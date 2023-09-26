То, что, казалось бы, уже устарело, вновь доминирует на поле боя

В разные периоды человеческой истории в ходе войн и военных конфликтов те или иные виды вооружений показывали разную эффективность. Причём иногда, казалось бы, уже устаревшие образцы вооружений оказывались крайне эффективными, наряду с самыми современными вариантами новейшей боевой техники. Иногда появление нового типа вооружений приводит к реинкарнации давно забытой, списанной в резерв техники, которая, как выясняется, способна успешно противостоять новейшему «вундерваффе».
Бог войны
После «Бури в пустыне» ведущие страны мира если и не списали свою артиллерию «в утиль», то явно отвели ей место в последних рядах по значимости в вооружённых силах – всё должна была решить авиация. Однако, как показал военный конфликт на Украине, армии противоборствующих сторон, оснащённые современными средствами противовоздушной обороны (ПВО), способны наносить противнику чувствительные потери в крайне дорогостоящих боевых самолётах и вертолётах, в результате чего полное господство в воздухе становится недостижимым ни для одной из сторон. Далеко не факт, что даже США удалось бы захватить господство в воздухе над территорией России с их «золотыми» летательными аппаратами.
В результате боевые действия не то что в формате «Бури в пустыне», а даже в формате Второй мировой войны становятся невозможными, всё сводится к противостоянию экономик и военно-промышленных комплексов (ВПК), как это было, скорее, во времена Первой мировой войны.
Как следствие, важнейшую роль в ходе боевых действий стала играть ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО), причём с использованием неуправляемых снарядов. Конечно, влияние высокоточных боеприпасов на ход боевых действий огромно, но перемалывает пехоту противника в ходе «мясных штурмов» во многом именно артиллерия обычными неуправляемыми снарядами.
Высокоточные боеприпасы не заменили, а лишь дополнили удары с использованием большого количества неуправляемых боеприпасов, по крайней мере, пока
Зенитная артиллерия
И вновь мы возвращаемся к артиллерии, только на этот раз к зенитной.
Казалось бы, характеристики современных средств воздушного нападения (СВН) давно сделали её неэффективной – на первый план вышли зенитные управляемые ракеты (ЗУР). Действительно, боевые самолёты и вертолёты стали работать с больших высот и увеличенных расстояний – даже на малой высоте приоритет стал отдаваться зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) малой дальности и переносным зенитно-ракетным комплексам (ПЗРК).
Но вот на поле боя появилась новая угроза – беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - камикадзе. Пусть и низкоскоростные, но относительно небольшие, малозаметные в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, а главное дешёвые. Проблема в том, что стоимость современных ЗУР, особенно производства стран Запада, стала превосходить стоимость сбиваемых ими БПЛА-камикадзе. Как следствие, в бой вновь идут, казалось бы, устаревшие зенитные пушки, размещаемые на стационарных огневых точках, возимых и самоходных носителях.
В частности, со стороны Украины против российских БПЛА-камикадзе типа «Герань» активно применяются устаревшие немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, вооружённые парой 35-мм зенитных автоматов Oerlikon. В России же на новом технологическом уровне возрождена ЗСУ «Шилка» в виде зенитно-артиллерийского комплекса ЗАК-23Э, разработанного на базе БТР-82А, вооружённого двумя 23-мм зенитными автоматами 2А7М.
ЗСУ Gepard (слева) и ЗАК-23Э (справа)
К слову сказать, модернизированная ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» была показана на форуме «Армия» ещё в 2016 году, позднее проскакивала информация и о модификации ЗСУ-23-4М5 «Шилка-М5», но об их наличии в войсках ничего не известно.
ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4»
И это не говоря уже о ещё более древних зенитных орудиях, которые уже многие десятилетия использовались только против наземных целей, а также зенитных пулемётов, выполненных на базе легендарных пулемётов Максима, чей возраст уже давно перевалил за 100 лет.
Зенитная установка из двух спаренных пулемётов Максим и зенитный прожектор на крыше здания в Киеве – кто бы поверил в такое лет 10 назад
7,62х51 NATO
Стрелковое оружие на базе патрона 7,62х51 мм доминировало в вооружённых сил стран НАТО после окончания Второй мировой войны. Однако после появления советского патрона калибра 7,62х39 мм, применяемого в автомате Калашникова образца 1947 года и подтвердившего свою эффективность в ходе вьетнамской войны, страны НАТО стали активно переходить на автоматическое оружие под малоимпульсный патрон 5,56х45 мм.
Американская автоматическая винтовка M14 под патрон 7,62х51 мм была снята с вооружения в 1963 году (морская пехота США использовала эти винтовки до 1967 года)
Считалось, что такое оружие и его боекомплект меньше весят, из него проще стрелять, лёгкая неустойчивая пуля «кувыркается» в теле после попадания и наносит страшные повреждения. При этом из винтовок под патрон 7,62х51 мм точно стрелять очередями было практически невозможно.
Однако появление современных бронежилетов, а также увеличение дистанции стрельбы за счёт активного использования противником снайперских винтовок и пулемётов под патроны калибра 7,65х51 мм и 7,62х54R вынудило вновь вернуться к идее индивидуального оружия под мощный винтовочный патрон.
В частности, в США завершилась программа разработки перспективного стрелкового оружия NGSW. Концептуально и по характеристикам применяемого боеприпаса винтовка SIG MCX Spear под патрон 6,8х51 мм, разработанная в рамках программы NGSW, ближе к винтовке M14 под патрон 7,62х51 мм, чем к существующим образцам стрелкового оружия под доминирующие сейчас малоимпульсные патроны калибра 5,56х45 мм и 5,45х39 мм.
Винтовка SIG MCX Spear под патрон 6,8х51 мм
БЭК-камикадзе
БЭК-камикадзе – это безэкипажные катера, современные наследники судов-брандер, которые применялись ещё древними греками. Брандеры периодически использовались во все времена – в Китае в битве у Красной скалы на реке Янцзы в 209 году н. э., в войнах царской России и Турции, во время Первой и Второй мировых войн и во многих других военных конфликтах.
Уже во времена Первой мировой войны появились дистанционно-управляемые по проводам и/или радиоканалу катера-камикадзе, затем на фоне их не очень успешного применения в ходе двух мировых войн и очевидного прогресса в развитии торпед и противокорабельных ракет (ПКР) о них забыли.
Немецкий дистанционно-управляемый катер-камикадзе типа FL (вверху) и современный украинский (читай – британский/американский) БЭК-камикадзе
Сейчас применение современных БЭК-камикадзе вооружёнными силами Украины (ВСУ) несёт серьёзную угрозу для российского Черноморского флота и инфраструктуры, например, Крымского моста.
В реальности к отражению массированных ударов БЭК-камикадзе не готов ни один флот мира.
Потенциально возможно появление экстремальных судов-камикадзе, сравнимых по воздействию с ядерным оружием, способных уничтожать прибрежную инфраструктуру и военно-морские базы.
Выводы
Да, разработки вооружений во многом цикличны. Зачастую то, что когда-то было востребовано, но устарело, модернизируется и вновь выходит на поле боя на новом витке технологического развития. Однако и те образцы вооружений, что не смогли раскрыть свой потенциал в каком-либо историческом периоде, вполне могут показать себя с лучшей стороны десятилетиями позже.
Таких примеров можно найти очень много. Помимо вышеупомянутых, можно вспомнить о ренессансе самолётов с винтовым движителем, которые могут решать ряд задач куда эффективнее и дешевле своих высокотехнологичных и столь же дорогостоящих реактивных собратьев.
Не исключено, что мы ещё увидим вереницы аэростатов с заградительными сетями вокруг важных военных и промышленных объектов или даже городов для защиты от БПЛА-камикадзе, высотные дирижабли, способные месяцами вести разведку в стратосфере или дирижабли, использующиеся в качестве «воздушных авианосцев» – носителей БПЛА и других типов вооружений.
Бронепоезда времён революции 1917 года могут возродиться в виде высокомобильных стратегических комплексов для нанесения массированных ударов высокоточными конвенциональными боеприпасами большой дальности, а неглубоко и ненадолго ныряющие подводные лодки времён Первой и Второй мировых войн эволюционируют в ныряющие надводные корабли, способные уклоняться от массированных ударов ПКР.
Впрочем, верно и обратное: иногда появление новых образцов вооружений способно закрыть целые классы других, существующих вооружений, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.