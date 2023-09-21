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Гендиректор ССЗ «Северная верфь» назвал сроки спуска на воду восстановленного после пожара корвета «Проворный»

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Гендиректор ССЗ «Северная верфь» назвал сроки спуска на воду восстановленного после пожара корвета «Проворный»

Пострадавший от пожара в декабре 2021 года корвет "Проворный" проекта 20385 восстановлен, достройка и спуск на воду корабля пройдет в следующем году. Об этом заявил гендиректор "Северной верфи" Игорь Орлов.


Специалисты ССЗ восстановили корпус фрегата, сейчас идет достройка, решение о восстановлении поврежденного корпуса и надстройки в 2022 году приняла специальная комиссия по выявлению причин и последствий на корабле. Как заявил Орлов, фрегат будет сдан без снижения эксплуатационных характеристик, все договоры на поставку нового оборудования заключены и выполняются. Спуск на воду планируется до мая следующего года.

Мы планируем спустить корабль на воду в ближайшие полгода, с учетом погодных, климатических отклонений – до мая месяца 2024 года. Корабль восстанавливается, его ждет заказчик (...) Мы его сейчас достраиваем, все основные корпусные конструкции восстановлены, все, что связано с насыщением, – все восстановлено, ведется монтаж основного оборудования

- приводит Интерфакс слова главы "Северной верфи".

Напомним, что 17 декабря 2021 года на корвете "Проворный", находящемся на "Северной верфи", вспыхнул сильный пожар, в результате которого надстройка корабля оказалась полностью уничтожена, пострадал корпус. В апреле прошлого года появилась информация, что Средне-Невский судостроительный завод получил заказ на изготовление новой надстройки для корвета "Проворный". Позднее комиссия приняла решение о восстановлении корвета.

Корвет "Проворный" проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля "Гремящий". Заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года.
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8 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 20:56
    +2
    Директор СВ на всю голову больной отчитываться на весь мир? До Питера ещё 404е дроны не долетели? Там не только ждуны, но и диверсы есть... Это не гендиректор, это просто "ракетчик". Приходи, жги опять...
  2. Borik
    Borik Сегодня, 20:56
    0
    Остается только ждать когда корабль вступит в строй.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:58
    +2
    Мы планируем спустить корабль на воду в ближайшие полгода, с учетом погодных, климатических отклонений – до мая месяца 2024 года. Корабль восстанавливается, его ждет заказчик (...) Мы его сейчас достраиваем, все основные корпусные конструкции восстановлены, все, что связано с насыщением, – все восстановлено, ведется монтаж основного оборудования

    - приводит Интерфакс слова главы "Северной верфи".
    Переименовать бы в "Пламенный" good drinks
  4. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 21:01
    +1
    Да,да,да. Верим. Свежо предание. Пока будут говорить формулировку мы - он ушел от ответственности. А вот когда гендиректор верфи скажет я - тут и спросить можно по срокам.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 21:09
      +1
      Не только по срокам, но и по качеству... И да, Я!!! Только личная ответственность. А то у нас всё просто-типа отчитался и в кусты(на пенсию, на повышение, на сельское хозяйство)
  5. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 21:15
    0
    Как заявил Орлов, фрегат будет сдан без снижения эксплуатационных характеристик, все договоры на поставку нового оборудования заключены и выполняются. Спуск на воду планируется до мая следующего года.
    Пара слов.
    1. Никто корабль не соответствующий ТТЗ у завода принимать не будет. Поэтому -- "фрегат будет сдан без снижения эксплуатационных характеристик". А как же иначе-то?
    2. новое оборудование, взамен сгоревшего, еще только изготавливается -- договоры, выполняются. Оборудование нужно еще сделать, установить, проверить и принять...А это время. И не известно, как оно все пойдет. Может быть так же, как ГЭД на "С-Петербурге", ПЛ 677 проекта...
    3. То, что корпус спихнут на воду, чтобы освободить место для нового заказа -- сомнений не вызывает. Сколько по времени будут доводить до ума сей "шедевр кораблестроения" -- вот в чем вопрос! Примеры "хождения по мукам" есть. Хотя бы 1-й корпус БДК 1171.1 с его биением валолиний... Янтарь употел, но так ничего путного, по-моему, не сделал...
    А так, хочется пожелать успехов и выполнения План-графика сдачи объекта... yes
    АГА.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 21:27
      0
      Товарищ!!! Будете осторожнее с формулировками!!!
      Поэтому -- фрегат будет сдан без снижения эксплуатационных характеристик.
      Именно со снижениями характеристик и будет сдан, если принимать будут не через поляну. В любом случае сочувствую экипажу - вся служба у стенки на вечном ремонте... Печалька
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:20
    0
    "Напомним, что 17 декабря 2021 года на корвете "Проворный", находящемся на "Северной верфи", вспыхнул сильный пожар, в результате которого надстройка корабля оказалась полностью уничтожена, пострадал корпус. , что 17 декабря 2021 года на корвете "Проворный", находящемся на "Северной верфи", вспыхнул сильный пожар, в результате которого надстройка корабля оказалась полностью уничтожена, пострадал корпус. "
    Надо полагать- корпус чёрный, надстройка из АМГ. Нынче такая схема в трэнде.
    Сильный пожар. Что ж там так люто гореть-то могло?!.
    Ну и вишня на торте, от температур- повело измещающий корпус.
    Это- только мои предположения.
    Ничего не утверждаю.