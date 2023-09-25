Ядерный арсенал Пакистана сегодня

Ядерная доктрина Пакистана

«Пакистан обладает полным спектром ядерного оружия в трех категориях: стратегическом, оперативном и тактическом, с полным покрытием большой территории Индии и ее отдаленных территорий; Индийское стратегическое ядерное оружие в зоне досягаемости.

Пакистан обладает широким диапазоном мощностей оружия от 0,5 кт до 40 кт, а их количество достаточно, чтобы сдержать объявленную противником политику массированного возмездия.

Таким образом, «контрмассированное возмездие» Пакистана может быть столь же разрушительным, если не более.

Что Пакистан сохраняет за собой свободу выбора из полного спектра целей в «богатой на цели Индии», несмотря на местную индийскую ПРО или российские С-400, включая цели противодействия, противодействия силе и поля боя».

«На нас постоянно давят снова и снова, что наше тактическое (ядерное) вооружение, в котором мы имеем превосходство, что у нас тактического оружия больше, чем нам нужно.

Международно признано, что у нас есть превосходство, и если возникнет угроза нашей безопасности или если кто-то вступит на нашу землю, и если чьи-то замыслы будут представлять угрозу нашей безопасности, мы без колебаний воспользуемся этим оружием для нашей защиты».

«Мы особенно обеспокоены разработкой тактического ядерного оружия, предназначенного для использования на поле боя. Мы считаем, что эти системы более подвержены террористическим хищениям и повышают вероятность обмена ядерными ударами в регионе»

«Пакистан продолжает разрабатывать новые типы ядерного оружия, включая тактическое оружие малой дальности, крылатые ракеты морского базирования, крылатые ракеты воздушного базирования и баллистические ракеты большой дальности», отмечая, что «новые типы ядерного оружия создадут новые риски для динамики эскалации и безопасности в регионе»

Ядерная безопасность, принятие решений и кризисное управление

Самолеты, способные нести ядерное оружие, и ракетное оружие «воздух-поверхность»

Баллистические ракеты наземного базирования

Ракетные базы

Ракетная база «Акро»

Ракетная база «Гуджранвала»

Ракетная база «Хуздар»

Ракетная база «Панно-Акил»

Ракетна база «Саргодха»

Крылатые ракеты наземного и морского базирования