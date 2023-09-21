Анджей Дуда: Польша не будет передавать Украине современные вооружения, закупаемые в других странах

Украина не получит современное оружие, которое Польша закупает в настоящее время, оно предназначено исключительно для польской армии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
Варшава не будет передавать Киеву вооружения, закупаемые в рамках модернизации польской армии, оно не предназначено для Украины. В то же время польские оборонные предприятия продолжают выполнять контракты, заключенные с Украиной на поставку вооружений и техники, в частности САУ Krab, боеприпасов и средств разминирования. Все это оплачено и продолжит передаваться Киеву.
Мы не будем передавать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши, кому-то другому, кому угодно (...) Я буду первым, кто будет выступать против передачи новых вооружений, которые мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, таких как новые системы Abrams, Patriot или HIMARS
- заявил Дуда.
В то же время он не исключил, что польское Минобороны продолжит отправлять на Украину устаревшую технику и оружие, снимаемые с вооружения польской армии. Но происходить это будет только после получения более современного оружия. Не забыл Дуда добавить слово "возможно", т.е. Варшава не гарантирует, что вооружения будут передаваться Киеву.
Между тем, в Пентагоне решение Польши не передавать Украине современные вооружения назвали "суверенным правом" и не стали подвергать критике. По словам официального представителя военного ведомства США Патрика Райдера, Польша уже предоставляла военную помощь Украине и она сама должна определить уровень военной поддержки.
Мы всегда говорили, что решение о том, какой уровень поддержки страна собирается предоставить, является суверенным решением любой страны
- добавил генерал.