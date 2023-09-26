То, что, казалось бы, уже устарело, вновь доминирует на поле боя

Бог войны



Высокоточные боеприпасы не заменили, а лишь дополнили удары с использованием большого количества неуправляемых боеприпасов, по крайней мере, пока

Зенитная артиллерия



ЗСУ Gepard (слева) и ЗАК-23Э (справа)



ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4»



Зенитная установка из двух спаренных пулемётов Максим и зенитный прожектор на крыше здания в Киеве – кто бы поверил в такое лет 10 назад

7,62х51 NATO



Американская автоматическая винтовка M14 под патрон 7,62х51 мм была снята с вооружения в 1963 году (морская пехота США использовала эти винтовки до 1967 года)



Винтовка SIG MCX Spear под патрон 6,8х51 мм

БЭК-камикадзе

Немецкий дистанционно-управляемый катер-камикадзе типа FL (вверху) и современный украинский (читай – британский/американский) БЭК-камикадзе

Выводы