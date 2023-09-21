Генсек ООН: допустив климатический кризис, человечество открыло ворота в ад

Человечество открыло врата в ад

Мы должны наверстать время, упущенное из-за нерасторопности, политики выкручивания рук и неприкрытой жадности людей с укоренившимися интересами зарабатывать миллиарды на ископаемом топливе

Допустив климатический кризис, человечество открыло ворота в ад. Чтобы не привести мир к катастрофе, богатые государства обязаны свести выбросы в атмосферу к нулю как можно ближе к 2040 году.Такое мнение прозвучало в выступлении генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша на открытии климатического саммита этой международной организации.- заявил он.Задача по сокращению выбросов была поставлена не сегодня, но, как отметил генсек ООН, далеко не все стали ее выполнять. По его словам, такой вывод сделан на основе анализа, проведенного экспертами организации.Вместо преодоления климатического кризиса наблюдается лишь его усугубление. Именно хозяйственная деятельность человека стала причиной проблем с климатом, обострившихся на планете. Люди являются главными виновниками наводнений, повышения температуры и участившихся лесных пожаров.- считает Гутерриш.В выступлениях участников саммита прозвучало немало упреков в адрес индустрии ископаемого топлива.Стоит отметить, что значимость мероприятия сильно обесценена отсутствием на нем лидеров стран, в наибольшей степени оказывающих отрицательное влияние на состояние окружающей среды. В частности, на саммит не прибыли первые лица Соединенных Штатов, Китая, Индии, Великобритании и Франции.