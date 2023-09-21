В Госдуме предложили позволить Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования

Депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации подготовили пакет законопроектов, согласно которому предполагается позволить Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Таким образом, авторы этой законодательной инициативы предлагают распространить на Росгвардию полный объем полномочий и механизмов, которые в настоящее время уже закреплены за Минобороны.По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, внесение соответствующих инициатив обусловлено активным участием подразделений Росгвардии в спецоперации на Украине, где они выполняют задачи, схожие с функционалом Минобороны. Исходя из того, что в настоящее время военнослужащие Росгвардии не только принимают активное участие в боевых действиях и обеспечивают военное положения в новых регионах, но также задействованы в обеспечении охраны госграницы, участвуют в территориальной обороне и борьбе с терроризмом. Исходя из этого, будет логичным наделить Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования.Согласно предложенному законопроекту, по решению главы государства командованием Росгвардии могут создаваться добровольческие формирования для их последующего привлечения к выполнению отдельных задач, касающихся обеспечения обороны в период проведения мобилизации и действия военного положения, а также в условиях активного вооруженного конфликта, проведении КТО и т.д.Таким образом, в случае принятия этих инициатив, на добровольцев Росгвардии будут в полном объеме распространяться действующие правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны.