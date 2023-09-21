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Генсек ООН: допустив климатический кризис, человечество открыло ворота в ад

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Генсек ООН: допустив климатический кризис, человечество открыло ворота в ад

Допустив климатический кризис, человечество открыло ворота в ад. Чтобы не привести мир к катастрофе, богатые государства обязаны свести выбросы в атмосферу к нулю как можно ближе к 2040 году.

Такое мнение прозвучало в выступлении генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша на открытии климатического саммита этой международной организации.

Человечество открыло врата в ад

- заявил он.

Задача по сокращению выбросов была поставлена не сегодня, но, как отметил генсек ООН, далеко не все стали ее выполнять. По его словам, такой вывод сделан на основе анализа, проведенного экспертами организации.

Вместо преодоления климатического кризиса наблюдается лишь его усугубление. Именно хозяйственная деятельность человека стала причиной проблем с климатом, обострившихся на планете. Люди являются главными виновниками наводнений, повышения температуры и участившихся лесных пожаров.

Мы должны наверстать время, упущенное из-за нерасторопности, политики выкручивания рук и неприкрытой жадности людей с укоренившимися интересами зарабатывать миллиарды на ископаемом топливе

- считает Гутерриш.

В выступлениях участников саммита прозвучало немало упреков в адрес индустрии ископаемого топлива.


Стоит отметить, что значимость мероприятия сильно обесценена отсутствием на нем лидеров стран, в наибольшей степени оказывающих отрицательное влияние на состояние окружающей среды. В частности, на саммит не прибыли первые лица Соединенных Штатов, Китая, Индии, Великобритании и Франции.
Использованы фотографии:
ООН
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36 комментариев
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  1. spirit
    spirit Сегодня, 17:12
    0
    Это бесполезно, как и ограничения гонки вооружений.Если одни будут соблюдать ,то ушлый сосед в это время нет ,что выведет его вперёд за счёт дешёвого и грязного энергоресурса.Так что будем скоро жариться все как на Венере am
    1. Простой
      Простой Сегодня, 17:15
      +5
      Вот и из генсека ООН сделали инструмент политтехнологий по созданию новых колонний для сильных мира сего.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:28
      +7
      Цитата: spirit
      Так что будем скоро жариться все как на Венере

      ерунды не пишите, похолодание и потепления идут циклично, мы слишком много о себе возомнили считая что можем на что-то влиять
      кстати еще в 8 века гренландия была частично зеленой, в её дальнейшем оледенении тоже человек виноват?
      1. spirit
        spirit Сегодня, 17:45
        -2
        ерунды не пишите

        А если вы ошибаетесь?) лучше перебздеть чем недобздеть.А то потомки хорошим словам нас не вспомнят
      2. 2112vda
        2112vda Сегодня, 18:30
        0
        Естественно, человек виноват. В Гренландии тогда было жарко вот храбрые викинги и натащили туда промышленных холодильников и заморозили остров.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 17:46
      +2
      С потеплением на планете связывают расцвет древних цивилизаций.
      Тогда на территории нынешних Сахары и пустыни Негев паслись слоны.
      Потом наступило похолодание и тёмные времена, с откатом от бронзового века в дикость.
    4. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:53
      +5
      Цитата: spirit
      Так что будем скоро жариться все как на Венере

      Вряд ли. Я не специалист, конечно, но в части влияния человечества на климат вижу только популизм, и не вижу серьезных научных работ
    5. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 17:58
      +2
      Понятие
      богатые государства
      расплывчатое. Значит, будет использовано с выгодой для Запада. Почему-то не применяется понятие "развитые страны". Интересно, почему?!
      Это, скорее, вопрос попытки сдерживания развития отсталых (и развивающихся) стран или стран с огромными природными энергетическими ресурсами.
      В странах Запада многие производства уже перешли на более экологические технологии. И сейчас "вдруг" обеспокоились экологией в Мире.
      Тогда вопрос нужно ставить по-другому: пусть вначале борцы за экологию выплатят в общий фонд Мира средства компенсации за прошлые десятилетия работы их Нечистых производств. Так сказать, компенсацию нанесённого вреда, которую можно пустить на замену технологий развивающихся стран. Вот тогда другой разговор. В противном случае, идите лесом.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 17:15
    +1
    Генсек ООН: допустив климатический кризис, человечество открыло ворота в ад

    Так поди и закрой. Для чего ты избран, только рукой водить?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:51
      +1
      А он марионетка, у него в жопе рука чья-то, вот только чья...
  3. Msi
    Msi Сегодня, 17:15
    +3
    Именно хозяйственная деятельность человека стала причиной проблем с климатом, обострившихся на планете. Люди являются главными виновниками наводнений, повышения температуры и участившихся лесных пожаров.

    Существует иная точка зрения. Глобальное потепление и похолодание чередуются с переодичностью в несколько тысяч лет. Я бы данному вопросу много времени не уделял.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:20
      +5
      Цитата: Msi
      Я бы данному вопросу много времени не уделял.

      А куды ж бедному генсеку податься? О голодных детях в Африке? Так Европа все зерно подгребла. О войне в Украине? так США рот закрывают! А говорить чего-то надо. Вот! Про климат вспомнил! )))
  4. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:20
    +5
    Допустив существование США человечество открыло дорогу в Ад....а не из за какого то климата. Нечего на климат пенять болезный когда из за сша скоро армагеддон наступит. Какой же он тупой миньен.
  5. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:20
    +8
    Зачем тут публиковать эту экофашисткую блевотину? Подождите скоро нас будут штрафовать за потребление мяса и хлеба, потому что по мнению этих шизиков "традиционное" животноводческое и сельское хозяйство разрушает экологию планеты, так же будут штрафовать за рождение ребенка потому что дети выбрасывают много углерода в атмосферу!

  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:22
    +5
    ка задолбали они уже со своими страшилками
    этот недоразвитый сможет объяснить кем были вызваны предыдущие изменения климата если человека еще даже в планах не было?!!!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:24
    +5
    Генсек ООН: допустив климатический кризис, человечество открыло ворота в ад
    . Чего опять то, чего истерить?
    Если вспомнить, ещё Обама вередал, что катастрофа прям завтра, может послезавтра, но никак не позже...
    А так, взрослый мужик, а истерит как бесноватая Гретта.
  8. Волк
    Волк Сегодня, 17:30
    +2
    Прежде чем говорить о климатических изменения надо прочитать знаменитого ученого МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЧА и его книги о климатическим циклусами , как и книгу о движении полусов планеты , как и о смешке осы планете как и посмотрит работы по активности Солнца в последних 50 лет . Тогда надо и сказать и пар слов о хемтрайлсами и самолетами которые это делают .
    Так как эта кукла говорит по налогу мирового правительства это просто пролог к новой ОБМАНИ МИРА и НАРОДА и основы для РЕКЕТА с стороне ПАРАЗИТОВ . Нити ЦО2 нити пуки коров не влияют на климат , а резка леса да влияет и на уменьшение кислорода .
    Уже отчим противно слушать Эте подонке , нормален человек хочет рвануть от этого .
    Тупое ниже существо который продал душу черту и предал как Юда для серебра.
    По пути ни Миланкович нет лауреат Нобелевские премии как ни Тесла ни Менделеев не заслужили , все они писали запрещено знание .
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:32
    +3
    Вообще-то в истории Земли был климат и теплее и холоднее.
    А может Гуттериш запретит вулканам извергаться?
    Ишь ты бяки какие, не соблюдают зелёную повестку.
    Коров уничтожить, детей не рожать, на самолётах и в Космос не летать.
    А то наделали дырок в небе.
    А у меня уже два внука и внучка, наверное я тоже не соблюдаю зелёную повестку. lol
  10. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 17:34
    +4
    Конечно, эта подменная религия о «климатическом кризисе» — полная чушь. Теперь вы чувствуете себя так, словно случайно стали членом культа психически больных. Примеси газа в атмосфере планеты при нуле целых четыре процента не могут, даже если бы захотели, вызвать изменение климата всего мира.
  11. Matsur
    Matsur Сегодня, 17:35
    +2
    Для начала войны бы закончить. А то скоро и спасать нечего будет. Марсианский пейзаж и никакой экологии.
  12. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:35
    +4
    Человечество на этой планете живет тысячные доли процента ее существования.И были жаркие эры,и холодные-и все без участие человека!
    И горела вся эта планета,и вулканы выбрасывали млрд.тонн окислов углерода.А без него были ледниковые периоды,"земля снежок".И все устаканивалось.Скорее лоббирует какие то технологии,и кто то крупно заработает. wassat hi
  13. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 17:35
    +2
    Гутерриш верит что есть ад, но видимо не подозревает что его Бог может наказать за его деятельность. Зря он так булки расслабил.
  14. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:45
    +3
    То климат , то ковид , то понос , то золотуха . Весь запад направлен на убийство людей [ через аборты и опидо..ление молодёжи] , а зато с трибуны ООН про пердящих коров загибают . Хотя один пёрнувший вулкан так все засмердит , что все человеческие заводы с автомобилями нервно курят в рукав
  15. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 17:46
    +4
    Напугали! Мы в Москве будем бананы кофе выращивать, а сами на Колыму переедем, там как раз будет приемлемый климат. А Гейропа пусть горит и тонет. Туда ей и дорога.
  16. fiv
    fiv Сегодня, 17:52
    +2
    Т.н. развитые страны развили свое производство и технологии раньше, до климатической истерии. Ее устроили они же, что бы неявным образом ограничить дтсту на свои и присоединившиеся рынки недорогих товаров и услуг под предлогом их "неэкологичности" и выкачать деньги, устроив торговлю углеродными "индульгенциями". То есть, как всегда, продают всему миру фу-фу и ограничивают чужие возможности развития. Больше никакой цели эта камарилья не преследует. Генсек ООН компрометирует этот пост и организацию, которую возглавляет.
  17. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 17:53
    +2
    Болван.Ляпает то в чём сам ни ухо ни рыла.
  18. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:54
    0
    Сейчас и новый ковид привлекут, хотя по статистике 2018 и 20 не отличается по смертности
  19. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 18:00
    +1
    ...Задача по сокращению выбросов была поставлена не сегодня, но, как отметил генсек ООН, далеко не все стали ее выполнять....

    Очередной идеалист пукнул в лужу.
    Интересно, как он представлял это "сокращение", при полном главенстве капитализма в мире, в котором на первом месте стоит нажива, через развитие идеологии бесконтрольного потребительства?
    Простой пример для сравнения: почему советский холодильник мог работать десятилетиями, а нынешний хорошо если дотянет до истечения гарантийного срока? Идеология разумного потребления через производственные процессы разнилась "слегка" в капитализме и социализме.
    А теперь:
    Человечество открыло врата в ад

    Не удивительная и неизбежная закономерность капитализма как системы и чем быстрее до человечества дойдет эта простая истина, тем быстрее, появится возможность сохранить мир в целом. Но...
    зная человеческую "природу", быстрее мир угробят ядерной войной за главенствование капиталистической системы, а значит конец все равно не избежен. Вопрос, как быстро это произойдет? wink
  20. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 18:04
    0
    401-ый, сравнительно честный способ по отъёму денег у населения
  21. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 18:05
    0
    РФ, кстати, участвует в повесточке
  22. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 18:05
    0
    А когда продаешь душу дьяволу, польстившись на золотого тельца, тогда, сеньор Гуттериш, попадаешь в ад. Причем, это может случиться с вами еще при жизни. А вы продали душу дьяволу в лице США. Вам не на что рассчитывать.
  23. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:13
    0
    Допустив климатический кризис, человечество открыло ворота в ад. Чтобы не привести мир к катастрофе
    А.Гуттерриш, Генсек ООН

    Что-то это очень сильно напоминает старую одесскую песню
    Тетя Сара не вертите задом, не вертите задом Вам говорят
    Это не пропеллер, а вы не самолет...
  24. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 18:26
    0
    Не претендую на климатолога, но если в южном полушарии лежат льды в широтах и высотах, соответствующих Парижу, Волгограду, Балхашу, то напрашивается вывод, что там большой ледниковый период и не думал заканчиваться.
  25. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:26
    0
    Конченый отрабатывающий тему хозяина. Человечество открыло дорогу в ад когда отдельные хозяева этого выступателя, начали ломать природу человека гуманизмом и особенно извращениями. А экология была, есть и будет после нас.
  26. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:46
    0
    Теперь бы только решить, что за кризис - потепление или похолодание?
  27. костя1
    костя1 Сегодня, 18:56
    0
    Ой -попробуй сам-свести свои выбросы к нулю laughing