В Пентагоне пообещали поставить танки M1 Abrams Украине «в ближайшие дни, недели»

По соображениям оперативной безопасности я не вправе вдаваться в подробности того, когда именно эти танки туда поступят. Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели

Обещанные Киеву американские танки Abrams непременно поступят на Украину, но раскрыть точные сроки их поставки в Пентагоне отказались, сославшись на секретность этих сведений. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.Генерал выступил на брифинге для журналистов, где ответил на ряд вопросов, касающихся военной помощи Украине, в том числе и о сроках поставки танков Abrams. По словам Райдера, Киев непременно получить обещанную бронетехнику, это произойдет в "ближайшие дни и недели". Называть более конкретные сроки он отказался, сославшись на конфиденциальность информации. При этом он подчеркнул, что все идет "по графику".- заявил генерал.Ранее США обещали поставить первую партию танков M1 Abrams украинской армии в середине сентября, но поменяли свое решение, объяснив его "желанием Киева". По словам представителя командования армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, украинские военные решили получить весь батальонный комплект танков в количестве 31 единицы сразу, а не несколькими партиями. Поэтому сроки передачи были сдвинуты на "несколько недель". Как предполагают некоторые эксперты, американцы просто не хотят, чтобы их танки участвовали в контрнаступлении ВСУ, вот и тянут с поставкой.Все предназначенные Украине танки уже давно находятся в Германии, где происходит их подготовка к передаче. Если проще, с них снимают все секретное и ценное, чтобы оно не попало в руки российских военных.