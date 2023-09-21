Гендиректор ССЗ «Северная верфь» назвал сроки спуска на воду восстановленного после пожара корвета «Проворный»

Мы планируем спустить корабль на воду в ближайшие полгода, с учетом погодных, климатических отклонений – до мая месяца 2024 года. Корабль восстанавливается, его ждет заказчик (...) Мы его сейчас достраиваем, все основные корпусные конструкции восстановлены, все, что связано с насыщением, – все восстановлено, ведется монтаж основного оборудования

Пострадавший от пожара в декабре 2021 года корвет "Проворный" проекта 20385 восстановлен, достройка и спуск на воду корабля пройдет в следующем году. Об этом заявил гендиректор "Северной верфи" Игорь Орлов.Специалисты ССЗ восстановили корпус фрегата, сейчас идет достройка, решение о восстановлении поврежденного корпуса и надстройки в 2022 году приняла специальная комиссия по выявлению причин и последствий на корабле. Как заявил Орлов, фрегат будет сдан без снижения эксплуатационных характеристик, все договоры на поставку нового оборудования заключены и выполняются. Спуск на воду планируется до мая следующего года.- приводит Интерфакс слова главы "Северной верфи".Напомним, что 17 декабря 2021 года на корвете "Проворный", находящемся на "Северной верфи", вспыхнул сильный пожар, в результате которого надстройка корабля оказалась полностью уничтожена, пострадал корпус. В апреле прошлого года появилась информация, что Средне-Невский судостроительный завод получил заказ на изготовление новой надстройки для корвета "Проворный". Позднее комиссия приняла решение о восстановлении корвета.Корвет "Проворный" проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля "Гремящий". Заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года.