации по защите Донбасса. При этом новый БПЛА уже привлек внимание потенциальных эксплуатантов – организация-разработчик получила от нескольких подразделений заявки на поставку такой техники.
Конструкторское бюро планирует продолжать работы по «Скальпелю». С целью дальнейшего совершенствования конструкции налажен диалог с представителями вооруженных сил. Армия помогает уточнять тактико-технические требования к беспилотнику. Также КБ «Восток» получает помощь от администрации Рязанской области и ДОСААФ.
Фюзеляж без плоскостей перед сборкой
Как пишет ТАСС, с целью дальнейшего развития проекта и производства КБ «Восток» сотрудничает с АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и НТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». Предполагается, что такое взаимодействие в дальнейшем позволит снизить долю импортных комплектующих в конструкции «Скальпеля».
Беспилотник-носитель
Изделие «Скальпель» позиционируется создателями как многоцелевая беспилотная платформа одноразового применения. По сути, речь идет о барражирующем боеприпасе, имеющем все характерные особенности техники такого класса. При этом в проекте от КБ «Восток» предусматривается модульный подход к применяемой боевой нагрузке – именно это и позволяет рассматривать БПЛА / ББ как платформу.
Внешне и по своей конструкции «Скальпель» похож на отечественный БПЛА «Ланцет» и некоторые зарубежные образцы. Основные агрегаты аппарата размещены в продолговатом фюзеляже, к которому снаружи крепятся два набора Х-образных плоскостей. Точные размеры беспилотника пока не названы, но можно говорить о длине не менее 1-1,2 м и диаметре корпуса более 125-130 мм. Взлетная масса – 10,5 кг.
В хвостовой части фюзеляжа помещен электродвигатель с толкающим винтом. Также аппарат вмещает аккумуляторы оптимального размера и емкости. Крейсерская скорость – 120 км/ч; возможен набор большей скорости. Дальность определена в 40 км.
Архитектура и принципы работы бортовых систем управления пока не сообщались. Вероятно, БПЛА имеет систему дистанционного управления и автопилот для работы на разных режимах. Непосредственное управление в полете осуществляется за счет рулей на заднем наборе плоскостей.
«Скальпель» должен нести боевую часть, причем допускается использование зарядов разных типов. Груз массой до 5 кг помещается во внутреннем отсеке фюзеляжа диаметром 125 мм и длиной 650 мм. Расчет комплекса может самостоятельно выбрать и установить любой боеприпас или заряд подходящего размера и массы, имеющийся в наличии и/или лучше всего соответствующий поставленной задаче.
БПЛА поставляется заказчику в разобранном виде в контейнере минимально возможного размера. Непосредственно перед запуском на фюзеляж устанавливаются плоскости и проводятся другие операции. «Скальпель» взлетает при помощи катапульты с длинной направляющей; стартовый импульс создается резиновыми жгутами. Посадка не предусматривается – ББ должен поражать цель.
Характерные преимущества
Новый БПЛА / ББ «Скальпель» внешне и по своей архитектуре похож на существующие образцы. При этом он имеет свои собственные характерные особенности и преимущества. По некоторым параметрам и возможностям он явно обходит другие отечественные ББ. Кроме того, как сообщается, он имеет «доступную цену».
Наибольший интерес в проекте «Скальпель» представляет модульный подход к боевому оснащению. В достаточно крупном грузовом отсеке можно будет размещать боезаряды разных типов и разного назначения. В первую очередь, это повысит гибкость беспилотной платформы и позволит эффективно поражать более широкий круг целей. Кроме того, эксплуатант сможет подбирать БЧ с учетом своих текущих возможностей и наличия боеприпасов.
«Скальпель» также имеет достаточно высокие технические характеристики и по некоторым превосходит существующие образцы. Так, максимальная полезная нагрузка 5 кг составляет более 45% от стартовой массы беспилотника. Для сравнения, тяжелый вариант серийного «Ланцета» имеет БЧ массой 3 кг, что составляет 25% от его веса.
Общий вид изделия в полетной конфигурации
Летно-технические характеристики вполне достаточны для решения всех основных боевых задач. «Скальпель» может поражать цели на глубине до десятков километров, а полет на максимальное удаление занимает не более 18-20 мин., после чего БПЛА может начинать патрулирование и искать цели. По дальности и скорости «Скальпель» уступает некоторым другим современным ББ, но это полностью компенсируется другими особенностями конструкции.
В целом изделие «Скальпель» не является конкурентом для «Ланцета». Два ББ с близкими, но разными характеристиками и возможностями должны применяться вместе и дополнять друг друга в зависимости от ситуации. Так, в одних ситуациях полезным будет «Ланцет» со штатным боезарядом, а в других понадобится более грузоподъемный «Скальпель» с самостоятельно подобранным подходящим боевым оснащением.
Большой интерес представляет информация об экономических и эксплуатационных особенностях нового БПЛА. Он имеет приемлемую цену, а с точки зрения применения он не сложнее существующих аналогов. По мере развития конструкции, расширения и оптимизации производства, стоимость техники может дополнительно упасть. В теории, это позволит поставлять в войска большее количество беспилотников.
В процессе испытаний
В последние месяцы российская армия активно применяет в зоне проведения Спецоперации барражирующие боеприпасы, и они самым наглядным способом демонстрируют свой потенциал и боевые качества. Очевидно, что направление ББ имеет самое большое будущее, и многие организации хотят присоединиться к его развитию. Проект «Скальпель» от КБ «Восток» является хорошим примером этого.
БПЛА / ББ «Скальпель» построен на основе известных идей и с применением новых решений, за счет которых должен показывать высокие характеристики и широкие возможности. Прямо сейчас готовые летательные аппараты проходят заводские испытания, а в ближайшие недели их передадут на фронт. Там они смогут продемонстрировать свой потенциал в условиях боевых действий. По итогам таких мероприятий будут приниматься дальнейшие решения.