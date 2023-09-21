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«Если не получим помощь, то проиграем»: Зеленский предупредил, что без денег США Украина не победит в войне с Россией

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«Если не получим помощь, то проиграем»: Зеленский предупредил, что без денег США Украина не победит в войне с Россией

Украина проиграет войну России, если США не выделит ей дополнительное финансирование. С таким заявлением на встрече с представителями Конгресса США выступил Зеленский.


Глава киевского режима провел встречу с членами Сената США и Палаты представителей, на которой долго плакался в жилетку конгрессменам и жаловался на Россию. В общем все общение свелось к тому, что Зеленский снова выпрашивал деньги у США. Как сообщают американские медиа, во время встречи он прямо заявил, что Украина может проиграть войну России, если не получит денег от Вашингтона.

Было одно предложение, которое суммирует ситуацию. Цитирую его дословно – Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, то проиграем в войне». Это его цитата

- заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, организовавший встречу.

Сам Зеленский об этом в беседе с журналистами не упомянул заявив, что у него был "сильный диалог" с американскими законодателями и что вся Америка "поддерживает Украину".

Между тем, ряд заявлений сделал и Белый дом. Во-первых, в администрации Байдена предупредили, что поставки военной помощи Украине могут быть прерваны уже в ближайшее время, если Конгресс не одобрит до 1 октября выделение Киеву дополнительных 24 млрд. долларов, о чем так просил Зеленский.

Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у Конгресса, касается срока с конца финансового года, 30 сентября, до конца календарного года... Нам нужно, чтобы средства продолжали поступать

- заявил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Во-вторых, ракет ATACMS в новом пакете военной помощи тоже не будет, об этом заявил уже лично Байден.
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7 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 21:25
    +1
    42.3 лярда$ только Пшеки выставили!!!.....где деньги ЗИН!?https://youtu.be/9MRljArDzPU
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:28
    0
    Где деньги, Зин?) Этоже прекрасно, что им перестают давать денег... бейте нациков, парни
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:40
      +1
      Цитата: Buyan
      Где деньги, Зин?)

      А вот это как раз элементарно:
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 21:34
    +3
    Зеленский предупредил, что без денег США Украина не победит в войне с Россией

    Можно подумать, что она с деньгами победит. fool
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:37
    +2
    Пора вводить в оборот термин Страна-наёмник.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:38
    +3
    Пусть они будут " братским народом" для Польши и Сша. На наш бюджет нагрузка,меньше. Слишком дорого нам это " братство" обходится. Да еще и благодарности,никакой. Одни проклятья от " братьев"
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:39
    +1
    Вам не от США помощь нужна, а от Гудвина)))