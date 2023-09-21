Литва объявила об открытии на своей территории центров по ремонту танков Leopard 2 украинской армии

Киевский режим наконец-то нашел еще одну страну, которая готова проводить ремонт переданных ВСУ немецких танков Leopard 2. Собственные производственные мощности для этого готова предоставить Литва. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны.
Литовский оборонно-промышленный комплекс, так сказано в заявлении, уже в этом месяце начнет производить ремонт стоящих на вооружении ВСУ немецких танков Leopard 2. При этом речи ремонте Leopard 1 не ведется, ввиду отсутствия для этого необходимой производственной базы, запчастей и обученного этому персонала. Подробности не сообщаются, поэтому сказать, где именно будет проходить ремонт и какие виды работ планируют проводить литовцы, нет возможности. Однако, до этого немцы заявляли, что в Литву танки для ремонта будет переправлять Германия. По сути, это немецкое производство, развернутое на литовской территории.
О принятом решении в ходе заседания контактной группы по Украине "Рамштайн" во вторник объявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи с новым главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым. Также литовский министр объявил о новом пакете военной помощи для Киева, куда войдут "системы подрыва и радары морского наблюдения и боеприпасы для гранатомета Carl Gustaf".
Ранее сообщалось, что в конце июля этого года Польша и Германия достигли договоренности по ремонту украинских танков Leopard 2 после долгих консультаций и взаимных обвинений. Согласно опубликованной информации, немцы и поляки просто поделили танки ВСУ между собой определив, что Leopard 2A4 ВСУ будут ремонтировать в Польше, а Leopard 2A5 и выше - в Германии.
Кроме того, на самой Украине работают специальные бригады, подготовленные из украинцев на предприятиях концерна Rheinmetall. Они производят полевой ремонт техники, если повреждения не так сильны.