BAE Systems разрабатывает перспективный 155-мм артиллерийский снаряд NGAA



Рекламное изображение снаряда NGAA в разрезе

Перспективная разработка

Технический облик

Новые подходы



155-мм снаряды семейства L15 британского производства



Картузы с метательным зарядом, используемые на САУ AS-90

Проблемы и их решение

Великобритания и другие страны НАТО столкнулись с проблемой сокращения запасов артиллерийских снарядов и планируют восполнить их. В связи с этим компания BAE Systems начала разработку нового 155-мм снаряда с шифром NGAA. По тактико-техническим характеристикам он не будет уступать нынешним боеприпасам, а его производство будет проще и дешевле, что ускорит и удешевит восстановление арсеналов.12-15 сентября в Лондоне проходила военно-техническая выставка DSEI-2023. Одним из основных ее участников традиционно стала международная корпорация BAE Systems, представившая ряд уже известных и совершенно новых образцов. В частности, ее британское отделение BAE Systems Land UK, специализирующееся на сухопутных системах, представило проект артиллерийского снаряда NGAA (Next Generation Adaptable Ammunition – «Адаптируемый боеприпас следующего поколения»).Снаряд NGAA и его будущие варианты создаются в качестве перспективной замены для британских боеприпасов семейства L15. Также он сможет заменить снаряды других моделей, соответствующие стандартам НАТО. Ожидается, что NGAA заинтересует не только британскую, но и иностранные армии, имеющие соответствующие вооружения.BAE Systems сообщает, что в проекте NGAA учитываются опыт эксплуатации актуального поколения снарядов, а также нынешние проблемы натовской боеприпасной промышленности и предлагаются решения для них. За счет ряда новых конструкторских и технологических идей планируется уменьшить стоимость серийного снаряда на 50% или более в сравнении с нынешними изделиями L15. Также собираются разработать электронный взрыватель, который будет стоить не дороже актуальных механических.В настоящее время BAE Systems занимается проектными работами, и новый снаряд пока демонстрируется только в виде графических материалов. Показать готовые опытные изделия планируют к концу года. Вскоре после этого должны начаться огневые испытания, направленные на подтверждение расчетных характеристик.Как долго будут продолжаться испытания и доводка нового снаряда, пока не уточняется. Вероятно, тестовые стрельбы и доработка конструкции займут не менее нескольких месяцев, и снаряд будет готов к производству только после 2024-25 гг.Согласно опубликованным материалам, проект NGAA предусматривает создание 155-мм артиллерийского снаряда традиционного облика. Внешне и по архитектуре он не будет принципиально отличаться от существующих изделий L15 и т.п. За счет этого будет обеспечена полная преемственность и совместимость с орудиями натовских стандартов. Максимальный диаметр изделия – 155 мм, длина – ок. 780 мм (без взрывателя).Форма корпуса – традиционная. NGAA сохранит удлиненную оживальную головную часть, цилиндрическую центральную секцию с ведущим пояском снаружи и донную часть в виде усеченного конуса. В головную часть будет вкручиваться взрыватель существующей или перспективной модели. Основная часть корпуса будет вмещать заряд того или иного типа, а в донной расположат газогенератор или малоразмерный твердотопливный двигатель.Прежде всего, планируется создать осколочно-фугасный снаряд. В его корпусе могут разместить до 10-12 кг взрывчатого вещества. Прорабатывается возможность разработки дымовых и осветительных боеприпасов с новыми пиротехническими составами. В перспективе могут появиться снаряды-постановщики помех и другие изделия специального назначения.Для NGAA разрабатывается электронный программируемый взрыватель e-Fuze. Это устройство, ввинчиваемое в головной части снаряда, будет осуществлять подрыв в заданный момент времени или при столкновении с целью. В дальнейшем планируется создать модификацию e-Fuze для 127-мм снарядов корабельной артиллерии.Боевые характеристики нового семейства снарядов останутся на уровне актуального L15. При использовании орудия со стволом длиной 52 клб, снаряд с газогенератором будет лететь на 40 км, активно-реактивный – на 65 км. Показатели точности останутся на уровне предшественников.Одной из главных задач проекта NGAA является сокращение стоимости и сложности массового производства снарядов и взрывателей для них. В связи с этим предложен новый подход к выбору материалов, технологий и компонентов. BAE Systems нашла возможность частично отказаться от военных стандартов и оптимизировать технологии производства.Предлагается изготавливать корпус снаряда в виде одной детали, а не собирать из нескольких. Это заметным образом упростит производство корпусов и сделает их менее дорогими. Кроме того, корпус собираются делать из «коммерческих» сортов стали вместо специальных «военных». За счет этого хотят расширить круг потенциальных поставщиков сырья для создания конкуренции, снижения цен и повышения надежности поставок. Также необходимо уменьшить роль специального технологического оборудования, чтобы к производству можно было привлекать больше подрядчиков.Для базового осколочно-фугасного снаряда NGAA разрабатывают новую рецептуру взрывчатого вещества. Эти работы должны закончиться к концу текущего года. В производстве новой взрывчатки будет использована технология Resonance acoustic mixing («резонансное акустическое смешивание»), которая в разы ускорит технологический процесс. Также разрабатываются пиротехнические составы на основе «красного фосфора нового поколения» New Generation Red Phosphorus.Электронный взрыватель e-Fuze тоже будет простым и дешевым. В нем собираются использовать доступные коммерческие компоненты, соответствующие расчетным нагрузкам и выполняющие иные требования, но имеющие ограниченную стоимость. Ожидается, что в массовом производстве такой взрыватель будет не дороже стандартного механического.В целом предлагается отказаться от специализированных «военных» решений и широко применять технологии и оборудование, доступные за пределами боеприпасной отрасли. Такой подход позволит задействовать в производстве снарядов более широкий круг предприятий, получая необходимые темпы производства и стоимость. При этом появится возможность быстро наращивать выпуск снарядов и покрывать потребности заказчиков.С весны прошлого года Великобритания и другие страны НАТО поставили киевскому режиму более 2 млн 155-мм снарядов, не считая прочие боеприпасы. Снаряды выделялись из наличия, и поставки сокращали доступный складской запас. Теперь требуется как можно скорее восполнить свои собственные арсеналы, а также создать запасы для новых поставок на Украину. Единственным выходом из этой ситуации является запуск полномасштабного производства, способного покрыть все нужды в снарядах.Еще в прошлом году стало известно, что военно-промышленный комплекс европейских стран имеет ограниченные производственные возможности. Его боеприпасная отрасль попросту не справится с производством необходимого количества снарядов в разумные сроки. Восстановление необходимых мощностей и выход на требуемые темпы является отдельной проблемой.В такой ситуации требуются нестандартные решения, и вариант выхода из сложившегося положения предлагает компания BAE Systems Land UK. Ее новый проект NGAA предусматривает серьезную оптимизацию конструкции и технологий производства снаряда. При этом, как считается, основные характеристики удастся сохранить на уровне существующих образцов или даже улучшить.В целом идеи проекта NGAA выглядят интересно и способны решить поставленные задачи, обеспечив расширение производства. Однако неясно, удастся ли реализовать все эти решения силами нынешней британской промышленности или с привлечением европейских подрядчиков. Нельзя исключать, что предприятия из-за пределов боеприпасной промышленности не смогут быстро освоить необходимое производство, и это станет дополнительной проблемой.Согласно оглашенной информации, снаряд NGAA выйдет на испытания в следующем году. Испытания удастся завершить не ранее 2024-25 гг. Это означает, что серийное производство, даже при отсутствии каких-либо новых проблем и трудностей, удастся запустить только 2025-м или позднее. Что будет с британской и натовской артиллерией к этому времени – большой вопрос. И BAE Systems вместе с потенциальными покупателями уже не имеют возможности тратить время без пользы и реального результата.