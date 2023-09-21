Анджей Дуда: Польша не будет передавать Украине современные вооружения, закупаемые в других странах

Мы не будем передавать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши, кому-то другому, кому угодно (...) Я буду первым, кто будет выступать против передачи новых вооружений, которые мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, таких как новые системы Abrams, Patriot или HIMARS

Мы всегда говорили, что решение о том, какой уровень поддержки страна собирается предоставить, является суверенным решением любой страны