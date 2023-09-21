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Анджей Дуда: Польша не будет передавать Украине современные вооружения, закупаемые в других странах

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Анджей Дуда: Польша не будет передавать Украине современные вооружения, закупаемые в других странах

Украина не получит современное оружие, которое Польша закупает в настоящее время, оно предназначено исключительно для польской армии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.


Варшава не будет передавать Киеву вооружения, закупаемые в рамках модернизации польской армии, оно не предназначено для Украины. В то же время польские оборонные предприятия продолжают выполнять контракты, заключенные с Украиной на поставку вооружений и техники, в частности САУ Krab, боеприпасов и средств разминирования. Все это оплачено и продолжит передаваться Киеву.

Мы не будем передавать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши, кому-то другому, кому угодно (...) Я буду первым, кто будет выступать против передачи новых вооружений, которые мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, таких как новые системы Abrams, Patriot или HIMARS

- заявил Дуда.

В то же время он не исключил, что польское Минобороны продолжит отправлять на Украину устаревшую технику и оружие, снимаемые с вооружения польской армии. Но происходить это будет только после получения более современного оружия. Не забыл Дуда добавить слово "возможно", т.е. Варшава не гарантирует, что вооружения будут передаваться Киеву.

Между тем, в Пентагоне решение Польши не передавать Украине современные вооружения назвали "суверенным правом" и не стали подвергать критике. По словам официального представителя военного ведомства США Патрика Райдера, Польша уже предоставляла военную помощь Украине и она сама должна определить уровень военной поддержки.

Мы всегда говорили, что решение о том, какой уровень поддержки страна собирается предоставить, является суверенным решением любой страны

- добавил генерал.
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9 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 22:22
    +2
    Хлам закончился, осталось за него бабки получить, ну или убыток зафиксировать
  2. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 22:26
    -2
    Интересно кто то когда нибудь ответит за поставку вооружения ВСУ и каким образом?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 22:44
      +3
      А кто когда и где отвечал за легальную поставку вооружения?
      Вы преценденты знаете?
  3. flSergius
    flSergius Сегодня, 22:30
    0
    Ахахахаха, удар в дупу!
    Текст Вашего комментария по мнению администрации сайта несёт много полезной информации.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:53
    0
    Мы не будем передавать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши
    зеля докукарекался
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 23:11
    +1
    Всвязи с чем президента Польшы понизили на Окраине в звании с Дуды до Недадуды, а страну - до Ляхтенштейна.
    А вообще, Оркаина разработала уже свое передовое оружие:
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 23:37
    0
    Видимо уже есть сценарий завпршения проекта "Украина"
  7. alystan
    alystan Сегодня, 23:38
    0
    Они хотя бы определились - кто, что и за кем будет говорить.
    Премьер трындит одно, президент - другое.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 23:51
    0
    И него тут: пусть пиками с ослопами воюют.