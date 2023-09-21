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Зеленский возвратится в Киев без ATACMS, Байден передачу дальнобойных ракет не одобрил

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Зеленский возвратится в Киев без ATACMS, Байден передачу дальнобойных ракет не одобрил

Поездка главы киевского режима в США выходит скомканной. Намеченные планы Зеленский не выполняет. В том числе самый важный план - получение дальнобойных ракет в новом пакете военной помощи.


Пакет военной помощи Украине власти США в очередной раз одобрили. В него войдут средства противовоздушной обороны и "обычные" боеприпасы к универсальным ракетным установкам HIMARS. "Обычные" в том плане, что не дальнобойные, то есть с дальностью до 80 км.

Но Зеленский желал не этого. Он выпрашивал у властей США ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. Но Байден сделал заявление о том, что такие ракеты Киеву поставлены не будут, как минимум в этом пакете военной помощи - то есть как минимум до конца текущего года.

Таким образом, прослеживается следующая ситуация. У Зеленского поинтересовались о том, почему запрашиваемое им ранее оружие не помогло в контрнаступлении. Ещё генерал Марк Милли, которому уже нашли замену, заявлял в свое время, что Киев получил всё для успешного контрнаступления. И теперь Зеленский просит ATACMS. Значит, он признает, что контрнаступление к настоящему моменту как минимум забуксовало. И чтобы "достичь" Крыма, он теперь собирается бить дальнобойными ракетами без прорыва российской линии обороны.

Но такое развитие событий Вашингтон явно не устраивает. И причину ранее называл Илон Маск, по словам которого, это может стать шагом к началу глобальной ядерной войны.

Зеленский в итоге возвращается в Киев без ракет ATACMS.
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3 комментария
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  1. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 21:31
    0
    Как то так!)) Зеля, вчерашние щи будешь? Завтра приходи!
  2. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 21:33
    +1

    А был ведь неплохим фигляром. Да-с.
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 21:41
    0
    Зря, иной раз, мы ругаем старину Джо!..
    Иногда он очень даже бойкий...