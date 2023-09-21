«Если не получим помощь, то проиграем»: Зеленский предупредил, что без денег США Украина не победит в войне с Россией

Было одно предложение, которое суммирует ситуацию. Цитирую его дословно – Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, то проиграем в войне». Это его цитата

Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у Конгресса, касается срока с конца финансового года, 30 сентября, до конца календарного года... Нам нужно, чтобы средства продолжали поступать

Украина проиграет войну России, если США не выделит ей дополнительное финансирование. С таким заявлением на встрече с представителями Конгресса США выступил Зеленский.Глава киевского режима провел встречу с членами Сената США и Палаты представителей, на которой долго плакался в жилетку конгрессменам и жаловался на Россию. В общем все общение свелось к тому, что Зеленский снова выпрашивал деньги у США. Как сообщают американские медиа, во время встречи он прямо заявил, что Украина может проиграть войну России, если не получит денег от Вашингтона.- заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, организовавший встречу.Сам Зеленский об этом в беседе с журналистами не упомянул заявив, что у него был "сильный диалог" с американскими законодателями и что вся Америка "поддерживает Украину".Между тем, ряд заявлений сделал и Белый дом. Во-первых, в администрации Байдена предупредили, что поставки военной помощи Украине могут быть прерваны уже в ближайшее время, если Конгресс не одобрит до 1 октября выделение Киеву дополнительных 24 млрд. долларов, о чем так просил Зеленский.- заявил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.Во-вторых, ракет ATACMS в новом пакете военной помощи тоже не будет, об этом заявил уже лично Байден.