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Пашинян пообещал «жёстко ответить» на действия призывающей к его отставке оппозиции

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Пашинян пообещал «жёстко ответить» на действия призывающей к его отставке оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал "жестко ответить" на действия оппозиции, призывающей к его отставке. Об этом Пашинян заявил в обращении к нации.


Правительство будет жестко действовать в отношении митингующих, чтобы не допустить кровопролития, ук которому якобы призывает оппозиция. По словам Пашиняна, силовики будут действовать в рамках закона, раз граждане хотят более жесткой реакции, значит она будет. Утверждается, что оппозиция вывела на улицы организованные группы студентов и спортсменов, которые и пытаются организовать массовые беспорядки. Кроме того, на улицах много тех, кто связан с высшими кругами Нагорного Карабаха.

Но кто бы это ни был — реакция будет очень жесткой, и она и есть жесткая. (...) Мы любим наших сограждан, даже тех, кто нас оскорбляет. Мы не можем обрушить лавину ненависти на головы людей

- заявил Пашинян добавив, что задержания будут продолжаться.

Ранее Пашинян отказался уходить в отставку по требованию оппозиции, обвинившей его в фактической сдаче Нагорного Карабаха. Как он подчеркнул, этого не будет ни при каких обстоятельствах.

Между тем, армянская оппозиция заявила о начале массовых акций неповиновения, митингующие начали блокировать улицы Еревана. Основная акция начнется завтра в 07:30, после чего к 10:00 протестующие намерены собраться у здания правительства, где продолжится митинг с требованием отставки Пашиняна. На данный момент несколько центральных улиц остаются заблокированными, обстановка накаляется, периодически происходят стычки оппозиции с полицией.
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34 комментария
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 19:41
    -1
    У Пашиняна один путь и это гражданство Азербайджана. На него злые все.

    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:42
      +2
      Ну почему? Может по примеру Гуайдо в бомжи податься, то есть в бешенцы)))
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 21:11
        +1
        Обещает ответить "жестко"?
        Ну-ну.
        Пока что выходило "жидко"!

        Однако против студентов и пенсионеров воевать - не то, что против армии Азербайджана. Молодец против овец, а против молодца - и сам овца, как говорится в известной пословице!
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 21:19
        0
        Цитата: Bingo
        Ну почему? Может по примеру Гуайдо в бомжи податься, то есть в бешенцы)

        Тихановская ждёт Пашиняна, котлет налепила.
      3. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 21:22
        0
        В Азербайджане его грохнут.
        Это только после 2-ой Карабахской войны он присмирел, а до этого много у них крови попил.
        Так что бежать ему разве-что в США. В Англию опасно, там в последнее время сбежавшие туда миллионеры либо дохнут, либо перестают быть миллионерами (а потом что с ними уже никому не интересно)
        А пока будет
        "жёстко пресекать попытки кровопролития (своего) вплоть до кровопролития (чужого)"
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:48
      +5
      вы повторяетесь и это уже не интересно
    3. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 19:50
      +2
      Цитата: Azerbaijan2023
      У Пашиняна один путь и это гражданство Азербайджана.

      А зачем он вам азербайджанцам нужен, может хотите наградить его за сдачу Нагорного Карабаха?
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 19:56
        -9
        Цитата: Анатоль Клим
        может хотите наградить его за сдачу Нагорного Карабаха?

        Он не сдал а проиграл а если быть точнее ему не счем воевать против Азербайджана. Вам было бы приятно если будут жертвы? Даже если он открыто начнет воевать он проиграет. Мало того проиграет и последствия будут ужасные. Это обьявление войны Азербайджану. Устоит? Вот в чём вопрос.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 20:05
          +9
          Цитата: Azerbaijan2023
          Он не сдал а проиграл а если быть точнее ему не счем воевать против Азербайджана.
          правды ради ИМЕННО СДАЛ, хотел бы, вы бы умылись кровью, но весь свой период правления он целенаправленно разваливал армию, думаю не за бесплатно
          1. ААК
            ААК Сегодня, 21:20
            0
            Да не умылись-бы азербайджанцы кровью... в отличии от соросятских ар, азербайджанцы сделали совершенно правильные выводы после первого армяно-азербайджанского конфликта, кпо итогам которого ими был потерян Карабах... они перевооружили и обучили свою армию, благо и деньги были, и турки сильно помогли... и при всех негативных нюансах этого конфликта азербайджанцы не разразились визгом и проклятиями в сторону России, в отличии от пашакской своры...
        2. Юра
          Юра Сегодня, 20:34
          0
          Цитата: Azerbaijan2023
          Он не сдал а проиграл
          Он его не сдавал и не проигрывал всё было сделано до него лет эдак 30 назад и позже, ни один премьер до него не решал и не решил этот вопрос, Пашинян если быть объективным при всей моей антипатии к нему пришёл к разбитому корыту и сделать уже ничего не мог, обстановка вокруг изменилась, да и Азербайджан уже стал не тот что был раньше, то есть всерьёз готовился решить этот вопрос даже самыми радикальными методами, а чем было ответить Пашиняну, да ничем даже если бы захотел. Гипотетически он после подписания Мирного договора с Азербайджаном, будет готов с развязанными руками без спорных территориальных вопросов вступить хоть в ЕС хоть в НАТО, или просто разрешить Западу или США обустройство военных баз на своей территории.
        3. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 21:01
          +3
          Что не с чем воевать и не кому как раз его заслуга.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:51
      -1
      Вам оно надо?Есть свой "Ростов"для всякого рода предателей своего народа?
    5. mann
      mann Сегодня, 20:38
      +1
      Цитата: Azerbaijan2023
      У Пашиняна один путь и это гражданство Азербайджана. На него злые все.


      Он столько хорошего для Азербайджана сделал,что вы просто обязаны его принять! Только ни в коем случае не позволяйте ему баллотироваться в президенты
  2. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 19:43
    +2
    Оппозиция такая же проамериканская как и он сам.
  3. Комментарий был удален.
  4. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 19:45
    -1
    пашинян напоминает мне отрывок этого фильма

    https://www.youtube.com/shorts/NMoPdI1kqQg
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:48
    +1
    это называется я вас имел, имею и буду иметь
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:53
      +2
      Впрочем,так им и надо.У людей,падких на красивые слова,нет исторической памяти
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 20:05
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Впрочем,так им и надо.

        абсолютно согласен
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:50
    +2
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал "жестко ответить" на действия оппозиции, призывающей к его отставке. Об этом Пашинян заявил в обращении к нации.
    . Вопрос... а какая она, его нация?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 19:58
      +1
      Цитата: rocket757
      . Вопрос... а какая она, его нация?

      Он армянин.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:45
        0
        Национальность ничуть не мешает служить не тому народу, стране, которые выдвинули/выбрали его на правление.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:45
        0
        Национальность ничуть не мешает служить не тому народу, стране, которые выдвинули/выбрали его на правление.
  7. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 19:59
    0
    Пашинян политический импотент, он ничего не может
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:06
      +4
      Цитата: Rt Rt
      Пашинян политический импотент, он ничего не может

      еще как может, он поимел армению после предыдущего проигрыша, поимеет и сейчас, импотент в данной ситуации - армения
  8. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 20:00
    0
    Он уверен в своих силах потому что большинство жителей столицы и крупных городов его поддерживают,а остальные это ничто и зовут их никак...
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:27
    0
    Скоро на площадях армянских городов появятся гильёотины...
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:39
    +1
    на улицах много тех, кто связан с высшими кругами Нагорного Карабаха.

    Вот эта фраза очень странная. Или от автора новости, или от перевода, или... Ну Перый человек в государстве же не может так высказаться.

    Это, как если бы Кремль осадили Губернатор какого то региона со своим аппаратом и несколькими тысячами жителей того региона.
    Или в Ереване полно недовольных, или Ереван утратил власть над НКО так давно, что перестал видеть проблемы в столице и во всей Армении.
    Ну, или недовольных находили, оплачивали, науськивали и вывели на улицы. Но тогда это не высшие круги Нагорного Карабаха, а близорукость власти и недовольство силовых структур Армении.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:00
    +1
    Надо оппозиции ак подвести и печенек.
  12. Sanktperburg1812
    Sanktperburg1812 Сегодня, 21:03
    +1
    Еще один кандидат на губернаторскую должность в страну 404. По накатанной пойдёт !
  13. Евгений С.
    Евгений С. Сегодня, 21:16
    0
    Это пиздо как к власти пришел? Чере улицу...Так же и падет.
  14. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 21:20
    +1
    а по другому-эта "нация" жить не может!!!
  15. GUSAR
    GUSAR Сегодня, 21:32
    0
    Плевать на этого Колю, с ним-то давно все ясно. Но вот мудрый древний армянский народ? Сам притащил, сам привел, чего теперь-то бунтуют?
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:43
    0
    Давайте так.
    Пашинин как любой уважающий себя, армянин воевать не хотел, он хотел втянуть в конфликт Россиию, но слава Богу у него ничего не вышло, да и Армения для России особо ничего не значит.
    После чего он попытался привлечь на защиту США, ну так себе получилось.
    К сожалению, государство Армения рано или поздно перестанет существовать, выхода к морю у неё нет, окружают её далеко не друзья, а у Азербайджана ещё много вопросов к армянам, аж до противоположной границы Армении.
    Такова селяви, армяне - вторые евреи.