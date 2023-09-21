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Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что французские истребители Mirage не нужны Украине

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Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что французские истребители Mirage не нужны Украине

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, известный своими громкими и часто противоречивыми заявлениями, в особенности по количеству сбитых при каждой воздушной атаке ВС РФ беспилотников и ракет, сделал очередное «сенсационное» высказывание. Выступая на брифинге для портала Ukrinform Украинского национального информагентства он заявил, что французские истребители Mirage не нужны Украине.


Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз

— высказался Игнат.

Он назвал эти истребители устаревшими, отчего они будут бесполезны в бою. При этом Игнат напомнил, что у стран Европы есть более современные самолеты, но вот беда, отдавать их Киеву европейские союзники Украины почему-то не торопятся.

Спикер ВС Украины раскритиковал и боевые возможности американского одноместного двухдвигательного штурмовика A-10 Thunderbolt II. Хотя данный самолет, принятый на вооружение ВВС США в 1976 году, до сих пор остается единственным самолетом американских Военно-воздушных сил, предназначенным и используемым исключительно для решения задачи непосредственной авиационной поддержки. По мнению Игната, российские системы противовоздушной обороны очень быстро уничтожат эти машины.

Не можем мы сейчас себе позволить брать что угодно из авиационного парка. Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей

— высказался Игнат так, словно западные союзники Киева буквально выстроились в очередь, предлагая Украине свою современную боевую авиационную технику.

Французские СМИ ранее сообщали, что Киев и Париж близки к заключению соглашения о передаче ВСУ многоцелевых истребителей Mirage 2000, которые ВВС Франции с 2006 года постепенно заменяют на истребители Dassault Rafale. На вооружение французских Военно-воздушных сил Dassault Mirage 2000 стали поступать с 1984 года. В 2007 году сборочная линия по производству этих самолетов компаний «Дассо» была остановлена. Хотя данный истребитель по-прежнему состоит на вооружении ряда армий Азии, Европы и Латинской Америки.

Очевидно, что даже привыкшие ко всему киевские попрошайки утомились утилизировать на поле боя старую военную технику, которую так охотно им сплавляют западные союзники. Теперь вся надежда на переговоры Зеленского и Байдена, которые состоятся сегодня в Вашингтоне. На них украинский президент наверняка вновь будет выпрашивать скорейшую поставку американских истребителей F-16 Fighting Falcon, которые, уверены в Киеве, уж точно окажутся тем самым «чудо-оружием», с помощью которого ВСУ наверняка разгромят российскую армию.
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15 комментариев
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  1. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 18:37
    +1
    Послали вас подальше, болезных, даже лягушатники, поэтому и не надо. Цирк от 404...
  2. norbert
    norbert Сегодня, 18:39
    +5
    Им осталось только какого-нить амера назвать ниггером и прям хорошо будет..)
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: norbert
      Им осталось только какого-нить амера назвать ниггером и прям хорошо будет..)

      А чего долго-то мучиться? Сразу бы и окрестили нового Председателя ОКНШ ВС США генерала Брауна... Можно и МО США генерала Остина... И никакой тебе лжи -- все по путю, только не "толлерастно", т.к. они себя считают афро-америкосами. laughing
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:41
    +3
    Я видел эти ссмолеты в начале 90-х в Смоленске,на "Северном".Были торжества с полувековым юбилеем авиаполка"Нормандия-Неман"...Кстати,полк воевал и после Великой Отечественной.Правда это уже колониальная война в Индокитае...По сути статьи...Просто наглость попрошайки
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:53
      0
      Ну в целом то мысль у пана правильная. Им бы не стоило по уму ещё более плодить "единицы" и разунифицировать вооружения. Тем более когда передача F-16 уже стала вопросом решенным, на их месте логично было бы собирать себе побольше этих же F-16, количество которых в мире практически не ограниченно, и строить под них всю логистику, инфраструктуру и все-все-все.
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 18:42
    +3
    я не спец, в самолетах не разбираюсь, но как ВСУ может быть не нужна любая помощь в их положении? Неужели самолет настолько плох, или же французы какое-то неприемлемое для укров условие поставили?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 18:49
      +1
      Мираж хороший самолёт,крепкий планер да и ракеты там можно любые почти навесить.Они как ребенок увидели конфетку ф16 теперь только его хотят) иди"неумные люди"ы
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:52
      +1
      Думаю - там такие трабблы с обслуживанием и переобучением лётчиков, что даже известных попрошаек бандерлогов проняло..
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:45
    +3
    Миражи в эксплуатации с 84-го года, а Ф-16 - с 78))) Потому им нужна классика, проверенная временем!
  6. bober1982
    bober1982 Сегодня, 18:45
    +2
    Генерал Венк был последней надеждой Гитлера на спасение .......Венк спасёт Берлин
    Как много общего между гитлеровской Германией и нынешней нацистской Украиной.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:46
    +1
    Он назвал эти истребители устаревшими, отчего они будут бесполезны в бою. При этом Игнат напомнил, что у стран Европы есть более современные самолеты, но вот беда, отдавать их Киеву европейские союзники Украины почему-то не торопятся.
    . "красавчик"... так то Макрона опускают все кому можно, а вот теперь и те, которым, вроде как, не следовало это делать.
    Впрочем, Макрон... ну Макрон он и этим все сказано.
  8. костя1
    костя1 Сегодня, 18:49
    +1
    Типа-хохлам нужно все самое современное-и пусть попробуют не дасть?
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:49
    +2
    Он назвал эти истребители устаревшими, отчего они будут бесполезны в бою

    Ну, вот! А Франция так стремилась на халяву свои самолеты списать=пристроить. Хотя они ведь и сейчас используются в Европе. Вроде бы в ВОВ даже Кукурузники летали и бомбили, и прочие задачи выполняли. Может все дело в пилотах да в их желании летать?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:13
      0
      Вопрос... о каких боях оно говорит, мечтает?
      Похоже оно присосалосьь к запасам своего шефа, а там "продукт" был очень забористый.
  10. sifgame
    sifgame Сегодня, 18:52
    +2
    Их сливают уже, а они еще привередничают )))