Ядерный арсенал Пакистана сегодня

Пакистан продолжает развивать свой ядерный потенциал за счет увеличения количества боеголовок, систем доставки, а также растет и промышленная база по производству расщепляющихся материалов. По оценкам западных экспертов, Пакистан в настоящее время имеет арсенал ядерного оружия, насчитывающий около 170 боеголовок.
В 1999 году Агентство военной разведки США прогнозировало, что к 2020 году Пакистан будет иметь от 60 до 80 боеголовок (US Defense Intelligence Agency 1999, 38), но с тех пор было разработано и развернуто несколько новых систем вооружения, что приводит к более высоким оценкам. Общая оценка имеет значительную неопределенность, поскольку ни Пакистан, ни другие страны не публикуют достаточно информации о пакистанском ядерном арсенале.
Благодаря разработке нескольких новых систем доставки, четырем реакторам по производству плутония и расширяющейся инфраструктуре по обогащению урана, запасы Пакистана имеют потенциал для дальнейшего увеличения в течение следующих нескольких лет. Размер этого прогнозируемого увеличения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, сколько ядерных пусковых установок Пакистан планирует развернуть, как будет развиваться его ядерная стратегия и насколько вырастет индийский ядерный арсенал.
По нашим оценкам, при нынешних темпах роста арсенал страны потенциально может вырасти примерно до 200 боеголовок к концу 2020-х годов. Но если Индия значительно не расширит свой арсенал или продолжит наращивать свои обычные вооруженные силы, кажется разумным ожидать, что ядерный арсенал Пакистана не будет расти бесконечно, а может начать выравниваться по мере завершения его текущих программ вооружений.
Оценки, сделанные экспертами из издания Nuclear Notebook, основаны на сочетании анализа открытых источников:
1) государственных показателей, например, правительственных официальных заявлений, рассекреченных документов, бюджетных сведений, информации, которую дает демонстрация новых ракетных комплексов на ежегодных военных парадах, и материалов о раскрытых международных договорах;
2) данных негосударственного происхождения, например, сообщений средств массовой информации, сведений из аналитических центров и отраслевых публикаций;
3) информации, полученной с коммерческих спутниковых снимков.
Поскольку каждый из этих источников предоставляет различную и довольно ограниченную информацию, которая подвержена различной степени неопределенности, необходима перепроверка каждого файла данных, используя несколько источников и дополняя их частными беседами с официальными лицами, когда это возможно.
Анализ ядерных сил Пакистана полон неопределенности, учитывая отсутствие официальных государственных данных. Правительство Пакистана никогда публично не раскрывало размеры своего арсенала и обычно не комментирует свою ядерную доктрину.
В отличие от некоторых других государств, обладающих ядерным оружием, Пакистан не публикует регулярно никакой официальной документации, объясняющей контуры его ядерной политики или доктрины. Всякий раз, когда подобные подробности появляются в публичном дискурсе, они обычно исходят от отставных чиновников, комментирующих ситуацию в личном качестве.
Наиболее регулярным официальным источником информации о пакистанском ядерном оружии является Служба по связям с общественностью (ISPR), медиаподразделение Вооруженных сил Пакистана, которое публикует регулярные пресс-релизы о запусках ракет и иногда сопровождает их видеороликами о запусках.
Время от времени другие страны предлагают официальные заявления или анализ ядерных сил Пакистана. Например, отчеты ВВС США об угрозах баллистических и крылатых ракет включают анализ пакистанских ракетных сил. Будучи региональным конкурентом Пакистана, индийские официальные лица также время от времени делают заявления о ядерном оружии Пакистана, хотя к таким заявлениям следует относиться с долей скептицизма, поскольку они часто имеют политическую мотивацию.
Аналогично, индийские СМИ часто либо преувеличивают, либо преуменьшают характеристики пакистанского арсенала, в зависимости от желаемого эффекта и аудитории. Пакистанские СМИ также склонны к частым приукрашиваниям при описании арсенала страны.
Учитывая отсутствие надежных данных, коммерческие спутниковые снимки стали особенно важным ресурсом для анализа ядерных сил Пакистана. Спутниковые снимки позволяют идентифицировать авиационные, ракетные и военно-морские базы, а также потенциальные подземные хранилища.
Самой большой проблемой анализа пакистанских ядерных сил с помощью спутниковых изображений является отсутствие надежных данных, с помощью которых можно было бы перепроверить информацию, полученную на спутниковых изображениях, особенно в отношении того, связаны ли определенные военные базы с ядерными или обычными ударными миссиями, или с тем и другим.
В целом отсутствие точных данных о ядерных силах Пакистана приводит к более низкой степени доверия к оценкам последнего выпуска Nuclear Notebook по сравнению с оценками большинства других стран, обладающих ядерным оружием.
Ядерная доктрина Пакистана
В рамках своей более широкой философии «надежного минимального сдерживания», которая стремится подчеркнуть оборонительную и ограниченную ядерную позицию, Пакистан действует в соответствии с ядерной доктриной, которую он называет «полным спектром сдерживания». Эта позиция направлена главным образом на сдерживание Индии, которую Пакистан считает своим главным противником. Вера в то, что ядерное оружие Пакистана сдерживает Индию, с середины 1980-х годов укрепила ценность ядерного оружия в расчетах национальной безопасности.
В мае 2023 года генерал-лейтенант (в отставке) Халид Кидвай – советник Национального командования Пакистана, которое курирует разработку, доктрину и применение ядерного оружия, – выступил с речью в Институте стратегических исследований Исламабада (ISSI), где предложил его описание того, что влечет за собой «полный спектр сдерживания». По мнению Кидвая, «полный спектр сдерживания» подразумевает следующее:
«Пакистан обладает полным спектром ядерного оружия в трех категориях: стратегическом, оперативном и тактическом, с полным покрытием большой территории Индии и ее отдаленных территорий; Индийское стратегическое ядерное оружие в зоне досягаемости.
Пакистан обладает широким диапазоном мощностей оружия от 0,5 кт до 40 кт, а их количество достаточно, чтобы сдержать объявленную противником политику массированного возмездия.
Таким образом, «контрмассированное возмездие» Пакистана может быть столь же разрушительным, если не более.
Что Пакистан сохраняет за собой свободу выбора из полного спектра целей в «богатой на цели Индии», несмотря на местную индийскую ПРО или российские С-400, включая цели противодействия, противодействия силе и поля боя».
Пакистан обладает широким диапазоном мощностей оружия от 0,5 кт до 40 кт, а их количество достаточно, чтобы сдержать объявленную противником политику массированного возмездия.
Таким образом, «контрмассированное возмездие» Пакистана может быть столь же разрушительным, если не более.
Что Пакистан сохраняет за собой свободу выбора из полного спектра целей в «богатой на цели Индии», несмотря на местную индийскую ПРО или российские С-400, включая цели противодействия, противодействия силе и поля боя».
По словам Кидвая, который ранее занимал пост генерального директора Отдела стратегических планов, «полный спектр» аспекта политики сдерживания Пакистана включает в себя как «горизонтальные», так и «вертикальные» элементы.
Горизонтальный аспект относится к ядерной «триаде» Пакистана, включающей Командование стратегических сил армии (ASFC), Командование стратегических сил ВМС (NSFC) и Стратегическое командование ВВС (AFSC).
Вертикальный аспект относится к трем уровням мощности ядерных зарядов – «стратегическому, оперативному и тактическому», а также к дальности действия «от нуля метров до 2 750 километров», что позволяет Пакистану держать под прицелом всю территорию Индии (Кидваи, 2023).
Кидвай и другие бывшие пакистанские высокопоставленные офицеры объясняли, что эта позиция – а также особый акцент Пакистана на нестратегическом ядерном оружии – специально задумана как ответ на предполагаемую индийскую доктрину «холодного старта» (Кидваи 2020).
Доктрина «холодного старта» – это предполагаемое намерение Индии нанести крупномасштабные удары с использованием обычных вооружений или вторжения на территорию Пакистана, не вызывая ответного ядерного удара со стороны Пакистана. Пакистан отреагировал на эту предполагаемую доктрину, добавив несколько систем вооружения малой дальности и меньшей мощности, способных нести ядерное оружие, специально предназначенных для противодействия военным угрозам ниже стратегического уровня.
Примером такого маломощного ядерного оружия ближнего действия является пакистанская баллистическая ракета «Наср» (Hatf-9). В 2015 году Кидвай заявил, что «Наср» был «рожден из-за того, что я упомянул о некоторых людях на другой стороне, играющих с идеей найти место для обычной войны, несмотря на ядерное оружие Пакистана».
По словам Кидвая, понимание Пакистаном стратегии «холодного старта» Индии заключалось в том, что Дели предполагал нанести быстрые удары по Пакистану в течение двух-четырех дней одновременно с участием восьми-девяти бригад: ударных сил, которые будут включать примерно от 32 000 до 36 000 военнослужащих. «Я твердо убежден, что, внося разнообразие тактического ядерного оружия в арсенал Пакистана и в дебаты о стратегической стабильности.
После заявления Кидвая, министр иностранных дел Пакистана Айзаз Чаудри публично признал существование пакистанского «тактического ядерного оружия малой мощности», по-видимому, впервые это сделал высокопоставленный правительственный чиновник (India Today, 2015 ). В то время тактические ракеты еще не были развернуты, но цель их развертывания подробно объяснил министр обороны Пакистана Хаваджа М. Асиф в интервью изданию Geo News. в сентябре 2016 года:
«На нас постоянно давят снова и снова, что наше тактическое (ядерное) вооружение, в котором мы имеем превосходство, что у нас тактического оружия больше, чем нам нужно.
Международно признано, что у нас есть превосходство, и если возникнет угроза нашей безопасности или если кто-то вступит на нашу землю, и если чьи-то замыслы будут представлять угрозу нашей безопасности, мы без колебаний воспользуемся этим оружием для нашей защиты».
Международно признано, что у нас есть превосходство, и если возникнет угроза нашей безопасности или если кто-то вступит на нашу землю, и если чьи-то замыслы будут представлять угрозу нашей безопасности, мы без колебаний воспользуемся этим оружием для нашей защиты».
В журналистском исследовании Таслима и Далтона, проведенном в 2019 году, утверждается, что при разработке своей нестратегической ядерной стратегии Пакистан в некоторой степени копировал стратегию гибкого реагирования НАТО, не обязательно понимая, как она будет работать (Таслим и Далтон, 2019).
Ядерная политика Пакистана – особенно, разработка и развертывание тактического ядерного оружия – вызвала серьезную обеспокоенность в других странах, Соединенные Штаты опасаются, что это увеличивает риск эскалации и снижает порог использования ядерного оружия в военном конфликте с Индией.
За последние полтора десятилетия оценка США безопасности ядерного оружия в Пакистане, похоже, значительно изменилась: от уверенности в безопасности к озабоченности, особенно из-за развертывания тактического ядерного оружия. В 2007 году представитель Госдепартамента США заявил Конгрессу, что «мы, я думаю, достаточно уверены в том, что у них есть надлежащие структуры и гарантии для поддержания целостности своих ядерных сил и не допускать каких-либо компромиссов» (Boucher 2007).
Администрация Трампа повторила эту оценку в 2018 году:
«Мы особенно обеспокоены разработкой тактического ядерного оружия, предназначенного для использования на поле боя. Мы считаем, что эти системы более подвержены террористическим хищениям и повышают вероятность обмена ядерными ударами в регионе»
(Economic Times 2017).
Стратегия администрации Трампа в Южной Азии в 2017 году призвала Пакистан прекратить укрывать террористические организации, в частности, «предотвратить попадание ядерного оружия и ядерных материалов в руки террористов» (Белый дом 2017).
В «Оценке мировой угрозы 2019 года» директор национальной разведки США Дэниел Р.
Коутс заявил:
«Пакистан продолжает разрабатывать новые типы ядерного оружия, включая тактическое оружие малой дальности, крылатые ракеты морского базирования, крылатые ракеты воздушного базирования и баллистические ракеты большой дальности», отмечая, что «новые типы ядерного оружия создадут новые риски для динамики эскалации и безопасности в регионе»
(Coats 2019, 10).
Агентство военной разведки, похоже, немного смягчило свои формулировки в своих оценках мировых угроз на 2021 и 2022 годы, заявив, что «Пакистан, скорее всего, продолжит модернизировать и расширять свой ядерный потенциал, проводя тренировки с использованием развернутого оружия и разрабатывая новые системы доставки…», но не отмечая явно присущих рисков эскалации.
Пакистанские официальные лица, со своей стороны, отвергают подобные опасения. В 2021 году тогдашний премьер-министр Имран Хан заявил, что он «не уверен, наращиваем ли мы ядерный арсенал или нет, потому что, насколько мне известно… единственная цель пакистанского ядерного оружия – это не наступление, а оборона». Он добавил, что «ядерный арсенал Пакистана служит просто средством сдерживания, чтобы защитить себя».
Ядерная безопасность, принятие решений и кризисное управление
После многих лет широко разрекламированной обеспокоенности США по поводу безопасности пакистанского ядерного оружия. Пентагон разрабатывает планы действий на случай его использования в случае кризиса, пакистанские официальные лица неоднократно подвергали сомнению мнение о том, что безопасность их ядерного оружия недостаточна.
Самар Мубарик Мунд, бывший директор Комплекса национальной обороны страны, объяснил в 2013 году, что – «пакистанская ядерная боеголовка собирается через одиннадцать часов, после получения приказа на применение. Она хранится в разобранном виде из трех-четырех частей в трех-четырех разных местах. Если ядерное оружие не нужно запускать, то оно никогда не будет доступно в собранном виде» (World Bulletin 2013).
Несмотря на недавнее усиление Пакистаном мер по обеспечению безопасности своих военных баз и объектов, на приеме в комитете предвыборной кампании Демократической партии Конгресса в октябре 2022 года президент США Джо Байден отметил, что Пакистан является «одной из самых опасных стран в мире» из-за отсутствия «сплоченности» в своих процедурах ядерной безопасности командования и контроля – комментарий президента США, который Пакистан решительно осудил.
Ядерная политика и принятие оперативных решений в Пакистане осуществляются Национальным командованием, которое возглавляет премьер-министр и включает в себя как высокопоставленных военных, так и гражданских чиновников. Основным органом, связанным с ядерной тематикой в Национальном командовании, является Отдел стратегических планов (SPD Force), который бывший директор SPD Force по вопросам контроля над вооружениями и разоружения описал как «уникальную организацию, несравненную с любой другой организацией, занимающейся ядерным оружием».
Оперативное планирование, разработка оружия, его хранение, бюджеты, контроль над вооружениями, дипломатия и политика, связанная с гражданским применением энергии, сельского хозяйства, медицины и т. д., – все это направляется и контролируется SPD Force».
Кроме того, SPD Force «отвечает за ядерную политику, стратегию и ядерную доктрину. Он формулирует стратегию развития сил трех видов стратегических сил, оперативное планирование на уровне объединенных служб и контролирует перемещения и развертывание всех ядерных сил.
Национальное командование было созвано после того, как Индия и Пакистан вступили в открытые боевые действия в феврале 2019 года, когда индийские истребители сбросили бомбы на позиции сухопутный войск Пакистана возле города Балакот в ответ на взрыв террориста-смертника, организованный базирующейся в Пакистане группировкой боевиков. В ответ пакистанские самолеты сбили индийский МиГ-21 и захватили индийского пилота, а через неделю вернули его и созвали Национальное командование.
После встречи высокопоставленный пакистанский военный высказал, по всей видимости, плохо завуалированную ядерную угрозу: «Надеюсь, вы знаете, что означает Национальное командование и что оно собой представляет. Я сказал, что мы вас удивим. Подождите этого сюрприза. … Вы выбрали путь войны, не зная о последствиях для мира и безопасности в регионе». В своих мемуарах, опубликованных в январе 2023 года.
9 марта 2022 года Индия случайно запустила крылатую ракету «БраМос», которая пересекла границу с Пакистаном и пролетела около 124 километров, прежде чем разбиться возле города Миан-Чанну. Это был крайне редкий случай, когда страна, обладающая ядерным оружием, запускала ракету по территории другой ядерной державы.
Последующее индийское расследование показало, что инцидент произошел в результате отклонения от стандартных процедур эксплуатации во время «планового технического обслуживания и проверок». Индия сделала публичное заявление, объявив об инциденте, и уволила трех ответственных офицеров ВВС Индии. Однако Пакистан не был удовлетворен и отверг «предполагаемое закрытие Индией крайне безответственного инцидента», настаивая на совместном расследовании обстоятельств аварии (Министерство иностранных дел Пакистана, 2022).
Помимо непрозрачности самого инцидента, Индия засекретила все обстоятельства относительно инцидента, произошедшего сразу после запуска ракеты, примечательно то, что Пакистан, возможно, неправильно отследил ракету во время ее полета. На пресс-конференции после запуска ракеты пакистанские военные продемонстрировали карту, показывающую их интерпретацию полета ракеты, и отметили, что «действия, ответные меры, все… все было идеально».
Мы обнаружили это вовремя и позаботились о нем». Однако траектория полета, представленная Пакистаном, включала некоторые расхождения в отношении места запуска ракеты, а также ее предполагаемой цели, и публично оспаривалась индийскими источниками.
По данным одного из индийских информагенств, в отсутствие разъяснений со стороны Индии Операционный центр противовоздушной обороны ВВС Пакистана немедленно приостановил полеты всех военных и гражданских самолетов почти на шесть часов и, как сообщается, привел передовые авиабазы и ударные самолеты в состояние повышенной боевой готовности. Военные источники Пакистана заявили, что эти базы оставались в состоянии боевой готовности до 13:00 14 марта.
Пакистанские официальные лица, подтвердили это, отметив, что «какие бы процедуры ни начинались, какие бы тактические действия ни предпринимались, они были предприняты». Хотя в отчете о баллистических и крылатых ракетах Национального центра воздушно-космической разведки ВВС США индийская ракета «БраМос» указана как обычная, этот инцидент потенциально мог бы обостриться, если бы он произошел в предыдущий период напряженных отношений между двумя ядерными странами (Национальный Центр воздушно-космической разведки 2017, 37).
Более того, Пакистан и Индия не имеют надежных механизмов прозрачности и кризисного управления: с 1988 года две страны ежегодно обмениваются ежегодным списком ядерных объектов, и между двумя странами существует военная горячая линия высокого уровня. Однако пакистанские официальные лица отметили, что в течение семи минут полета ракеты Индия не использовала горячую линию, чтобы предупредить Пакистан о случайном запуске.
Самолеты, способные нести ядерное оружие, и ракетное оружие «воздух-поверхность»
Самолеты-носители ядерного оружия – пакистанские истребительные эскадрильи Mirage III и Mirage V. Истребители-бомбардировщики «Мираж» ВВС Пакистана (PAF) размещены на двух авиабазах. На авиабазе Масрур недалеко от Карачи находится 32-е крыло – три эскадрильи «Мираж»: 7-я эскадрилья («Бандиты»), 8-я эскадрилья («Хайдеры») и 22-я эскадрилья («Гази»).
Возможно, защищенные складские помещения хранения ядерного оружия расположены в пяти километрах к северо-западу от авиабазы, а с 2004 года в Масруре были построены тщательно охраняемые подземные сооружения, которые потенциально могут быть предназначены для поддержки миссии по нанесению ядерного удара. Что включает в себя потенциальный ангар боевого дежурства с возможностью хранения оружия в защищенных подземных хранилищах.
Вторая авиабаза «Миражей» – авиабаза Рафики возле Шоркота, на которой базируется 34-е авиакрыло с двумя эскадрильями «Миражей»: 15-й эскадрильей («Кобры») и 27-й эскадрильей («Заррас»). 25 февраля 2021 года президент Пакистана Ариф Алви посетил базу во время церемонии вручения премии «50-летие «Миражей» на службе», на которой в воздушном параде было продемонстрировано в полете 11 истребителей-бомбардировщиков «Мираж V».
Считается, что «Мираж-5» выполняет ударную роль по небольшому пакистанскому арсеналу ядерных авиабомб свободного падения (гравитационных бомб), а «Мираж-3» используется как носитель КР класса «воздух-поверхность», пакистанских крылатых ракет воздушного базирования «Раад» (КРВБ), а также более совершенной «Раад-II». ВВС Пакистана добавили к «Миражу» возможность дозаправки в воздухе, что значительно улучшило возможности нанесения ядерного удара по целям на глубину до 2 000 км. Несколько «Миражей», представленных на церемонии награждения на авиабазе Рафики в 2021 году, были оснащены дозаправочными штангами.
Предполагается, что КРВБ двойного назначения «Раад» воздушного базирования подвергалась тестовым пускам как минимум шесть раз, последний раз в феврале 2016 года. Правительство Пакистана заявляет, что «Раад» «может доставлять ядерные и обычные боеголовки с большой точностью» на дальности до 350 км и «дополнять потенциал сдерживания Пакистана» за счет достижения «возможности стратегического противостояния на суше и на море».
Во время военного парада в 2017 году Пакистан продемонстрировал то, что, как утверждается, было Ra'ad-II ALCM, по-видимому, усовершенствованной версией основной версии КР Ra'ad с новым воздухозаборником двигателя и конфигурацией хвостового оперенья. Пакистан последний раз испытывал Ra'ad-II в феврале 2020 года и было заявлено тогда, что ракета может достигать целей на расстоянии до 600 км.
Нет никаких свидетельств того, что какая-либо система «Раад» была развернута по состоянию на июль 2023 года; однако одним из потенциальных мест развертывания в конечном итоге может стать авиабаза Масрур недалеко от Карачи, которая является домом для нескольких эскадрилий «Мираж» и включает в себя уникальные подземные объекты, которые могут быть хранилищем ядерного оружия.
Чтобы заменить устаревшие самолеты Mirage III и V ВВС Пакистана, Пакистан приобрел более 100 самолетов JF-17, которые производятся совместно с Китаем, и планирует приобрести еще около 188 самолетов JF-17. Эти самолеты постоянно модернизируются новыми «технологическими блоками». Сообщается, что Пакистан принял первую партию из 12 самолетов JF-17 Block III в состав 16-й эскадрильи («Черные пантеры») в марте 2023 года.
В нескольких сообщениях говорится, что Пакистан, возможно, намеревается оснастить JF-17 КРВБ двойного назначения Ra'ad, чтобы новый самолет мог в конечном итоге взять на себя роль носителя ударных ядерных КРВБ вместо устаревшего и физически и морально Mirage III/V. В марте 2023 года во время репетиции парада в честь Дня Пакистана 2023 года (который впоследствии был отменен) появились в воздухе JF-17 Thunder Block II, несущие что-то похожее на КРВБ Ra'ad-I, такая конфигурация наблюдалась впервые.
Ядерный потенциал устаревших истребителей F-16 ВВС Пакистана неизвестен. Хотя по контракту с Соединенными Штатами Пакистан был обязан не модифицировать самолет для доставки ядерного оружия, впоследствии появилось множество заслуживающих доверия сообщений, предполагающих, что Пакистан намеревался сделать это. В сентябре 2022 года администрация Байдена согласилась на сделку на сумму 450 миллионов долларов, чтобы помочь поддержать пакистанскую программу самолетов F-16 (Агентство США по сотрудничеству в области оборонной безопасности, 2022).
Истребители F-16A/B базируются в составе 38-го авиакрыла на авиабазе Мушаф (бывшая Саргодха), расположенной в 160 км к северо-западу от Лахора на северо-востоке Пакистана. Сформированные в 9-ю и 11-ю эскадрильи («Гриффины» и «Стрелы» соответственно), эти самолеты имеют радиус действия до 1 600 км (с возможностью увеличения при оснащении подвесными баками) и, скорее всего, оснащены оборудованием, позволяющим нести по одной ядерной бомбе на центральном пилоне.
Если F-16 выполняют задачу нанесения ядерного удара, закрепленные за ними ядерные авиабомбы, скорее всего, не хранятся на самой базе, а потенциально размещены на комплексе хранения оружия Саргодха, расположенном в 10 км к югу. В случае кризиса бомбы могли быть быстро переброшены на базу, либо F-16 могли рассредоточиться по базам вблизи подземных хранилищ и получить там ядерное оружие. Пакистан, похоже, укрепляет бункеры для хранения ядерных боеприпасов.
Новые F-16C/D базируются в составе 39-го авиакрыла на авиабазе Шахбаз недалеко от Джакобабада на севере Пакистана. Крыло было модернизировано до F-16C/D от Mirages в 2011 году и на данный момент имеет одну эскадрилью: 5-ю эскадрилью (известную как «Соколы»). База претерпела значительное расширение: с 2004 года были добавлены многочисленные складские строения для хранения боеприпасов.
Что касается F-16A/B, то если база выполняет ядерную миссию, то вооружение, закрепленное за F-16C/D, скорее всего, хранится в других местах в специальных хранилищах. Несколько (до 6) F-16 также можно увидеть на авиабазе Минхас (Камра) к северо-западу от Исламабада, хотя эти самолеты, возможно, перелетели для ремонта или выполнения регламентных работ на базе. Эскадрилья F-16C была продемонстрирована на параде в честь Дня Пакистана в 2022 году.
Несмотря на сообщения о самолетах F-16 и недавнюю публичную демонстрацию КРВБ «Раад», подвешенную на JF-17, все еще существует слишком много неопределенностей, связанных с этими двумя самолетами, чтобы с уверенностью приписывать любому из них специальную роль в нанесении ядерного удара. В результате F-16 ВВС США исключены из настоящего «Ядерного дневника», а истребители JF-17 указаны со значительной неопределенностью.
Баллистические ракеты наземного базирования
Судя по всему, у Пакистана в настоящее время имеется шесть типов твердотопливных мобильных ракетных комплексов, способных нести ядерные боеголовки малой дальности «Абдали» (Хатф-2), «Газнави» (Хатф-3), «Шахин-I/A» (Хатф-4) и «Наср» (Hatf-9), а также два типа БРСД Ghauri (Hatf-5) и «Шахин-II» (Hatf-6). Две другие баллистические ракетные системы, способные нести ядерные боеголовки, в настоящее время находятся в стадии разработки: «Шахин-III» средней дальности и «Абабил» с РГЧ ИН. Все пакистанские ракеты, способные нести ядерные боеголовки, за исключением «Абдали», «Гаури», «Шахин-II» и «Абабил», были продемонстрированы на параде в честь Дня Независимости Пакистана в марте 2021 года.
«Наср», «Гаури», «Шахин-IA/II», а также КР «Бабур-1А» и «Раад-II» были представлены во время парада в честь Дня Пакистана 2022 года.
За последние два десятилетия пакистанские ракетно-ядерные силы совершили качественный технологический скачок от ракет, оснащенных ЖРД, технологий 1950-х годов до современных ракет с РДТТ и системами наведения на основе спутниковых навигационных систем.
Развернуто девять ракетных баз, в том числе пять вдоль индийской границы для систем малой дальности («Бабур», «Газневи», «Шахин-I», «Наср, и четыре ракетные базы дальше вглубь страны для систем средней дальности («Шахин-II» и «Гаури»). В 2022 и 2023 году Пакистан провел значительно меньше тестовых пусков ракет, чем в предыдущие годы, что может быть связано с продолжающейся политической нестабильностью в Пакистане и протестами по всей стране после свержения и последующего ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана в середине 2022 года.
Твердотопливная одноступенчатая ракета ближнего действия «Абдали» (Хатф-2) находится в разработке уже долгое время. В 1997 году Пентагон сообщил, что «Абдали», похоже, была снята с производства, но летные испытания возобновились в 2002 году, а последний раз заявлялось об испытательном пуске в 2013 году. Ракета дальностью 200 километров несколько раз демонстрировалась на парадах на четырехосном мобильном транспортере ПУ. Пробел в летных испытаниях указывает на то, что программа «Абдали» могла столкнуться с техническими трудностями.
После испытаний 2013 года агентство по связям с общественностью Inter Services заявило, что «Абдали»: «несет как ядерные, так и обычные боеголовки» и «обеспечивает возможности оперативного уровня для стратегических сил Пакистана». В заявлении говорится, что испытательный пуск «укрепляет потенциал сдерживания Пакистана, как на оперативном, так и на стратегическом уровнях».
Твердотопливная одноступенчатая ракета малой дальности «Газнави» (Хатф-3) проходила испытания в 2019, 2020 году и дважды в 2021 году – это первые зарегистрированные испытательные пуски с 2014 года. Это важная веха в проверке готовности пакистанских ракет ядерных сил, тестовый пуск «Газнави» в 2019 году был проведен ночью.
После каждого испытания пакистанские военные заявляли, что «Газнави» «способна доставлять несколько типов боеголовок на дальность до 290 километров». Ее малая дальность означает, что «Газнави» не может нанести удар по Дели с территории Пакистана, а армейские подразделения, оснащенные этой ракетой, вероятно, базируются относительно недалеко от индийской границы.
«Шахин-I» (Хатф-4) – это одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности двойного назначения с максимальной дальностью пуска 650 км, находящаяся на вооружении с 2003 года. «Шахин-I» находится на вооружении. С 2012 года во многих тестовых пусках Shaheen-I использовалась версия увеличенной дальности, широко известная как Shaheen-IA. Правительство Пакистана, заявившее дальность действия Shaheen-IA в 900 км, использовало оба обозначения. Последний раз Пакистан провел испытания Shaheen-I в ноябре 2019 года и Shaheen-IA в марте и ноябре 2021 года.
Потенциальные места развертывания «Шахин-1» включают Гуджранвалу, Окара и Пано-Акил. «Шахин-I» был показан на параде в честь Дня Пакистана в 2021 году, но на параде 2022 года он был заменен на «Шахин-IA».
Всего развернуто 16 ПУ «Шахин-I/IA» и 24 ПУ «Шахин-2».
Одной из самых спорных новых ракет, способных нести ядерные боеголовки, в пакистанском арсенале является «Наср» (Хатф-9), твердотопливная ракета малой дальности, первоначально имевшая дальность всего 60 км, но недавно прошла модернизацию с целью увеличить дальность пуска до 70 км. Однако, поскольку её дальность действия слишком мала для атаки стратегических целей внутри Индии, «Наср», похоже, предназначена исключительно для оборонительного использования на поле боя против вторжения индийских войск.
По заявлению пакистанского правительства, «Наср» «несет ядерные боеголовки соответствующей мощности с высокой точностью, способностью стрелять и маневрировать» и была разработана как «система быстрого реагирования», чтобы «повысить сдерживающую ценность» программы развития стратегического оружия Пакистана «на более коротких дистанциях» для сдерживания развивающихся угроз», включая, очевидно, так называемую доктрину Индии «холодного старта». Более поздние испытания системы «Наср», в том числе два испытания за одну неделю в январе 2019 года, были направлены на то, чтобы продемонстрировать возможность залпового пуска системы. Всего развернуто 24 ПУ.
Разведывательное сообщество США включило «Наср» в список развернутых систем с 2013 года (Национальный центр воздушной и космической разведки, 2013 год), и, учитывая, что на данный момент было проведено в общей сложности 15 тестовых пусков, система, очевидно, уже принята на вооружение и развертывается. Потенциальные места развертывания включают Гуджранвалу, Окара и Пано-Акил.
Двухступенчатая твердотопливная ракета средней дальности «Шахин-II» (Хатф-6), похоже, вступила в строй после многих лет разработки. Комплекс национальной обороны Пакистана собирает пусковые установки «Шахин-II», по крайней мере, с 2004 или 2005 года, а в отчете разведывательного сообщества США за 2020 год говорится, что развернуто «менее 50» пусковых установок «Шахин-II» (Национальный центр воздушной и космической разведки, 2020).
После последнего тестового пуска «Шахин-II» в мае 2019 года МО Пакистана сообщило, что дальность полета составляет всего 1500 км, но Национальный центр воздушно-космической разведки США (NASIC) продолжает утверждать, что дальность полета «Шахин-II» порядка 2 000 км.
Новейшая пакистанская двухступенчатая твердотопливная БР средней дальности Shaheen-III была впервые публично показана на параде в честь Дня Независимости Пакистана в 2015 году. После третьего тестового пуска в январе 2021 года правительство Пакистана заявило, что ракета может доставить либо одну ядерную, либо обычную боеголовку на дальность 2 750 км, что делает ее системой самой большой дальности, которую когда-либо испытывал Пакистан.
Последний тестовый пуск состоялся в апреле 2022 года, который, по словам правительства Пакистана, был «направлен на повторную проверку различных конструктивных и технических параметров системы вооружения». Shaheen-III размещается на мобильном восьмиосном транспортере ПУ, которая, как сообщается, поставляется Китаем (Panda 2016). Прежде, чем система встанет на боевое дежурство, возможно, потребуется еще несколько тестовых пусков.
Дальность действия «Шахин-III» достаточна, чтобы поразить всю материковую Индию со стартовых позиций на большей части территории Пакистана к югу от Исламабада. Но ракета, очевидно, была разработана для большего. По словам генерала Кидвая, дальность в 2 750 км была определена необходимостью иметь возможность брать под прицел Никобарские и Андаманские острова в восточной части Индийского океана, которые «разрабатываются как стратегические базы», где «Индия могла бы подумать о размещении своих войск». Но для того, чтобы «Шахин-III» дальностью 2 750 км достигала Андаманских и Никобарских островов, ее необходимо запустить с позиций в самой восточной части Пакистана, недалеко от границы с Индией.
Самая старая в Пакистане баллистическая ракета средней дальности, способная нести ядерную боеголовку, одноступенчатая жидкотопливная ракета «Гаури» (Hatf-5) последний раз была испытана в октябре 2018 года. Ghauri создана на базе северокорейской баллистической ракеты средней дальности Nodong.
Правительство Пакистана заявляет, что Ghauri может нести одну обычную или ядерную боеголовку на дальность до 1 300 км. Тем не менее NASIC указывает, что дальность ее действия немного ниже и составляет 1 250 км, и предполагает, что было развернуто «менее 50» пусковых установок Ghauri (Национальный центр воздушной и космической разведки, 2020). Дополнительное время, необходимое для заправки ракеты перед запуском, делает Ghauri более уязвимой для атак, чем новейшие пакистанские твердотопливные ракеты. Таким образом, вполне возможно, что версии «Шахин» большей дальности могут в конечном итоге заменить «Гаури».
24 января 2017 года Пакистан провел тестовый пуск новой баллистической ракеты средней дальности под названием «Абабил», которая, по словам правительства, «способна нести несколько боеголовок с использованием технологии РГЧ ИН. Трехступенчатая твердотопливная ракета, способная нести три ядерные боеголовки индивидуального наведения, которая в настоящее время разрабатывается в Национальном оборонном комплексе, ракета, по-видимому, создана на базе «Шахин-III» и нового твердотопливного ракетного двигателя и имеет дальность полета 2 200 км.
После тестового пуска правительство Пакистана заявило, что испытание было нацелено на проверку «различных конструктивных и технических параметров» ракеты и что БРСД «Абабил» «направлена на обеспечение живучести пакистанских баллистических ракет в условиях растущей региональной системы противоракетной обороны (ПРО)… и дальнейшее усиление сдерживания». Развитие потенциала разделяющихся боеголовок индивидуального наведения, судя по всему, задумано как контрмера против запланированной Индией системы противоракетной обороны. По состоянию на июль 2023 года статус БРСД «Абабил» остается неясным.
Ракетные базы
Общее количество и расположение пакистанских ракетных баз и объектов, способных нести ядерное оружие, остаются неизвестными.
В частности, очень сложно провести различие между пакистанскими военными базами, предназначенными для выполнения только обычных ударных задач, и теми, которые предназначены для выполнения ударных функций двойного назначения или для нанесения конкретных ядерных ударов.
Анализ коммерческих спутниковых изображений показывает, что Пакистан имеет как минимум пять ракетных баз на границе с Индией.
Ракетная база «Акро»
База «Акро» расположена примерно в 18 км к северу от Хайдарабада в южной части провинции Синд и примерно в 145 км от границы с Индией. База занимает площадь около 6,9 кв. км и с 2004 года постепенно расширяется. На территории «Акро» размещено 6 укрытий ангарного типа, аналогичных нашим «Крона», для БРСД «Пионер», которые, судя по всему, рассчитаны на 12 пусковых установок.
Под этим «гаражным комплексом» находится уникальное подземное сооружение, строительство которого можно было увидеть на спутниковых снимках. Подземное сооружение состоит из двух крестообразных секций, соединенных центральным коридором, который ведет к двум зданиям по обе стороны через крытые пандусы.
На базе размещено 12 мобильных ПУ КРНБ «Бабур».
Ракетная база «Гуджранвала»
Гарнизон Гуджранвала – один из крупнейших военных комплексов Пакистана. Он занимает площадь почти 30 квадратных километров в северо-восточной части провинции Пенджаб и расположен примерно в 60 километрах от границы с Индией. С 2010 года гарнизон Гуджранвала добавил к востоку от вероятного места хранения обычных боеприпасов нечто, похожее на зону пусковых установок TEL, которая вступила в строй в 2014 или 2015 году.
Зона TEL состоит из двух идентичных секций, каждая из которых содержит несколько пусковых установок, гаражи, а также, возможно, зал для погрузки оружия с укрепленными насыпями, соединенными крытым переходом с чем-то, похоже, укрепленным бункером для хранения оружия. Также имеется техническая зона немного южнее основной зоны TEL для обслуживания пусковых установок.
На спутниковых снимках можно увидеть несколько грузовиков, сильно напоминающих ракетный комплекс малой дальности «Наср». Хотя невозможно быть уверенным, эти грузовики, судя по всему, имеют спаренную пусковую установку, похожую на ту, которую можно увидеть на фотографиях тестового пуска ракеты Nasr.
Ракетная база «Хуздар»
База «Хуздар» расположена примерно в 220 км к западу от Суккура на юго-востоке провинции Белуджистан и является самым дальним из известных ракетных гарнизонов от индийской границы. База разделена на две части: северную и южную (где базируются мобильные ПУ БР).
В конце 2017 года южная часть базы расширила свой периметр, включив в нее три дополнительных защищенных укрытия для ПУ, в результате чего их общее количество достигло шести.
На территории базы располагаются два многоэтажных здания для хранения боеголовок с крытыми пандусами, ведущими к возможному подземному складу ядерного оружия, подобному тому, что имеется на базе «Акро».
На базе находятся ракетные ПУ БР Ghauri или Shaheen-II.
Ракетная база «Панно-Акил»
База «Пано-Акил» расположена всего в 85 километрах от границы с Индией, в северной части провинции Синд и разделена на несколько частей, общая площадь которых составляет почти 20 квадратных километров.
На территории базы размещены восемь защищенных укрытий (последние три были построены в 2017 году), в каждом из которых есть места для шести мобильных ПУ БР. В дополнительном девятом укрытии, судя по всему, есть места только для пяти ПУ.
В общей сложности на этой базе потенциально может быть размещено 50 мобильных ПУ ракет «Бабур» и «Шахин-I».
Ракетна база «Саргодха»
База «Саргодха» – это большой комплекс, расположенный внутри и вокруг холмов Кирана, подкритического ядерного испытательного полигона, который Пакистан использовал для разработки своей ядерной программы с 1983 по 1990 год.
Гаражи TEL плюс еще два гаража разных размеров, которые можно использовать для технического обслуживания. Зона TEL не имеет такой же планировки или периметра, как другие зоны TEL по всей стране, хотя это может зависеть от возраста гарнизона.
Непосредственно к востоку от места хранения обычных боеприпасов находится подземное хранилище, встроенное в склон горного хребта. На снимках с коммерческих спутников видны как минимум 10 входов в подземные объекты, а также потенциальные объекты для хранения оружия и ракет.
Крылатые ракеты наземного и морского базирования
Пакистанское семейство крылатых ракет наземного и морского базирования находится в стадии развития, ведется работа над несколькими типами и модификациями.
Бабур (Хатф-7) – это дозвуковая крылатая ракета двойного назначения, внешне похожая на американскую крылатую ракету морского базирования «Томагавк», китайскую крылатую ракету наземного базирования DH-10 и российскую АS-15 воздушного базирования.
Правительство Пакистана описывает ракету «Бабур» как обладающую «способностями малозаметности», «высокой точностью» и «низкой высотой, малозаметной ракетой с высокой маневренностью». КР «Бабур» имеет меньший мидель (520 мм), чем пакистанские баллистические ракеты (1,5–1,8 м), что позволяет предположить определенный успех в миниатюризации ядерных боеголовок.
Крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) «Бабур-1» прошли испытания, проведено 12 тестовых пусков, программа НИОКР и летные испытания завершены и, скорее всего, будут приняты на вооружение. В разное время правительство Пакистана сообщало, что дальность полета составляет 600 км или 700 км, но разведывательное сообщество США определяет дальность пуска гораздо ниже – до 350 км (Национальный центр воздушной и космической разведки 2020).
Пакистан проводит работы по модернизации ракет «Бабур-1» до модификации «Бабур-1А», обновляя их авионику и навигационные системы, для повышения возможности ракеты по поражению целей, как на суше, так и на море. Тестовый пуск, проведенный в феврале 2021 года, показал, что дальность действия Babur-1A составляет 450 км.
Пакистан также разрабатывает усовершенствованную версию КР «Бабур», известную как «Бабур-2» или «Бабур-1Б». Тестовые пуски новой ракеты проведены в декабре 2016 года, апреле 2018 года и декабре 2021 года. Индийские средства массовой информации сообщили, что Бабур-2/Бабур-1Б провалил два предыдущих испытания, в апреле 2018 года и марте 2020 года. «Бабур-2/Бабур-1Б» имеет увеличенную дальность действия до 700 км и «способна нести различные типы боеголовок». Тот факт, что и «Бабур-1», и «улучшенный» «Бабур-2/Бабур-1Б» имеют дальность действия 700 км, указывает на то, что дальность действия исходной системы «Бабур-1», вероятно, была меньше.
Мобильные транспортеры – ПУ КР «Бабур» уже несколько лет наблюдаются на территории базы «Акро» к северо-востоку от Карачи. Пакистан также разрабатывает морскую версию КР «Бабур», известную как «Бабур-3». Ракета все еще находится в разработке, проведены два тестовых пуска: 9 января 2017 года с «подводной мобильной платформы» в Индийском океане; и 29 марта 2018 года с «подводной динамической платформы». Сообщается, что «Бабур-3» является морским вариантом КРНБ «Бабур-2» и имеет дальность действия 450 км.
Пакистан заявляет, что КР «Бабур-3» «способна доставлять различные типы полезной нагрузки… что… предоставит Пакистану надежную возможность второго удара, усиливая сдерживание», и описало это как «шаг к усилению политики, заслуживающей доверия на минимальное сдерживание».
КР «Бабур-3», наиболее вероятно, будет развернута на трех дизель-электрических подводных лодках ВМС Пакистана «Агоста-90Б». В апреле 2015 года правительство Пакистана одобрило закупку восьми подводных лодок с воздухонезависимой двигательной установкой (AIP) у Китая. Сделка предусматривала, что четыре подводные лодки будут построены на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае, а остальные четыре – на верфи Karachi Shipyard & Engineering Works в Пакистане.
21 декабря 2022 года приступили к резке стали для второй подводной лодки на верфи Карачи. Ожидается, что первая подводная лодка, строящаяся в Китае, будет доставлена к концу 2023 года, а остальные четыре, собранные в Карачи, как планируется, будут завершены к 2028 году. Вполне возможно, что этим новым подводным лодкам, которые будут называться класс «Хангор», в конечном итоге может быть отведена ядерная роль с помощью крылатой ракеты подводного базирования «Бабур-3».
Как только ракета «Бабур-3» поступит на вооружение, у Пакистана появится полноценная ядерная триада, подобная той, что была у Франции в 1980-е годы. Представитель МО Пакистана заявил, что пуск «Бабура-3» был вызван необходимостью соответствовать ядерной триаде Индии и «нуклеаризацией региона Индийского океана». Он также отметил, что стелс-технологии КР «Бабур-3» – «будут полезны в развивающейся региональной среде противоракетной обороны (ПРО)».
Будущим ядерным потенциалом подводных лодок управляет штаб-квартира командования стратегических сил ВМС (NSFC), которая будет «хранителем национального потенциала второго удара» для «укрепления пакистанской политики надежного минимального сдерживания и обеспечения региональной стабильности».
Пакистан также разрабатывает вариант крылатой ракеты «Бабур», вероятно, с надеждой на экспортные перспективы, известной как «Харба», которую можно будет разместить в ПУ на надводных кораблях.
В марте 2022 года Пакистан представил новую ракету на 11-й Международной выставке и конференции морской обороны в Дохе (DIMDEX).
Представитель ВМС Пакистана описал КР «Харба» как «всепогодную» дозвуковую крылатую ракету с возможностями ПКР и удара по наземным целям, дальностью действия до 290 км. По словам представителя ВМС Пакистана, «Харба» была принята на вооружение ВМС Пакистана и развернута на надводных кораблях класса «Азмат».
Остается неясным, будет ли КР Harbah иметь двойное назначение.