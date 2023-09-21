Американский конгрессмен: Зеленский просит у нас истребители F-16 и дальнобойный ракеты ATACMS

Он просит истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS.

Одним из пунктов программы Зеленского в США значится пункт о выступлении в конгрессе. Однако выступить перед всем составом американского законодательного органа, как это было год назад, у главы киевского режима не выйдет. Встретиться и поговорить решила группа конгрессменов, среди которых и те, кто решительно настроен на вопросы к Зеленскому о том, куда ушли потраченные на киевский режим миллиарды долларов.Напомним, что такой вопрос ещё до встречи с президентом Украины задавал Кевин Маккарти – третий человек в политической иерархии США, спикер палаты представителей.Зеленский же прибыл в конгресс не для того, чтобы что-то объяснять, а для того, чтобы вновь выпрашивать. Американские журналисты поинтересовались у конгрессменов относительно того, что именно просит у них президент Украины.Ответил на этот вопрос Майкл Маккол председатель комитета по иностранным делам палаты представителей (Республиканская партия). Маккол заявил о том, что Зеленский выступил с просьбой «помочь с прикрытием неба», а также с просьбой передать ракеты большой дальности.Американский конгрессмен:Маккол не ответил на вопрос, предоставят ли США ракеты, но однозначно дал понять, что решение о поставках истребителей уже принято, причём поставят их не США, а союзники по НАТО. Напомним, что ранее о намерении поставить такие истребители Украины заявили правительства Нидерландов и Дании. В США идёт обучение украинских лётчиков.Ранее Зеленский всё же встретился в США с президентом Польши Дудой. Двусторонней встреча не получилась. На ней присутствовал президент Литвы Науседа, который фактически и уговорил Дуду на разговор с Зеленским после серии взаимных претензий Варшавы и Киева. Поговорили недолго, причём больше говорил именно Науседа, призывая Зеленского и Дуду преодолеть разногласия и не усугублять конфликт.Тем временем американская пресса пишет, что Зеленский, вероятно, выступит перед членами сената, так как спикер палаты представителей Маккарти выступление президента Украины в нижней палате заблокировал. Однако для Зеленского проблема в том, что если сенаторы и будут его слушать, то только в закрытом режиме. А такой режим в конгрессе США обычно предполагает, что выступающему планируют задавать много вопросов и требовать отчёта за ранее проделанную работу.