Военное обозрение
Войти Регистрация

Литва объявила об открытии на своей территории центров по ремонту танков Leopard 2 украинской армии

7
Литва объявила об открытии на своей территории центров по ремонту танков Leopard 2 украинской армии

Киевский режим наконец-то нашел еще одну страну, которая готова проводить ремонт переданных ВСУ немецких танков Leopard 2. Собственные производственные мощности для этого готова предоставить Литва. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны.


Литовский оборонно-промышленный комплекс, так сказано в заявлении, уже в этом месяце начнет производить ремонт стоящих на вооружении ВСУ немецких танков Leopard 2. При этом речи ремонте Leopard 1 не ведется, ввиду отсутствия для этого необходимой производственной базы, запчастей и обученного этому персонала. Подробности не сообщаются, поэтому сказать, где именно будет проходить ремонт и какие виды работ планируют проводить литовцы, нет возможности. Однако, до этого немцы заявляли, что в Литву танки для ремонта будет переправлять Германия. По сути, это немецкое производство, развернутое на литовской территории.

О принятом решении в ходе заседания контактной группы по Украине "Рамштайн" во вторник объявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи с новым главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым. Также литовский министр объявил о новом пакете военной помощи для Киева, куда войдут "системы подрыва и радары морского наблюдения и боеприпасы для гранатомета Carl Gustaf".

Ранее сообщалось, что в конце июля этого года Польша и Германия достигли договоренности по ремонту украинских танков Leopard 2 после долгих консультаций и взаимных обвинений. Согласно опубликованной информации, немцы и поляки просто поделили танки ВСУ между собой определив, что Leopard 2A4 ВСУ будут ремонтировать в Польше, а Leopard 2A5 и выше - в Германии.

Кроме того, на самой Украине работают специальные бригады, подготовленные из украинцев на предприятиях концерна Rheinmetall. Они производят полевой ремонт техники, если повреждения не так сильны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 18:29
    +3
    Нужны команды, снабженные дронами и прочим необходимым имуществом, чьей единственной задачей будет добивать(взрывать, сжигать) подбитые и обездвиженные минами танки ВСУ. 7 из 10 танков ВСУ возвращаются на поле боя, как пишут западные СМИ.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 18:38
    +1
    А правительство Дании стремится увеличить производство боеприпасов и планирует для этого выкупить землю со старым оружейным заводом, чтобы "помочь Украине и увеличить военное производство НАТО", сообщила 21 сентября общеевропейская медиасеть EurActiv.

    Инициатива исходит от министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, который нацелился с этой целью на территорию бывшего завода по производству боеприпасов в Эллинге, недалеко от Фредериксхавна на северо-востоке Дании.

    А это датские военные гордо вышагивают по улицам Копенгагена. Борцуны с террористической угрозой.

    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:43
      0
      Шо то аж Страшно стало. Мощнейшее подразделение Мира. Тут только Ховайся в жито. laughing
  3. костя1
    костя1 Сегодня, 18:51
    -1
    А лабусы то знают-с какой стороны к танку подходить?
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:52
    0
    Ох Вильно , Вильно .... лет через пять 5 (прогноз) твои ёлучшие проститутки будут зазывать русских . а твои мальчики сгниют в лесах . И это не угроза , , это попытка найти общее
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:55
    0
    Литва объявила об открытии на своей территории центров по ремонту танков Leopard 2 украинской армии
    . Так и запишем...
  6. Юра
    Юра Сегодня, 19:06
    0
    Литовский оборонно-промышленный комплекс, так сказано в заявлении, уже в этом месяце начнет производить ремонт стоящих на вооружении ВСУ немецких танков Leopard 2.
    Украина всех обеспечит работой и заработком, кто только не зарабатывает на этой стране и эти ... тоже спешат урвать кусок, а то как же, помощь ведь.