Пашинян пообещал «жёстко ответить» на действия призывающей к его отставке оппозиции

Но кто бы это ни был — реакция будет очень жесткой, и она и есть жесткая. (...) Мы любим наших сограждан, даже тех, кто нас оскорбляет. Мы не можем обрушить лавину ненависти на головы людей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал "жестко ответить" на действия оппозиции, призывающей к его отставке. Об этом Пашинян заявил в обращении к нации.Правительство будет жестко действовать в отношении митингующих, чтобы не допустить кровопролития, ук которому якобы призывает оппозиция. По словам Пашиняна, силовики будут действовать в рамках закона, раз граждане хотят более жесткой реакции, значит она будет. Утверждается, что оппозиция вывела на улицы организованные группы студентов и спортсменов, которые и пытаются организовать массовые беспорядки. Кроме того, на улицах много тех, кто связан с высшими кругами Нагорного Карабаха.- заявил Пашинян добавив, что задержания будут продолжаться.Ранее Пашинян отказался уходить в отставку по требованию оппозиции, обвинившей его в фактической сдаче Нагорного Карабаха. Как он подчеркнул, этого не будет ни при каких обстоятельствах.Между тем, армянская оппозиция заявила о начале массовых акций неповиновения, митингующие начали блокировать улицы Еревана. Основная акция начнется завтра в 07:30, после чего к 10:00 протестующие намерены собраться у здания правительства, где продолжится митинг с требованием отставки Пашиняна. На данный момент несколько центральных улиц остаются заблокированными, обстановка накаляется, периодически происходят стычки оппозиции с полицией.