Военное обозрение
Войти Регистрация

Швеция отправила на Украину партию танков Stridsvagn 122 вместе с обученными украинскими экипажами

15
Швеция отправила на Украину партию танков Stridsvagn 122 вместе с обученными украинскими экипажами

Швеция приняла решение поддержать контрнаступление украинской армии поставкой тяжелой бронетехники. Как сообщает Министерство обороны Королевства, на Украину отправилась партия шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122).


Шведы передали Киеву десять танков Stridsvagn 122, техника поступила на Украину вместе с украинскими экипажами, подготовка которых также проводилась в Швеции. Отмечается, что решение о передаче танков было принято еще в конце февраля этого года в рамках так называемой "танковой коалиции". Тогда же заявлялось, что Швеция готова пожертвовать Украине 10% от имеющихся на вооружении армии королевства танков.

Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний (...)

- заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Я считаю абсолютно правильным решением подарить эти танки. Понятно, что это сказывается на возможностях [шведской] армии. Поэтому эти танки должны быть восполнены как можно скорее

- добавил командующий армией Йонни Линдфорс.

На вооружении шведской армии стояло 120 танков Stridsvagn 122 - это шведская модификация немецкого танка Leopard 2A5, над которой поработали немецкий концерн Krauss-Maffei и шведская компания Krutbruk Protection AB. Танк имеет дополнительное бронирование от SAAB, шведскую систему защиты от ОМП, а также еще множество замен, сделавших танк не совсем немецким. Даже 120-мм орудие Rheinmetall Rh-120 L/44 производится Bofors по лицензии, а система постановки дымовой завесы французская.

Напомним, что ранее Киев отказался принимать от Германии 10 танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. В общем, немцы пытались подсунуть Украине металлолом под видом танков, для которых запчастей уже не выпускают.
Использованы фотографии:
https://www.forsvarsmakten.se/en/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:44
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Швеция готова пожертвовать Украине 10% от имеющихся на вооружении армии королевства танков.

    Посмотрим насколько хватит "шведской танковой роты" , если она конечно дойдет до ЛБС в полном составе.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:48
      -2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Швеция готова пожертвовать Украине 10% от имеющихся на вооружении армии королевства танков.

      Посмотрим насколько хватит "шведской танковой роты" , если она конечно дойдет до ЛБС в полном составе.

      Будут работать с закрытых позиций, как арта.
      Потом один или парочка пропишутся в парке Патриот.
  3. Тамир
    Тамир Сегодня, 18:03
    +1
    Появляются первые сообщения о первых уничтоженных Леопольдах на Харьковском направлении
    https://t.me/natoptishh/1914
  4. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 18:06
    +2
    Захватить бы целый, да обкатать на полигонах и пострелять по нему со всех ракурсов..
  5. alystan
    alystan Сегодня, 18:12
    +1
    Stridsvagn 122 - шведский основной боевой танк, был переработан для использования в шведских условиях, включая сильно лесистые районы, а также городскую местность.

    Является лицензированной модификацией немецкого Леопарда 2А6, в конструкцию которого были внесены следующие изменения:
    - силена ходовая часть;
    - передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования;
    - крыша защищена от атак с верхней полусферы;
    - вместо фар установлены прожекторы квадратной формы;
    - рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности;
    - установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстреливать фугасные и специальные боеприпасы.

    Также на Strv 122 были устранены недостатки оригинального немецкого танка и имеет теперь такие особенности:
    - усиленная броня для защиты от ПТРК;
    - усовершенствованная оборонная система CBRN для защиты от химического, биологического и радиоактивного оружия;
    - танк способен вброд проходить водоёмы глубиной до 1,4 метра;
    - способность быстро обнаруживать, идентифицировать и фиксировать цель с помощью лазерного дальномера, термографической камеры и калькулятора скорости/расстояния/точности для максимальной точности;
    - возможность захвата сразу нескольких целей, что позволяет танку бороться с многочисленными вражескими машинами без необходимости вручную наводить пушку после каждого выстрела;
    - активная коммуникация для улучшения координации между подразделениями.

    Но этим усовершенствование конструкции танка не прекращалось: была улучшена противоминная защита, модернизировано 10 танков, которые из базового варианта Strv.122A превратились в Strv.122B. Позже, к 2011 году, был создан прототип Strv.122B+ с новейшими модульными бронеконструкциями.

    Ширина танка в 3,75 метра сохранилась, а вот вес увеличился на 350 килограмм.

    Поступил на вооружение шведских ВС в 1996 году, к 1998 году насчитывалось 180 танков, а к 2022 году - 120 единиц.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:21
      0
      - Возможность захвата сразу нескольких целей, что позволяет танку бороться с многочисленными вражескими машинами без необходимости вручную наводить пушку

      Судя по описанию танк и в правду хорош и в открытом бою лучше с ним избегать встреч.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:22
      0
      вместо фар установлены прожекторы квадратной формы;
      И что это вдруг даст? Введёт противника в заблуждение относительно данного объекта?
      была улучшена противоминная защита
      Как это? Добавлена воздушная подушка, чтобы проезжать над минами, не касаясь их?
  6. faridg7
    faridg7 Сегодня, 18:21
    0
    Снова шведы под Полтавой. По всей линии БС отмечается снижение количества бронетехники учавствующей в атаках, при том, что техника на украину поступает. Либо её где то концентрируют для создания очередного ударного кулака, либо она уходит куда то налево. Очень надеюсь, что она всплывёт не на Донбасе,лучше пусть украину победит украинская жадность
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 18:39
      0
      Где то уже писали что украинцы готовят прорыв фронта на другом направлении
  7. Havoc
    Havoc Сегодня, 18:22
    0
    Ремни безопасности в танке, это конечно по европейски, особенно когда танк горит и надо срочно выгружаться. По ходу они и не собирались воевать на этих танках.
  8. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 18:23
    -2
    Думается, что новость ни о чём. 10 единиц будущего металлолома. С нашим "Корнетом" шансов нет. Корнет "мобилен", разведка хорошо работает с ним. Скорее новость политического плана, по передаче "чего бы ни было" для 404..
  9. Normann
    Normann Сегодня, 18:36
    0
    Какая разница нам
    Швеция готова пожертвовать Украине 10%

    Мы никогда не хотели ни с кем воевать, всегда все от нас чего-то хотят(понятно -территория, ресурсы). только чужими руками это проще сделать. Могли бы сами(НАТО) уже давно это исполнено было.(страх, хотя, чувство самосохранения есть еще)
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:47
      -1
      Страна не хотящая ни с кем воевать никогда самой большой страной в мире не станет.
  10. костя1
    костя1 Сегодня, 18:53
    0
    Все жду когда шведы свои безбашанные танки поставят-просто-прикольно на них-посмотреть
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:05
    0
    Швеция отправила на Украину партию танков Stridsvagn 122 вместе с обученными украинскими экипажами
    . Вожжа под хвост попала или взыграло ретивое... так и запишем.