Швеция отправила на Украину партию танков Stridsvagn 122 вместе с обученными украинскими экипажами

Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний (...)

Я считаю абсолютно правильным решением подарить эти танки. Понятно, что это сказывается на возможностях [шведской] армии. Поэтому эти танки должны быть восполнены как можно скорее