Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, известный своими громкими и часто противоречивыми заявлениями, в особенности по количеству сбитых при каждой воздушной атаке ВС РФ беспилотников и ракет, сделал очередное «сенсационное» высказывание. Выступая на брифинге для портала Ukrinform Украинского национального информагентства он заявил, что французские истребители Mirage не нужны Украине.
Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз
— высказался Игнат.
Он назвал эти истребители устаревшими, отчего они будут бесполезны в бою. При этом Игнат напомнил, что у стран Европы есть более современные самолеты, но вот беда, отдавать их Киеву европейские союзники Украины почему-то не торопятся.
Спикер ВС Украины раскритиковал и боевые возможности американского одноместного двухдвигательного штурмовика A-10 Thunderbolt II. Хотя данный самолет, принятый на вооружение ВВС США в 1976 году, до сих пор остается единственным самолетом американских Военно-воздушных сил, предназначенным и используемым исключительно для решения задачи непосредственной авиационной поддержки. По мнению Игната, российские системы противовоздушной обороны очень быстро уничтожат эти машины.
Не можем мы сейчас себе позволить брать что угодно из авиационного парка. Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей
— высказался Игнат так, словно западные союзники Киева буквально выстроились в очередь, предлагая Украине свою современную боевую авиационную технику.
Французские СМИ ранее сообщали, что Киев и Париж близки к заключению соглашения о передаче ВСУ многоцелевых истребителей Mirage 2000, которые ВВС Франции с 2006 года постепенно заменяют на истребители Dassault Rafale. На вооружение французских Военно-воздушных сил Dassault Mirage 2000 стали поступать с 1984 года. В 2007 году сборочная линия по производству этих самолетов компаний «Дассо» была остановлена. Хотя данный истребитель по-прежнему состоит на вооружении ряда армий Азии, Европы и Латинской Америки.
Очевидно, что даже привыкшие ко всему киевские попрошайки утомились утилизировать на поле боя старую военную технику, которую так охотно им сплавляют западные союзники. Теперь вся надежда на переговоры Зеленского и Байдена, которые состоятся сегодня в Вашингтоне. На них украинский президент наверняка вновь будет выпрашивать скорейшую поставку американских истребителей F-16 Fighting Falcon, которые, уверены в Киеве, уж точно окажутся тем самым «чудо-оружием», с помощью которого ВСУ наверняка разгромят российскую армию.