Если третья мировая война, то в Южно-Китайском море

Острова Спратли стали камнем преткновения в Южно-Китайском море
Шахматы с американцами
Китай считается полноправным властителем в Южно-Китайском море. Это неоспоримый факт, тем не менее не дает покоя Вашингтону. Контроль над крупнейшими в мире логистическими потоками должен по определению принадлежать американцам. Так считают в окружении Джо Байдена и ряда государств-вассалов.
Сложностей добавляет конфигурация моря, зажатого между Китаем, Филиппинами, Малайзией, Тайванем, Вьетнамом и Тайванем. Попробуй, определи, где здесь твои воды, где соседа, а где нейтральные. Тем более, когда у большого соседа Китая второй по могуществу флот в мире. Совокупная мощь Пекина в регионе превышает силы всех остальных государств.
Мировой жандарм в лице Соединенных Штатов не мог не вмешаться в дела шести стран. Цель одна – приструнить Китай, показать ему на свое место и создать коалицию, способную противостоять Поднебесной в регионе. Сейчас эта задача выглядит гораздо приоритетнее сдерживания России на Украине.
Во-первых, в спецоперации сложился, пусть и шаткий, но баланс сил, который вполне устраивает Соединенные Штаты. Угроза ядерной войны, по мнению Вашингтона, на данном театре военных действий миновала.
Во-вторых, конфликт на Украине слабо затрагивает сферу стратегических интересов американцев. Едва ли Черное море, в котором сейчас неспокойно, может рассматриваться как экзистенциальная угроза для США.
А вот Южно-Китайское море просто напичкано «точками роста». Тайвань здесь на первых ролях. Если бы не его мощнейший технологический потенциал, то его давно бы уже принесли Си Цзиньпину на блюдечке с голубой каемочкой. Естественно, предварительно выторговав преференции для американских компаний в Китае. Но Тайвань очень своевременно раскрутил у себя ведущую в мире микроэлектронную промышленность и штампует чипы для всего мира.
Сейчас вы читаете эту статью с экрана устройства, которое не обошлось без комплектующих из Тайваня. Американцы, к их позору, так и не научились изготавливать чипы мирового уровня дешево и настолько же быстро. И вряд ли научатся в ближайшем будущем. Поэтому и готовы воевать за остров до последнего. На словах, по крайней мере.
Для формализации противостояния Китаю необходим повод. Им стали острова Спратли (или Наньша по-китайски) и Парасельские острова (Сиша).
Дело в том, что Пекин в последнее время демонстрирует права на эти небольшие архипелаги. На Парасельские – еще с 1974 года, но окружающие игроки пытаются оспаривать. При поддержке американцев претензии предъявляют Тайвань и Вьетнам.
Спратли также полноценно относятся к зоне китайской ответственности, но с небольшими нюансами. Дело в том, что острова почти полностью уходили под воду во время прилива. Под этот факт тут же были подогнаны правила, в соответствии с которыми Китай не может претендовать на столь мелкие островки. Тут даже не острова, говорили американцы с «коллегами», а едва выпирающие из воды рифы. Пикантности добавляли гигантские запасы нефти и газа – до 20 млрд тонн.
Китаю необходимо было действовать, иначе острова неизбежно передадут Филиппинам, а значит – под американский контроль. Ответ из Пекина получился изящным. Китайцы подогнали несколько десятков дноуглубительных судов и просто нарастили надводную часть островов Спратли. Теперь и приливы не страшны. Со временем китайцы освоились на островах – появились здания и даже взлетно-посадочная полоса. Все исключительно в научных целях, как декларируют в Пекине.
Американцы в бешенстве – по данным Тайваня, на Спратли стоят системы ПВО и противокорабельные ракеты. В Гааге по этому поводу даже попытались состряпать некую юридическую норму, запрещающую Китаю считать воды вокруг возведенных островов собственными. Случилось это в 2016 году, но китайцы как плевали на норму, так и продолжают.
Вокруг островов и разгорается основное пламя в Южно-Китайском море. Американцы в прямом смысле провоцируют, расхаживая по окрестностям архипелага. Весной 2023 года «отстаивая права и свободы судоходства в Южно-Китайском море вблизи островов Спратли» прошел эсминец ВМС Milius. Он же в марте был замечен около Парасельских островов. Американские корабли демонстративно заходят в территориальные воды Китая.
В Пекине пока ограничиваются нотами протеста и озабоченностью.
Из искры возгорится пожар
Все попытки Китая заявить о себе как державе не просто регионального, но глобального масштаба неизбежно сталкиваются с проамериканской коалицией. Недружественных стран достаточно. Недавно лояльный Вьетнам вдруг забывает военные преступления американцев и запускает в свой порт Дананг авианосец USS Ronald Reagan.
Вашингтон давит на Южную Корею, у которой животный страх перед КНДР. Страна, на сто процентов зависящая от военной воли американцев, вынужденно присоединяется к антикитайским санкциям. Например, к «закону о чипах», запрещающему поставки высокотехнологичных полупроводников в Россию и Китай.
Исторической амнезией страдают вместе с вьетнамцами и в Токио, внезапно забыв про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Впрочем, это далеко не новость, но до сих пор она внушает оторопь. Если Южная Корея играет преимущественно против Китая, то Японии прочат роль не только китайского антипода, но и российского. Именно на архипелаге планируют разместить ракеты средней и малой дальности – это прямая заявка против России.
Есть и еще одна причина танцев японцев под американскую дудку. Токио до сих пор тихо ненавидят все вокруг. В первую очередь, конечно, китайцы с корейцами, которых японцы миллионами резали всю Вторую мировую войну. Одинокие самураи не находят ничего лучше, чем отдаться во власть Вашингтона.
Эсминцы HMAS Hobart, корабль Морских сил самообороны Японии Kirisame и военный корабль США Milius во время совместного регионального присутствия в Южно-Китайском море, октябрь 2022 года. Источник – popularmechanics.com
В 2021 году мир услышал об акрониме AUKUS, скрывающем под собой трехсторонний пакт безопасности между США, Великобританией и Австралией. Чем Китай помешал Австралии, еще только предстоит узнать, но страна давно в зоне влияния Вашингтона. Поэтому Канберра готова оказать давление на Пекин. В меру своих возможностей, конечно.
Во всей этой истории важное влияние имеет Россия, пусть и не настолько, как хотелось бы. Сближение Кремля с Китаем и КНДР ястребами в Вашингтоне может рассматриваться как опасное смещение баланса. На какие ответные шаги пойдут горячие головы Пентагона, можно только гадать.
Не забываем про Индию, страну, способную в ближайшие десятилетия к гигантскому технологическому рывку. Первые всполохи уже есть – индийский лунный модуль справился со своей миссией и впервые в истории страны оказался на естественном спутнике Земли.
Американцы отлично понимают значение Индии для стабильности в районе Южно-Китайского моря и всячески пытаются перетянуть Дели на свою сторону. Тем более у индийцев давние территориальные споры с китайцами. Пока у Вашингтона выходит не очень. Во многом помогает Россия, щедро снабжающая Индию дешевыми углеводородами. Чем может помочь Америка, до конца не понятно, но работа идет.
Увеличивающееся напряжение вокруг Южно-Китайского моря в частности и Юго-Восточной Азии в целом грозит миру гораздо больше, чем конфликт на Украине. В конце концов, за Украину бьются два игрока – Россия и США. Это значительно снижает вероятность фатальных «черных лебедей». Вокруг Китая же сейчас сплачиваются многонациональные силы, которые гораздо проще спровоцировать на необдуманные шаги. Провокационное поведение США лишь подливает масла в огонь. Пламя полыхает давно и в любой момент может перейти в мировой пожар.