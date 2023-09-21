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В Пентагоне пообещали поставить танки M1 Abrams Украине «в ближайшие дни, недели»

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В Пентагоне пообещали поставить танки M1 Abrams Украине «в ближайшие дни, недели»

Обещанные Киеву американские танки Abrams непременно поступят на Украину, но раскрыть точные сроки их поставки в Пентагоне отказались, сославшись на секретность этих сведений. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.


Генерал выступил на брифинге для журналистов, где ответил на ряд вопросов, касающихся военной помощи Украине, в том числе и о сроках поставки танков Abrams. По словам Райдера, Киев непременно получить обещанную бронетехнику, это произойдет в "ближайшие дни и недели". Называть более конкретные сроки он отказался, сославшись на конфиденциальность информации. При этом он подчеркнул, что все идет "по графику".

По соображениям оперативной безопасности я не вправе вдаваться в подробности того, когда именно эти танки туда поступят. Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели

- заявил генерал.

Ранее США обещали поставить первую партию танков M1 Abrams украинской армии в середине сентября, но поменяли свое решение, объяснив его "желанием Киева". По словам представителя командования армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, украинские военные решили получить весь батальонный комплект танков в количестве 31 единицы сразу, а не несколькими партиями. Поэтому сроки передачи были сдвинуты на "несколько недель". Как предполагают некоторые эксперты, американцы просто не хотят, чтобы их танки участвовали в контрнаступлении ВСУ, вот и тянут с поставкой.

Все предназначенные Украине танки уже давно находятся в Германии, где происходит их подготовка к передаче. Если проще, с них снимают все секретное и ценное, чтобы оно не попало в руки российских военных.
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10 комментариев
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  1. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 22:01
    +2
    Дождались,наконец ! Наводчик ПТУРа протирает контейнер с ракетой и улыбается...
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 22:01
    0
    Что там такого ценного в м1а1 что надо в неметчине снимать? Вернее не снимать, а со всех танков снимать и складировать у немцев? Пирофорную урановую защиту? Сочувствую всем участвующим в цирке fool
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 22:21
      +1
      Снимают что-то связанное с СУО и коммуникациями. Решили, что украинским танкистам пушку можно наводить через ствол и общаться флажками.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:06
    -1
    Жареный Абрам с копченой свининой внутри - антисемитизм и жестокое обращение с животными)
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 22:08
      +1
      Там негры будут в комплекте, ну, те, что умеют заряжать пушку быстрее автомата заряжания.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 22:07
    0
    «в ближайшие дни, недели»

    Они уже "пошли" из Польши, руководство которой так "надувало щеки" и грозило всеми карами небесными "лепшему другу" Зеленскому, а премьер-министр даже заявил, что его страна прекратила поставки вооружений и комплектующих Украине. И вдруг сегодня резко исправились и сообщили, что приняли важное решение сохранить военно-логистический центр США на границе с соседней страной.

    То есть, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий фактически взял обратно своё заявление о том, что Варшава "больше не поставляет военную технику Украине".

    Правительство Польши не будет подвергать риску безопасность Украины, а логистический центр в Жешуве на юго-востоке Польши продолжит функционировать при сотрудничестве Соединенных Штатов и НАТО.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:12
    0
    Обещанные Киеву американские танки Abrams непременно поступят на Украину, но раскрыть точные сроки их поставки в Пентагоне отказались, сославшись на секретность этих сведений.
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 22:33
    0
    А найдётся ли сейчас на "украине" достаточно негров, чтобы сажать в абрамсы заряжающими? Если нет это сувенир, а не танк.
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 22:47
    0
    В Пентагоне пообещали поставить танки M1 Abrams Украине «в ближайшие дни, недели»

    fellow Ждём! А то оставшиеся "Челленджеры" поховались, после последних сожжённых, и Леопёрды скрались... "Абраши" в тему подойдут!...
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 23:44
    0
    Ага, можно еще добавить и месяцы))) потому что, с начала октября пойдут дожди и этим бегемотам, там нечего делать)))