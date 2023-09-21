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В Госдуме предложили позволить Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования

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В Госдуме предложили позволить Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования

Депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации подготовили пакет законопроектов, согласно которому предполагается позволить Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Таким образом, авторы этой законодательной инициативы предлагают распространить на Росгвардию полный объем полномочий и механизмов, которые в настоящее время уже закреплены за Минобороны.


По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, внесение соответствующих инициатив обусловлено активным участием подразделений Росгвардии в спецоперации на Украине, где они выполняют задачи, схожие с функционалом Минобороны. Исходя из того, что в настоящее время военнослужащие Росгвардии не только принимают активное участие в боевых действиях и обеспечивают военное положения в новых регионах, но также задействованы в обеспечении охраны госграницы, участвуют в территориальной обороне и борьбе с терроризмом. Исходя из этого, будет логичным наделить Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования.

Согласно предложенному законопроекту, по решению главы государства командованием Росгвардии могут создаваться добровольческие формирования для их последующего привлечения к выполнению отдельных задач, касающихся обеспечения обороны в период проведения мобилизации и действия военного положения, а также в условиях активного вооруженного конфликта, проведении КТО и т.д.

Таким образом, в случае принятия этих инициатив, на добровольцев Росгвардии будут в полном объеме распространяться действующие правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vitaly V. Kuzmin
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:45
    +4
    Вотбще то отставников МВД пруд пруди.Так что это вполне логично
    1. Казак ЛиХой
      Казак ЛиХой Сегодня, 18:50
      +2
      Логичное решение, тем более в контексте СВО..
      1. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 18:56
        0
        Создайте СМЕРШ, как в ВОВ и перестаньте на огороде новые заборы и ограждения городить.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:09
          0
          Для СМЕРШа надо и общественно-политический строй соответствующий..А не новая вывеска.. yes
  2. костя1
    костя1 Сегодня, 18:47
    +4
    А чего дальше предложат-добровольцев пожарных или скорую помощь?-воистину-мозга нет-считай калека
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: костя1
      А чего дальше предложат-добровольцев пожарных или скорую помощь?-воистину-мозга нет-считай калека

      Добровольные пожарные дружины (ДПД) существуют довольно давно.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:48
    +4
    В Госдуме предложили позволить Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования
    Это как? Типа ДНД?
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:52
    +3
    Очередная махновщина? """"
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:57
    +1
    ...задействованы в обеспечении охраны госграницы
    Будет логичным наделить государство правом иметь пограничные войска. А потом уже всё остальное.
  6. крокодил в ванной
    крокодил в ванной Сегодня, 18:58
    +2
    А те росгвардейцы, что там сейчас работают, типа мобилизованные?
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:08
    +1
    По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна

    Исходя из того, что в настоящее время военнослужащие Росгвардии не только принимают активное участие в боевых действиях и обеспечивают военное положения в новых регионах, но также задействованы в обеспечении охраны госграницы, участвуют в территориальной обороне и борьбе с терроризмом. Исходя из этого, будет логичным наделить Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования.

    Слишком много у нас развелось структур, имеющих широкие полномочия и мизерную отдачу. Только и видно, как по улицам шныряют «легковушки» Росгвардии, занимающиеся охраной квартир...
    Возникает какое-то странное чувство, что создаются именно такие проблемы, решение которых требует оплаты, зато через границу можно провести и ДРГ, и воз наркоты...
    А, если вспомнить старый опыт работы силовых структур СССР и прекратить высасывать из пальца новые правила и полномочия? Я не думаю, что какой-то Хинштейн был умнее ВИЛ, ИВС и ФЭД (не фотоаппарат).
    При этом странным считаю формирование народных дружин для защиты от этнических банд...